ETV Bharat / opinion

జగన్ రాకతో రాజధానికి కష్టకాలం - కూటమి ప్రభుత్వంతో అమరావతికి పునర్వైభవం

కరోనా కష్టకాలంలోనూ చెదరని పోరాటస్ఫూర్తి - 230 మందికి పైగా రైతులు, కూలీలు మృతి - ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించిన మహిళలు - అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలని హైకోర్టు తీర్పు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amaravati Movement : 2019 డిసెంబర్ 17. అమరావతి చరిత్రలోనే చీకటి రోజు. అసెంబ్లీలో నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు. విశాఖ, అమరావతి, కర్నూలు పేర్లతో మూడు ముక్కలాట మొదలు పెట్టారు. అప్పటి వరకూ అమరావతి మాత్రమే రాష్ట్రానికి రాజధాని అని నిశ్చయించుకున్న ప్రజలను ఈ ప్రకటన అయోమయానికి గురి చేసింది. తీవ్ర అసహనమూ వ్యక్తమైంది. ఆ అసంతృప్తే క్రమంగా మహోద్ధృత పోరాటమై ఉద్యమానికి దారి తీసింది. కలల నగరమైన అమరావతి ఉద్యమానికి వేదికగా మారింది. డిసెంబర్ 18న వెలగపూడిలో ప్రారంభమైన చిన్న దీక్షా శిబిరమే అలుపెరగని ఉద్యమానికి నాంది పలికింది.

ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ హామీలతో రాజధాని అమరావతిలోనే కొనసాగుతుందనే విశ్వాసం ప్రజల్లో బలంగా నిలిచింది. ప్రభుత్వం మారినా అభివృద్ధి ఆగదనే నమ్మకం వారిలో ఉండేది. కానీ 2019 డిసెంబర్ 17న అసెంబ్లీలో జగన్ చేసిన 3 రాజధానుల ప్రకటనతో ఆ విశ్వాసం పోయింది. ఫలితంగా మరుసటి రోజే రాజధాని గ్రామాల్లో నిరసనలు మొదలయ్యాయి.

230 మందికి పైగా రైతులు, కూలీలు మృతి: వెలగపూడిలో ప్రారంభమైన దీక్ష, క్రమంగా ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు అంతా ఒక్కటై పోరాటం చేశారు. కరోనా కష్టకాలంలోనూ ఈ పోరాటస్ఫూర్తి చెదిరి పోలేదు. ఉద్యమాన్ని అణచివేయాలనే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా వేలాది కేసులు నమోదయ్యాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టాలనూ వినియోగించి విమర్శలు మూటగట్టుకుంది అప్పటి ప్రభుత్వం. ఆ పోరాటంలో 230 మందికి పైగా రైతులు, కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఉద్యమ తీవ్రతకు అద్దం పట్టింది. క్రమంగా రాజధాని గ్రామాలను పోలీసులు దిగ్బంధించారు. 144 సెక్షన్, పోలీసు చట్టాల అమలు ద్వారా నిరసనలను అణచివేయాలని ప్రయత్నించారు.

ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించిన మహిళలు: దేవాలయాలకు వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించుకోవాలని బయల్దేరిన మహిళలు, రైతులను మార్గ మధ్యంలోనే అడ్డుకోవడం, లాఠీ ఛార్జీలు చేయడం తరచూ జరిగింది. అసెంబ్లీ ముట్టడి, జాతీయ రహదారి దిగ్బంధించిన సమయంలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. మందడం వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘటనలపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం, జాతీయ మహిళా కమిషన్ విచారణకు దిగడం ఈ అంశాన్ని జాతీయ చర్చగా మలిచింది. తమ పరిస్థితిని వివరించేందుకు రైతులు రాష్ట్రపతికి లేఖలు రాయడం, కారుణ్య మరణానికి అనుమతి కోరడం వరకు పరిస్థితి దిగజారింది.

