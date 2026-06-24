డేటా వాడని వారికి వేరే ప్లాన్లు తేవాలని సూచన - TRAI ప్రతిపాదనలపై చర్చ
డేటా టారిఫ్లపై ట్రాయ్ కొత్త ప్రతిపాదనలు - డేటా వాడని వారికి వేరే ప్లాన్లు తేవాలని సూచన - కాల్స్, మెసేజ్లకు టారిఫ్లపై చర్చ - ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వారికీ డేటా టారిఫ్లు
Published : June 24, 2026 at 4:50 PM IST
Why Pay Money If the Data Isn't Used? : మొబైల్ డేటా. ఇది లేనిదే ఇప్పుడు ఏ పనీ అవ్వడం లేదు. ఒకప్పుడు 3 జీ ఉంటేనే అబ్బో అనుకున్నారు. తరవాత 4 జీ దాటుకుని 5 జీ వరకూ వచ్చాం. త్వరలోనే 6 జీ కూడా రానుంది. ఎప్పటి కప్పుడు నెట్వర్క్ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంది. గతంతో పోల్చుకుంటే డేటా ధరలు చాలా వరకూ తగ్గాయి. స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్న వారు ఈ టారిఫ్లు తీసుకుంటున్నారు సరే. మరి ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే పరిస్థితేంటి? ప్రతి టెలికం సంస్థ డేటాతో పాటు ఉండే ప్యాక్లనే అందిస్తోంది. ఇంటర్నెట్ వాడని వాళ్లు కూడా ఇవే ప్యాక్లు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇంటర్నెట్ వాడకపోయినా ఎందుకు అదనంగా చెల్లించడం? కేవలం వాయిస్ కాల్స్ కోసమే ప్రత్యేక టారిఫ్లు తీసుకురావచ్చు కదా అని ట్రాయ్ చేసిన ప్రతిపాదనలపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. టెలికం సంస్థలు మాత్రం ఇందుకు ససేమిరా అంటూ తమ వైఖరిని తేల్చి చెబుతున్నాయి.
"భారత్లో ఇవాళ 1 జీబీ డేటా ధర ఓ కప్పు ఛాయ్ కన్నా తక్కువే. డేటా వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారత్ కూడా ఉంది. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ అనేది విలాసవంతమైన విషయం కాదు. ఇది భారతీయులందరి జీవితంలో ఓ భాగం" - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాని
గతేడాది దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా జరిగిన ఇండియన్ మొబైల్ కాంగ్రెస్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి. ఇందులో మొబైల్ డేటా ధర గురించి ఆయన ప్రస్తావించిన విషయాన్నే ఇక్కడ చర్చించాలి. ఆయన చెప్పినట్టే గతంతో పోల్చుకుంటే డేటా ధరలు బాగానే తగ్గాయి. ఒకప్పుడు వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్లకు ప్యాక్లు ఉండగా డేటా కోసం అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అంతా కలిపి ఒకే ప్యాక్ కింద అందిస్తున్నాయి టెలికం సంస్థలు. పైగా భారత్లో ఏటా ఇంటర్నెట్ వినియోగించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.
కొన్ని లెక్కల ప్రకారం దేశంలో 95 కోట్ల మందికి పైగా యాక్టివ్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఉన్నారు. అందుకు ప్రధాన కారణం మొబైల్ డేటా ధరలు తగ్గడం. రకరకాల టారిఫ్లు అందుబాటులోకి రావడం. స్మార్ట్ఫోన్ల వినియోగమూ పెరగడమూ ఇందులో మరో కోణం. కానీ ఇప్పటికీ ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వాళ్లున్నారు. మరి వాళ్ల సంగతేంటి? ఆ వినియోగదారులకు ప్రత్యేక టారిఫ్లు ఉన్నాయా అని చూస్తే అలాంటి వాటిని ఎప్పుడో పక్కన పెట్టాయి టెలికం సంస్థలు. డేటా అవసరం ఉన్నా లేక పోయినా అవే టారిఫ్లను తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి. ఇప్పుడిదే చర్చకు వస్తున్న అంశం.
డేటాతో సంబంధం లేకుండా కొత్త టారిఫ్లు : నిజానికి ఇదేదో కొత్తగా వినిపిస్తున్న వాదన కాదు. కొద్ది నెలలుగా అప్పుడో ఇప్పుడో సందర్భాన్ని బట్టి చర్చకు వస్తున్నదే. ఎన్నో సార్లు ట్రాయ్ దీనిపై అసహనం కూడా వ్యక్తం చేసింది. ఆ క్రమంలోనే ఓ ప్రతిపాదన తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని టెలికం సంస్థలు. తమ టారిఫ్లలో మార్పులు చేయాలని సూచించింది. అందులో భాగంగానే తప్పనిసరిగా సంస్థలన్నీ కేవలం వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ సర్వీస్లు అందించే ప్లాన్స్ను తీసుకురావాలని స్పష్టం చేసింది.
ఇప్పుడు డేటాతో కలిపి ఉన్న టారిఫ్ల ధరలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే వారు కూడా అవే ప్యాక్లు తీసుకోవాల్సి వస్తోందని గుర్తు చేసింది. ఆ మేరకు వాళ్లపై అనవసరంగా ఆర్థిక భారం పడుతోంది అన్నది ట్రాయ్ వాదన. అందుకే డేటాతో సంబంధం లేకుండా కొత్త టారిఫ్లు తీసుకురావాలని గట్టిగా చెబుతోంది. ఇక్కడే మరో ప్రస్తావన కూడా తీసుకువచ్చింది ట్రాయ్. టెలికం కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్-2026 13వ సవరణకు సంబంధించిన ముసాయిదాలో ఇదే అంశం చేర్చింది. ఆ ప్రకారం చూస్తే ప్రతి టెలికం ఆపరేటర్ కనీసం ఓ టారిఫ్నైనా ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ సర్వీస్ల కోసమే తీసుకు రావాలని ప్రతిపాదించింది. అంటే స్టాండ్ అలోన్ టారిఫ్ తీసుకురావాలన్నది ట్రాయ్ సూచన.
"ఈరోజు మాకు టవర్స్కు అయ్యే ఖర్చులు, స్పెక్ట్రమ్కు అయ్యే ఖర్చులు డేటాను ఎక్సిక్యూడ్ చేయడం వల్ల ఖర్చు ఏమైనా తగ్గుతాయా?. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 70 శాతం మంది ప్రజలకు డేటా వాడటం తెలియదు. వాళ్లపై అనవసరంగా భారం వేస్తున్నారు. వారి భారాన్ని తగ్గించే ప్లాన్స్ ఏమి ఉన్నాయి. వాయిస్ కాల్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా టారిఫ్లు తీసుకురావడం వల్ల ఎంతో లబ్ధి చేకురుతుంది" - కుంచాల సురేశ్ కుమార్, బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, విశాఖ
వాళ్లకు ఇంటర్నెట్ వినియోగమే తెలియదు : భారత్లో దాదాపు 30 కోట్ల మంది ఫీచర్ ఫోన్లు వాడే ఉన్నారని అంచనా. వారిలో అల్పాదాయ వర్గాలు, వృద్ధులు, గ్రామీణులు ఉన్నారు. వీళ్లకు ఇంటర్నెట్ వినియోగమే తెలియదు. పైగా ఫీచర్ ఫోన్లు వాడుతూ డేటా ప్యాక్లను కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఏటా టెలికం సంస్థలకు ఆయా వర్గాలు తక్కువలో తక్కువ 15-20 వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్నాయని లెక్కలతో సహా చెబుతున్నాయి సంఘాలు. ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడన్నీ డ్యుయల్ సిమ్లు వాడుకోగలిగే ఫోన్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. దాదాపు అందరు వినియోగదారులు రెండు సిమ్ల సేవలు పొందుతున్నారు. అలా చూస్తే రెండింటికీ రీఛార్జ్లు చేయడం తప్పదు. ఫలితంగా రెండింటికీ అదనంగానే చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇది కచ్చితంగా అదనపు భారమే అన్నది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న వాదన.
వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ల కోసం ప్రత్యేక ప్యాక్లు : నిజానికి 2024 డిసెంబర్లోనే ట్రాయ్ ఈ ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చింది. వాటి ఆధారంగా కొంత మంది టెలికం ఆపరేటర్లు వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్ల కోసం ప్రత్యేక ప్యాక్లు తీసుకొచ్చారు. అయితే డేటా మినహాయించినా కూడా ఆ మేరకు ధర తగ్గించకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో వసూలు చేస్తుండడాన్ని గమనించింది ట్రాయ్. అందుకే మరోసారి పూర్తిగా సవరణలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రతిపాదించింది. దీనిపై టెలికం సంస్థలు తమ స్పందన తెలియజేయాలని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాయ్ చెబుతూనే ఉంది. ఫలానా తేదీలోగా స్పందించాలని ఎప్పటికప్పుడు గడువు పెంచుతూనే ఉంది. కానీ టెలికం సంస్థలు మాత్రం ఇప్పటికే తమ వైఖరిని చాలా స్పష్టంగానే చెబుతున్నాయి. ట్రాయ్ ప్రతిపాదనలను వ్యతిరేకించడమే కాకుండా వాటిని అమలు చేయడం ఏ మాత్రం సాధ్యం కాదని అంటున్నాయి.
