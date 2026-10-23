సూపర్ ఎల్నినోతో విద్యుత్ సంక్షోభం - సరఫరాపై ఆందోళన
దేశమంతా తరచూ చర్చల్లో నిలుస్తున్న అంశం సూపర్ ఎల్నినో. ఈ విపత్తు అంత ఇబ్బందిని తెచ్చిపెట్టింది. అన్ని రంగాలపై ప్రభావం చూపిస్తున్న సూపర్ ఎల్నినో ఇప్పుడు విద్యుత్ రంగంపైనా తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:59 PM IST
Super El Nino Triggers Severe Coal Shortage And Power Crisis : సూపర్ ఎల్నినో తెచ్చిన కష్టాలు ఒకటా రెండా. వర్షాలు లేవు. వేసవిని తలపించే ఎండలు. జలవనరుల్లో తగ్గిన నీటి నిల్వలు. కుంటుపడిన వ్యవసాయం. చెబితే ఈ కష్టాల జాబితా చాలా పెద్దదే అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి మరొకటి తోడయ్యింది. పెరిగిన విద్యుత్ డిమాండ్కు తగ్గ ఉత్పత్తికి బొగ్గు కొరత తీవ్ర అడ్డంకిగా మారింది. దేశంలోని సగం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు కేవలం 3 రోజులకు సరిపడా బొగ్గును మాత్రమే కల్గి ఉన్నట్లు తాజా ప్రభుత్వ నివేదిక వెల్లడించింది. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉండనుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఈ నివేదికతో రాబోయే రోజుల్లో విద్యుదుత్పత్తిపై ఆందోళన నెలకొంది. మరి ఈ పరిస్థితిని అధిగమించే మార్గం లేదా. దీనికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమైనా ఉందా.
విద్యుత్ రంగంపై ఎల్నినో : దేశమంతా తరచూ చర్చల్లో నిలుస్తున్న అంశం సూపర్ ఎల్నినో. అవును మరి అంత ఇబ్బందిని తెచ్చిపెట్టింది ఈ విపత్తు. అన్ని రంగాలపై ప్రభావం చూపిస్తున్న సూపర్ ఎల్నినో ఇప్పుడు విద్యుత్ రంగంపై పడింది. పెరిగిన వేడి వాతావరణం, ఉక్కపోతలు, జల వనరుల్లో నీరు లేక వ్యవసాయానికి బోర్లను అధికంగా వినియోగించడంతో విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగా పెరగగా దేశంలో బొగ్గు ఆధారంగా నడిచే థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు ఆ డిమాండ్ను తీర్చలేకపోతున్నాయి. కారణం తీవ్రమైన బొగ్గు కొరత. దేశంలో 191 థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు ఉండగా అందులో 96 ప్లాంట్లు 3రోజులకు సరిపడా విద్యుత్ను కల్గిన స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
ఆగస్టు చివరి నాటికు అలాంటి ప్లాంట్లు 45, సెప్టెంబర్ మధ్యలో 60 ఉండగా అక్టోబర్ 19నాటికి ఆ సంఖ్య అమాంతం పెరిగింది. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో అక్టోబర్ ఆరంభం నుంచి బొగ్గు నిల్వలు 5 శాతం పడిపోయాయి. ఇవి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిక్ అథారిటీ లెక్కలే. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో విద్యుదుత్పత్తిపై ఆందోళన నెలకొంది. సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం రాబోయే రోజుల్లో మరింత తీవ్రంగా ఉండనుందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విద్యుత్ డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బొగ్గు కొరత వల్ల డిమాండ్కు తగ్గ విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయడం ఎలా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
క్రమంగా క్షీణిస్తున్న పరిస్థితులు : సాధారణంగా థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో 20 రోజుల నిరంతర విద్యుదుత్పత్తికి సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు ఉంటేనే కనీస నిల్వగా పరిగణిస్తారు. ఉదాహరణకు తెలంగాణలోని యాదాద్రి ప్లాంట్లో 3200 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి జరగాలంటే రోజుకు 43 వేల 700 టన్నుల బొగ్గు సరఫరా కావాలి. కాని సెప్టెంబర్ 7న 21వేల 500 టన్నులు మాత్రమే వచ్చిందని కేంద్రం తెలిపింది. తెలంగాణ జెన్కో 5 ప్లాంట్ల సామర్థ్యం 7180 మెగావాట్లు. వీటిలో కనీస బొగ్గు నిల్వలు 19.65 టన్నులు ఉండాలి. అయితే సెప్టెంబర్లోనే అందులో 30 శాతం నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏపీలోని నార్ల తాతారావు థర్మల్ ప్లాంటులో 17శాతం, రాయలసీమ ప్లాంటులో 13 శాతం, దామోదరం సంజీవయ్య థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రంలో 16 శాతమే బొగ్గు ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ పరిస్థితి ఇది కాగా, ఇప్పుడు పరిస్థితులు క్రమంగా క్షీణించి దేశంలోని మొత్తం విద్యుత్ ప్లాంట్లలో సగం 3రోజులకు సరిపడా విద్యుత్ను కల్గి ఉండే స్థాయికి చేరుకోవడం తీవ్ర ఆందోళన కల్గిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడూ 5.77 కోట్ల టన్నుల బొగ్గు కనీస నిల్వలు ఉంటేనే కరెంటు నిరంతర సరఫరాకు భరోసా ఉంటుంది. అయితే సెప్టెంబర్లోనే ఆ నిల్వలు 2.64కోట్ల టన్నులకు పడిపోయాయి.
