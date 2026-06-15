ముంచుకొస్తున్న గాడ్జిలా ఎల్నినో - దేశంలో తీవ్ర కరవు ఖాయం!
క్రమంగా బలపడుతున్న ఎల్నినో పరిస్థితులు - నైరుతి రుతుపవనాలపై ప్రతికూల ప్రభావం - సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షపాతం నమోదు - గాడ్జిలా ఎల్నినో అంటున్న శాస్త్రవేత్తలు - చివరిసారి 2023లో ఎల్నినో పరిస్థితులు
Published : June 15, 2026 at 8:34 PM IST
El Nino Effect in Telangana : మొదట్లో కొంత ప్రభావం ఉంటుందని అంచనాలు. ఆ తరవాత తీవ్రంగా ప్రభావితం కావచ్చు అని వార్తలు. ఇప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుందో ఊహకు అందకపోవచ్చు అని ఆందోళనలు. కొంత కాలంగా ఎల్నినో చుట్టూ ఇలా రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సారి ఎండలు అంత తీవ్రంగా ఉండడానికి కారణం ఇదే అని ఇప్పటికే వెల్లడించారు వాతావరణవేత్తలు. ఇప్పుడు నైరుతి రుతుపవనాల సమయం వచ్చింది.
అయినా ఈ సారి సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షపాతమే నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఎప్పటికప్పుడు ఎల్నినో బలపడుతోందని చెబుతోంది భారత వాతావరణ శాఖ. సైంటిస్ట్లు కొందరు అనధికారికంగా దీన్ని గాడ్జిలా ఎల్నినో అని పిలుస్తున్నారు. అంటే ప్రభావం ఎలా ఉండనుందో చెప్పకనే చెబుతు న్నారు. ఈ సారి నైరుతి వర్షాలు తగ్గుతాయని ఇన్కాయిస్ కూడా ప్రకటించడం ఆందోళనను మరింత పెంచుతోంది.
ఈసారి తక్కువ వానలే : మూడు నాలుగు రోజుల పాటు కురవాల్సిన వాన ఒకేరోజు కురిస్తే ! వర్షాకాలంలోనూ పొడి రోజులు ఎక్కువగా నమోదైతే ? ఎప్పుడూ లేనంతగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి కరవు వస్తే ? ఇవి అంచనాలో, ఊహలో కాదు. త్వరలో మనం చూడబోయే వాస్తవాలు. ఇప్పటికే వాతావరణ మార్పులతో రుతువులు ఏవీ సక్రమంగా ఉండడం లేదు. ఈ ప్రభావం ఎప్పటికప్పుడు మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. కానీ ఈ సారి ఎండా కాలంలో ఆ ఎఫెక్ట్ ఇంకాస్త ఎక్కువగా తెలిసొచ్చింది.
మొన్నటి వరకూ రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలే ఇందుకు ఉదాహరణ. సరే వేసవి వెళ్లిపోయింది ఇక నైరుతి కాలం వచ్చింది అని ఊపిరి పీల్చుకున్నా ఇప్పుడు మరో రకం కష్టం మొదలు కానుంది. దేశవ్యాప్తంగా నమోదయ్యే సగటు వర్షపాతంతో పోల్చి చూస్తే ఈ సారి తక్కువ వానలే పడతాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకిలా అన్న ప్రశ్నకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న సమాధానం ఒక్కటే. అదే ఎల్నినో.
భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఎల్నినో : ఈ వాతావరణ మార్పులపై ఇంకాస్త లోతుగా చెప్పుకునే ముందు ఓ విషయం ప్రస్తావించాలి. మనం అంతా ఏ ఎల్నినో గురించైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో దానికి కొందరు శాస్త్రవేత్తలు పెట్టిన పేరేంటో తెలుసా ? గాడ్జిలా. ఈ పేరు వింటేనే సగం విషయం అర్థమై ఉంటుంది ఎల్నినో ఎంత ప్రమాదకరమో. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత వాతావరణ శాఖ- ఐఎండీ ఓ ప్రకటన చేసింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఎల్నినో పరిస్థితులు ఉన్నాయన్నది ఆ ప్రకటన సారాంశం. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలంలో ఇది మరింత బలపడే అవకాశాలూ ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
ఐఎండీతో పాటు ఎర్త్ సిస్టమ్ సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్-ఈఎస్ఎస్ఓ కూడా ఇదే విషయం వెల్లడించింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉపరితలంపైనే కాకుండా లోపల కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయని తేల్చి చెప్పింది. చాలా స్పష్టంగా ఎల్నినో ప్రభావం కనిపిస్తోందన్నమాట. మే నెలలో పసిఫిక్ మహా సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. అటు హిందూ మహా సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలూ ఇదే విధంగా ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ నాటితో పోల్చి చూస్తే మే నాటికి పసిఫిక్, హిందూ మహాసముద్ర జలాలు వేడెక్కాయన్న విషయం స్పష్టంగా చెబుతోంది ఐఎండీ.
