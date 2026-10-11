తిరుమలలో భక్తుల సేవే భాగ్యం - శ్రీవారి సేవకుల అంకితభావం
Sri Vari Seva at Tirumala : కేవలం 200 మందితో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, నేడు తిరుమల, తిరుపతి క్షేత్రాల్లో నిత్యం 3,500 మంది సేవలు అందించే స్థాయికి ఎదిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:54 PM IST
Sri Vari Seva at Tirumala : తిరుమలేశుని ఆలయంలో కాసేపు కూర్చుంటేనే ఎక్కడలేని ప్రశాంతత. ఇక ఆయన దర్శనం చేసుకోవడం జీవితకాలపు అనుభూతి. కలియుగ వైకుంఠం అని పిలుచుకునే తిరుమలకు వెళ్లొస్తేనే ఎంతో పుణ్యం అనుకుంటే అక్కడే ఉండి భక్తులకు సేవ చేసే వారిది ఇంకెంత పుణ్యమో. ఒకరో ఇద్దరో కాదు. ఏకంగా ఓ సైన్యమే ఉంటుంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి కొండెక్కి వచ్చే భక్తుల్లో ఆ శ్రీనివాసుడినే చూసుకుంటారు.
ఈ సేవకులు. రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకునే వారి నుంచి కోటీశ్వరుల వరకూ అందరూ ఇక్కడ సమానమే. అందరూ అంతరాలు మరిచిపోయి గోవిందుడి సన్నిధిలో సేవకు అంకితమైపోతారు. ఇక్కడ సేవకులుగా పని చేయాలంటే ఉండాల్సిన ప్రాథమిక అర్హత భక్తి. వీటితో పాటు రద్దీని ఎలా నియంత్రించాలి? క్రమశిక్షణగా ఎలా ఉండాలి? ఆధునిక సాంకేతికతను ఎలా వినియోగించుకోవాలి? ఇవన్నీ నేర్చుకుని శ్రీవారి సేవాయజ్ఞంలో పాలుపంచుకుని తరిస్తున్నారు ఎంతో మంది.
రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఒక చిన్న సంకల్పంతో మొదలైన సేవ ఇవాళ 18 లక్షల మంది వాలంటీర్లతో మహాయజ్ఞమై నిలిచింది. 2000 సంవత్సరంలో కేవలం 200 మందితో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, నేడు తిరుమల, తిరుపతి క్షేత్రాల్లో నిత్యం 3,500 మంది సేవలు అందించే స్థాయికి ఎదిగింది. క్లుప్తంగా ఇదీ తిరుమలలో శ్రీవారి సేవ ప్రస్థానం. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాది మంది శ్రీవారి సేవకు తరలి వస్తున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో 36 ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించే సేవా దళం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వేసవి సెలవులు, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి రద్దీ సమయాల్లో ఏకంగా 60 కీలక ప్రాంతాలకు తమ సేవలను విస్తరిస్తుంది. ఒక్క అన్నప్రసాద విభాగంలోని 20 ప్రాంతాల్లో, విజిలెన్స్, భద్రత శాఖలో 12 విభాగాల్లో నిబద్ధతతో కూడిన సేవలు అందిస్తున్నారు.
సుమారు 600 మంది : 18 నుంచి 60 ఏళ్ల లోపు వయసున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్లైన్లో ఆధార్ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఈ సేవకు అర్హులు. పురుషులు శ్వేత వస్త్రాలు, మహిళలు సంప్రదాయ కాషాయ చీరలు ధరించి, నుదుటన తిరునామంతో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తుల సేవలో తరిస్తున్నారు. శ్రీవారి సేవకులకు తిరుమలలో ఉచిత వసతి, లాకర్ సౌకర్యంతో పాటు నాణ్యమైన అన్నప్రసాదం అందుతుంది. ఏడు రోజుల పాటు అంకితభావంతో పనిచేసే శ్రీవారి సేవకులకు ఒక్కో రోజు ఒక్కో విభాగంలో సేవ చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. మానవ ప్రమేయం లేకుండా రోజూ సాయంత్రం కంప్యూటరైజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ ద్వారా లాటరీ తీసి మరుసటి రోజు నాలుగు మాడ వీధులు, సుపథం, నాదనీరాజనం, లడ్డు కౌంటర్లు, పుష్కరిణి పరిసరాల్లో ఉండే టెంపుల్ డ్యూటీకి సుమారు 600 మందిని అత్యంత పారదర్శకంగా టీటీడీ ఎంపిక చేస్తోంది.
