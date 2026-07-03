రాష్ట్రానికి దిగ్గజ సంస్థలు క్యూ - హీరో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన
రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటు - ద్విచక్ర వాహనాల విడిభాగాలు తయారీ - విద్యుత్ వాహనాల విడిభాగాల ఉత్పత్తి - సుమారు 4 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 4:59 PM IST
Hero Global Parts Center In Tirupati : రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వచ్చాయి. వస్తున్నాయి. ఇంకా వస్తాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతో ధీమాగా చెబుతున్న విషయం ఇది. తగ్గట్టుగానే ఇంకా పెట్టుబడులు వస్తూనే ఉన్నాయి. పలు రంగాల్లోని దిగ్గజ సంస్థలు ఏపీనే గమ్యస్థానంగా భావిస్తున్నాయి. ఆ వరుసలో ఇప్పుడు హీరో మోటర్ కార్ప్స్ కూడా చేరింది. తిరుపతిలోని మదనపాలెంలో హీరో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం చంద్రబాబు. రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది హీరో కంపెనీ. 8 ఏళ్ల క్రితం శ్రీసిటీలో ఇదే సంస్థ తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయగా విజయవంతంగా నడుస్తోంది. ఏపీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల భారీ ప్రయోజనాలే ఉంటాయని భావించిన ఆ సంస్థ ఇక్కడ కార్యకలాపాలు విస్తరిస్తోంది. దశలవారీగా ఏపీలో వేలాది కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టాలనే కార్యాచరణతో ఉంది. తద్వారా రాష్ట్రానికి ఆర్థికంగానే కాకుండా ఉపాధి పరంగానూ లాభం చేకూరనుంది.
తిరుపతి జిల్లాలో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానమేంటో ఇలా క్లుప్తంగా వివరించారు సీఎం చంద్రబాబు. సులభతర వాణిజ్యం ఉంటే సరిపోదు. అందుకు తగ్గ వేగం కూడా ఉండాలి అన్నది ఆయన అభిప్రాయం. తగ్గట్టుగానే పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వేరే రాష్ట్రాలకు తరలిపోయే పెట్టుబడులనూ ఏపీ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. అందుకే దిగ్గజ సంస్థలన్నీ రాష్ట్రానికి వరుస కడుతున్నాయి. ఈ జాబితాలో హీరో సంస్థ కూడా ఉంది. తిరుపతి జిల్లాలోని సత్యవేడు మండలంలో మదనపాలెంలో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ - GPC 2.0 ఏర్పాటు చేస్తోంది హీరో కంపెనీ. ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు భూమిపూజ చేశారు. ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం హీరో సంస్థ రూ.750 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. తద్వారా రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మరో ముందడుగు పడినట్టైంది.
పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించడంతో పాటు తగ్గట్టుగా మౌలిక వసతులనూ అందిస్తోంది ప్రభుత్వం. తద్వారా పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. శ్రీసిటీలోని సెజ్ ఇప్పటికే దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ఓ హబ్గా మారుతోంది. కొత్త సంస్థలు కూడా తమ యూనిట్లను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో హీరో సంస్థ జీపీసీ ఏర్పాటుకు సిద్ధం కావడం కీలక పరిణామం. మరి ఈ గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్లో ఏం చేస్తారు అన్నది గమనిస్తే హీరో మోటార్కార్ప్స్కు చెందిన దేశ, విదేశాల్లోని తయారీ యూనిట్లు, డీలర్ నెట్వర్క్కు అవసరమైన ద్విచక్ర వాహనాల విడిభాగాలను ఇక్కడే తయారు చేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి అవన్నీ సరఫరా అవుతాయి. రెగ్యులర్ బైక్లతో పాటు విద్యుత్ వాహనాలకు అవసరమైన విడిభాగాలనూ ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేయాలన్నది హీరో సంస్థ ప్రణాళిక. ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు నాలుగు వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించను న్నాయి. రాష్ట్రంలో తయారీ రంగానికి ఈ ప్రాజెక్టుతో మరింత ఊతం దొరకనుంది.
