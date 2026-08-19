కూటమి ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం - స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు
రిజర్వేషన్ల పెంపు నిర్ణయానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం- 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 24%కి తగ్గింపు - మళ్లీ పెంచుతూ కూటమి ప్రభుత్వ చరిత్రాత్మక నిర్ణయం - అక్టోబర్లోపే స్థానిక ఎన్నికలకూ ప్రభుత్వం అడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:34 PM IST
BC Reservations Special Story : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క నినాదం వినిపిస్తోంది అదే స్థానిక సంస్థల్లో బీసీల సంపూర్ణ రాజకీయ హక్కుల సాధన. ఒక రాష్ట్ర ప్రగతికి స్థానిక స్వపరిపాలన ఎంత కీలకమో, ఆ పరిపాలనలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన వెనుకబడిన తరగతులకు సరైన ప్రాతినిధ్యం దక్కడం అంతే ముఖ్యం. 2019-24 మధ్య ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో 24 శాతానికి కుంచించుకు పోయిన బీసీల రిజర్వేషన్లను తిరిగి భారీగా పెంచుతూ కూటమి ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర కేబినెట్ తాజా సమావేశంలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33⅓ శాతం రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేటాయిస్తూ ఆమోదముద్ర వేసింది. అసలు రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఏం తేల్చింది? న్యాయపరమైన చిక్కులు రాకుండా కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్లాన్-బి ఏంటి? అక్టోబర్ లోపే ఎన్నికలు ఎందుకు జరగాలి?
రాష్ట్ర జనాభాలో సగానికి పైగా వాటా: ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాజానికి వెనుకబడిన తరగతులే వెన్నుముక. రాష్ట్ర జనాభాలో సగానికి పైగా ఉన్న బీసీలు కేవలం ఓటర్లు మాత్రమే కాదు.. ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక, సామాజిక ప్రగతిని శాసించే శక్తులు. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి పట్టణాల అభివృద్ధి వరకు ప్రతిచోటా వీరి శ్రమ, భాగస్వామ్యం దాగి ఉన్నాయి. రాజకీయంగా కూడా స్థానిక సంస్థలైన గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్తులు, జిల్లా పరిషత్తులు, మున్సిపాలిటీలలో బీసీల ప్రాతినిధ్యం అనేది రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకం. దశాబ్దాలుగా స్థానిక సంస్థల్లో లభిస్తున్న రిజర్వేషన్ల వల్లే ఎందరో సామాన్య బీసీ నాయకులు సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జెడ్పీటీసీలుగా ఎదిగి, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాంటి వారికి అయిదేళ్ల జగన్ పాలనలో ఊహించని నష్టం జరిగింది.
తొలుత ఇచ్చిందీ తెలుగుదేశం హయాంలోనే : నిజానికి మొదట్నుంచీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, వాటిలోని రిజర్వేషన్లు అత్యంత ప్రాధాన్యతాంశంగానే ఉంటున్నాయి. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొదటిసారిగా 1987లో బీసీలకు రాజకీయ రిజర్వేషన్లు కల్పించారు. గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 20శాతం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 24శాతం మేరకు ఈ కోటాను అమలు చేశారు. తర్వాత 1995-1999 మధ్య చంద్రబాబు హయాంలో మొత్తంగా 34 శాతానికి పెంచారు. 2001లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుపెంచిన 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లతోనే జరిగాయి.
"భారతదేశ జనాభాలో 50 శాతం ఉన్నప్పటికీ వెనుకబడిన తరగతుల (BCs) వారు విద్య, వ్యాపారం,రాజకీయ రంగాలలో తగిన ప్రాతినిధ్యం లేక ఇప్పటికీ అట్టడుగున ఉండిపోయారు. స్థానిక సంస్థలలో వీరికి 25 శాతం రిజర్వేషన్ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి నాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు. ఆ తర్వాత, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కోటాను 34 శాతానికి పెంచారు. అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇది ఒక మంచి అవకాశమని నమ్మించి రిజర్వేషన్ను 30 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించడం ద్వారా మేము ఈ ప్రయోజనంలో గణనీయమైన భాగాన్ని కోల్పోయాం" -వీరంకి వెంకట గురుమూర్తి, చైర్మన్
జగన్ చేసిన నష్టానికి కూటమి చికిత్స : అయితే తర్వాత సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను కారణంగా చూపిస్తూ జగన్ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల్లో బీసీల రిజర్వేషన్లను 34% నుంచి ఏకంగా 24% కి తగ్గించింది. అంటే పదిశాతం వాటాకు కోత పెట్టారు. ఈ ఒక్క నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలు ఏకంగా 16 వేల స్థానిక సంస్థల పదవులను కోల్పోయి తీవ్ర రాజకీయ అన్యాయానికి గురయ్యారు. సుప్రీం కోర్టు నిబంధనల ప్రకారం 50శాతం పరిమితిని దాటి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటే ట్రిపుల్ టెస్ట్ ప్రమాణాల్ని పాటించాలి. అంటే ప్రత్యేకమైన కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి స్పష్టమైన డేటా సేకరించాలి. అందుకు సంబంధించిన న్యాయపరమైన, పాలనా పరమైన అంశాల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్లడంలో చొరవ చూపని నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బీసీల వాటాను మాత్రం తగ్గించి అప్పటికి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించి ఊరుకుంది.
డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక - 50.6% జనాభా : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపై కసరత్తు ప్రారంభించింది. సుప్రీం నిర్దేశించిన ట్రిపుల్ టెస్ట్ నిబంధనలు పక్కాగా అమలు చేస్తూ, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలో డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటించి, బీసీల జనాభా, వారి ఆర్థిక, సామాజిక, విద్యా పరిస్థితులను క్షేత్రస్థాయిలో శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసింది. రాష్ట్ర జనాభాలో బీసీల వాటా 50.6 శాతం ఉన్నట్లు ఈ కమిషన్ లెక్క తేల్చింది. అయితే, మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50% మించితే న్యాయపరంగా చెల్లుబాటు కాదన్న నిబంధనను దృష్టిలో పెట్టుకుని స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీలకు 27% వాటా ఇవ్వాలని కమిషన్ సిఫారసు చేసింది.
రాష్ట్రమంతా పర్యటించిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ : నిజానికి ఈ నిర్ణయానికి ముందు బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఛైర్మన్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా వేగంగా రంగంలోకి దిగారు. ఏపీలోని భిన్న ప్రాంతాల సామాజిక పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునేందుకు జిల్లాల పర్యటనలు చేపట్టారు. ఉత్తరాంధ్రలోని విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల నుంచి మొదలుకొని, నెల్లూరు, రాయలసీమ జిల్లాల వరకు కమిషన్ విస్తృతంగా పర్యటించింది. ప్రతి జిల్లా కలెక్టరేట్లోనూ ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశాలు జరిగాయి. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీల జనాభా ఎంత? వారి ప్రస్తుత ప్రాతినిధ్యం ఎలా ఉంది? విద్యా, ఆర్థిక రంగాల్లో వారు ఎదుర్కొంటున్న వెనుకబాటుతనం ఎలాంటిది? అనే అంశాలపై జిల్లా అధికారుల నుంచి పక్కా గణాంకాలను, రికార్డులను కమిషన్ సేకరించింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం : ఈ పరిణామాల అనంతరమే డెడికేటెడ్ కమిషన్ 27% సిఫారసు చేసినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బీసీలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చట్టంలో ఉన్న వెసులుబాటును ఉపయోగించి, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్లు, అలాగే పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33⅓ శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి తీరాల్సిందేనని కేబినెట్ తీర్మానించింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త చట్టం చేయనక్కర్లేదని, కేవలం జీవో జారీ చేస్తే సరిపోతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఆ అవకాశం ఉన్నా గత ప్రభుత్వం ఆ పని చేయలేదని, కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తుందని సీఎం కుండబద్దలు కొట్టారు.
న్యాయపరమైన చిక్కులొస్తే.. ప్లాన్-బీ సిద్ధం : ఒకవేళ రిజర్వేషన్ల జీవోపై ఎవరైనా కోర్టును ఆశ్రయించి న్యాయపరమైన అవాంతరాలు సృష్టిస్తే పరిస్థితి ఏంటి? దీనికీ కూటమి సర్కార్ వద్ద పక్కా ప్లాన్-బి సిద్ధంగా ఉంది. కోర్టుల ద్వారా అడ్డంకులు ఎదురైతే.. అధికారికంగా డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫారసు చేసిన రిజర్వేషన్లను అమలు చేస్తూనే, రాజకీయ పార్టీల పరంగా బీ-ఫారాల కేటాయింపులో బీసీలకు కచ్చితంగా తాము నిర్దేశించుకున్న శాతం సీట్లను కేటాయిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ఎలాగైనా స్థానిక చట్టసభల్లో బీసీల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అక్టోబర్ లోపే ఎన్నికలు! : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై సర్కార్ అత్యంత వేగంగా పావులు కదుపుతోంది. ఎన్నికల నిర్వహణలో జాప్యం జరిగితే స్థానిక సంస్థలకు కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన వేల కోట్ల నిధులకు గండి పడే ప్రమాదం ఉంది. దీనికితోడు అక్టోబరు 3న కొత్త ఓటర్ల తుది జాబితా రానుంది. అప్పటిలోగా ఎన్నికలకు వెళ్లకపోతే, మళ్లీ ప్రక్రియను మొదటినుంచి ప్రారంభించాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అక్టోబరు కల్లా స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
మొత్తం మీద చూస్తే ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో బీసీలకు జరిగిన అన్యాయానికి చెక్ పెడుతూ. పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల్లో మళ్లీ ఆ వర్గానికి పెద్దపీట వేసేందుకు కూటమి సర్కార్ సిద్ధమైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలోనే దీనిపై నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. ఏళ్ల తరబడి సరైన గుర్తింపునకు నోచుకోని ఎందరో సామాన్య బీసీ నాయకులు సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జెడ్పీటీసీలుగా ఎదిగేందుకు ఈ చరిత్రాత్మక నిర్ణయం ఒక గొప్ప నాంది కాబోతోంది.
బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - వారి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి గుర్తు: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - సీఎంకు నేతల కృతజ్ఞతలు