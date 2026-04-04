పశ్చిమాసియా యుద్ధం - భారత్ ఫార్మాపై ప్రభావం ఉంటుందా?

పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో ఫార్మా రంగంలో ఆందోళన - ఇప్పటికిప్పుడు కాకున్నా రాబోయే రోజుల్లో కష్టాలు! - చికిత్స ఖర్చులు పెరుగుతాయా అన్న ఆందోళన - ఫార్మాపై ప్రభావం విషయంలో భిన్న వాదనలు

Special Story on War Impact on Indian Pharma
Published : April 4, 2026 at 6:12 PM IST

Special Story on War Impact on Indian Pharma : ఒకటా రెండా పశ్చిమాసియా యుద్ధం కొడుతున్న దెబ్బలకు నష్టపోని రంగం అంటూ లేదు. పైకి ఇంధన కష్టాలే ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నా తెలియకుండా యుద్ధం అనేక రంగాలపైన ప్రభావం చూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత ఫార్మా రంగం. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఈ రంగం ఇప్పటికిప్పుడు కాకున్నా యుద్ధం దీర్ఘకాలం కొనసాగితే మెల్లిగా కుదేలయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఔషధ పరికరాల తయారీ మొదలు ఆసుపత్రులు, డయాగ్నస్టిక్‌ సెంటర్ల చికిత్సలు, పరీక్షల వరకు అన్నీ ప్రభావితం అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి ఆ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది? ప్రపంచ అతి పెద్ద ఫార్మా ఉత్పత్తిదారుల్లో ఒకటైన భారత్‌కు యుద్ధం వల్ల నష్టాలు తప్పవా? సామాన్యుడిపై పడే భారం పరిస్థితి మన ముందున్న ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి?

ఔషధాలు, వైద్య పరికరాల తయారీపై ప్రభావం : భారత్‌ అంటే ఫార్మసీ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ అని పేరు. ఉత్పత్తి పరంగా మూడో స్థానం 200కు పైగా దేశాలకు ఎగుమతులు. కరోనా సమయంలో ఔషధ రంగంలో ప్రపంచానికి తన సత్తా ఏమిటో చాటి చెప్పింది భారత్‌. అయితే అంతటి ఘనతలు ఉన్నా పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న యుద్ధ కుంపటి ఇప్పటికిప్పుడు కాకున్నా భారత ఫార్మా రంగానికి కూడా సెగలు పుట్టించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హర్మూజ్‌ జలసంధిని మూసివేయడంతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి రావాల్సిన ముడి పరికరాలు, సీటీ స్కాన్‌, ఎంఆర్ఐ యంత్రాలకు సంబంధించి వాడే హీలియం గ్యాస్‌ సప్లై తగ్గిపోవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. నిల్వలు క్రమంగా అడుగంటుతూ ఉండడంతో రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు క్షీణించే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఔషధాలు, వైద్య పరికరాల తయారీపై ఇప్పటికే ఈ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. దీని వల్ల మందులకు కొరత ఏర్పడుతుందా, చికిత్సలు, రోగుల చికిత్సల ఖర్చుపై దీని ప్రభావం ఉంటుందా అనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో దేశంలో వాణిజ్య అవసరాలకు ఎల్​పీజీ వినియోగాన్ని పరిమితం చేసింది కేంద్రం. దీంతో ఎల్పీజీతో పాటు సీఎన్జీపై ఆధారపడ్డ వేలాది పరిశ్రమలు ఇప్పటికే ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొన్ని ఉత్పత్తి తగ్గించుకోగా, మరికొన్ని మూతపడ్డాయి కూడా. ఔషధ తయారీ రంగం కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ఎందుకంటే మందుల తయారీ ప్రక్రియలో ఎల్​పీజీ, సీఎన్​జీ వినియోగం చాలా ముఖ్యం. తయారీ నుంచి మొదలు ఉష్ణోగ్రతల నిర్వహణ, స్టెరిలైజేషన్ వంటి ప్రక్రియలకు గ్యాస్‌ వాడతారు. బాయిలర్లు, డ్రైయింగ్‌, గ్రాన్యులేషన్‌లోనూ గ్యాస్‌ కీలకం. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఇంజెక్టింగ్‌ ఔషధాలు, కచ్చితమైన ఉష్ణోగ్రత సాధించేందుకు గ్యాస్‌ను ఎక్కువగా వాడుతుంటాయి. వీటి సరఫరాలో అంతరాయంతో మందుల తయారీలో ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. గ్యాస్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా విద్యుత్‌ను వాడుకునే సదుపాయం ఉన్నా పెద్ద కంపెనీలు మాత్రమే ఆ సౌకర్యాలు కల్గి ఉన్నాయి.

దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్ : మందుల తయారీకి పెట్రో కెమికల్స్‌ నుంచి వచ్చే పాలిమర్స్‌ చాలా కీలకం. కానీ హర్మూజ్‌ జలసంధి మూసివేతతో వాటి దిగుమతి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. ముడి చమురు నుంచే పెట్రో కెమికల్స్‌, వాటి నుంచి పాలిమర్స్‌ తయారు చేస్తారు. కానీ క్రూడ్‌ దిగుమతులు తగ్గిపోవడంతో పెట్రో కెమికల్స్‌ ఉత్పత్తి కూడా ప్రభావితమైంది. అందువల్ల దేశంలో వాటి ధరలు 20నుంచి 30% వరకు పెరిగినట్లు నిపుణుల అంచనా. షిప్పింగ్ కష్టాలు వెంటాడుతూ ఉండడమే దీనికి కారణం. గల్ఫ్‌ దేశాల నుంచి పలు రకాల ఔషధాలు, ఔషధ పరికరాల ముడి సరుకులను భారత్‌ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఇందులో సౌదీ అరేబియా వాటా 70 నుంచి 80% ఉంటుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా అమెరికా, చైనాలు ఉన్నా ముడి చమురుతో సంబంధం ఉన్న వస్తువులు కావడంతో మందులు, పరికరాల తయారీకి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పెట్రో కెమికల్స్‌ దిగుమతులపై కేంద్రం ఏప్రిల్‌ 2నుంచి జూన్‌ 30 వరకు పన్ను మినహాయింపులు సహా దేశీయ పరిశ్రమలను ఆదుకునేందుకు కేంద్రం కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆందోళనలు పూర్తిగా తొలగిపోలేదు.

ఫార్మా పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన : క్లిష్టతర వ్యాధుల నిర్థారణలో కీలకమైన ఎంఆర్​ఐ స్కానర్లను చల్లబరచడానికి, ఎన్​ఎంఆర్ వంటి వాటి కోసం హీలియంను వాడతారు. ఆస్తమా, సీఓపీడీ రోగుల చికిత్స, ల్యాపరోస్కోపీ ప్రక్రియలోకూడా దీన్ని వినియోగిస్తారు. ప్రపంచంలో జరుగుతున్న హీలియం ఉత్పత్తిలో గల్ఫ్‌ దేశాలదే 35% వాటా. ఖతార్‌ నుంచి ఎల్​ఎన్​జీ సరఫరా ఆగడం వల్ల హీలియం ధర 25-50శాతం పెరిగిందని అంచనా. ఇది సహజ వాయు ఉత్పత్తిలో ఉప ఉత్పత్తిగా లభిస్తుంది. బెంజీన్‌, దానిపై ఆధారపడి తయారయ్యే ఇతర ముడి పదార్థాల సరఫరాలో ఏర్పడిన ఇబ్బందులు కూడా ఫార్మా రంగాన్ని ఆందోళన పరుస్తున్నాయి. జ్వరం, నొప్పుల నివారణకు వాడే పారాసిటమాల్‌ లాంటి మందుల తయారీకి అవసరమైన యాక్టివ్‌ ఫార్మాస్యుటికల్‌ ఇంగ్రెడియంట్స్‌ ఉత్పత్తిని ఇది ప్రభావితం చేస్తోంది. ప్రొపిలిన్‌, బెంజీన్‌ సకాలంలో అందుబాటులోకి రాకపోతే మందులే కాకుండా వైద్య సిబ్బందికి అవసరమైన గ్లౌజులు, పీపీఈ కిట్లతో పాటు సిరంజీల తయారీ కూడా నిలిచి పోతుందని ఫార్మా పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

