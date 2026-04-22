విమానం ఎక్కాలంటే గుండెల్లో దడ! - సాంకేతిక లోపాలు, పైలెట్ల తప్పులు, వాతావరణ మార్పులతో భయం భయం
విమాన ప్రయాణాల్లో ప్రయాణికులకు సమస్యలు - విమాన ప్రమాదాలతో భయాందోళనలో జనాలు - విమానాలు ఎంతవరకు సురక్షితం అనే సందేహాలు - తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : April 22, 2026 at 4:46 PM IST
Special Story on Why Flights Get Delayed : ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడంలో భాగంగా వాహనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఫలితంగా బైకులు కార్లు, బస్సుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి రైళ్లు, విమానాలను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు జనాలు. ఐతే, ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ సమయంతో ముడిపడి ఉంటుందనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం. అందుకే, ప్రయాణ ఖర్చులు కాస్త ఎక్కువైనా సరే విమాన ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు చాలామంది. ధనవంతులు, పారిశ్రామికవేత్తలే కాదు ఎగువ మధ్య తరగతి ప్రజలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. అదే సమయంలో విమాన ప్రమాదాలు, సాంకేతిక సమస్యలు, ఆలస్యం వంటివి విమాన ప్రయాణికులను అందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. మరి తరచూ ఇలాంటివి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి. వీటికి పరిష్కారం ఏంటి? ప్రయాణికుల భద్రతలు విమానయాన సంస్థలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రతలు ఏంటి? డీజీసీఏ ఎలాంటి పాత్ర పోషించాలి?
ప్రతిరోజు విమాన ప్రమాదాలు! : విమానాలు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సుదూర ప్రాంతాలకు సైతం చాలా సులభంగా వెలుతున్నారు జనాలు. ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా చేరుకునేలా విమాన సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒక రకంగా విమాన ప్రయాణం అంటే సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడమే. అందుకే, సంపనున్నలు, పారిశ్రామిక వేత్తలే కాకుండా అర్థిక స్థోమత పరవాలేదు అనుకునే వారంతా విమానాల్లో ప్రయాణించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే, రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు వంటి వారు వారంలో నాలుగైదు సార్లు కచ్చితంగా విమాన ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, విమాన ప్రయాణాల్లో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తే మరోసారి విమాన ప్రయాణం చేయాలంటేనే ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే, ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒకచోట ప్రతిరోజు విమాన ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకు, సాంకేతిక సమస్యలు, ప్రతికూల వాతవరణ పరిస్థితులు కారణంగా నిలుస్తున్నాయి.
విమాన ప్రయాణాలు అంటే ఆందోళన కల్గించడానికి ఇటీవల జరిగిన పలు సంఘటనలు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 19 న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్లై 91 విమానం హుబ్బళ్లికి బయలు దేరింది. 4.30కి ల్యాండ్ కావాలి. కానీ, హుబ్బళ్లి సమీపానికి రాగానే విమానం హఠాత్తుగా వేగంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఆకాశంలోనే చక్కర్లు కొట్టింది. అది కూడా ఏకంగా 4 గంటలు. దీంతో విమానంలో ఉన్న 22 మంది ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రాణ భయంతో ఏడుస్తూ కొందరు వీడియోలు తీయగా మరికొందరు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించే ప్రయత్నం చేశారు. చివరకు రాత్రి 7.30కు బెంగళూరు కెంపేగౌడ విమానాశ్రయంలో విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడంతో ప్రయాణికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ తరహా ఘటనలు నిత్యం జరుగుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
పైలట్ల తప్పిదాలు : విమాన ప్రయాణాల్లో ఎందుకు తరచూ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి అని పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ప్రతికూల వాతవరణ పరిస్థితుల గురించి. ఈ కారణంగానే చాలా వరకు విమానాలు ఆకాశంలో చక్కర్లు కొట్టడం లేదా దారిమళ్లించడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకూ గురవుతున్నాయి. ఈదురు గాలులు, గాలి వేగంలో మార్పులు, వర్షపాతం, మంచుతో పాటు అధిక వేడి వంటివి విమాన ల్యాండింగ్కి ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కొన్నిసార్లు రాత్రి వేళల్లో కూడా విమానాల ల్యాండింగ్ ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఐతే, ల్యాండింగ్ సమస్యలు, ప్రమాదాలు జరగడానికి పైలట్ల తప్పిదాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వాతావరణాన్ని అంచనా వేయలేకపోవడం, వేగంగా, ఎత్తులోంచి ల్యాండింగ్ చేయడం, ప్రమాదాలను గ్రహించి వెంటనే స్పందించక పోవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. కొందరు చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తున్నా మరికొందరు పైలట్లు ఏమరుపాటుగా ఉండటమే ప్రమాదాలకు కారణం అని అంచనా వేస్తున్నారు.