శ్రీసిటీ కేంద్రంగానే విద్యుత్ వాహనాల తయారీ : నిజానికి హీరో సంస్థ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2018 లోనే శ్రీసిటీ సమీపంలో ఈ కంపెనీ తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సమయంలో సుమారు 1600 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్టు అంచనా. ఇదే శ్రీసిటీకి సమీపంలో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే విడిభాగాలు ఇక్కడే తయారవుతాయి. తద్వారా ప్రొడక్షన్లో వేగం పెరుగుతుంది. దశలవారీగా హీరో సంస్థ ఏపీలో కాస్త భారీగానే పెట్టుబడులు పెట్టాలని చూస్తోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం రూ.3,200 కోట్ల మేర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని ఇప్పటికే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. 3-5 ఏళ్లలో ఈ పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే క్రమంగా రాష్ట్రంలో తమ సంస్థ కార్యకలాపాలను విస్తరించాలన్న లక్ష్యంతో ఉంది హీరో కంపెనీ. గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు అందులో భాగమే. శ్రీసిటీ కేంద్రంగానే విద్యుత్ వాహనాల తయారీ కూడా పెంచాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంది హీరో సంస్థ. అందుకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని స్పష్టంగా చెప్పారు సీఎం చంద్రబాబు.
దేశంలోనే మారనున్న తిరుపతి ఓ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ : నిజానికి 2018 తరవాత నుంచే కార్యకలాపాలు విస్తరించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నా కొవిడ్ రాకతో అంతా ఆలస్యమైంది. తరవాత ప్రభుత్వం మారింది. ఇప్పుడు మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం రావడం వల్ల హీరో సంస్థ మళ్లీ తమ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. ప్రస్తుతానికి తిరుపతిలోని తయారీ ప్లాంట్లో ఏటా 6 లక్షల బైక్లు తయారవుతున్నాయి. ఇప్పుడు జీపీసీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే ఈ కెపాసిటీ దాదాపు 12 నుంచి 15 లక్షల యూనిట్స్ వరకూ పెరుగుతుందని అంచనా. హీరో సంస్థ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పెడుతున్న పెట్టుబడుల ద్వారా దేశంలోనే తిరుపతి ఓ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా మారనుంది. పైగా ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్లు ఇప్పటి వరకూ రాజస్థాన్లో ఉంది. ఆ తరవాత ఏపీలోనే ఏర్పాటు చేసింది. అంటే రాష్ట్రానికి ఆ సంస్థ ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రెండేళ్లలో ఈ కేంద్రం పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టనుంది.
"కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న జీపీసీ కోసం రూ. 750 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. 85 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలోని ఈ కేంద్రం పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్గా ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇంటీగ్రేటెడ్ గ్లోబల్ హబ్గా మారుతుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ సప్లె చైన్ను అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇక్కడే విడిభాగాలు తయారు చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఉంది. తిరుపతిలో వచ్చే 3-5 ఏళ్లలో రూ. 3200 కోట్లు పెట్టుబడులు పెడతాం. ఆటోమోటివ్, ఈవీ రంగాల్లో ఈ ప్రాంతాన్ని గ్లోబల్ హబ్గా మార్చాలన్న సంకల్పంతో ఉన్నాం"-.పవన్ ముంజాల్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్, హీరో మోటోకార్ప్
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ విధానంతో అనుమతులు : ఎప్పటికప్పుడు తమ వాహనాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోందని, ఆ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగానే ఉత్పత్తి పెంచాలని చూస్తున్నామని అంటోంది హీరో సంస్థ. అందుకు తిరుపతినే వేదికగా మార్చుకోనుంది. తద్వారా దేశీయ అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా విదేశాలకు కూడా విడి భాగాలు ఎగుమతి చేయాలన్న ఆలోచనతో ఉంది. తిరుపతిలో తమ కార్యకలాపాలు విస్తరిం చేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉందన్నది హీరో సంస్థ చెబుతున్న మరో కీలకమైన విషయం. పైగా ఇక్కడ భూములు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కూడా సుముఖంగానే ఉంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ విధానంతో వేగవంతంగా అన్ని రకాల అనుమతులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉండడం మరో సానుకూల అంశం. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అందుకు తగ్గట్టుగానే ముందుకు వెళ్తోంది హీరో కంపెనీ. ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతగానో సహకరిస్తోందని ప్రశంసలు కురిపిస్తోంది.