పెట్రో రసాయనాల ఉత్పత్తి తగ్గించాలని : దేశంలోని చాలా వరకు ఫార్మా కంపెనీల వద్ద 15 రోజులకు, బహుళ జాతి, పెద్ద కంపెనీల వద్ద సుమారు 3నుంచి 6నెలలకు సరిపోయే ముడి సరుకు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా. గ్యాస్‌ అంతరాయాల వల్ల ఉత్పత్తి నిలిస్తే ఆ ప్రభావం ఇప్పటికిప్పుడు కాకున్నా కొన్ని నెలల్లో మందుల కొరత రూపంలో ప్రభావం చూపించవచ్చని అంచనా. గృహ అవసరాల కోసం వంటగ్యాస్‌ సరఫరా పెంచేందుకు కొన్ని రకాల పెట్రో రసాయనాల ఉత్పత్తి తగ్గించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇది కూడా మందులు, వైద్య పరికరాల తయారీని దెబ్బతీస్తున్నట్లు సమాచారం. తమ వద్ద ముడి సరకు అయిపోతే త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా 200కు పైగా తయారీ సంస్థలు ఉత్పత్తి నిలిపివేయాల్సి వస్తుందని సెంటర్‌ ఫర్‌ డొమెస్టిక్‌ ఎకానమీ పాలసీ రీసెర్చ్‌ నివేదిక తెలిపింది.

భయపడాల్సిన పని లేదు : గ్యాస్‌ కొరతపై ఫార్మా పరిశ్రమలు కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ, పెట్రోలియం, సహజవాయు మంత్రిత్వ శాఖ, రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఫార్మా సూటికల్స్‌ విభాగానికి ఇటీవల లేఖలు రాశాయి. కొవిడ్‌-19 పరిణామాల్లో చేసినట్లే ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉత్పత్తి కొనసాగించేందుకు అనుమతించాలని లేఖలు రాశాయి. ఔషధ రంగానికి గ్యాస్‌ సరఫరాలో పరిమితులు విధించవద్దని ప్రభుత్వానికి ఇండియన్‌ ఫార్మాస్యూటికల్‌ అసోసియేషన్‌, ఇండియన్‌ డ్రగ్‌ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్‌ అసోసియేషన్‌, ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మా ఆంత్రపెన్యూర్స్‌ లాంటి ప్రధాన సంఘాలు విజ్ఞప్తి చేశాయి. అదే సమయంలో భారత్‌ మెడిసిన్‌ హబ్‌ అయినందున భయపడాల్సిన పని లేదని కొన్ని ఫార్మా వర్గాల అభిప్రాయం.

భారత ఫార్మా రంగం ఏ దారిలో వెళుతుంది? : యుద్ధం కారణంగా తయారు చేసిన మందుల షిప్పింగ్‌కు కూడా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పశ్చిమాసియాలోని సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్‌, ఒమన్‌, యెమెన్‌, కువైట్ లాంటి దేశాలకు మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ మందులు వెళుతుంటాయి. అయితే హర్మూజ్‌ మూసివేతతో ఇప్పుడు ఆ ఎగుమతులు కూడా ఆగిపోయాయి. ఉత్పత్తికి ఆటంకాలు ఏర్పడి ఎగుమతులు కూడా నిలిచిపోతే మొత్తం ఫార్మా పరిశ్రమపైనే ప్రభావం ఉంటుందనే కలవరం మొదలైంది. యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది, పరిస్థితులు ఎప్పుడు కుదుటపడతాయన్న దానిపైనే భారత ఫార్మా రంగం ఏ దారిలో వెళుతుంది అన్నది తెలియనుంది. సాధారణంగా ఆర్థిక సంవత్సరం ఆరంభంలో సర్జికల్‌ పరికరాల ధరలు 10% పెంచుకునే వీలున్నా 25 నుంచి 30% పెంచేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిసింది. ఇప్పుడైతే మందుల ధరలు పెరగలేదని ఫార్మా వర్గాలు అంటున్నాయి.

ప్రజలపై ప్రభావం : నిపుణుల అంచనా ప్రకారం యుద్ధం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి భారత ఫార్మా రంగంపై 5వేల కోట్ల రూపాయల మేర ప్రభావం పడినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిణామాల వల్ల ఫార్మా ముడి సరకుల ధరలు పెరుగుతున్నా ఇప్పటికిప్పుడు సామాన్యులకు ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. ధరల భారాన్ని కంపెనీలు ప్రజలకు బదిలీ చేయలేవని అంటున్నారు. యుద్ధం మరో 15 రోజుల నుంచి నెల రోజుల పాటు కొనసాగితే ఆ ప్రభావం ప్రజలపై పడుతుందని, మందుల ధరలు, చికిత్సల ఖర్చులు పెరగవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యవసర మందులైన యాంటీబయాటిక్స్‌, జ్వరం, నొప్పి మందులు, విటమిన్‌ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎం.ఆర్‌.ఐ పరీక్షల ధరలు కూడా పెరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం భారత ఫార్మా రంగంపై చూపిస్తున్న ప్రభావం ఇదీ.