సిబ్బందితో సిగ్నల్స్ తెగిపోయి ప్రమాదాలు : విమాన ప్రయాణాల్లో సమస్యలకు మరో ప్రధాన కారణం సాంకేతిక సమస్యలు. ల్యాండింగ్ గేర్లు ఫెయిల్ కావడం, లాక్ పడటం, బ్రేక్ ఫెయిల్ లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ దెబ్బతిని విమానం కంట్రోల్ తప్పుతుంది. అలాగే, విమానాలకు పక్షులు తగలడం వల్ల సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని ఏవియేషన్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు సాఫ్ట్వేర్ పని చేయకుండా విమానాలు దారి తప్పుతుంటాయి. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఏటీఫ్ సిబ్బందితో సిగ్నల్స్ తెగిపోయి ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. అలాగే ఇంధన సరఫరా ఆగిపోయి ఫలితంగా ఇంజిన్ ఫెయిల్ కావడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, సెన్సార్ ఇండికేటర్స్ఇ లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. ఐతే, ఇందుకోసం ఏవియేషన్ సంస్థలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు విమానాల పనితీరును తనిఖీ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. పైలట్లు అన్ని వ్యవస్థలపై పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే సమస్యకు పరిష్కారం లభింస్తుందని అంటున్నారు.
విలువైన సమయం వృథా : విమాన ప్రయాణాల్లో ప్రధానంగా ఫ్లైట్లు ఆలస్యం కావడం ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గరిచేస్తోంది. కొన్నిసార్లు గంటల తరబడి విమానాశ్రయంలోనే నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికుల విలువైన సమయం వృథా అవుతుందనే వాస్తవం. దాంతో పాటు ముఖ్యమైన సమావేశాలు, ఇంటర్వ్యూలు మిస్ కావడం, కనెక్టింగ్ విమానాలు వెళ్లిపోవడం, వసతి, ఆహార సమస్యలు, అదనపు ఖర్చులు, సమాచార లోపం వంటి అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఐతే, దీనిపట్ల విమానయాన సంస్థలు బాధ్యత రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ప్రయాణికులకు క్షమాపణలు చెప్పి చేతులు దులిపేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే టికెట్ డబ్బులు తిరిగి చెల్లిస్తున్నాయి. అందులో కూడా కొర్రీలు పెడుతున్నాయి. వీటితో పాటు సీటింగ్, ఆహారం సరఫరా వంటి సమస్యలను ప్యాసింజర్స్ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి. డీజీసీఏ నిబంధనల ప్రకారం, 2 గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే ఉచిత భోజనం, తాగునీరు అందించాలి. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో అది అమలు కావడం లేదు. ఈ తరహా సమస్యల గురించి ఇటీవల ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా రాజ్యసభలో ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ప్రమాదాలు అరికట్టడానికి చర్యలు : మిగతా వాహనాలతో పోలిస్తే విమాన ప్రమాదాలు తక్కువే. ఐతే, ప్రాణాలకు భరోసా ఉండదు. ప్రమాదం జరిగితే మాత్రం ప్రాణాలతో బయట పడటం చాలా కష్టం. పౌర విమానయాన భద్రత వ్యవస్థ నివేదిక ప్రకారం 2025లో విమాన ప్రమాదాల కారణంగా 548 మంది మృతి చెందారు. 2024లో 404 మంది చనిపోయారు. అంటే ఏడాదిలోనే మరణాలు 30% పెరిగాయన్న మాట. దీనిబట్టి పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేగాదు. పౌర విమానయాన శాఖ ఈ ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది.
