వర్షాలను నమ్ముకుంటే నష్టపోతారు - ఈసారి చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలే బెటర్
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏ పంటలు వేయాలనే అంశంపై రైతుల్లో సందిగ్ధం - వర్షాధార పంటలను వేయొద్దని చెబుతున్న నిపుణులు - చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు వేయడం మంచిదంటున్న రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ డెరెక్టర్
Published : June 12, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 3:27 PM IST
Elnino Impact Agriculture Director : ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమైంది. నైరుతి రుతుపవనాలు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలను తాకాయి. దీంతో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నయ్యారు. ఐతే, కొన్నాళ్లుగా ప్రధానంగా చర్చకొస్తున్న అంశం ఎల్నినో. ఇది అన్నదాతలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఎందుకంటే, ఈ ఏడాది దాని ప్రభావంపై నిపుణులు పదేపదే చేస్తున్న హెచ్చరికలే కారణం. సాగుకు సరిపడా వర్షాలు పడక పోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో ఏ పంట వేయాలనే విషయంపై రైతులు సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. పంటలు వేసిన తర్వాత రైతులకు ఎదురయ్యే సమస్యల్లో సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోవడం, ఎరువుల కొరత ప్రధానమైనవి. వీటిని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది.
ఓ వైపు వర్షాభావం వేధించవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరించడం సమస్య కాగా, మరోవైపు పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా ఈ మధ్య ఎరువుల కొరత చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఎరువుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెర్టిలైజర్ యాప్ తీసుకొచ్చింది. యాప్ వినియోగం, బుక్ చేసుకోవడంపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఖరీఫ్ సీజన్కి సరిపడా ఎరువులు అందుబాటులో ఉంచడానికి వ్యవసాయశాఖ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది? పంటల సాగు విషయంలో రైతులు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశాలపై వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి. గోపి పలు సూచనలిచ్చారు.
వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా గోదావరి, కృష్ణా నది ఆయకట్టు ప్రాంతాలపై ఎక్కువ చూపుతుందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా ప్రదేశాల్లో వర్షానికి, వర్షానికి మధ్య ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం(లాంగ్ డ్రైస్పెల్స్)జరగుతుందని వివరించారు. ఈ క్రమంలో తక్కువ నీటిని వినియోగించే పంటలపై దృష్టి సారించాలని వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ బి.గోపి సూచించారు. రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలనే సాగు చేస్తున్నారన్నారు. పంటల సాగు దాదాపు 80 నుంచి 90 శాతంగా ఉంటోందని ఆయన వివరించారు. వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా రైతులు కంది, పెసర, మినుము, పొద్దుతిరుగుడు, కుసుమ, నువ్వులు వంటి పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు.
విత్తనాలు అందుబాటులో : ఇప్పటికే దేశంలో చాలామంది రైతులను సూపర్ ఎల్నినో భయపెడుతోంది. నైరుతి రుతు పవనాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశించి విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎల్నినో ప్రభావం కనిపిస్తోంది. రెండు మూడేళ్లకోసారి ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడటం సర్వసాధారణమే అయినా ఈసారి విజృంభిస్తున్న సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ప్రత్యేకించి తెలంగాణలో కీలక వ్యవసాయ రంగం, రైతుల శ్రేయస్సు దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పొంచి ఉన్న సంక్షోభం అధిగమించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ముందస్తు చర్యలకు ఉపక్రమించింది. రైతుల సౌకర్యార్థం రాయితీపై పచ్చి రొట్ట విత్తనాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగంలో ఇతర పంటల విత్తనాలు, రసాయన ఎరువులు అందుబాటులో పెట్టింది.
"రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్ సీజన్లో దాదాపు 10లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరమవుతుంది. ప్రస్తుతం 4లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు నిల్వ ఉంది. మిగితా యూరియా గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. రైతులు దీని గురించి ఆందోళన చెందొద్దు. రామగుండం ప్లాంట్ నుంచే 60శాతం యూరియా అందుతుంది. చివరి రబీ సీజన్లో 25లక్షల మంది రైతులు ఫర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా యూరియాను కొనుగోలు చేశారు. స్మార్ట్ఫోన్ లేని రైతులు కూడా బుక్ చేసుకునేందుకు 18001237157 హెల్ప్లైన్ నెంబర్ను ఏర్పాటు చేశాం. యాప్లో ఉన్న లోపాలను సరిచేశాం" - బి.గోపి, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్
రైతులకు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి విజ్ఞప్తి : ఖరీఫ్ సన్నద్ధత వేళ ఎల్నినో నేపథ్యంలో పంట మార్పిడి ఆవశ్యకత, వరి, పత్తి, మొక్కజొన్నకు ప్రత్యామ్నాయంగా చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు ప్రత్యేకించి పామాయిల్ సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సూచించారు. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో ఎరువుల లభ్యత, ప్రత్యేకించి యూరియా కొరత ఉత్పన్నం కాకుండా ముందస్తు ప్రణాళిక రూపకల్పన, ఫర్టిలైజర్ యాప్ వినియోగం, సహజ, సేంద్రీయ వ్యవసాయం ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలపై శ్రద్ధ తీసుకుని రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తోంది.
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