ETV Bharat / opinion

అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా నేలకొండపల్లి తెలంగాణ బౌద్ధ మహాస్తూపం

ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి బౌద్ధ మహాస్తూపం అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. ఈ చారిత్రాత్మక క్షేత్రం దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద బౌద్ధ స్తూపాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

Buddhist Stupa is Towards Development
బౌద్ధ మహాస్తూపం (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 3:34 PM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 3:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Buddhist Stupa is Towards Development : వందల ఏళ్ల క్రితం బౌద్ధ భిక్షువులు నడయాడిన ప్రదేశం బుద్ధుని బోధనలతో పునీతమైన ప్రాంతం. ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ సంపదకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. నేలకొండపల్లి బౌద్ధ మహాస్తూపం. దశాబ్దాలుగా ఖమ్మం జిల్లాకు ప్రత్యేక చారిత్రక గుర్తింపుగా ఉంటూ వస్తోందీ కట్టడం. అంతటి విశిష్టమైన ఈ ప్రదేశం అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. సుందరంగా, పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా బౌద్ధ మహా స్తూపాన్ని తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. నేలకొండపల్లి-ముజ్జుగూడెం ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయస్థాయి బౌద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. ఫలితంగా ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చేలా బౌద్ధ మహాస్తూపం రూపుదిద్దుకోనుంది.

బుద్ధం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి బౌద్ద మతంలో వీటిని త్రిరత్నాలు అంటారు. వేల సంవత్సరాల క్రితం పలికిన ఆ మహోన్నత సందేశం నాటి నుంచి నేటి వరకు మానవాళికి ఆదర్శప్రాయం. అనుసరణీయం. శాంతి, కరుణ, అహింస, సమానత్వం అనే విలువలను ఈ సందేశం ఎప్పటికీ గుర్తు చేస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే బౌద్ధ ధర్మం విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ఆ ఆనవాళ్లు రాష్ట్రంలోనూ ఉన్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని నేలకొండపల్లిలో నెలకొన్న పవిత్ర బౌద్ధ మహాస్తూపం అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. దీని అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

పేరుగాంచిన బౌద్ధ మహాస్తూపం

ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి పేరు వినగానే అందరికి గుర్తుకొచ్చేది భద్రాచల రామదాసు మాత్రమే కాదు. అక్కడున్న వేల ఏళ్ల నాటి బౌద్ధ మహాస్తూపం కూడా. ప్రాచీన చరిత్ర, పురావస్తు సంపదకు ఈ ప్రదేశం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ శతాబ్దాల క్రితమే బౌద్ధ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక భావనలు వెల్లివిరిసినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో దక్షిణ భారతావనిలో విశిష్ఠమైనదిగా ఈ బౌద్ధ స్తూపం పేరు, ప్రఖ్యాతలు గాంచింది. ఖమ్మం నగరానికి 21 కిలోమీటర్ల దూరంలో నేలకొండపల్లి-ముజ్జుగూడెం ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న ఈ మహా స్తూపం రారమ్మంటూ సందర్శకులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది.

అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా నేలకొండపల్లి బౌద్ధ మహాస్తూపం (ETV)

ప్రపంచానికి తెలిసిన స్థూపం చరిత్ర

క్రీస్తుశకం 2వ శతాబ్దానికి చెంది. దేశంలో అతిపెద్దదైన స్తూపాల జాబితాలో నేలకొండపల్లికి చెందిన బౌద్ధ మహాస్తూపం ఉంది. ఆ రోజుల్లోనే ఇక్కడ బుద్ధుని శిల్పాల తయారీ కేంద్రం ఉండేదని చరిత్ర చెబుతోంది. ఐతే శతాబ్దాలుగా ఆదరణ లేక అసాంఘిక శక్తుల చేతుల్లో ధ్వంసమైంది. 1977-87 మధ్య కాలంలో ఇక్కడ నిర్వహించిన పురావస్తు తవ్వకాల ద్వారా స్తూపం చరిత్ర, విశిష్టత గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది. తవ్వకాల్లో లభించిన అవలోకేతేశ్వర బుద్ధ విగ్రహం హైదరాబాద్‌లోని సాలార్‌జంగ్‌ మ్యుజియంలో ఉంది. అలాగే బౌద్ధ విహారాల పునాదులు, నివాస గదులు, బావులు, నీటి తొట్టెలు, ఇటుక నిర్మాణాలు, శిల్పాలు, బుద్ధుడి విగ్రహం, పురాతన నాణేలు వంటివి బయటపడ్డాయి. ముఖ్యంగా నీటి వసతులకు సంబంధించిన నిర్మాణాలు అప్పటి ప్రజల జీవన విధానం, నీటి నిర్వహణ పద్ధతులకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. తవ్వకాల్లో లభించిన శిల్పాలు, ఇతర పురావస్తు అవశేషాలతో పాటు వివిధ కాలాలకు చెందిన నాణేలు లభించాయి.

