దినసరి కూలీల కష్టాలకు పరిష్కారం - అత్యాధునిక లేబర్ అడ్డాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం
శ్రామిక శక్తికి తగిన గుర్తింపు గౌరవం ఇవ్వటమే ధ్యేయం - కూలీల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచేలా అత్యాధునిక లేబర్ అడ్డాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 2:10 PM IST
State Designed Labour Hubs For Daily Wage Workers : రాష్ట్ర నిర్మాణంలో అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న శ్రామిక శక్తికి తగిన గుర్తింపు గౌరవం ఇవ్వటమే ధ్యేయంగా రాష్ట్రంలో కార్మిక సంక్షేమం కొత్త పంథాలో ముందుకెళ్తోంది. గత ప్రభుత్వ ఇసుక విధాన లోపాలు, నిధుల దారి మళ్లింపుతో కుదేలైన అసంఘటిత, భవన నిర్మాణ రంగాలను ఆదుకుంటూ విప్లవాత్మక అడుగులు వేస్తోంది. ఎండనక, వాననక కూడళ్లలో నిలబడే దినసరి కూలీల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచేలా అత్యాధునిక లేబర్ అడ్డాల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా, వివాహ కానుక నుంచి ప్రసూతి సహాయం వరకు నిలిచిపోయిన అన్ని పథకాలకు జీవం పోస్తోంది. సేఫ్టీ ఫస్ట్ నినాదంతో పరిశ్రమల్లో థర్డ్ పార్టీ సేఫ్టీ ఆడిట్లు నిర్వహిస్తూనే, ఈఎస్ఐ వైద్య సేవల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, మొబైల్ యాప్స్తో డిజిటల్ విప్లవాన్ని ఆవిష్కరించింది. రాష్ట్ర ప్రగతిలో శ్రామికుల్ని భాగస్వాములను చేస్తూ పారిశ్రామిక వృద్ధిని, శ్రామికుల ప్రాణ భద్రతను సమానంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది.
కూలీల కష్టాలకు పరిష్కారం: దేశ వర్తమాన, భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే శక్తి కార్మికులది. అభివృద్ధిని ముందుకు నడిపించడంలో వీరి పాత్ర వెలకట్టలేనిది. దీన్ని గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం కార్మికుని సంక్షేమం, అభివృద్ధి, ఆరోగ్యం, రక్షణే ధ్యేయంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. సంఘటిత, అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించడంపై ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంది. వారి గౌరవాన్ని మరింత పెంచేలా లేబర్ అడ్డాలను నిర్మించడం, సంక్షేమం కోసం నిధులు కేటాయించడం, ఆరోగ్య సంరక్షణలో భాగంగా ఆస్పత్రుల నిర్మాణం వంటి చర్యలు చేపట్టింది. రోజువారీ ఉపాధి కోసం ఉదయాన్నే రోడ్ల పక్కన, కూడళ్లలో ఎండనక, వాననక నిలబడి ఎదురుచూసే దినసరి కూలీల కష్టాలకు పరిష్కారం చూపింది.
రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమండ్రి, గుంటూరు, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాలతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లాల కేంద్రంగా లేబర్ అడ్డాల నిర్మాణాలు చేపట్టింది. లేబర్ అడ్డాలను ఆధునిక ఇంటిగ్రేటెడ్ లేబర్ అమెనిటీస్ సెంటర్స్గా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటిలో కార్మికులకు ఒకేచోట స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, విశ్రాంతి గదులు, మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక వసతులతో పాటు ఉద్యోగ సమాచారం, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల వివరాలను అందిస్తున్నారు. పని ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి పనులకు వెళ్లడం, లేనప్పుడు ఆ సమయాన్ని స్కిల్ అప్ గ్రేడ్ చేసుకునేలా కార్యాచరణను రూపొందిస్తున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో కార్మికులు సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. పని దినాలు కూడా పెరిగాయి. రాష్ట్రంలోకి ఏ పరిశ్రమ వచ్చినా ముందుగా ఉపాధి పొందేది భవన నిర్మాణ కార్మికులే. రోజువారీ ఉపాధి కోసం ఉదయాన్నే రోడ్ల పక్కన, కూడళ్లలో ఎండనక, వాననక నిలబడి ఎదురుచూసే దినసరి కూలీల కష్టాలను పరిష్కరించటం కోసం చంద్రబాబునాయుడు దూరదృష్టితో ఈ లేబర్ అడ్డాలను తీసుకొచ్చారు. వీటిలో కార్మికులకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు, విశ్రాంతి గదులు, మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక వసతులతో పాటు పని ఎక్కడ దొరుకుతుందో అనే సమాచారం లభిస్తుంది. నాకు కావాల్సింది హార్డ్ వర్క్ కాదు స్మార్ట్ వర్క్ అని చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు. - వాసంశెట్టి సుభాష్, కార్మిక శాఖ మంత్రి
కార్మికుల అనుభవానికి సాంకేతికతను జోడించి: ప్రస్తుతం వివిధ రంగాల్లోని కార్మికుల అనుభవానికి సాంకేతికతను జోడించి వారికి మరింత మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నైపుణ్యాలు మెరుగుపర్చే చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 88 లక్షల మందికి పైగా నమోదైన అసంఘటిత కార్మికులు ఉండగా, అందులో 18 లక్షలకు పైగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉన్నారు. వైకాపా పాలనలో డూప్లికేషన్ సాకుల పేరిట, నిధుల దారి మళ్లింపుతో నిలిచిపోయిన సంక్షేమ పథకాలను కూటమి ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించింది. అనారోగ్యానికి గురైన కార్మికులకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం కార్మిక కుటుంబాలకు ధీమా కల్పిస్తూ ప్రసూతి సహాయం కింద 20 వేల రూపాయలు, వివాహ కానుకగా 40 వేల ఆర్థిక సాయం చేస్తోంది. అలాగే కార్మికులు ప్రమాదవశాత్తు లేదా సహజ మరణం సంభవిస్తే 20 వేల రూపాయలు, అంత్యక్రియల ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 60 వేలు అందిస్తోంది.