గణనీయంగా పెరిగిన వినియోగం : దేశంలోని థర్మల్ ప్లాంట్లకు బొగ్గు కొరత ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగా పెరగడం మొదటి కారణం. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది రోజువారీ అత్యధిక విద్యుత్ డిమాండ్ 45 గిగావాట్ల నుంచి 55 గిగావాట్లు అధికంగా ఉంది. ఉదాహరణకు తెలంగాణ చరిత్రలోనే సెప్టెంబర్ 9న ఉదయం 10 గంటల 41 నిమిషాలకు 19 వేల 543 మెగావాట్లుగా నమోదైంది. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు బొగ్గు కొరత ఉన్నా డిమాండ్కు తగ్గ విద్యుత్ను సరఫరా చేయడంలో జల విద్యుత్ కేంద్రాలు ఆదుకుంటాయి. వర్షాలు తగ్గడంతో జలాశయాల్లో నీరు లేక జలవిద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి తగ్గింది. దాంతో విద్యుత్ కోసం థర్మల్ ప్లాంట్లపై అధికంగా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అయితే ఇక్కడ ఉత్పత్తికి బొగ్గు సాధారణం కంటే ఎక్కువ అవసరమై కొరత ఏర్పడుతోంది.
అంతిమంగా ఇది నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. సెప్టెంబర్లో విద్యుత్ డిమాండ్, సరఫరాకు మధ్య అంతరం 560 మిలియన్ కిలోవాట్ హవర్స్గా ఉంది. 2023 ఆగస్టు తర్వాత ఇదే అధికం. డిమాండ్కు తగ్గట్లుగా థర్మల్ ప్లాంట్లు ఉత్పత్తిని పెంచినా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. సెప్టెంబర్లో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఉత్పత్తి 13శాతం పెరగగా, అదే సమయంలో జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో 20శాతం తగ్గిపోయింది.
గూడ్స్ రైళ్ల కొరత : దేశంలో థర్మల్ ప్లాంట్లకు బొగ్గు కొరత ఏర్పడడానికి కారణం విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం మాత్రమే కాదు ఇంకా పలు ఇతర అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. గత నెలలో ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలతో ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి తగ్గింది. దీనికి తోడు విదేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే బొగ్గును నౌకాశ్రయాల నుంచి రవాణాకు గూడ్స్ రైళ్ల కొరత ఉంది. కనీస నిల్వలు పెంచడానికి బొగ్గు రవాణాకు కేంద్రం గూడ్సు రైళ్ల సంఖ్యను రోజుకు 370 నుంచి 444కు పెంచినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. అయినా థర్మల్ ప్లాంట్లకు బొగ్గు కొరత తప్పడం లేదు. కర్ణుడి చావుకు కారణాలు అనేకం అన్నట్లు అన్ని అంశాలు కలగలిసి బొగ్గుకు కొరత ఏర్పడుతోంది.
శిలాజేతర ఇంధన వనరుల ద్వారానే : దేశంలో థర్మల్, జల విద్యుత్ కేంద్రాలతో పాటు సౌర, పవన విద్యుత్ కూడా అవసరాలను తీరుస్తుంది. దేశంలో పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తిని పెంచడంతో 55శాతం విద్యుత్ శిలాజేతర ఇంధన వనరుల ద్వారానే వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ పలు సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. దేశంలో మొత్తం సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యం 162 గిగావాట్లకు చేరుకుంది. అయితే దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవడం లేదు. కారణం ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి వినియోగదారుల వరకు దాన్ని తీసుకువెళ్లే వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం. ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉన్నపుడు విద్యుత్ను నిల్వ చేసేందుకు కావాల్సిన బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల సామర్థ్యం అవసరమైనంత మేర అందుబాటులోకి రాకపోవడం మరో కారణం.
అలాగే దేశీయంగా మొత్తం సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యంలో దాదాపు 75శాతం రాజస్థాన్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటకల్లోనే కేంద్రీకృతమైంది. దాంతో ఆయా చోట్ల ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలించాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది. ఇందుకోసం అంతరాష్ట్ర పంపిణీ సామర్థ్యాన్ని మరింతగా పెంచాల్సి ఉంటుంది.
గ్రిడ్ల మధ్య అనుసంధానం : వినియోగదారులకు పునరుత్పాదక విద్యుత్ను పంపిణీ చేయడంలో తలెత్తుతున్న లోపాలను సరిదిద్దేందుకు కేంద్రం గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అధిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న రాష్ట్రాల్లో పంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, అంతరాష్ట్ర విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, వివిధ రాష్ట్రాల గ్రిడ్ల మధ్య అనుసంధాన్ని మెరుగుపర్చడం ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యాలు. అయితే భూసేకరణలో సమస్యలు, పర్యావరణ, అటవీ శాఖల అనుమతుల్లో జాప్యం వంటి సమస్యలతో కొన్ని ప్రాజెక్టుల పనులు ఆశించిన స్థాయిలో ముందుకు సాగడం లేదు. పునరుత్పదక విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఇలాంటి సమస్యలు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి.
సరఫరాపై ప్రభావం : థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లకు బొగ్గు కొరత నేరుగా సరఫరాపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. దేశంలో పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ కోతలు విధించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లేదా అంటే కొంత మన చేతుల్లో కూడా ఉంది. ప్రజలంతా విద్యుత్ పొదుపును పాటించాలి. అనవసర వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. వృధాను అరికట్టాలి. ఇక ప్రభుత్వపరంగా చేయాల్సింది పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దడం. ఇలాంటి చర్యలను చేపడితే థర్మల్ కేంద్రాలకు బొగ్గు కొరత ఏర్పడ్డా సమస్యను కొంత వరకు అధిగమించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇవి పాటిస్తే అవి భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డా పాఠాలుగా నిలుస్తాయి.
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