ఈ ఉద్యమానికి మహిళలే ప్రాణాధారం. ఇంటిపట్టునే ఉన్న వారు వీధుల్లోకి వచ్చి పోరాటానికి నాయకత్వం వహించారు. అవమానాలు, నిర్బంధాలు, లాఠీ దెబ్బలు ఏవీ వారిని భయపెట్టలేదు. అమరావతిని పోరాట గడ్డగా మార్చి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమ వేదికగా మలిచారు. అసెంబ్లీ ముట్టడి, జాతీయ రహదారి దిగ్బంధనం, దుర్గమ్మ దర్శనం ఇలా వివిధ సందర్భాల్లో రాజధాని ప్రాంతం రణరంగాన్నే తలపించింది. అడుగడుగునా మోహరించిన పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకుంటూ ప్రధాన రహదారులను ముళ్లకంచెలతో మూసివేసినా వెనక్కి తగ్గలేదు. కొండలు గుట్టలు ఎక్కి ముళ్ల పొదలను తొలగించుకుంటూ కాల్వలను దాటుకుంటూ లక్ష్యాలను ఛేదించారు. పోలీసు వలయాన్ని, లాఠీదెబ్బలు కాచుకుంటూ తమ గళాన్ని గట్టిగా వినిపించారు.

రైతుల పోరాట ఫలితానికి హైకోర్టు కీలక తీర్పు: విజయవాడ, గుంటూరు, తెనాలి ప్రాంతాల మహిళలు కూడా భారీ ర్యాలీలతో ఉద్యమానికి బలం చేకూర్చారు. పాటలు, చిన్నారుల నాటికలు, నేతల ప్రసంగాలతో రోజుల తరబడి శిబిరాలను కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. 2020 జూలై 31న మూడు రాజధానుల చట్టాలకు గవర్నర్ ఆమోదం తెలపడం వల్ల ఉద్యమం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ చట్టాలను హైకోర్టులో సవాల్ చేయడంతో, స్టేటస్ కో లభించింది.

పోరాటానికి కొనసాగింపుగా “న్యాయస్థానం నుంచి దేవస్థానం” పేరుతో అమరావతి నుంచి తిరుమల వరకు మహాపాదయాత్ర చేపట్టారు. ఉద్యమం 29 గ్రామాలకే పరిమితం అన్న విమర్శలను ఈ యాత్ర ఛేదించింది. తిరుపతిలో జరిగిన సభ ద్వారా అమరావతి నినాదం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్మోగింది. అంతేకాదు, అమరావతి నుంచి అరసవల్లి వరకు మరో మహాపాదయాత్ర చేపట్టి ఉద్యమాన్ని ఉత్తరాంధ్ర వరకు విస్తరించారు. ఈ యాత్రతో అమరావతి సమస్య ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్ కాదని, రాష్ట్ర ప్రజల సమిష్టి ఆవేదన అని చాటిచెప్పారు.

కొండంత అండగా నిలిచిన హైకోర్టు తీర్పు: రైతుల పోరాట ఫలితానికి హైకోర్టు కీలక తీర్పు కొండంత అండగా నిలిచింది. అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. భూసమీకరణ ఒప్పందాన్ని అతిక్రమించరాదని తేల్చిచెప్పింది. అయితే, నాటి ప్రభుత్వం కోర్టు ఉత్తర్వులనూ ఆచరణలో పెట్టలేదు. అయినా వెనుకడుగు వేయని అన్నదాతలు, 1631 రోజుల పాటు సాగిన నిరంతర పోరాటంతో తమ గళాన్ని దేశవ్యాప్తంగా వినిపించారు. అమరావతి ఉద్యమం ప్రజల నమ్మకం, న్యాయం, ఆత్మగౌరవం కోసం సాగిన అచంచల పోరాటానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.

రాత్రి, పగలు చకచకా పనులు - కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనగరంగా అమరావతి

చరిత్రలో మరో కీలక ఘట్టం - అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం

TAGGED:

STORY ON AMARAVATI MOVEMENT
అమరావతి ఉద్యమం
AMARAVATI MOVEMENT
AMARAVATI MOVEMENT IN IDI SANGATHI
AMARAVATI MOVEMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.