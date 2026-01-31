ప్రజల ప్రాణాలు బలి తీసుకుంటున్న చైనా మాంజా - వీటిని అరికట్టడం ఎలాగంటే?
ప్రాణాలు తీస్తున్న చైనా మాంజా - మెడకు చుట్టుకుంటే అంతే సంగతి - ఐదేళ్ల చిన్నారిని బలిగొన్న మాంజా - చైనా మాంజాపై కొరవడుతున్న చర్యలు - ప్రజల్లో అవగాహనే మాంజాకు అడ్డుకట్ట
Published : January 31, 2026 at 10:01 AM IST
Why Chinese Manja Is So Dangerous : చైనా మాంజా ఇది ఎంత ప్రమాదకర దారమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మెడకు చుట్టుకుందంటే అంతే సంగతి. ఇప్పటికే చాలామంది ఈ మాయదారి దారం కారణంగా ప్రాణాలు వదిలారు. వందలాది పక్షులు మృత్యువాత పడ్డాయి. సంక్రాంతి పండగ వస్తుందంటే సంతోషించాల్సింది పోయి చైనా మాంజా కారణంగా భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పండగ సమయంలోనే కాదు అది ముగిసిన చాలా రోజుల వరకు కూడా ఇది మనుషుల ప్రాణాలను తీయడమో, గాయపర్చడమో చేస్తోంది. వైర్లకు వేలాడుతున్న చైనా మాంజా గొంతుకు చుట్టుకుని హైదరాబాద్లో 5 ఏళ్ల చిన్నారి మరణించడమే ఇందుకు నిదర్శనం. మరి, ఎందుకీ పరిస్థితి? మాంజా వాడటం ప్రమాదం అని తెలిసిన ఎందుకు వినియోగిస్తున్నారు? దానిని అడ్డుకోవడం ఎలా? ప్రజల్లో అవగాహన లేకపోవడమే ఇందుకు కారణామా? ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
మాయదారి దారంపై నిషేధం : సరదాలు ఏవైనా మనకు సంతోషం ఇవ్వడంతో పాటు ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా పతంగులు ఎగురవేయడం గురించి. గాలిపటాలు ఎగురవేసి ఎంత ఉత్సాహం పొందుతామో అందరికీ తెలిసిందే. అంతకు మించిన విషాదం ఏమిటంటే పతంగులకు దారంగా చైనా మాంజా వల్ల మనుషులు, పక్షుల మరణానికి కారణం కావడం. మాయదారి దారంపై నిషేధం ఉందని తెలిసినా చాలామంది వాటితోనే గాలి పటాలు ఎగురువేస్తుండటం శోచనీయం. హైదరాబాద్లో ఐదేళ్ల చిన్నారి చనిపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనం. మరి, ఆ చిన్నారి చావుకు కారకులు ఎవరు? ఎవరి గాలిపటానికి ఉన్న మాంజా దారం ఆ పసిపాప ప్రాణాలను గాల్లో కలిపింది? ఎవరి ఉత్సాహం ఆ చిన్నారికి ఉరితాడైంది? అంటే అది సమాధానం లేని ప్రశ్నే.
మాంజా చుట్టుకుని మృతి : చైనా మాంజా ఏటా పలువురి ప్రాణాలు బలిగొంటూనే ఉంది. మరోసారి ఐదేళ్ల చిన్నారి మరణానికి కారణమైంది. హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటకు చెందిన రామ్సాగర్ కుటుంబంతోపాటు గోకుల్ ఫ్లాట్స్లో ఉంటున్నారు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తూ ఖాజిపల్లిలో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేశారు. ఐతే, జనవరి 26 తేదీన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్ దగ్గరకు వెళ్లారు. అక్కడి పనులను పరిశీలించి ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే వివేకానంద నగర్ కాలనీ దగ్గర బైక్పై ముందు కూర్చున్న ఐదేళ్ల నిష్విక ఆదిత్య మెడకు విద్యుత్ తీగలకు వేలాడుతున్న మాంజా చుట్టుకుని కిందపడిపోయింది. హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. మెడకు తీవ్ర గాయం కావడంతో ఐదేళ్లకే ఆ చిన్నారి ఆయువు తీరింది.
