ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా దేశంలోని రోడ్లు - ఏటా లక్షలాది మంది మృతి
రోడ్డు ప్రమాదాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు - ప్రయాణికుల భద్రత ప్రభుత్వాలదేనని స్పష్టీకరణ - ప్రమాదాల నివారణ కోసం మార్గదర్శకాలు జారీ - అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని మార్గదర్శకాలు
Published : April 24, 2026 at 1:58 PM IST
Supream Court On Road Accidents : సాధారణంగా నిండు నూరేళ్లు బ్రతకాలని పెద్దలు దీవిస్తుంటారు. మనలో చాలామంది అదే కోరుకుంటారు కూడా. కానీ రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆయుష్షు తీరకుండానే అనంత లోకాలకు పంపేస్తున్నాయి. చాలామంది రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా తమ జీవిత లక్ష్యాలు నేరవేరకుండానే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. క్షతగాత్రులుగా మారి జీవితమంతా నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారణకు ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రజలూ నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం గుర్తించాలి. కానీ, ఆ దిశగా అడుగు పడటం లేదని అందరికీ తెలిసిన చేదు నిజం. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు పలుమార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐనా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు సరికదా ప్రమాదాల తీవ్రత రోజురోజుకి పెరిగిపోతుంది. దీంతో మరోసారి ప్రభుత్వాల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. మరి, ఏంటా మార్గదర్శకాలు? వాటి అమలు సాధ్యమేనా? రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో ప్రభుత్వాలకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లేంటి?
ప్రమాదాలకు కేంద్రం బిందువులుగా రహదారులు : ప్రతి ఒక్కరు రోజులో ఒక్కసారైన రోడ్డు ఎక్కి కనీసం 1, 2 కిలోమీటర్లు అయినా ప్రయాణిస్తారు. ఉద్యోగాలు నిమిత్తం దేశంలో చాలామంది రోజుకి సగటున 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. సగటు విషయం అటుంచితే రోజుకు 100 కిలోమీటర్లకు పైగా రోడ్డు ప్రయాణాలు చేసే వారు లెక్కకుమిక్కిలి ఉన్నారు. ఈ తరుణంలో ప్రయాణాలు సులభతరం చేయాల్సిన రహదారులు ప్రమాదాలకు కేంద్రం బిందువులుగా మారుతున్నాయి. ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి అసహనం వ్యక్తం చేసింది. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వాలు తగుచర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికుల భద్రత ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని స్పష్టం చేసింది.
అధికారులుకు మార్గదర్శకాలు జారీ : 2025 నవంబర్లో జరిగిన 2 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏకంగా 34 మంది చనిపోయిన ఘటనలను న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకుంది. అందులో నవంబర్ 2న రాజస్థాన్లోని ఫలోడీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 15 మంది చనిపోగా పదుల సంఖ్యలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరుసటి రోజే తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలోనూ ఈ తరహా ఘటనే జరిగింది. ఈ రెండు ఘటనలను కోర్టు సుమోటోగా తీసుకుంది. ప్రభుత్వాలు, సంబంధిత అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోకపోతే పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోతుందని వివరించింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 అందరికీ జీవించే హక్కు ఇచ్చిందని గుర్తుచేసింది. అందుకోసం రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కేంద్ర, రాష్ట్ర రవాణా శాఖలతో పాటు సంబంధిత అధికారులుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
రహదారుల భద్రతా టాస్క్ఫోర్స్ : న్యాయస్థానం జారీచేసిన మార్గదర్శకాలు పరిశీలిస్తే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ విధానం తీసుకురావాలి. ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలి. రైట్ ఆఫ్ వేలో అంటే రహదారి ప్లస్ మార్జిన్లలో కొత్తగా దాబా, హోటల్, వాణిజ్య నిర్మాణాలకు ఎటువంటి అనుమతులు ఇవ్వకూడదు. జాతీయ రహదారుల వెంబడి నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను 60 రోజుల్లోగా తొలగించేందుకు ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలి. జాతీయ రహదారులు వెళ్తున్న జిల్లాల్లో 15 రోజుల్లోగా జిల్లా రహదారుల భద్రతా టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలి. రాష్ట్ర పోలీసు, రవాణాశాఖకు చెందిన అధికారులు నిరంతరం రహదారులను పర్యవేక్షించాలి. వెళ్లే వాహనాలకు ట్రాకింగ్ పరికరాలు అమర్చాలి. అప్పుడే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఆస్కారం ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది.
ప్రమాదాలు నివారించేలా 13 మార్గదర్శకాలు : అలాగే, ప్రతి 75 కిలోమీటర్లకు ఒక చోట వాహనాల పార్కింగ్ కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని న్యాయస్థానం సూచించింది. వీటిలో విశ్రాంతి గదులు, హోటల్స్ తదితర సౌకర్యాలు కల్పించాలని పేర్కొంది. రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించాలి. అక్కడ రక్షణ చర్యలు, హెచ్చరిక బోర్డులు కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలి. నిర్దేశిత లే-బైల దగ్గరే ట్రక్కులు, లారీలు వంటి భారీ వాహనాలు నిలపాలి. లేకుంటే సంబంధిత అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. 4, 6 లేన్ల రహదారులు, ఎక్స్ప్రేస్వేలలో ఉన్న టీఎంసీసీ కెమెరాలు, వీఎస్డీఎస్ స్పీడ్ డిటెక్టర్లు, వీఐడీఎస్ కెమెరాలు, వేరియబుల్ మెసేజ్ సైన్ బోర్డులు, ఎమర్జెన్సీ కాల్ బాక్సులతో పూర్తిగా కార్యాచరణలోకి తీసుకువచ్చి అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో అనుసంధానించాలని ఎన్హెచ్ఏఐను కోరింది. మొత్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేలా సుమారు 13 మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 2 నెలల అనంతరం అధికార యంత్రాంగం తీసుకున్న చర్యలపై న్యాయస్థానం సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది.