విమానాల్లో అత్యధిక లోపాలు : విమాన ప్రయాణాల్లో ఆలస్యం, టెక్నికల్ సమస్యలు, ప్రమాదాల నేపథ్యంలో దేశంలోని పౌర విమానయాన రంగంలో భద్రతపై పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 50% వాణిజ్య విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయని స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ సివిల్ ఏవియేషన్ వెల్లడించింది. ఏడాదికాలంగా చేపట్టిన తనిఖీల్లో వాటిని గుర్తించామని తరచూ అవే సాంకేతిక సమస్యలు వెలుగు చూస్తున్నాయని పేర్కొంది. జనవరి 2025 నుంచి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు 754 విమానాల్లో ఆడిట్ నిర్వహించగా 377 వాటిల్లో లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఐతే, ఇండిగో విమానాల్లో అత్యధిక లోపాలు వెలుగు చూడటం గమనార్హం. 166 ఎయిర్ ఇండియా , 101 ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. వాటిల్లోనూ లోపాలు వెలుగు చూశాయి. ఈ స్థాయిలో లోపాలు చూస్తే ప్రయాణికుల భద్రత, సంస్థల విశ్వసనీయతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
విమానాల మోడళ్లను బట్టి శిక్షణ విషయంలో వ్యత్యాసాలు : గతేడాది అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం తర్వాత ఎయిరిండియాపై డీజీసీఏ నిర్వహించిన ఆడిట్ను కూడా నివేదిక ప్రస్తావించింది. ఈ ఆడిట్లో దాదాపు 100కు పైగా భద్రతాలోపాలు గుర్తించడం గమనార్హం. అందులో 7 ఉల్లంఘనలు లెవెల్-1కి సంబంధించి ఉన్నాయి. వాటివల్ల తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉండడంతో వెంటనే వాటిని సరిచూసుకోవాలని ఎయిరిండియాకు డీజీసీఏ సూచించింది. విమానాల మోడళ్లను బట్టి శిక్షణ విషయంలో వ్యత్యాసాలు ఉండటాన్ని గుర్తుచేసింది. 2025 చివరినాటికి భద్రతా ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి 19 నోటీసులను విమానయాన సంస్థలకు డీబీసీఏ జారీ చేసింది. ఐతే, ఇంకా విమానయానం వేగంగా అభివృద్ధి జరుగుతున్న తరుణంలో డీబీసీఏ అధికారులు ఈ తరహా ఆడిట్లో జరపాల్సిన అవసరం ఉందని ఏవియేషన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది : దేశం అర్థికంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే అందులో ఏవియేషన్ రంగానిది ప్రధాన భూమిక. కాబట్టి విమాన ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ప్రభుత్వాలు తగుచర్యలు తీసుకోవాలి. ఏవియేషన్ సంస్థలను ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా డీజీసీఏ విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాలు, సిబ్బంది కొరత, ఫ్లైట్ల ఆలస్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఏవియేషన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"ఇంతకముందు వర్షాకాలంలో వర్షం పడేది. వేసవికాలంలో ఎండ ఉండేది. ప్రస్తుతం ఉదయం 8 గంటల వరకు రోడ్డు కనపడనంత మంచు ఉంటుంది. గతవారం వరకు విమానాలకు ఇటువంటి ఇబ్బంది వచ్చింది. గతవారం విజయవాడ ఎయిర్ పోర్టులో గాలి, వాన వచ్చి విమానాలు రద్దయ్యాయి" పుట్టిగుంట సతీశ్ కుమార్, ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీ మాజీ సభ్యులు, విజయవాడ
ల్యాండింగ్ అనుకూలించని వాతావరణం- మూడు గంటలకు పైగా గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం