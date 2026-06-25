దేశవ్యాప్తంగా ఐటీ రిక్రూట్మెంట్లో తగ్గుదల - ఏం జరుగుతోంది?
ఉద్యోగులు నియామకాలు తగ్గిస్తున్న ఐటీ కంపెనీలు - ఉద్యోగుల స్థానంలో ఏఐ టూల్స్ విరివిగా వినియోగం -2025-26లో నికరంగా 2 వేల మందిని మాత్రమే - నియమించుకున్న దేశంలోని ఐటీ కంపెనీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:55 AM IST
Lay Offs In It Sector : ఇంజినీరింగ్ చేయడం! క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం సంపాదించడం! అనుభవం వచ్చిన తర్వాత పెద్ద మొత్తం ప్యాకేజీతో ప్రముఖ కంపెనీకి మారిపోవడం. నాలుగైదేళ్ల ముందుకు వరకు చాలామంది ఆలోచన ఇదే. తగ్గట్టుగానే ఐటీ రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు భారీ డిమాండ్ ఉండేది కూడా. ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు భిన్నం. ఐటీ రంగంలోకి వెళ్లాలంటేనే ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకు ప్రధాన కారణం ఏఐ! దీని రాకతో ఐటీ ఉద్యోగులకు కష్టకాలం మొదలైంది. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం ఐటీ కంపెనీలు ఉద్యోగ నియామకాలు తగ్గించాయి. వారి స్థానంలో ఏఐ టూల్స్ విరివిగా వినియోగిస్తున్నాయి. 2025-26లో దేశంలోని ఐటీ కంపెనీలు నికరంగా 2 వేల మందిని మాత్రమే నియమించుకోవడమే ఇందుకు సాక్ష్యం. ఐటీ ఉద్యోగులు స్థానాల్ని ఏఐ భర్తీ చేస్తోందన్న వాదనలు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే నాస్ కామ్ వెల్లడించిన కొన్ని లెక్కలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఐటీ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకం : ఏఐ వినియోగం ఎంతగా పెరిగిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. క్రమంగా అన్నిరంగాలు ఏఐపై దృష్టి సారించాయి. ముఖ్యంగా కరోనా అనంతరం ఐటీ కంపెనీలు కృత్రిమమేధ వినియో గాన్ని పెంచాయి. ప్రస్తుతం సగానికిపైగా పనులన్నీ ఏఐ టూల్స్తోనే పూర్తి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా కొంత మంది ఐటీ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇప్పటికే ఐటీ ఉద్యోగులుగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి ఒకలా ఉంటే ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి ఐటీ సంస్థల్లో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కన్నవారి పరిస్థితి మరోలా ఉంది. ఒకరేమో లే ఆఫ్స్లో ఉద్యోగాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరొకరు ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఒకవేళ ఉద్యోగం వచ్చినా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అనే భయంలో ఉంటున్నారు.
నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీస్ : ప్రస్తుతం చాలా వరకు ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో ఐటీ కంపెనీలు ఉద్యోగ నియామకాలకు ఆశించిన స్థాయిలో చేపట్టడం లేదని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీ పరిశ్రమ నికరంగా 2 వేలమంది ఉద్యోగులను మాత్రమే నియమించుకుంది. ఈ విషయాన్ని నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీస్ కంపెనీస్-నాస్కామ్ స్వయంగా తెలిపింది. దీని ప్రకారం2024-25లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీ సంస్థలు కొత్తగా లక్షా 33 వేల మంది ఉద్యోగులను నియమించుకున్నా యి. అదే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో లక్షా 35 వేలమంది ఉద్యోగులను తీసుకున్నాయి. అంటే కొత్తగా సంస్థల్లో చేరిన వాళ్ల సంఖ్య నికరంగా 2 వేలు మాత్రమే.
"ఏఐ (AI) రాకకు ముందు, కోడ్ రాయడం లేదా ప్రోగ్రామింగ్లో నిమగ్నమవ్వడం అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన, క్రమబద్ధమైన ప్రక్రియగా ఉండేది. అయితే, ప్రోగ్రామింగ్ పట్ల విధానం కంపెనీలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. విద్యార్థులు -ఫ్రెషర్లు తమ జాయినింగ్ ఆర్డర్లు అందుకోవడానికి తరచుగా నెలలు లేదా సంవత్సరాలు కూడా వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆన్బోర్డింగ్ దశలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా వస్తే, కంపెనీలు ముందుగా తమ "బెంచ్"లో ఉన్న ఉద్యోగులను ఖాళీ చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల, ఈ ప్రక్రియ తరచుగా ఆలస్యం అవుతుంది"__మధు వడ్లమాని, ఐటీ రంగ నిపుణుడు.
