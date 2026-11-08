చక్కెర ధరలతో సామాన్యులకు చుక్కలు - పండుగలకు స్వీట్ తినడం కష్టమేనా?
Sugar Prices Increased in India : చక్కెర ధరలు తరచూ పెరుగుతున్నాయి. ఏడాది వ్యవధిలో 12 శాతానికి పైగా ధరలు పెరిగాయి. అయితే ధరల నియంత్రణకు కేంద్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది.
Published : November 8, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 7:41 PM IST
నిత్యం వంటింట్లో వినియోగించే పదార్థాల్లో చక్కెర ఒకటి. రోజు టీ, కాఫీలు పెట్టుకోవడం మొదలుకొని స్వీట్లు, లడ్డూలు, పాయసం, పండ్ల రసాలు, వేడుకల సమయంలో తీపి పదార్థాలు తయారు చేయడానికి చక్కెర కావాలి. ఇప్పుడు వీటి ధరలు క్రమంగా పెరుగుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది నెలలుగా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. మధ్యలో కాస్త తగ్గినట్టుగా అనిపించినా పెరుగుదల మళ్లీ మొదలైంది. సరిగ్గా శుభకార్యాలు జరిగే సమయంలో సామాన్యులపై ధరాభారం పడడమే కలవర పెడుతున్న విషయం.
సాధారణంగానే ఏటా పండగల సీజన్లలో చక్కెరకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ధరలూ స్వల్పంగా పెరుగుతాయి. ఇది సహజమే అయినా ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. కొద్ది నెలలుగా జరుగుతున్న పరిణామాలే ఇందుకు ఉదాహరణ. ధరలను నియంత్రించేందుకు కేంద్రం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటూనే ఉంది. అయినా ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గడిచిన నెల రోజుల పరిస్థితిని చూస్తే హోల్సేల్, రీటైల్ మార్కెట్లలో కిలో చక్కెర ధర సుమారు రూ.4 లకు పైగా పెరిగింది. కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సగటున చక్కెర ధరలు కిలోకి రీటైల్ మార్కెట్లో రూ.59.50 ఉండగా హోల్సేల్ మార్కెట్లో రూ.55.40లుగా ఉంది. అంటే ఇంచుమించు కేజీ చక్కెర ధర 60 రూపాయలకు చేరుకుంది. ఇక్కడ ఆందోళన చెందాల్సిన మరో విషయం ఏంటంటే కొన్ని షాపులు కిలోకి రూ.65 నుంచి రూ.70 వరకు వసూలు చేస్తున్నాయి.
కేజీ చక్కర రూ.64
చక్కెర ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగలేదు. క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. కొన్ని నెలల ముందు కిలో చక్కెర ధర రిటైల్ మార్కెట్లో రూ.46.50 లుగా ఉంది. ప్రస్తుతం అది గరిష్ఠంగా రూ.65 లకు చేరుకుంది. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే గడిచిన ఏడాది వ్యవధిలో కేజీ చక్కెర ధర ఏకంగా 12 నుంచి 13% వరకు పెరిగినట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మరి, దేశంలో ఏ నగరాల్లో చక్కెర రేట్లు అధికంగా ఉన్నాయని చూస్తే కోల్కతాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. కొద్ది రోజుల ముందే అక్కడ కిలోకి రూ.50 ఉన్న ధర ఏకంగా రూ.15లకు పైగా పెరిగి 65కు చేరుకుంది. దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఏడాది క్రితం 44 నుంచి రూ.46 లుగా ఉన్న చక్కెర ధర ప్రస్తుతం కేజీకి రూ.64లకు చేరుకుంది. ముంబయిలో గతేడాది రూ.45లుగా ఉన్న చక్కెర రేటు ఇప్పుడు రూ.60లకు పైబడింది. ఇవి మాత్రమే కాదు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చక్కెర ధరలు 10 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కూడా యావరేజ్గా కేజీ చక్కెర రూ.60 లుగా విక్రయిస్తున్నారు.