ఏటా లక్షల సంఖ్యలో మరణాలు : సుప్రీంకోర్టు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణను తీవ్రంగా పరిగణించడానికి ప్రధాన కారణం ఏటా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతుండటమే. నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్డు బ్యూరో నివేదికల ప్రకారం 2020లో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సుమారు 1.33 లక్షల మంది చనిపోయారు. 2021లో 1.55 లక్షల మంది ప్రాణాలు వదిలారు. 2022లో 1.68 లక్షల మంది మృతి చెందారు. 2023లో సంఖ్య 1.73 లక్షలకు పెరిగింది. 2024లో 1.77 లక్షలకు చేరింది.
"సెల్ఫోన్ డ్రైవింగ్, రాంగ్సైడ్ డ్రైవింగ్ అనేది పెద్ద సమస్యగా చెప్పుకోవచ్చు. రోడ్ల కూడళ్లు, వాహనాలు ఆగిన చోట్లలో అనేక ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. యాక్సిడెంట్ జరిగిన పదినిమిషాల్లోనే హాస్పిటల్కు తీసుకెళితే బతికే అవకాశం ఎక్కువ. రహవీర్ పథకం, యాక్సిడెంట్ బాధితులకు రూ.1.5 లక్షల ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ వంటి పథకాలు రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు తగ్గించడానికి దోహదపడుతున్నాయి" - రమేశ్, జీటీసీ
జాతీయ రహదారులలోనే అధిక సంఖ్యలో ప్రమాదాలు : 2025లో కూడా ప్రమాదకర స్థాయిలోనే మరణాలు సంభవించాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దేశంలో మొత్తం రోడ్లలో జాతీయ రహదారుల వాటా 2.1 శాతమే. కానీ, 36.5 శాతం మరణాలు, 31.2 శాతం ప్రమాదాలు వీటిపైనే జరుగుతున్నాయి. ఇందులో నాలుగింట మూడొంతుల ప్రమాదాలకు అతివేగమే కారణమని తేలింది. అంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే అత్యున్నత న్యాయస్థానం పదే పదే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వాలకు సూచనలు చేస్తోంది.
అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడి : ఈ సారి కూడా సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల అమలు జరుగుతుందా అంటే అది సమాధానం లేని ప్రశ్నే. ఎందుకంటే, కేంద్ర, రాష్ట్ర రవాణా శాఖలు, ఎన్హెచ్ఏఐ అమెరికా, చైనా, జపాన్ తరహాలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు సాంకేతికతను అవసరమైనంత మేర వినియోగించుకోవడం లేదని వాహనరంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారుల్లో వేగాన్ని అంచనా వేసి అటోమేటిక్ స్పీడ్ రెడ్యూసింగ్ సిగ్నల్ వంటి సూచనలు చేయడం, ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి చలాన్లు వేయడం వంటి అడ్వాన్స్డ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలు సరిగ్గా పని చేయడం లేదు. వాహనాదారుల్లో చాలామందికి రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలపై అవగాహన లేదు.
"ప్రజలు కూడా ఈ విషయాలపై చైతన్యవంతులు కావాలి. రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురవ్వకుండా ఉండాల్సిన ప్రథమ బాధ్యత మనదే అని గుర్తించాలి. అలా అయితేనే ట్రాఫిక్ రూల్స్ను ఎవరు అతిక్రమించినా అడగగలుగుతారు. డ్రంక్అండ్డ్రైవ్, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ వంటివి సొంతంగా మానుకుంటేనే ప్రమాదాలు నివారించవచ్చు" - షరీన్ బేగం, ట్రాఫిక్ డీసీపీ
ప్రమాదాలను తగ్గించే లక్ష్యంతో : సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల విషయం అంటుంచితే ప్రమాదాలకు అతివేగమే ప్రధాన కారణం అని తెలుస్తోంది. అలాగే మద్యం తాగి నడపడం, వేగంగా ఓవర్ టేక్ చేయడం, రహదారి వ్యవస్థపై అవగాహన లేకపోవడం వంటివి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. వీటితో పాటు దేశంలో చాలా వరకు ప్రమాదాలు సివిల్ ఇంజినీర్లు చేసే చిన్న తప్పుల వల్లే జరుగుతున్నాయని గతంలో కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. డీపీఆర్లో లోపాలు, రోడ్ సిగ్నల్స్, మార్కింగ్ సిస్టమ్లు లోపభూయిష్టం వంటి అనేక సమస్యలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిన్న చిన్న పనులు కూడా సక్రమంగా చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటినిపై చర్యలు తీసుకుని రోడ్డు భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ 2030 నాటికి రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు.
నిమిషానికి ఒక రోడ్డు ప్రమాదం : రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ నివేదికల ప్రకారం దేశంలో నిమిషానికి ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరుగుతోంది. ఫలితంగా రోజుకి సుమారు 450పైగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. అంతేకాదు, దేశ అర్థిక వ్యవస్థకు రోడ్డు ప్రమాదాలు సవాళు విసురుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా దేశ జీడీపీకి 3% నష్టం వాటిల్లుతోందని అధికారిక గణంకాలు చెబుతున్నాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వాలు తప్పకుండా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం సుస్పష్టం అవుతోంది.
