భారత్లోనే మొట్టమొదటి రివర్ ఐల్యాండ్ - పర్యాటకంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం
Published : December 29, 2025 at 2:49 PM IST
Worlds Largest River Island Majuli in Assam : చుట్టూ పచ్చని సోయగం! అద్భుతమైన బ్రహ్మపుత్ర నదీ ప్రవాహం! ప్రపంచంలోనే అదిపెద్ద నదీ ద్వీపం! పర్యాటకానికి అనువైన ప్రదేశం! ఈ పరిచయం అంతా అసోంలోని మజులి ఐల్యాండ్ గురించే. ప్రకృతిలో హాయిగా సేద తీరాలనుకునే వారందరూ తప్పక సందర్శించాల్సిన ప్రాంతం ఇది. మరో విశేషం ఏంటంటే భారత్లోనే మొట్టమొదటి నదీ ద్వీప జిల్లా కూడా ఇదే. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవన విధానానికి అద్దం పట్టే సంస్కృతి అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఆ పర్యాటక ప్రదేశం విశిష్టతలు ఏంటి? ఈ ప్రాంతానికి ఎలా వెళ్లాలి? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన ప్రదేశం : పరవశించే ప్రకృతి అందాలు. మనసు తరింపజేసే నదీ తీరాలు. చెబుతూపోతే ఎన్నో విశేషాలు, మరెన్నో ప్రత్యేకతలు. ఇదే మజులి. అసోం రాష్ట్రంలో పర్యాటకంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రదేశం. దాదాపు లక్షా 60వేల మంది జనాభా ఉండే మజులి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నదీ ద్వీపం కావటం విశేషం. 527చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో ప్రకృతి అందాలు, వైష్ణవ మఠాలు, చారిత్రక కళలు, గిరిజనుల జీవన విధానానికి నెలవు. అసోం రాష్ట్రానికి వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన ప్రదేశం మజులి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరి, మజులి ప్రాంతానికి ఎలా చేరుకోవాలి?.
అసోంలోని గువాహటి నుంచి సుమారు 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మజులి. విమానం, రైలు, రోడ్డు మార్గాల ద్వారా జోర్హాట్కి వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఫెర్రీ ప్రయాణం ద్వారా మజులికి చేరుకోవాలి. జోర్హాట్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లాలంటే 400 కిలోమీటర్ల దూరం. అదే బ్రహ్మపుత్ర నదీ గుండా వెళితే 14 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. అందుకే, చాలామంది ఫెర్రీల ద్వారా ప్రకృతి అందాలు, నదీ సోయగాలు చూస్తూ మజులికి చేరుకుంటారు. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు ఫెర్రీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాహనాలు, వస్తువులనూ ఫెర్రీల ద్వారానే తీసుకెళ్తుంటారు.
4 గంటలకే సూర్యాస్తమయం : జోర్హాట్ నుమాతి ఘాట్ నుంచి మొదలయ్యే ఫెర్రీ ప్రయాణం జీవితకాలానికి సరిపోయే అనుభూతి. ముఖ్యంగా ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇదో అద్భుతమైన ప్రయాణం. 2 గంటల పాటు సాగే జర్నీలో బ్రహ్మపుత్ర నదీ సోయగాలు, పరివాహక ప్రాంతంలో బంగారం రంగులో మెరిసే ఇసుక తిన్నెలు, చేపలు పడుతూ కనిపించే గిరిజనులు ఇలా ఆహా అనిపించే దృశ్యాలు ఎన్నో. ఐతే, ఇక్కడ 4 గంటలకే సూర్యాస్తమయం అవుతుంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలవు. అదే సమయంలో చంద్రోదయం కూడా కనువిందు చేస్తుంది. అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిస్తుండగానే కొమ్ముల ఒడి ఘాట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఆటో, జీప్, కార్ ఎక్కి మజులికి చేరుకోవాలి. ఈ ప్రయాణం ఆహ్లాదంగానే ఉంటుంది. ఎటు చూసినా పచ్చదనమే. అరటి చెట్లు, చిన్న చిన్న ఇళ్లు కాంక్రీట్ జంగిల్స్ నుంచి ప్రకృతి ఒడిలోకి వెళ్లినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఆస్వాదిస్తూ చేసే ప్రయాణం మాట్లలో చెప్పలేమని అక్కడి వచ్చే పర్యాటకులు చెబుతుంటారు మరి.