వచ్చే ఏడాది వరకూ ఈ ప్రభావం : నిజానికి ఏప్రిల్ సమయానికి ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేసినప్పటికీ అప్పటి పరిస్థితులు ఆధారంగా కొంత వరకు ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చని చెప్పింది భారత వాతావరణ శాఖ. కానీ ఇప్పుడు మోస్తరు దశను దాటుకుని బలమైన ప్రభావం చూపించే దిశగా మారుతోంది. పైగా వచ్చే ఏడాది వరకూ ఈ ప్రభావం కొనసాగచ్చు అన్న అంచనాలూ ఉన్నాయి. మాన్సూన్ మిషన్ కపుల్డ్ ఫోర్కాస్ట్ సిస్టమ్ - ఎంఎంసీఎఫ్ఎస్ అంచనాల ప్రకారం, ఈ వర్షాకాలంలో ఎల్ నినో పరిస్థితులు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇప్పటికే అది మొదలైంది.
ఐఎండీ లెక్కల ప్రకారమే చూస్తే వాతావరణ మార్పులను లెక్కించే నినో 3.4 ఇండెక్స్ మూడు నెలల సగటు ఉష్ణోగ్రత 0.5 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువే నమోదైంది. ఎల్నినో ప్రభావం మొదలైంది అనడానికి ఈ లెక్కలనే ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు. ఐఎండీ మాత్రమే కాదు. అటు అమెరికాకు చెందిన నేషనల్ ఓషనిక్ అండ్ అట్మాస్ఫరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ - ఎన్ఓఏఏ కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. ఎల్నినో సూపర్ ఎల్నినోగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. ఎల్నినో బలపడడానికి 60% మేర అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
వానలు అంతంతమాత్రంగానే : ఎల్నినో కారణంగా భారత్లో జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో నమోదయ్యే వర్షపాతంపై ప్రభావం పడే ముప్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఐఎండీ ఇదే చెబుతోంది. పైగా ఈ నెలల్లో 90% మాత్రమే వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేసింది. సాధారణంగా 96% కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే అది లోటు వర్షపాతంగానే లెక్క కడుతుంది ఐఎండీ. ఆ లెక్కన చూస్తే ఈ సారి వానలు అంతంతమాత్రంగానే పడనున్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే పరిస్థితులు ఉంటే 11 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈ సారే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనట్టు అవుతుంది.
ఓ సారి చరిత్రను పరిశీలిస్తే 1951 నుంచి చూస్తే 2022 వరకూ దాదాపు 16 ఎల్నినో సంవత్సరాలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఆరేళ్లలో ఎల్నినో ప్రభావం తక్కువగా ఉండగా మూడేళ్లలో ఓ మోస్తరు ప్రభావం కనిపించింది. మిగతా ఏడేళ్లలో మాత్రం ఎఫెక్ట్ చాలా గట్టిగానే ఉంది. చివరిసారి 2023లో ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకూ ఎల్నినో ఏర్పడే అవకాశాలు 80% ఉన్నాయని ఇప్పటికే చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. అంతే కాదు. ఈ ప్రభావం ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకూ కొనసాగే అవకాశం 90% కన్నా పైనే ఉందని వెల్లడించింది. గాడ్జిలా ఎల్నినో అని పిలుచుకోడానికి కారణమిదే.
"ఈ సంవత్సరం అధికంగా లోటు వర్షపాతం నమోదుకానుంది. ఎల్నినో వచ్చిన సందర్భాల్లో ఉష్ణోగ్రతల ఆధారంగా ఉంటుంది. ఉపరితలంలో వేడి నీరు ప్రవేశించినప్పుడు సాధారణ ఉష్ణోగ్రత (26 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్) కంటే ఒక డిగ్రీ పెరిగితే ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. రెండు డిగ్రీలు పెరిగితే మీడియంగా ఉంటుంది. కాగా ఈ సంవత్సరం 2.5 డిగ్రీలు నమోదైంది. దీనినే సూపర్ ఎల్నినో అంటారు. దీంతో మన దేశంలో తీవ్రమైన కరవు పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉంది" - జల్లు సద్గుణరావు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు
ఎల్నినో పరిస్థితులు తీవ్ర రూపం : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న భారత జాతీయ మహా సముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం - ఇన్కాయిస్ కూడా ఈ మధ్యే ఓ బులిటెన్ విడుదల చేసింది. ఎల్నినో పరిస్థితులు తీవ్ర రూపం దాల్చాయన్నది అందులోని సారాంశం. మిగతా సంస్థల్లాగే భారత్లోని వర్షపాతంపై ఈ ఇన్కాయిస్ కూడా కొన్ని అంచనాలు వేసింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకూ ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెబుతూనే ఈ సారి వర్షపాతం తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయని వెల్లడించింది.