అంతర్జాతీయ పర్యాటకంగా అభివృద్ధి

ఈ మహాస్తూపం ఎత్తు 14 మీటర్లకు పైగా ఉంటుంది. విస్తీర్ణం 57 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. బహుళ అంచెల విధానంలో గోడలతో ఉన్న మహాస్తూపం చూడటానికి ఒక చక్రం మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. ఇది నేలకొండపల్లికే కాదు. రాష్ట్రానికి కూడా చారిత్రక సంపద. అలాంటి ప్రాంత అభివృద్ధి గురించి దశాబ్దాలుగా పాలకులు, అధికారులు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఈ మహాస్తూపం చరిత్ర కనుమురుగు అవుతుందా? అనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బౌద్ధ చరిత్రకు సాక్ష్యంగా ఉన్న మహాస్తూపాన్ని సంరక్షించడంతో పాటు ఈ ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మాస్టర్​ప్లాన్ రూపొందించాం. బౌద్ధ మహాస్తూపం పక్కన ఉన్న బాల సముద్రాన్ని కూడా పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయనున్నాం. బౌద్ధస్తూపం 8 ఎకరాల స్థలంలో ఉంది. ఆ రోజుల్లో అక్కడ బౌద్ధ సన్యాసులు ఉండేవారు. వీటిని కాపాడేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. దీనికోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు పురావస్తు శాఖ వారు చేశారు - సుమన్​ చక్రవర్తి, పర్యాటక శాఖ అధికారి

బౌద్ధ మహాస్తూపం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం

తెలంగాణ టూరిజం పాలసీ 2025-2030లో భాగంగా నేలకొండపల్లిలోని బౌద్ధ మహాస్తూపం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అందుకోసం రూ.2.5 కోట్ల నిధులు కూడా కేటాయించింది. బుద్ధవనం ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకుల కోసం విడిది కేంద్రాల నిర్మాణం జరగనుంది. అలాగే, మ్యూజియం, మెడిటేషన్ హాల్‌, బుద్ధుడి జీవిత చరిత్రను తెలియజేసేలా ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర ఆర్చ్ నిర్మించనున్నారు. అలాగే రెస్టారెంట్లు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌, కన్వెన్షన్ సెంటర్లతో పాటు పార్క్ ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. టూరిస్టులను మరింతగా ఆకట్టుకునేలా బాలసముద్రం చెరువులో బోటింగ్ సదుపాయం కల్పించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కట్టబోయే ప్రతి నిర్మాణంలో బుద్దుడి జీవన విధానం, ఆయన బోధనలు ప్రతిబింబించేలా చేయనున్నారు.

బౌద్ధ మహాస్తూపం పరిసర ప్రాంతం మొత్తాన్ని పచ్చదనంతో ఉంచాలనేది కూడా అభివృద్ధి ప్రణాళికలో ఓ భాగం. అలాగే ఇక్కడ భద్రతతో పాటు శుభ్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోనున్నారు. దాదాపు 8 నుంచి 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించడం కోసం మరో 4 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేయనున్నారు. సందర్శకులకు అవసరమైన పార్కింగ్‌, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, విశ్రాంతి ప్రదేశాలు, సమాచార బోర్డులు, గైడ్‌ సేవలు వంటి మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. స్తూపం చరిత్రను తెలుగుతో పాటు ఇతర భాషల్లో వివరించే బోర్డులు, మ్యాపులు, నమూనాలు, డిజిటల్‌ సమాచార వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన వాకింగ్ ట్రాక్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో లైటింగ్ షోలతో పాటు పలు ఈవెంట్లు నిర్వహించే దిశగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

స్థానికులకు ఉపాధి పొందే అవకాశం

నేలకొండపల్లిలోని బౌద్ధ మహాస్తూపం, పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. స్థానికంగా ఎకానమీ, ఉపాధి అవకాశాలకు ఊతం లభిస్తుంది. నిర్మాణ పనులు, రెస్టారెంట్లు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లలో స్థానికులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. రవాణా సదుపాయాలు మెరుగవుతాయి. కళాకారులు, చేతివృత్తుల ఉత్పత్తులకు గిరాకీ ఉంటుంది. పర్యాటకులు సంఖ్య పెరగడం వల్ల పరోక్షంగా స్థానికుల వ్యాపారాలకు ఊతం లభిస్తుంది. యువతకు గైడ్ ఉద్యోగం ద్వారా ఉపాధి దొరుకుతుంది. ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికం వెల్లివిరుస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.

దశాబ్దాల నాటి చరిత్రకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఈ బౌద్ధ మహాస్తూపం. అందుకే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయలాని భావించింది. అనుకున్నట్లుగానే ఈ ప్రదేశాన్ని తీర్చిదిద్దేతే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ విదేశీ పర్యాటకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా నేలకొండపల్లి బౌద్ధ మహాస్తూపానికి పర్యాటక శోభ రానుంది.

టూరిస్ట్ హబ్​లుగా తెలంగాణ బౌద్ధస్థూపాలు - ఆగ్నేయాసియా దేశాల సహకారంతో ప్రణాళికలు

Srinivas Goud on Buddha Purnima : 'తెెలంగాణకు అద్భుతమైన బౌద్ధ చరిత్ర'

Last Updated : October 3, 2026 at 3:41 PM IST

TAGGED:

NELAKONDAPALLI BUDDHIST STUPA
నేలకొండపల్లి బౌద్ధమహాస్తూపం
BUDDHIST MAHASTUPA TOURIST KHAMMAM
TOURISM MAKEOVER OF BUDDHIST STUPA
NELAKONDAPALLI BUDDHIST STUPA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.