16వ శతాబ్దం నుంచే మజులిలో మాస్క్ మేకింగ్ కళ ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వైష్ణవ మఠాల్లో ఎక్కువగా ఈ మాస్కుల తయారీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. అలాగే, వైష్ణవ కథలకు సంబంధించిన విశేషాలు తెలిపేలా నాటకాలు ప్రదర్శించేవారు. ఆయా కథల్లోని రాక్షస పాత్రలు వివరించేలా స్థానికంగా దొరికే వెదురు, బంకమట్టి, బెండుతో సహజసిద్ధంగా మాస్కులు తయారు చేసేవారు. కాలక్రమేణా వాటికి ఆర్టిఫీషియల్ రంగులు అద్దటంతో పాటు దేవతల రూపాలు తయారు చేసి దేశవిదేశాల్లో మంచి మార్కెట్ సంపాదించుకున్నారు. ఫలితంగా స్థానిక మహిళలకు మైక్రో ఎంటర్ ప్రైజెస్ డెవెలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాస్క్ తయారీలో ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకొచ్చాయి.
ప్రతి ఇంటికి ఓ పడవ : మజులిలో అనేక చోట్ల రోడ్డు కంటే ఎత్తుగా ఇళ్లు నిర్మించి ఉంటాయి. ప్రతి ఇంటికి ఓ పడవ ఉంటుంది. కారణం వర్షాలు వస్తే ఊరు నదిగా మారటమే. మజులి జిల్లా ఓ గిన్నె ఆకారంలో ఉంటుంది. చుట్టూరా నది ఉండటం వల్ల వర్షం పడితే నీరు ఎక్కడికక్కడ నిలిచి పోతుంది. అందుకే ఇళ్లు ఎత్తుగా నిర్మించుకుంటారు. బయటకు రావడానికి పడవలను ఉపయోగిస్తారు. వర్షాకాలం వస్తే కొన్ని వారాలపాటు రోడ్లపైనే ఉండాల్సి పరిస్థితి. అలాగే, మజులి నుంచి పెద్దాసుత్రికి వెళ్లాలంటే జోర్హాట్కి రావాల్సి ఉంటుంది. అందుకే బ్రహ్మపుత్ర నది ఘాట్ల వద్ద ఫెర్రీ ఆంబులెన్స్లు సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఐతే, ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపడుతున్నపటికీ మజులి భౌగోళిక పరిస్థితుల వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
2040ల నాటికి మజులి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం : మజులికి ఉన్న మరో అతిపెద్ద సమస్య కోతకు గురి కావడం. బ్రహ్మపుత్ర నది పైకి ప్రశాంతంగా కనిపించినప్పటికీ లోతుకి వెళ్లే కొద్దీ లోపల వేగం, వడి ఎక్కువ. ఫలితంగా నది పరిసర ప్రాంతాలు తీవ్ర కోతకు గరవుతున్నాయి. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే 2040ల నాటికి మజులి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందన్న ఆందోళనలున్నాయి. 1950లలో దాదాపు 1200 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగిన మజులి ప్రస్తుతం 527 చదరపు కిలోమీటర్లే ఉండటమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఐతే, కేంద్రం బ్రహ్మపుత్ర బోర్డు ద్వారా మజులిని కాపాడుకునేందుకుచర్యలు ప్రారంభించింది. 2005 నుంచి మజులి కోత తగ్గించేందుకు 5 విడతలుగా పరిరక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. 2005లో మజులి విస్తీర్ణం 504 చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉంటే 20 ఏళ్లలో దాదాపు 23 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని పెంచినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.
మొత్తంగా అద్భుతమైన నదీ ద్వీపం మజులిని సందర్శించటం నిజంగా జీవితంలో మరపురాని అనుభూతి అనడంలో సందేహం అక్కర్లేదు. పల్లె అందాలు, ప్రకృతిలో మమేకమైన జీవిస్తున్న గిరిజనులు, ఫెర్రీ ప్రయాణం వంటివి ఓ సుందర అనుభవం. కానీ, కొన్ని సమస్యలు మజులి ప్రాంతాన్ని వెదిస్తున్నారు. వాటిని పరిష్కరించేందుకు బ్రహ్మపుత్ర బోర్డు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. సాధ్యమైనంత త్వరగా వాటన్నింటికి పరిష్కారం లభిస్తే మజులి పర్యాటకులతో పాటు స్థానికంగా ఉండే ప్రజలకు చక్కని మజిలీ అవుతుంది.
"1950 సమయంలో మజులి ఐల్యాండ్ 1200 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉండేది. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారి నదీ తీవ్రమైన కోతకు గురవుతూ వచ్చింది. దానివల్ల మజులి ఐల్యాండ్ విస్తీర్ణం తగ్గింది. బ్రహ్మపుత్ర బోర్డ్ చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించడానికి ముందు మజులి ఐల్యాండ్ విస్తీర్ణం సుమారు 504 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉండేది. ప్రస్తుతం శాటిలైట్ ద్వారా స్టడీ చేస్తే ఈ ఐల్యాండ్ విస్తీర్ణం 527 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరిగింది."- సిద్దాన్ శర్మ, అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్, బ్రహ్మపుత్ర బోర్డ్
