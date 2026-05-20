మత్స్యకారుల సేవలో కూటమి సర్కార్ - లక్షా 30 వేల 796 మందికి రూ.262 కోట్లు అందజేత
మత్స్యకారులకు అండగా కూటమి సర్కారు - రాష్ట్రంలో 550కి పైగా మత్స్యకార గ్రామాలు - దేశంలో మత్స్యసంపదలో అధికంగా ఏపీ వాటా - 2 నెలలపాటు సముద్రంలో చేపల వేట నిషేధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:35 PM IST
State Government Supports Fishermen Families : ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మూడవ అత్యంత పొడవైన తీరప్రాంతాన్ని కలిగిన రాష్ట్రం. ఆ తీరం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఎంతో కీలకంగా ఉంది. ముఖ్యంగా వేలాది మత్స్యకారుల కుటుంబాలు సముద్ర సంపదపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. అంతేకాదు రాష్ట్ర ఆదాయం పెంచడంలో మత్స్య రంగం ముందువరసలో ఉంది. ప్రమాదకర అలల తాకిడిని తట్టుకుని సముద్రంలోకి వెళ్లడం అంటే గంగపుత్రులకు ప్రాణాలతో చెలగాటమే.
ముఖ్యంగా క్లిష్ట వాతావరణ పరిస్థితుల్లో చేపల వేటకు వెళ్లాలంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలి. కానీ, కుటుంబ పోషణ కోసం చేపల వేటకు తప్పక వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వారిది. అలాంటి వారికి భరోసా ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు అండగా నిలిచేందుకు మత్స్యకారుల సేవలో అనే పథకంలో భాగంగా 20 వేల రూపాయల ఆర్థికసాయం అందిస్తోంది.
రూ. 262 కోట్లు విడుదల : రాష్ట్రంలో మత్స్యకార రంగంపై ఆధారపడి ఎంతో మంది జీవనం సాగిస్తున్నారు. తీర ప్రాంత ప్రజలంతా చేపల వేటకు వేటకు వెళితేనే పూట గడుస్తున్న పరిస్థితి. అంతేకాదు, ప్రభుత్వానికి అధిక ఆదాయాన్ని సమకూర్చుతున్న విభాగాల్లో మత్స్యకార రంగం కూడా ఉందనే విషయాన్ని అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అలాంటి రంగానికి మరింత ప్రోత్సాహం అందించాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రధానంగా చేపల వేటపై నిషేధం ఉన్న సమయంలో ఉపాధి కోల్పోతున్న మత్స్యకారులకు అన్నివిధాలా అండగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే మత్స్యకారుల సేవలో పథకం కింద మత్స్యకారుల కుటుంబాల ఖాతాల్లో ఏటా నిధులు జమ చేస్తోంది. ఈ ఏడాది కూడా 262 కోట్ల రూపాయల నిధులను విడుదల చేసింది.
"తీరం మనదే బోటూ మనదే వేటా మనదే రాజీ లేదు. ఎవరైనా వస్తే రానిచ్చే పరిస్థితి లేదు భయపడేది లేదు. ఎవరి కోసమో మన జీవనోపాధి కోల్పోవడమేంటి?మన తీరంపై మనకే హక్కులు పొరుగు రాష్ట్రాలు రావడానికి లేదు. బోటు చొరబడగానే కలెక్టర్కు మెసేజ్ వస్తుంది. మెసేజ్ రాగానే అప్రమత్తమవుతాం ఎవరినీ రానివ్వం. మన సరిహద్దుల వరకూ ఎన్ని చేపలుంటే అన్నీ పట్టుకోవచ్చు. విదేశీ మార్కెట్లకు ఉత్పత్తి ఎగుమతి చేయవచ్చు. 200 మెకనైజ్డ్ బోట్లు శాంక్షన్కు సిద్ధంగా ఉన్నాం. 60 శాతం సబ్సిడీతో మెకనైజ్డ్ బోట్లు ఇస్తాం. జువ్వలదిన్నెలో అత్యాధునిక షిప్పింగ్ హార్బర్ వచ్చింది. రూ.288 కోట్లలో షిప్పింగ్ హార్బర్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే 87 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి.ఈ హార్బర్ మీ సొంతం ఫేక్ ప్రచారాలు నమ్మొద్దు. సముద్ర సంపద ఉపయోగించుకోవాలి. సముద్రపు నీటితో సీవీడ్ కల్చర్ చేస్తే డబ్బులే డబ్బులు. మగవాళ్లు వేటకు వెళ్తే మహిళలు సీవీడ్ పండించాలి. మహిళలకు ఆదాయం పెంచే మార్గాలు సూచిస్తున్నా పాటించండి. మత్స్యకారుల పిల్లల జీవితాలు మెరుగుపడాలి. మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానిది. మీ అన్నగా మాటిస్తున్నా" _ నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