అది టెక్నికల్గా సాధ్యం కాదు : రిలయన్స్ జియో, భారతీ ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ట్రాయ్ ప్రతిపాదనలను వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. అసలు టెలికం సంస్థలు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి? ఆ కంపెనీల వాదనలు ఏంటి? అన్నది చూస్తే ముందుగా సాంకేతికత పరమైన సమస్యలనే ప్రస్తావిస్తున్నాయి. టారిఫ్ నిర్ణయాలను మార్కెట్కే వదిలేయాలన్నది పాలసీ. కానీ ఇప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తే ఈ విధానాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టినట్టే కదా అని వాదిస్తున్నాయి కంపెనీలు.
టారిఫ్ ప్లాన్లపై యథాతథ స్థితినే కొనసాగించాలని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే ఇలా ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్ కోసం ప్యాక్లు తీసుకొచ్చి అందించడం టెక్నికల్గా సాధ్యం కాదని అంటున్నాయి సంస్థలు. 4జీ, 5జీ నెట్వర్క్లు రెండూ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఆధారంగా నడుస్తున్నాయి. వాయిస్ కాల్స్ విషయానికి వస్తే ఇవి ఈ నెట్వర్క్లోనే అప్లికేషన్లలా పని చేస్తుంటాయి. అంటే ఇదంతా కలిస్తేనే పూర్తిగా ఓ నెట్వర్క్ అవుతుంది. వాటి నుంచి ప్రత్యేకంగా వాయిస్ కాల్స్ను వేరు చేసి టారిఫ్లు ఎలా ఇవ్వగలం అన్నది టెలికం సంస్థల ప్రశ్న.
ఎక్కువ మొత్తంలో డేటా కోసం ఖర్చు : ఇక ఎంట్రీ లెవెలన్ ప్లాన్స్ అందించడం వల్ల మరో నష్టం కూడా ఉందని అంటున్నాయి టెలికం సంస్థలు. ప్రీమియం ప్యాక్స్ తీసుకుంటే అందులోనే ఇంటర్నెట్, వాయిస్ కాల్స్, మెసేజ్లు వస్తాయి. అలా కాకుండా ఇంటర్నెట్ వాడకుండా సాధారణ ప్యాక్లు తీసుకున్నారనే అనుకుందాం. ఎప్పుడైనా డేటా అవసరం అయినప్పుడు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే అలాంటి ప్యాక్లు ఉన్న వాళ్లు 1 జీబీ కోసం కనీసం 94-99 రూపాయల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఎంట్రీ లెవెల్ ప్లాన్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి ఇలా ప్రీమియం టారిఫ్లు అందిస్తున్నామని అంటున్నాయి కంపెనీలు. ఈ వాదనలన్నింటినీ కొట్టి పారేస్తున్నాయి వినియోగదారుల హక్కుల సంఘాలు. కొండ, మారు మూల ప్రాంతాల్లో టెలికాం టవర్లు డేటా కనెక్టివిటీ సరిగ్గా అందించలేకపోతున్నాయని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయినా ఆయా వర్గాలు ఆ ప్లాన్స్ కోసం అదనంగా డబ్బు చెల్లించాల్సి వస్తోందని అంటున్నాయి.
వినియోగదారుల అవసరాలతో సంబంధం లేకుండా : ఇక ట్రాయ్ చేస్తున్న ప్రతిపాదనల్లో మరో ముఖ్యమైన అంశమూ ఉంది. నాన్ డేటా ప్యాక్స్ కొన్ని సంస్థలు అందిస్తున్నప్పటికీ వాటి వ్యాలిడిటీ 84 రోజులు లేదా 365 రోజుల వరకూ ఉంటోంది. అంటే అంతకు తక్కువ వ్యాలిడిటీతో అసలు టారిఫ్లే లేవు. పైగా వాటి ధరలు భారీగా ఉంటున్నాయని ట్రాయ్ చెబుతోంది. అంటే గడువు, ధరల విషయంలో వినియోగదారుల అవసరాలతో సంబంధం లేకుండా తమకు అనుకూలంగా టారిఫ్లు నిర్ణయించడం ఏంటని అడుగుతోంది ట్రాయ్. అంతే కాదు. 14, 24 లేదా 28 రోజుల గడువు ఉండేలా నాన్ డేటా ప్యాక్స్ తీసుకురావాలని సూచిస్తోంది. డేటా ధరను మినహాయిస్తే నాన్ డేటా ప్యాక్లకు ఎంత ధర ఉంటుందో అంతే వసూలు చేయాలని తేల్చి చెబుతోంది.
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