ఇక ప్రభుత్వం కూడా హీరో సంస్థకు సహకరించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తోంది. ఏపీలో ఇండస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యం పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. హీరో లాంటి దిగ్గజ సంస్థ కార్యకలాపాలు పెరిగితే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో ఓ అడుగు ముందుకు పడినట్టు అవుతుందని భావిస్తోంది. పైగా రాయలసీమను పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకూ వీలవుతుందన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. అంతే కాదు. స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికీ వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ఇక రాష్ట్రానికి సరకు రవాణా పరంగా ఎన్ని సానుకూలతలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ సద్వినియోగపరుచుకోవాలని చూస్తోంది ప్రభుత్వం. దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉండడంతో పాటు పోర్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. విమానాశ్రయాలూ ఉన్నాయి. దశలవారీగా ఎయిర్పోర్ట్ల సంఖ్య పెంచేందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తోంది సర్కార్. అంటే రవాణా పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అన్న స్పష్టమైన సంకేతాలు అందిస్తోంది. పెట్టుబడులు రావడానికి ఇది కూడా ఓ కారణమే.
దశలవారీగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంపు : తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ను ప్రపంచ స్థాయి హబ్గా తీర్చి దిద్దుతామని హీరో సంస్థ చాలా ధీమాగా చెబుతోంది. అంతే కాదు. వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకూ సిద్ధంగా ఉన్నామని అంటోంది. దశలవారీగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటామని వివరిస్తోంది. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే మరో 3, 4 ఏళ్లలో కచ్చితంగా లక్ష్యాలు సాధిస్తామన్న విశ్వాసంతో ఉంది హీరో కంపెనీ. ప్రభుత్వ సహకారం కూడా తోడవుతుండడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండానే అనుకున్న విధంగా తమ ప్రణాళికలను అమలు పరుచుకోవచ్చు అని భావిస్తోంది.
ఇక శ్రీసిటీని విస్తరించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం వేగంగానే అడుగులు వేస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఎల్జీ, క్యారియర్ వంటి ఏసీల తయారీలో దిగ్గజ కంపెనీలతో పాటు అమెరికా- జపాన్ సంయుక్త సంస్థ ప్రొటీరియల్ ఎలక్ట్రికల్ స్టీల్ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు ముందు కొచ్చింది. 2028 నాటికి 1.50 లక్షల మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు రంగం సిద్ధమ వుతోంది. ప్రస్తుతం 7,200 ఎకరాల్లో 35 దేశాలకు చెందిన 260కి పైగా పరిశ్రమలు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయి. ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తున్న తరుణంలో శ్రీసిటీకి మరో 2,583 ఎకరాలు అవసరమని నిర్ణయించారు. సత్యవేడు మండలంలోని 4 గ్రామాల పరిధిలో భూసేకరణకు అడుగులు పడ్డాయి. సెప్టెంబర్ నాటికి దాదాపు 2,200 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశముంది. మిగిలిన భూమికి సంబంధించి న్యాయపరమైన వివాదాలు ఉన్నందున వీటిని కూడా వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉంది ప్రభుత్వం. మొత్తంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడకుండా దూసుకుపోతోంది సర్కార్.
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