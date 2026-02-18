ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్పై హెచ్చరికలు - సుప్రీంకోర్టు తీర్పు సరిగా అమలయ్యేనా?
ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ లేబులింగ్పై సుప్రీంకోర్టు అసహనం - ప్రజారోగ్యంతో ఆటలా అంటూ ఘాటుగా హెచ్చరికలు - న్యూట్రిషన్ వివరాలను ముద్రించడంలో నిర్లక్ష్యం - లేబుల్స్లో చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు శాతాల్లో అస్పష్టత
Published : February 18, 2026 at 1:54 PM IST
Supreme Court order on Food Labelling : ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్లగానే రంగు రంగుల ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ కనిపిస్తాయి. బ్రెడ్ మొదలు పచ్చళ్లు, స్నాక్స్ సహా ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు ప్యాక్ల రూపంలో దొరుకుతున్నాయి. ఇన్స్టంట్ మిక్స్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. పైకి చూడడానికి ఇవి చాలా ఆకర్షణీయంగా కనబడతాయి. మరి లోపల సంగతేంటి? ఏం తింటున్నామో స్పష్టంగా తెలుస్తోందా? ఫలానా ఫుడ్ ఐటమ్లో అసలు ఏమేం పదార్థాలున్నాయి? చక్కెర శాతం ఎంత, ఉప్పు ఎంత కలిపారు? కొవ్వు ఏమైనా ఉందా? అన్న వివరాలు తెలుస్తున్నాయా? ఇవన్నీ ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు అంటారా. ఈ చిన్న నిర్లక్ష్యమే ప్రజారోగ్యాన్ని ప్రమాదంలో నెట్టేస్తుందని స్వయంగా సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అంతే కాదు. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్పై మరి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అవేంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్యాకేజ్డ్ ఆహారంపై హెచ్చరిక ముద్ర ఉండాల్సిందే! : ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుతున్నారా? అంటూ సుప్రీంకోర్టు చాలా ఘాటుగానే స్పందించింది. ఈ విషయంపై. అసలు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ స్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేయడానికి ఓ కారణముంది. ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్పై స్పష్టమైన లేబుల్స్ ఉండడం లేదంటూ ఓ హెల్త్ సొసైటీ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం ఇకపై ప్యాకేజ్డ్ ఆహారంపై హెచ్చరిక ముద్ర కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అని ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా FSSAI కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉదాహరణకు ఓ ప్యాక్లో అధిక చక్కెర ఉంటే అందుకు సంబంధించి తప్పకుండా ఓ వార్నింగ్ లేబుల్ అనేది ఉండాలి. సాధారణంగా ప్యాక్ల వెనకభాగంలో ఈ తరహా వివరాలు ముద్రిస్తుంటాయి సంస్థలు. కానీ అలా కాకుండా ప్యాకెట్ ముందు భాగంలోనే ఈ వివరాలన్నీ వినియోగదారుడికి కనిపించేలా ముద్రించాలన్నది సుప్రీం కోర్టు ఆదేశం. షుగర్, సోడియం, కొవ్వుకు సంబంధించిన వివరాలు బోల్డ్ అక్షరాలతో ఉండాలన్నది పిటిషనర్ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం. ఇదే విషయమై నాలుగు వారాల్లో ఓ నివేదిక అందజేయాలని FSSAIని ఆదేశించింది సుప్రీంకోర్టు.
''ఫుడ్ లేబులింగ్ విషయంలో చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు. అసలు చూసుకోవట్లేదు. దాని వల్ల పిల్లల విషయంలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాము. చక్కెర, ఉప్పు విషయంలో లేబుల్ పెట్టాలి.'' డా. శివరంజినీ సంతోష్, పీడియాట్రీషియన్
షుగర్, సాల్ట్, కొవ్వు శాతాలు తప్పనిసరిగా మెన్షన్ : నిజానికి ఇది కొత్త వివాదమేమీ కాదు. ఎప్పటి నుంచో నడుస్తున్నదే. కాకపోతే ఇలా మధ్య మధ్యలో కోర్టులు మొట్టికాయలు వేస్తుంటే తప్ప పెద్దగా ఈ సమస్య చర్చకు రావడం లేదు. ఫలానా ఫుడ్ ఐటమ్లో ఎక్కువ మొత్తంలో చక్కెర, కొవ్వు ఉన్నట్టైతే అది "అనారోగ్యకరం" అని లేబుల్ తప్పకుండా ఉండాలన్నది సామాజిక కార్యకర్తలు ఎన్నో ఏళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మామూలుగా అయితే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్పై గ్రీన్, రెడ్ కలర్లో డాట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో గ్రీన్ అంటే శాకాహారం అని, రెడ్ ఉంటే మాంసాహారం అని అర్థం. ఇదే తరహాలో ఆ ఆహార పదార్థంలో షుగర్, సాల్ట్, కొవ్వు శాతాలు తప్పనిసరిగా మెన్షన్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న మరో డిమాండ్. అయితే ఇప్పటికే FSSAI ఇండియన్ న్యూట్రిషన్ రేటింగ్ తీసుకురావాలనే యోచనలో ఉంది. అంటే ఓ ఫుడ్ ఐటమ్ నాణ్యత, భద్రత ఆధారంగా 0.5 నుంచి 5 స్టార్స్ వరకూ ఇచ్చేలా ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చింది. కానీ ఈ అంశంపై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చర్చలు జరగడం లేదు.