శ్రీవారి సేవకులకు షిఫ్ట్లు ఉంటాయి. ఆయా పని వేళల్లో వచ్చి భక్తులకు సేవలు అందిస్తారు. తెల్లవారుజామున 3:00 నుంచి ఉదయం 8:00 వరకు మొదటి షిఫ్ట్ ఉంటుంది. తరవాత ఉదయం 8:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు, మధ్యాహ్నం 12:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 వరకు, సాయంత్రం 4:00 నుంచి రాత్రి 7:00 వరకు, రాత్రి 7:00 నుంచి రాత్రి 10:00 వరకు, రాత్రి 10:00 నుంచి ఏకాంత సేవ ముగిసే వరకు వరుస షిఫ్ట్లుంటాయి. ఇక వృద్ధులు, దివ్యాంగులను గర్భాలయ దర్శనానికి తీసుకెళ్లేందుకు 35 మందితో కూడిన ప్రత్యేక బృందం స్పెషల్ షిఫ్ట్లో పని చేస్తుంది. పని వేళలు ఎలా ఉన్నా వాళ్ల పని తీరు మాత్రం ఒకే విధంగా ఉంటుంది. రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రిస్తూ భక్తులకు కావాల్సిన సమాచారం అందిస్తారు. అది కూడా చిరునవ్వుతోనే. బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న ఈ తరుణంలో శ్రీవారి సేవకులంతా తమ సహకారాన్ని అందించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
3,000 మందికి పైగా : గతేడాది బ్రహ్మోత్సవాల వేళ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మార్గదర్శకాలతో శ్రీవారి సేవలో నూతన అధ్యాయం మొదలైంది. సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, ఈశా ఫౌండేషన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తరహా ఉన్నత ప్రమాణాలతో శ్రీవారి సేవను తీర్చిదిద్దాలని టీటీడీ అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రణాళిక విభాగం, ప్రతిష్ఠాత్మక ఐఐఎం-అహ్మదాబాద్ సహకారంతో ట్రైన్ ద ట్రైనీస్ మాన్యువల్ రూపొందించారు. శ్రీవారి సేవకులను పూర్తిస్థాయి సుశిక్షితులుగా మార్చేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. టీటీడీ సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ పర్యవేక్షణలో 3,000 మందికి పైగా శ్రీవారి సేవకులకు కార్పొరేట్ స్థాయి శిక్షణ ఇచ్చారు. వీరిలో ప్రిన్సిపల్ సూపర్వైజర్లు ఉన్నారు. వీరంతా ప్రభుత్వ గెజిటెడ్ అధికారులే. సెలవులు పెట్టి మరీ నెలరోజుల పాటు వాలంటీర్లుగా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. వీరితో పాటు గ్రూప్ సూపర్వైజర్లూ ఉన్నారు. ప్రతి వంద మందికి ఒక లీడర్ ఉంటారు. 15 రోజుల పాటు వీళ్లు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటారు.
శ్రీవారి సేవకులకు డిజిటల్ గ్రేడింగ్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ-అటెండెన్స్, మొబైల్ యాప్ ద్వారా సేవల పనితీరుపై ఎక్సలెంట్, గుడ్, యావరేజ్ గ్రేడింగ్ ఇస్తారు. అత్యుత్తమ రేటింగ్ సాధించిన వారి డేటాబేస్ రూపొందిస్తారు. రద్దీ సమయాల్లో ఎలాంటి దరఖాస్తు అవసరం లేకుండా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి శ్రీవారి సేవకు వినియోగించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇక సాధారణ సేవ, పరకామణి, నవనీత సేవలతో పాటు ఇటీవల సీఎం సూచనల మేరకు ప్రవేశపెట్టిన శ్రీవారి వైద్య సేవకు విశేష స్పందన లభిస్తోంది. టీటీడీ ఐటీ విభాగం రూపొందించిన ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్, ఎన్నారై డాక్టర్లతో జూమ్ మీటింగుల ద్వారా ఈ విభాగానికి అనూహ్య స్పందన లభించింది. కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లలో లక్షల రూపాయల సంపాదనను పక్కనపెట్టి ఎంబీబీఎస్, ఆయుర్వేద, పశువైద్య నిపుణులు సేవా మార్గంలో నడుస్తున్నారు. అంటే శ్రీవారి సేవపై వారికి ఉన్న నిబద్ధత ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గోవిందా అని సంబోధిస్తూ : శ్రీవారి వైద్య సేవకు 751 మంది డాక్టర్లు దరఖాస్తు చేసుకోగా 604 మందిని టీటీడీ అనుమతించింది. స్వల్ప వ్యవధిలోనే 116 మంది ప్రముఖ వైద్యులు అశ్విని, స్విమ్స్, బర్డ్, చిన్న పిల్లల ఆస్పత్రులలో ఉచిత సేవలు అందించారు. అటు శ్రీవారి గోశాలలో గోమాతలకు సేవ చేసేందుకు పశువైద్యులు పోటీ పడుతున్నారు. శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనేవారు ఎంతటి వారైనా సరే ఆ హోదాను పక్కనపెట్టి సహాయం అందిస్తారు. భక్తులందరినీ గోవిందా అని సంబోధిస్తూ ఓపిగ్గా సేవ చేస్తారు. పైగా విధుల పట్ల వీళ్లు చాలా నిబద్ధతగా ఉంటారు. ఏదో అత్యవసరమైతే తప్ప విధుల్లోకి రాకుండా ఉండరు. ముందు ఓ వారం రోజుల పాటు సేవలో పాల్గొన్నవారు. మరోసారి సేవ చేసేందుకు దరఖాస్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ స్థాయిలో ఆనందాన్ని, ప్రశాంతతను తెచ్చి పెడుతోంది ఈ కార్యక్రమం.
ఏడుకొండలపై సాగుతున్న ఈ మహోన్నత క్రతువు సేవ మాత్రమే కాదు. తోటి మనిషిలో దైవాన్ని చూస్తూ అహంకారాన్ని వదిలించుకునే ఆత్మపరిశోధన. నాడు వందల్లో మొదలై నేడు 18 లక్షల మంది బలగంతో, ఐఐఎం స్థాయి పక్కా ప్రణాళికలతో ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం. ఈ నిస్వార్థ సేవను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టిటిడి పరిధిలోని 64 ఆలయాలకు విస్తరించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. అనుకున్న విధంగా ఈ సేవల పరిధి పెరిగితే మరెంతో మంది ఇందులో పాల్గొనేందుకు ముందుకొచ్చే అవకాశముంటుంది. క్రమంగా ఇదో అతి పెద్ద వ్యవస్థగా మారుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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