"గత 2,3 నెలల నుంచి పంచధార ధరలల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. కేజీ రూ.50లు ఉండేది ప్రస్తుతం రూ.70 నుంచి రూ.75లుగా అమ్ముతున్నారు. అది కూడా దొరకడం లేదు. దీంతో స్వీట్ షాప్ నడపడం చాలా కష్టంగా ఉంది. స్వీట్స్ ధరలు కూడా పెరిగిపోయాయి. సామాన్యులకు చక్కెర ధరలు భారంగా మారాయి" - నరేంద్ర, వ్యాపారవేత్త, విజయవాడ
భారత్ నుంచి చక్కెర ఉత్పత్తి
నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కో-ఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ లిమిటెడ్ అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మొదటి నెలలో 8.45 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి జరిగింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే భారత్ ఏటా 300 నుంచి 340 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెరను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. దేశీయ అవసరాల కోసం 280 నుంచి 290 మెట్రిక్ టన్నుల వినియోగిస్తోంది. అలాగే, 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నలు చక్కెరను శ్రీలంక, పశ్చిమాసియా, తూర్పు ఆఫ్రికా వంటి ప్రాంతాలకు ఎగుమతి కూడా చేస్తోంది. 2024-25 ఏడాదిలో 24.8 నుంచి 26.1 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి జరగ్గా 2025-26లో 30.95 నుంచి 32.25 మిలియన్ టన్నులుగా ఉంది. అంటే ఉత్పత్తి పెరిగిందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, బ్రెజిల్ తర్వాత ప్రపంచంలో అత్యధికంగా చక్కెర ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలు చక్కెర ఉత్పతిలో ముందంజలో ఉన్నాయి.
భారీగా తగ్గిన పంట దిగుబడి
ఈ గణాంకాలు బట్టి చూస్తే చక్కెర ఉత్పత్తిలో భారత్ మెరుగ్గానే ఉంది కదా! మరి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? అనే సందేహం రావడం సహజమే. అయితే, వాస్తవంగా చూసుకుంటే అవసరాలకు తగ్గట్టుగా చక్కెర ఉత్పత్తి జరగడం లేదనేది క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. జనాభా పెరిగిపోతున్న తరుణంలో ఆహార వినియోగం పెరిగింది. పండగలు, శుభకార్యాల సమయంలో చక్కెరతో తయారు చేసే పదార్థాలు శాతం రెట్టింపయ్యింది. దీంతో చక్కెర ధరలు పెరుగుతున్న పరిస్థితి. అందులోనూ చక్కెర ఉత్పత్తికి ప్రధాన వనరు అయిన చెరకు పంట సాగు ఈ ఏడాది గరిష్ఠంగా తగ్గింది. ఎల్నినో కారణంగా సమృద్ధిగా వర్షాలు లేకపోవడంతో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో చెరకు పంటకు రైతులు దూరంగా ఉన్నారు. వేసినా వాతావరణ మార్పుల కారణంగా పంట దిగుబడి భారీగా తగ్గింది. ప్రధానంగా ఈ విషయంగా చక్కెర ధరల పెరుగుదలకు కారణమైందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముందు ముందు చక్కెర ఉత్పత్తి తగ్గే అవకాశం ఉందన్న కారణంతో వ్యాపారులు అధిక ధరకు చక్కెర విక్రయిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అలాగే, ప్రపంచ మార్కెట్లో చక్కెర సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడటం, కొందరు వ్యాపారాలు, మిల్లుల యజమానులు కృత్రిమంగా కొరత సృష్టించడం వంటివి చక్కెర ధరల పెరుగుదలకు కారణం అవుతున్నాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు.
ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ఇక్కడో విషయాన్ని ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ-20 పెట్రోల్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చక్కెర ధరలు పెరుగుతున్నాయనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అయితే, కేంద్రం ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. 2022-23లో ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి మొత్తం చెరకు సాగులో 12% వినియోగం జరిగిందని వివరించింది. 2025-26లో మాత్రం ఆ మొత్తం 9 శాతానికి తగ్గించినట్లు తెలిపింది. ఇందుకోసం మొక్కజొన్న పంటను అధికంగా వినియోగిస్తున్నట్లు వివరించింది. అయినా ధరలు పెరుగుతుండటంపై అనేక ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ధరల పెరుగుదలకు కేంద్రం నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టింది.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు
ఇప్పటికే చక్కెర నిల్వల గరిష్ఠ పరిమితిని 4 వేల క్వింటాళ్ల నుంచి 2 వేల క్వింటాళ్లకు కేంద్రం తగ్గించింది. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని కేంద్ర ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ, వినియోగదారుల వ్యవహారాలశాఖ వెల్లడించింది. డీలర్లు తమ వద్దకు వచ్చిన నిల్వలను 30 రోజులకు మించి ఉంచుకోవడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది. మళ్లీ ధరలు పెరిగిన కారణంగా ప్రస్తుతం ఆ నిల్వలను 15 రోజులకు పరిమితం చేసింది. ఆ నిల్వలు కూడా వెయ్యి క్వింటాళ్లు మాత్రమే ఉండాలని తెలిపింది. కోల్కతా, అసోంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రం 2 వేల క్వింటాళ్లు నిల్వలు ఉంచుకోవచ్చని తెలిపింది. నిల్వలు, ధరల పెరుగుదలపై కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో వాటి అమలు సరిగ్గా జరగడం లేదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ విషయంపై కేంద్రం మరింత ప్రణాళికబద్ధంగా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం అందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.