ఎన్ని క్యాలరీలు అందుతాయని లేబుల్స్పై ముద్ర : ఫలానా ఫుడ్ ఐటమ్లో చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు శాతం ఎంత ఉందో ముద్రించడంతో పాటు రోజులో ఎంత మొత్తంలో ఈ ఆహారం తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా ప్రింట్ చేయాలన్నది కొందరి వాదన. ఇలా చేయడం చాలా సులభం అని కొందరి నిపుణులు గట్టిగానే వాదిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఇలాంటి లేబుల్స్తో పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదన్నది మరి కొందరి వాదన. సగటున ఓ వ్యక్తి రోజుకు 2 వేల క్యాలరీలు తీసుకోవచ్చు అన్నది ఓ ప్రమాణం. అంటే ఓ ఆహార పదార్థం ఓ సారి తీసుకుంటే ఎన్ని క్యాలరీలు అందుతాయి అన్నది లేబుల్స్పై ముద్రించాలి అన్నది ఎక్స్పర్ట్స్ ఆలోచన. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సహా పలు ఆరోగ్య సంస్థలు మరో సూచన చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు ఓ ఫుడ్ ఐటమ్ లేదా డ్రింక్లో షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటే తప్పనిసరిగా "High In Sugar” అని మెన్షన్ చేయాలి. లేదా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ తరహాలో కలర్ కోడింగ్ అయినా ఇవ్వాలి. పర్సంటేజ్ల రూపంలో లేబుల్స్ ఇవ్వడం వల్ల వినియోగదారులు అయోమయానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నది ఆయా సంస్థల వాదన.
''ప్రజల్లో లేబుల్ లేని ఫుడ్. ముఖ్యంగా హైడ్రోజినెటెడ్ ప్యాట్స్లో అధిక ఉప్పు శాతం, షూగర్ శాతం, క్యాలరీ శాతం ఇవన్నీ సాధారణ మనిషికి తెలియనివి. ఇలాంటి హానికరమైన వస్తువులు తీసుకోవచ్చా లేదా అని అర్థమయ్యే విధంగా ఈ లేబులింగ్ చేయడం అనేది ముఖ్యం.'' - డా. రాజేశ్, కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్
ఈ ప్రకటనలు నిషేధించాలని సూచన : ఇలా భిన్నాభిప్రాయాలు, ప్రతిపాదనల కారణంగా లేబులింగ్లో ఓ స్పష్టత ఉండడం లేదు. అందుకే రానురాను సమస్య తీవ్రమవుతోంది. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుకోవాలి. ఈ ఏడాది ఆర్థిక సర్వే కూడా అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ వినియోగంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రజారోగ్యానికి ఇదో ముప్పుగా మారిందనీ చెప్పింది. అందుకే ఫుడ్ లేబులింగ్లో మరింత పారదర్శకత ఉండాల్సిందేనన్న ప్రతిపాదనలు చేసింది. ప్యాక్ల ముందు భాగంలోనే High In Fat, High In Sugar లాంటి స్పష్టమైన లేబుల్స్ ఉండాలని తేల్చి చెప్పింది. అంతే కాదు FSSAI ప్రతిపాదించిన స్టార్ రేటింగ్ సిస్టమ్ను వ్యతిరేకించింది ఈ ఆర్థిక సర్వే. సరైన విధంగా ఈ వ్యవస్థ పని చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేసింది. అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్పైన హెల్త్, ఎనర్జీ, న్యూట్రిషన్ లాంటి పదాలను తప్పనిసరిగా తొలగించాలన్నది సర్వే చేసిన మరో కీలక ప్రతిపాదన. అంతే కాదు ఏ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో అయినా సరే ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల సమయంలో అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్కు సంబంధించిన ప్రకటనలు నిషేధించాలనీ మరో సూచన చేసింది. ఇవన్నీ సాధ్యపడతాయా అన్నది పక్కన పెడితే కనీసం ఇవి పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయాలు అని మాత్రం గుర్తించాలి.
పారదర్శకంగా లేబులింగ్ ఉండేలా మార్పులు : ప్రస్తుతానికైతే FSSAI కొన్ని కీలక ప్రతిపాదనలపై చర్చలు జరుపుతోంది. లేబులింగ్ వ్యవస్థను పకడ్బందీగా ఎలా మార్చాలన్న అంశంపై దృష్టి సారించింది. మరింత కచ్చితంగా, వివరంగా, పారదర్శకంగా లేబులింగ్ ఉండేలా మార్పులు చేర్పులు చేస్తోంది. కాకపోతే వీటన్నింటినీ తుదిరూపు ఎప్పటికి వస్తుందో అన్న స్పష్టతే లేదు. అనుకున్న విధంగా సంస్కరణలు జరిగితే ప్రజారోగ్యాన్ని ప్రమాదం నుంచి బయటపడేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