తీరంపై మనకే హక్కులు : నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలం తుమ్మలపెంట పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ నిధులను విడుదల చేశారు. మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు కూటమి సర్కారు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. తీరం మనదే బోటు మనదే వేటా మనదే అందులో రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎవరైనా వస్తే రానిచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పారు. మన తీరంపై మనకే హక్కులు ఉన్నాయని వివరించారు. అందుకోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని ఇతర రాష్ట్రాల బోటు చొరబడగానే కలెక్టర్కు మెసేజ్ వస్తుందని తెలిపారు. అలాగే, రాష్ట్రంలో మత్స్యకారుల ఆదాయాన్ని పెంచేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. మత్స్యకారం రంగ అభివృద్ధికి కోసం జువ్వలదిన్నెలో అత్యాధునిక షిప్పింగ్ హార్బర్ నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందుకోసం 288 కోట్ల రూపాయిలు కేటాయించగా ఇప్పటికే 87 శాతం పనులు పూర్తయినట్లు వివరించారు.
రూ. 20 వేలు ఆర్థికసాయం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షా 30 వేలకు పైగా ఉన్న మత్స్యకారుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వారందరికీ చేపల వేటే జీవనాధారం. సముద్రంలోకి వెళితేనే జీవనం గడుస్తుంది. అయితే, చేపల వేట నిషేధం ఉన్న సమయంలో ఆ కుటుంబాలన్నీ ఉపాధి కోల్పోతున్న పరిస్థితి. మరికొందరు చేపల వేటను మానేసి ఇతర ఉపాధి మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కూటమి సర్కారు మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ భృతిని అందించాలని సంకల్పించింది. ప్రతి కుటుంబానికి 20 వేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందజేయాలని నిర్ణయించింది. మత్స్యకారుల కోసం కూటమి సర్కారు మత్స్యకారుల సేవలో పథకం ప్రారంభించడం వెనక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా చర్చకు వచ్చే అంశం చేపల వేట. వేసవిలో దాదాపు 2 నెలలపాటు సముద్రంలో చేపల వేట నిషేధం. అంటే. ఏటా ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు 61 రోజుల పాటు సముద్రంలో చేపల వేటకు విరామం ఇస్తారు. మత్స్యసంపదను పెంచడంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
చేపల వేటకు విరామం ఇచ్చిన సమయంలో చాలామంది మత్స్యకారులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా వేసవి కాలం కావడంతో స్థానికంగా కూడా పనులు లేకపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కుటుంబ పోషణ కోసం చాలామంది ఇతర ప్రాంతాలకు వలస పోతున్నారు. అందులో తిరిగి వస్తున్నవారి సంఖ్య ఏటా తగ్గుతూ వస్తోంది. అంతేకాదు, నేటితరం చేపల వేటకు దూరంగా ఉంటుండటం సమస్యగా మారింది. దీంతో చేపలు పట్టేవారి సంఖ్య ఏటా తగ్గుతోందని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. అందుకే, కూటమి సర్కారు మత్స్యకారులు ఉపాధి దెబ్బతినకుండా ప్రతి కుటుంబానికి ఆర్థికసాయం అందిస్తోంది.