అంతే కాదు. సముద్ర వాతావరణమూ దెబ్బ తినే ముప్పు ఉంటుందని చెప్పింది. ఉత్తర హిందూ మహాసముద్రంలో దీర్ఘకాలం పాటు మెరైన్ హీట్వేవ్స్ ఏర్పడతాయని వీటి కారణంగా సముద్రంలో జీవవైవిధ్యం దెబ్బ తింటుందని వివరించింది. మత్స్య సంపదను నష్టపోవాల్సి వస్తుందనీ వెల్లడించింది. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు జీవరాశులన్నీ సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్లిపోతాయి. చల్లని వాతావరణం ఎక్కడ ఉందో చూసుకుని అక్కడే ఉండిపోతాయి. ఫలితంగా మత్స్యసంపదపై ఆధారపడిన వారికి ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు.
కరవు పరిస్థితులు : ఎల్నినో ప్రభావం ఎలా ఉండనుంది అనే అంచనాలకు ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్- ఐఓడీ కూడా కీలకమే. ఎల్నినో పరిస్థితుల నుంచి తప్పించే షీల్డ్ లాంటిదే ఇది. కాకపోతే ఇందులోనూ పాజిటివ్, నెగటివ్ అని ఉంటాయని చెబుతున్నారు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు. పాజిటివ్గా ఉంటే ఆఫ్రికాలో వరదలు ముంచెత్తుతాయి. అదే భారత్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియాలో కరవు సంభవిస్తుంది. ఒకవేళ ఐఓడీ నెగటివ్గా ఉంటే ఆఫ్రికాలో పరిస్థితులు మామూలూగా ఉండి ఇటు భారత్లో వాతావరణం మారిపోతుంది. తక్కువ వర్షపాతం నమోదవడంతో పాటు కరవు పరిస్థితులు వస్తాయి. ఇప్పటికైతే హిందూ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే ఈ ప్రక్రియ న్యూట్రల్గా ఉంది. అంటే తటస్థంగా ఉందని లెక్క. ఈ వర్షాకాలమంతా ఇదే కొనసాగే అవకాశముందన్న అంచనాలూ ఉన్నాయి. అదే జరిగితే ఎల్నినో ప్రభావం పెరగడం, తగ్గడమూ లాంటివి ఉండవు.
పంట దిగుబడులు తగ్గుతాయి : ఇక్కడే ఓ కీలక విషయం ప్రస్తావించాలి. 2002 నాటి పరిస్థితులే చూసుకుంటే అప్పుడు ఎల్నినో ప్రభావం మోస్తరుగా ఉండగా 21% మేర లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. అదే 2015లో బలమైన ఎల్నినో ఉన్నప్పటికీ లోటు వర్షపాతం 13%గానే పరిమితమైంది. అంటే ఇంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని అంచనాలు వేయగలం తప్ప కచ్చితంగా అయితే చెప్పలేం. కానీ ఎంతో కొంత ప్రభావం ఎదుర్కోక తప్పదు. ఆ మేరకు పంట దిగుబడులు తగ్గుతాయి. అందుకే ఎల్నినో సన్నద్ధతపై కేంద్రం దృష్టి సారించింది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్- ఐసీఏఆర్తో పాటు కలిసి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ కొన్ని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఎలాంటి పంటల వైపు రైతులు మళ్లితే మంచిది అనే అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఎల్నినో ఏయే పంటలపై ప్రభావం చూపనుందో ముందుగానే అంచనా వేస్తోంది. పది రోజుల్లో ఈ ప్రణాళికలను ఖరారు చేయనుంది.
నష్టం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు : ప్రత్యేకంగా టాస్క్ ఫోర్స్నూ ఏర్పాటు చేయనుంది కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ. ఇందులో 15-15 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఖరీఫ్ సీజన్లో పంటలకు ఎక్కువగా నష్టం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలని సూచించడం ఈ టాస్క్ఫోర్స్ విధి. ఇది చెప్పుకోడానికి బాగానే ఉన్నా క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత వరకూ అమలవుతుందన్నది చూడాలి. మొత్తంగా చూస్తే మాత్రం ఎల్నినో ఎంతో కొంత ఇబ్బంది పెట్టకుండా అయితే వెళ్లదు అన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
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