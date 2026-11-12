బుడమేరుకు కొత్తరూపు - వరద సాఫీగా వెళ్లేలా ఎనికేపాడు వద్ద అండర్ టన్నెల్
Steps Taken to Curb Budameru Floods: బెజవాడ వాసులకు కష్టాలను దూరం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. బుడమేరు డైవర్షన్ ఛానల్కు గండి పడిన చోట రక్షణ గోడల నిర్మాణాలు చేపట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:16 PM IST
వాయుగుండాలు, తుపాన్లు భారీ వర్ష సూచన అని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించగానే విజయవాడ వాసుల్లో ఆందోళన మొదలవుతుంది. అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమై ఉరుకులు పరుగులు తీస్తుంది. దీనికి కారణం బుడమేరుకు భారీ వరద వస్తుందన్న భయం. 2024లో బుడమేరుకు వచ్చిన భీకర వరదలే ఇందుకు కారణం. కట్టలు తెంచుకొని విజయవాడ నగరాన్ని ముంచెత్తింది ఈ కాలువ. నగర వాసులకు అంతులేని కష్టాలు మిగిల్చి అపార నష్టాన్ని కలిగించింది. డైవర్షన్ ఛానల్కు గండి పడి 24 మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. అప్పటి ఉపద్రవాన్ని నగర వాసులు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. బెజవాడ వాసులకు ఈ కష్టాలను దూరం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. బుడమేరు డైవర్షన్ ఛానల్కు గండి పడిన చోట రక్షణ గోడల నిర్మాణాలు చేపట్టింది. అలాగే వరద ప్రవాహం సాఫీగా సాగిపోయేలా బుడమేరు అండర్ టన్నెల్ నిర్మిస్తున్నారు.
అపార నష్టం: 2024 ఆగస్టు 31 అర్థరాత్రి బుడమేరు కట్టలు తెంచుకుని వరద ఉప్పొంగింది. తెల్లారేసరికి విజయవాడ నగరం మునిగిపోయింది. శివారు గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వరద నీరు ఇళ్లను ముంచెత్తింది. 24 మంది నీటిలో కొట్టుకుపోయి ప్రాణాలు విడిచారు. వందల కోట్ల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. లక్షల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగింది. విజయవాడ నగరంలో పది రోజులకు పైగా వరద నీరు అలాగే నిలిచిపోయింది. భీకర వరదకు జనం ఇళ్లు వదిలి వివిధ చోట్ల తల దాచుకున్నారు. వరద ప్రభావం తగ్గాక చూస్తే బురదలో కూరుకుపోయిన ఇళ్లు, పాడైపోయన గృహోపకరణాలు ఆ నష్టం అపారం.
విజయవాడ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత భయంకరంగా ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది. భారీ వరదలకు బుడమేరు కాల్వకు గండ్లు పడటమే ఈ విపత్తుకు కారణం. ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలోని శాంతినగర్ వద్ద గండి పడింది. భారీ గండిని అప్పట్లో తాత్కాలింగా పూడ్చారు. మళ్లీ గండి పడకుండా 35 కోట్లతో బుడమేరు ఛానల్ కాల్వకు 500 మీటర్ల పొడవునా రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇది దాదాపు పూర్తయింది. దీంతోపాటు భారీ వరద సాఫీగా కిందకు వెళ్లేలా ఎనికేపాడు వద్ద అండర్ టన్నెల్ నిర్మాణం చేపట్టారు.
కొత్త రూపు: 2024లో విజయవాడ నగరాన్ని ముంచెత్తిన వరద దిగువకు వెళ్లేందుకు పది రోజులకు పైగా సమయం పట్టింది. బ్రిటీష్ హయాంలో నిర్మించిన ఎనికేపాడు అండర్ టన్నెల్ నుంచి నీరు కిందకు సాఫీగా వెళ్లలేదు. దీని సామర్థ్యం నాలుకు వేల 500 క్యూసెక్కులు మాత్రమే కావడంతో ఉప్పొంగిన నీరు దిగువకు నెమ్మదిగా కదిలింది. అండర్ టన్నెల్ వద్దకు చేరుకునేందుకు అధికారులకు కనీసం వారం రోజులు పట్టింది. ఈ దుస్థితి నుంచి బయట పడేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న అండర్ టెన్నెల్ వద్ద మరో నిర్మాణం చేపట్టింది.
30 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నూతన నిర్మాణం చేపట్టారు. కొత్త నిర్మాణం ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది. దాని ప్రయోజనాలు ఏంటి అన్న వివరాలు జలవనరుల శాఖ జేఈ రాజశేఖర్ వివరించారు. బుడమేరు అండర్ టన్నెల్ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత కనెక్టింగ్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనికోసం రైతుల నుంచి భూమి సేకరించనున్నారు. ఈ రెండు పూర్తయితే బుడమేరు వరద నుంచి బెజవాడ వాసుల్ని బయటపడేసేందుకు ఎనికేపాడు అండర్ టన్నెల్ రక్షణ కవచంగా మారనుంది.
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