నిధులు పెంచే దిశగా : మత్స్యకారుల సేవలో పథకం గతేడాది నుంచే అమలు అవుతోంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా 2025 ఏప్రిల్లోనే సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా గతేడాది లక్షా 21 వేల 433 కుటుంబాలకు 243 కోట్ల సాయాన్ని అందించింది కూటమి సర్కారు. అయితే, ఈ ఏడాది లబ్ధిదారుల సంఖ్యను లక్షా 30 వేల 796కు పెరిగింది. దీంతో నిధులను కూడా పెంచి మొత్తం 262 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని మత్స్యకార కుటుంబాల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే సుమారు 505 కోట్ల రూపాయలను కేవలం మత్స్యకారులకు ఆర్థికసాయం అందించడానికే కేటాయించింది. అంతేకాదు, ఏటా లబ్ధిదారుల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు నిధులు కూడా పెంచే దిశగా కూటమి అడుగులు వేస్తోంది. కేవలం వేట నిషేధ సమయాల్లోనే కాకుండా మిగిలిన రోజుల్లోనూ మత్స్యకారులకు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు సర్కార్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
గత ప్రభుత్వంలో జాప్యం : 2014-2019 హాయాంలో కూడా అప్పుడు సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు మత్స్యకార రంగంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.ఈ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అప్పుడు కూడా మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం కింద సుమారు 780 కోట్ల రూపాయలకు పైగా చెల్లించింది నాటి సర్కారు. ఫలితంగా రాష్ట్రంలో 2014-19లో మత్స్యసంపద ఉత్పత్తి 19.18 శాతం పెరిగిందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కానీ, వైకాపా అధికారం చేపట్టడంతో పరిస్థితులు మారాయి. జగన్ సర్కారు మత్స్యకారుల సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసింది. దీంతో చాలామంది వలసపోయిన పరిస్థితి. ప్రతి కుటుంబానికి ఆర్థికసాయం కింద 10వేల రూపాయల ప్రకటించినప్పటికి నిధుల విడుదలలో జాప్యం ఉండేది. అందులోనూ చాలామంది లబ్ధిదారులకు ఆర్థికసాయం అందని పరిస్థితి. దీంతో జగన్ హయాంలో మత్స్యసంపద ఉత్పత్తి పడిపోయింది. ఈ సమస్యను గమనించిన కూటమి ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల అర్థిక సాయాన్ని 20 వేల రూపాయలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
దాదాపు 70 వేల మత్స్యకారులకు పింఛను : మత్స్యకారుల ఉపాధి మెరుగుపరచడంతో పాటు చేపల వేటకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన మత్స్యకారుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడకుండా కూటమి సర్కారు చర్యలు తీసుకుంటోంది. బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం సకాలంలోనే అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా కేంద్రం ప్రధానమంత్రి మత్స్యసంపద యోజన కింద బాధిత కుటుంబాలకు 5 నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు అందిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారులు ప్రమాద బీమాను భారీగా పెంచి 10 లక్షలు రూపాయలు బాధిత కుటుంబాలకు అందిస్తోంది. అందులో భాగంగానే 2024-25లో 63 క్లెయిమ్స్కు 3.15 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. 2025-26లో 113 పెండింగ్ క్లెయిమ్స్కు 5.65 కోట్లను ప్రభుత్వం చెల్లించింది. దాంతోపాటు దాదాపు 70 వేల మత్స్యకారులకు పింఛను అందిస్తోంది. చేపల వేటలు వెళుతున్న పడవలకు సబ్సిడీలో భాగంగా తక్కువ ధరకే డీజిల్ ఇస్తోంది. వీటన్నింటితో పాటు జాలర్ల ఆదాయం పెంచేందుకు సీవీడ్ సాగునూ ప్రోత్సహిస్తూ రాష్ట్రంలో మత్స్యరంగం పరుగులు పెట్టేలా చేస్తోంది.
విదేశాలకు 32 శాతం చేపలు : రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం, నిర్మాణ రంగం తర్వాత మత్స్య సంపదపైనే ఎక్కువ మంది ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 550కి పైగా మత్స్యకార గ్రామాలు ఉన్నాయి. దేశంలోని మత్స్యసంపదలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 29 శాతంగా ఉంది. దాంతోపాటు దాదాపు 32 శాతం చేపలు ఏపీ నుంచే విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతుండటం గమనార్హం. ముఖ్యంగా దేశంలో రొయ్యల ఉత్పత్తిలో 80శాతం ఏపీ నుంచే ప్రపంచానికి ఎగుమతి అవుతున్నాయి. అంటే రాష్ట్రానికి మత్స్యకార రంగంలో ఎంత కీలకంగా ఉందో అర్థం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందులో మత్స్యకారులది ముఖ్య పాత్ర. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ విషయాన్ని గుర్తించి వారికి తగినంత సహకారం అందిస్తోంది.
ఈ తీరం మనదే, ఈ పడవలు మనవే, ఈ చేపల వేట హక్కులు మనవే - సీఎం చంద్రబాబు