దాదాపు 15 మంది మృతి : ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందిన అవదేశ్ కుమార్ అనే వలస కూలీని కూడా చైనా మంజా బలిగొంది. వరినాట్ల కోసం సంగారెడ్డికి వలసొచ్చిన తను బైక్పై వెళ్తుండగా మాంజా మెడకు చుట్టుకొని గొంతు కోసుకుపోయింది. మెడకు తీవ్రగాయం కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కర్ణాటకకు చెందిన సంజీవ్కుమార్ సంక్రాంతి సందర్భంగా హాస్టల్ ఉన్న కుమార్తెను ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు బైక్పై వెళ్తున్న క్రమంలో మంజా దారం అతనికి మృత్యు పాశమైంది. సూరత్లో తండ్రి, కుమార్తెల మెడకు మంజా దారం చుట్టుకుని ప్రాణాలు వదిలారు. ఇలా ఎక్కడో ఒక చోట ఏటా చైనా మాంజా మనుషులు ప్రాణాలు తీస్తూనే ఉంది. పలు గణాంకాల ప్రకారం 2026 జనవరిలో మాంజా వల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 15 మంది మృతి చెందారంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఇటీవల చైనా మాంజా కారణంగా గాయాల బారిన పడి ఆస్పత్రుల్లో చేరిన వారి సంఖ్య అధికంగానే ఉంది. జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లికి చెందిన శ్రీహస్ అనే బాలుడు ఇంటిమందు ఆడుకుంటున్న క్రమంలో మాంజా బాలుడి మెడకు చుట్టుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే మెట్పల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మెడ భాగంలో తీవ్రంగా కోసుకుపోవడంతో ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం బాలుడిని నిజామాబాద్కు తరలించారు. శ్రీహస్ మెడ చుట్టూ సుమారు 20 కుట్లు వేసినట్లు సమాచారం. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో తండ్రితో కలిసి బైక్పై వెళుతున్న నాలుగేళ్ల బాలుడికి చైనా మాంజా గొంతుకు చుట్టుకుని తీవ్ర గాయమైంది. ఇలాంటి ఘటనలు చెప్పుకుంటూ పోతే లెక్కకు మిక్కిలి ఉన్నాయి. కొందరు క్షతగాత్రులు పూర్తిగా మాటలు కోల్పోయి నరక యాతన అనుభవిస్తుంటే మరికొందరికి ముక్కు, చెవులు తెగిపోయిన ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి.
మనుషులు, పక్షుల ప్రాణాలు తీస్తున్న చైనా మాంజా : మాంజా చుట్టుకుని మనుషుల ప్రాణాలు పోవడం టీవీల్లో లేదా పేపర్లలో చూస్తుంటాం. కానీ, అంతకు మించి ఏటా వందలాది పక్షుల ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి ఆ మృత్యుపాశాలు. జంతు ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తప్ప వాటి గురించి పట్టించుకునేవారు తక్కువే. దీంతో చాలావరకు పక్షులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. దీనికి కారణాలేంటని చూస్తే పతంగులు గాల్లో ఎగరటాన్ని ఆకర్షించిన పక్షులు గాలిపటాల దగ్గరకు వస్తాయి. అందులోనూ మాంజా దారాలు రంగురంగుల్లో ఉండటంలో వాటివైపు వేగంగా వెళ్తాయి. ఈ క్రమంలో మాంజా దారం కాళ్లకు చుట్టుకోవడం, రెక్కలు తెంచేయడంతో పాటు మెడ చుట్టూ బిగుసుకుపోయి ప్రాణాలు తీస్తుంది. కొన్నింటికి గాయాలై చెట్లపై, అటవీ ప్రాంతాల్లో పడిపోవడంతో చికిత్స అందక మృత్యువాత పడుతున్నాయి. అంతేగాక, పక్షులు చెట్లపైనే జీవనం ఉండటంతో మాంజా దారంలో చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు వదులుతున్నాయి. దీనిబట్టి చూస్తే మనుషులు, పక్షుల ప్రాణాలు తీస్తున్న చైనా మాంజా ఎంత ప్రమాదకరమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.
మంజా దారాలను వినియోగించకపోవడం మంచిది : నైలాన్, చైనా మాంజా ఎలా తయారు అవుతుందో తెలిస్తే దాని ప్రమాద తీవ్రత ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. ఇది సాధారణ పత్తి దారం కాదు. తయారు చేసే విధానం ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. దారం దృఢంగా ఉండటం కోసం నైలాన్, సింథటిక్ ఫైబర్తో తయారు చేస్తారు. దీనికి గాజుపొడి, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, లోహచూర్ణం, రంగులు, కృత్రిమ జిగురు మిశ్రమాన్ని రుద్దుతారు. వాటన్నింటినీ ఎండలో ఆరబెడతారు. అలా చేయడం వల్ల దారం తెగి పోకుండా పదునుగా ఉంటుంది. అందుకే, పతంగులు ఎగురువేసే క్రమంలో దారాన్ని గట్టిగా లాగినప్పుడు వేలు తెగిపోయి రక్తస్రావం అవుతుంటుంది. కాబట్టి, ఇంతటి హానికరమైన మంజా దారాలను వినియోగించకపోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
5 ఏళ్ల జైలు : చైనా మంజా పేరులోనే చైనా కాబట్టి ఈ దారం చైనాలో తయారు అవుతుందని సందేహం రావడం సహజమే. కానీ, అక్కడి నుంచి కేవలం నైలాన్, సింథటిక్ పాలిమర్ వంటి ముడి పదార్థాలే దిగుమతి అవుతాయి. వాటి ద్వారా దేశంలోనే మాంజా తయారు అవుతోంది. ముంబయి, దిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్తో పాటు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చైనా మాంజా తయారవుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభాలు గడించవచ్చనే దురుద్దేశంతో అక్రమార్కులు మనుషులు, పక్షుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. పోలీసులు తనిఖీలు జరిపి చర్యలు తీసుకుంటున్నా పరిస్థితి మారడం లేదు. మాంజా విక్రయిస్తూ పట్టుబడితే పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం-1986 కింద 5 ఏళ్ల జైలు, లక్ష వరకు జరిమానా లేదా రెండింటినీ విధించే అవకాశం ఉంది. వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం కింద 3 నుంచి 7 ఏళ్ల వరకు జైలు, 20 వేలు జరిమానా లేదా రెండూ విధించవచ్చు. కానీ, ఈ శిక్షలు ఎంత వరకు అమలు అవుతున్నాయనే ప్రశ్నార్థకమే.
చైనా దారం కొనుగోలు చేయొద్దు : చైనా మాంజా వాడకం నిషేధితం అనే విషయం కొందరికి ఇంకా తెలియక పోవడం మరో విషాదం. కొంతకాలంగా అధికారులు ఆ దిశగా అవగాహన పెంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. తనిఖీలు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. కానీ, పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయలేని పరిస్థితి. ఐతే, మాంజా ప్రాణాలు తీస్తుందని తెలిసి కూడా కొందరు ఆ దారాన్నే కొనుగోలు చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెగిపోదనే కారణంతో నిషేధం ఉన్నా మాంజానే కోనుగోలు చేస్తూ మృత్యు పాశాలను గాల్లోకి వదులుతున్నారు. ఫలితంగా మనుషులతోపాటు వందలాది పక్షులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి. ఐతే, సాధారణంగా సమస్య మన ఇంటి వరకు వస్తేగానీ పరిస్థితి తీవ్రత గురించి ఎవ్వరికి అర్థం కాదు. కానీ, అలా జరగకముందే మేల్కొని చైనా దారం కొనుగోలు చేయొద్దనేది గుర్తించాలి.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : చైనా మాంజా కట్టడిపై ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. పండగ అయిపోయింది కదా. మళ్లీ వచ్చే సంక్రాంతికి చూసుకుందాం అనుకుంటే అప్పటికే తయారైన చైనా మాంజాలు ఏదో ఒక దారిలో మార్కెట్లోకి వస్తాయి. ప్రజలు, పక్షుల ప్రాణాలు తీస్తాయి. అందుకే, ఇప్పటి నుంచే తయారీ దారులను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. దుకాణాదారులు కొనుగోలు చేసి విక్రయించవద్దని అవగాహన కల్పించాలి. అవసరమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఐతే, ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ప్రజల్లో మార్పు రానంత వరకు అధికారులు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన ఫలితం శూన్యం. కాబట్టి, ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా చైనా మాంజాకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.