వాస్తవానికి 2020 నుంచి ఐటీ సంస్థల్లో చేరేవారి సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. సంస్థలు కూడా అదే స్థాయిలో నియామకాలు చేపట్టాయి. 2022లో ఏకంగా 6 లక్షల మందిని కొత్త ఉద్యోగులను ఐటీ సంస్థలు తీసుకున్నాయి. ఆ ఏడాది ఐటీకి ఒక కొత్త బూస్ట్ అని ఐటీ నిపుణులు చెబుతారు. ఇక 2023లో దేశంలోని ఐటీ సంస్థలు 2లక్షల 50వేలమంది ఫ్రెషర్స్ని తీసుకున్నాయి. నాస్కామ్ లెక్కల ప్రకారం ఈ గణాంకాలతో పోలిస్తే 2026లో ఉద్యోగులు నియామకాల సంఖ్య భారీగా పడిపోయిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
నాన్కామ్ గణంకాల్లో తగ్గుదల : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగుల సంఖ్య చూసుకుంటే 2024-25 లో దాదాపు 58 లక్షల 20 వేలమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారని నాస్కామ్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2025-26 విషయానికి వస్తే 59 లక్షల 50 వేలమంది ఉద్యోగులు ఐటీ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే 2.3% మాత్రమే ఉద్యోగుల నియామకం పెరిగింది. దేశంలోని ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలైన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్, విప్రో, టెక్ మహీంద్ర, హెచ్సీఎల్ టెక్ వంటి వాటిని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ కంపెనీలన్నీ నికరంగా 12,718 మందిని తీసుకున్నాయి. 2025-26 లో ఆ సంఖ్య 7,389కి పడిపోయింది. కంపెనీల వారీగా చూసుకుంటే 2023-24లో టీసీఎస్ 13,249, ఇన్ఫోసిస్ 17,240 మంది ఉద్యోగులను నియమించుకున్నాయి. అదే 2024-25లో టీసీఎస్ 6,433, ఇన్ఫోసిస్ 6,337 మంది ఉద్యోగులను మాత్రమే తీసుకున్నాయి. ఇక 2025-26 మధ్య కాలంలో ఇన్ఫోసిస్ 5,016 మంది ఉద్యోగులను మాత్రమే నియమించుకుంది. టీసీఎస్ మాత్రం 23,460 మంది ఉద్యోగులను తీసుకుంది. ఇది కాస్త ఊరట కలిగించేదే అయినా మొత్తంగా ఉద్యోగ నియామకాలు మాత్రం తగ్గాయి.
ఏఐ టూల్స్ వినియోగంతో ఐటీ కంపెనీల ఆదాయం క్రమంగా పెరుగుతోంది. టీసీఎస్ సంస్థ డేటా ఇంజినీరింగ్, క్లౌడ్ రెడీనెస్, ఫౌండేషనల్ అనలిటిక్స్.. వంటి వాటినన్నింటినీ ఏఐ గొడుగు కిందకు తీసుకు వచ్చింది. ఫలితంగా కంపెనీ వార్షిక ఏఐ సేవల ఆదాయం 2.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుందని వెల్లడించింది. హెచ్సీఎల్ టెక్ కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ కింద 620 మిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం పొందినట్లు చెబుతోంది. ఇన్ఫోసిస్ త్రైమాసిక ఏఐ ఆదాయం 275 మిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైందని తెలిపింది. మొత్తం వ్యాపార పరిమాణంలో 5.5 శాతం వరకు ఏఐ వాటా ఉందని తెలిపింది. అందుకే, ఐటీ కంపెనీలు ఉద్యోగులకు బదులుగా ఏఐ టూల్స్, ఏఐ ఏజెంట్స్ విరివిగా వినియోగిస్తున్నాయి.
ఉద్యోగులను రీ ప్లేస్ చేస్తున్న ఏఐ : ఏఐ రాకముందు ప్రోగ్రామింగ్, టెస్టింగ్, డేటా ఎంట్రీ లాంటి పనుల కోసం ఉద్యోగులు ఉండే వారు. ఇప్పుడు కొన్ని సంస్థలు వారిని తొలగించి వారి స్థానంలో AI టూల్స్ వాడుతున్నాయి. అందులోనూ అన్ని రకాల పనులను ఏఐ చక్కదిద్దుతోంది. కేవలం మానిటరింగ్ చేసే వ్యక్తులు ఉంటే చాలు ఏఐ టూల్స్ ఇచ్చిన టాస్క్ పూర్తి చేస్తున్నాయి. అలాగే, ఐటీ ఉద్యోగులకు భారీ ప్యాకేజీ ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఇది కంపెనీలకు ఆర్థిక భారంగా మారుతోందని పలు కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఖర్చుల తగ్గింపు కోసం ఉద్యోగుల స్థానంలో ఏఐ టూల్స్పై అధికంగా ఆధారపడుతున్నాయి. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఐటీ కంపెనీలు సంఖ్య పెరిగింది. దీంతో దేశంలోని ఐటీ కంపెనీలకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రాజెక్టులు తక్కువగా వస్తున్నాయని ఐటీ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కూడా ఉద్యోగుల నియామకం తగ్గి, ఏఐ వినియోగం పెరగడానికి కారణం అంటున్నారు.
ఏఐ ఉపయోగానికి ముందుకు వస్తున్న కంపెనీలు : ఐతే, 2025-26లో ఐటీ రంగ ఆదాయం 6.1% వృద్ధితో 315 బిలియన్ డాలర్లకు చేరవచ్చని నాస్కామ్ అంచనా వేస్తోంది. అంటే దాదాపు 28.35 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ వృద్ధి 2.3% మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, ఏఐ ద్వారా ఆదాయ వృద్ధి 6.1% నమోదు కావడంపై ఐటీ కంపెనీలు సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఐటీ కంపెనీలు ఏఐ వినియోగంపై దృష్టి సారించాయని ఐటీ రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే టీసీఎస్ సంస్థలో ఏఐ టూల్స్ వినియోగం పెరిగింది. 5 లక్షల మంది మానవ సిబ్బందికి సమానమైన ఏఐ టూల్స్ను తీసుకురావాలని ఇటీవల టీసీఎస్ ఛైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ అన్నారు. ఇన్ఫోసిస్ 12,000 డిస్టింక్ట్ ఏఐ అసెట్స్, 150 చిన్న పాటి లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, 200 వరకు రెడీ-టు-డెప్లాయ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏజెంట్లను సిద్ధం చేసింది. అంటే మున్ముందు ఐటీ కంపెనీల్లో ఏఐ టూల్స్ వినియోగం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పటికే ఐటీ సంస్థలు ప్రాంగణ నియామకాల ద్వారా ఉద్యోగులను తీసుకోవడం తగ్గించేశాయి. ఒకవేళ తీసుకున్నా ఏఐ టూల్స్ నేర్చుకున్నవారికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ తోడు ప్రస్తుతం ఐటీ కంపెనీల్లో లే ఆఫ్స్ భారీగా జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు ఆన్బోర్డింగ్లో కూడా జాప్యం జరుగుతోంది. దీంతో ఆఫర్ లెటర్లు అందుకున్నవారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆన్బోర్డింగ్ ఆలస్యానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానం అంశం ఇంతకముందులా కంపెనీలకు ప్రాజెక్టులు రావడం లేదు. క్లయింట్ అప్రూవల్స్ లేక చాలా ప్రాజెక్టులు హోల్డ్లో పడుతున్నాయి. అలాగే ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చినప్పటికీ ప్యాకేజీల విషయంలో కంపెనీలు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి. దీంతో జాయినింగ్ ప్రాసెస్ని ఆలస్యం చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఎక్కువమందిని తీసుకున్నప్పటికీ కంపెనీ యాజ మాన్యం నుంచి బడ్జెట్ రాకపోవడం, వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు లేకపోవడంతో ఆన్బోర్డింగ్ ఆలస్యం అవుతోంది. అలాగే, ఎప్పటికప్పుడు రూపాంతరం చెందుతుండటంతో ఉద్యోగులు అవసరం లేకుందా వాటితోనే ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్, డాక్యుమెంటేషన్, కొందరు నకిలీ పత్రాలు కంపెనీలకు చూపడం వంటి కారణాలు ఉన్నాయి.
ఇక లే ఆఫ్స్ కూడా ఐటీ ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఒరాకిల్ సంస్థ ఏకంగా 21వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. ఇదొక్కటే కాదు ఈ ఏడాది వ్యవధిలో చాలవరకు కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను భారీగా తీసేశాయి. దీంతో ఐటీ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ భద్రత ప్రశ్నార్థంగా ఉందనేది వాస్తవాన్ని గుర్తించాలి. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీలకు అవసరమైన ఏఐ నైపుణ్యాలు ఉద్యోగులు నేర్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఏఐ టూల్స్ వాడటంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. రోజురోజుకి టెక్నాలజీ రూపాంతరం చెందుతున్న తరుణంలో వాటికి తగ్గట్టు అప్డేట్ కావాలి. అప్పుడే ఐటీ సంస్థల్లో ఉద్యోగం సాధ్యం అవుతంది.
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