పారిశ్రామిక భద్రతకు పెద్ద పీట : పారదర్శకత, బాధ్యత, భద్రత అనే మూడు సూత్రాలతో ఫ్యాక్టరీల శాఖను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బలోపేతం చేస్తోంది. ప్లాంట్లలో ప్రమాదాల నివారణకు జులై-2024లో ప్రత్యేక భద్రతా తనిఖీలు చేపట్టి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 23 ఫ్యాక్టరీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. కార్మికుల ప్రాణాలకు రక్షణగా సేఫ్టీ అలర్ట్, ఇన్సిడెంట్ అలర్ట్ వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడంతో పాటు, ప్రమాదకర రసాయన కర్మాగారాల పర్యవేక్షణకు కెమికల్ ఇన్స్పెక్టర్ల పోస్టుల నియామకాలకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. జేఎన్టీయూ, ఎస్వీయూ వంటి ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని, 360 పరిశ్రమల్లో థర్డ్ పార్టీ సేఫ్టీ ఆడిట్లు, వందలాది మాక్ డ్రిల్స్ నిర్వహించడం ద్వారా పారిశ్రామిక భద్రతకు పెద్ద పీట వేస్తోంది.
కార్మికులకు మేమున్నామే భరోసా: రాష్ట్రంలోని కార్మికుల్లో బీమా చేయించుకున్న 15 లక్షల మంది ఆరోగ్య రక్షణే ధ్యేయంగా బీమా వైద్య సేవల శాఖను ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఆధునికీకరించింది. అచ్యుతాపురంలో కొత్త ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరగగా, తిరుపతి ఆసుపత్రి పడకల సామర్థ్యాన్ని100కు పెంచింది. గుంటూరు, కర్నూలు, శ్రీసిటీ, నెల్లూరులో కొత్త ఆసుపత్రుల కోసం భూములను కేటాయించారు. విశాఖపట్నంలో 50 సీట్లతో కూడిన ఈఎస్ఐసీ0 మెడికల్ కాలేజీ మంజూరు కావడం, అమరావతిలో 500 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలతో భవిష్యత్ వైద్య అవసరాలను తీర్చేందుకు ఇప్పటి నుంచే కార్మిక శాఖ సన్నద్ధమవుతోంది.
ఐదేళ్లుగా పెండింగులో ఉన్న శస్త్రచికిత్సల సామగ్రి కొనుగోళ్లను 78 లక్షల రూపాయలతో పునరుద్ధరించి సరికొత్త మొబైల్ యాప్లు మై హెల్త్, ఈ-ఔషధి ద్వారా మందుల పంపిణీలో కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి పారదర్శకతను తెచ్చింది. పెట్టుబడుల రాకతో పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కార్మికుల ప్రాణాలకు, ఆరోగ్యానికి ఢోకా ఉండకూడదనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది. మొత్తంగా గత ప్రభుత్వంలో విధ్వంసమైన కార్మిక శాఖను కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా గాడిలో పెట్టే చర్యలు చేపట్టింది. నిధుల దారి మళ్లింపుతో నిలిచిపోయిన సామాజిక భద్రతా పథకాలను పునరుద్ధరించటంతో పాటు వివాహ, ప్రసూతి కానుకలను నేరుగా అందిస్తూ కార్మిక కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక రక్షణ కల్పిస్తోంది. కార్మికులకు మేమున్నామే భరోసాను కల్పిస్తోంది.
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