పౌర విమానయాన రంగంపై యుద్ధ ప్రభావం - ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు
భారత్ సహా ప్రపంచ విమానయాన రంగం తీవ్ర సవాళ్లు - టికెట్ ధరలపై సర్ఛార్జీ విధింపు - విమాన కంపెనీల అధిక ఖర్చు ATFపైనే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:53 PM IST
War Effect On Flights : పౌర విమానయాన రంగం అంటేనే అనిశ్చితికి మారుపేరు. ఎప్పుడూ మార్జిన్ల ఒత్తిళ్లే. సాధారణ పరిస్థితుల్లోనే అలా ఉంటే పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఇంకా కష్టాల్లో పడింది విమానయాన రంగం. సర్వీసుల నిలిపివేత, ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో భారత్ సహా ప్రపంచ విమానయాన రంగం తీవ్ర సవాళ్లు ఎదుర్కొంటోంది. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే పరిస్థితులు మరింత ముదిరే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఆర్థిక భారాన్ని కొంతైనా తప్పించుకునేందుకు పలు సంస్థలు టికెట్ ధరలపై సర్ఛార్జీ విధిస్తున్నాయి. మరి యుద్ధం వల్ల విమానయాన రంగం ఏయే సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఏమిటి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా.
భారత్తో పాటు ప్రపంచ దేశాలకూ కష్టాలు : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం రెండు పక్షాలది. కానీ కష్టాలు మాత్రం ప్రపంచం అంతటకీ అన్నట్లు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఓ వైపు చమురు సంక్షోభం వేధిస్తూ ఉంటే దానికి తోడు భారత్ సహా ప్రపంచ విమానయాన రంగం కూడా కష్టాలు ఎదుర్కొంటోంది. చమురు ధరలు పెరుగుతూ ఉండడడం, సర్వీసుల నిలిపివేతతో విమానయాన సంస్థలు ఆర్థిక ఇక్కట్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. సాధారణంగా విమానయాన సంస్థలు మార్జిన్ల ఒత్తిళ్లలో ఉంటాయి. ఇటీవల కాలం వరకు ముడి చమురు ధరలకు అనుగుణంగా విమాన ఇంధనం ATF ధర అందుబాటులో ఉంటూ రాగా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రారంభం అయ్యాక చమురు ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి.
డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ పతనం అవుతూ రావడం మరింత ఇబ్బందికరంగా మారింది. విమానయాన కంపెనీలు ఎక్కువగా ఖర్చు చేసేది ATFపైనే. మొత్తం నిర్వహణ వ్యయాల్లో దీని వాటా 30శాతం నుంచి 40శాతం ఉంటుంది. గల్ఫ్ సహా అనేక దేశాలకు సర్వీసుల నిలిపివేత, చుట్టూ తిరిగి ప్రయాణం చేయాల్సి రావడానికి తోడు ATF ధరల పెరుగుదల వల్ల విమానయాన కంపెనీలకు మోయలేని భారంగా మారుతోంది.
ATF ధరలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం : ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఫిబ్రవరితో ముగిసిన 11నెలల్లో ATF కిలో లీటరు ధర సగటున 91వేల 173రూపాయలు ఉంది. 2024-25 ఇదే కాల సగటు ధరతో పోలిస్తే ఇది 4శాతం తక్కువ. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరితో పోలిస్తే ఈ నెలలో ఏటీఎఫ్ ధరలు 6శాతం పెరిగి 96వేల 638 రూపాయలకు చేరింది. చెన్నైలో ఈ ధర లక్ష రూపాయలు కూడా దాటింది. కరోనా సమయానికి ముందు ఉన్న 64వేల 715 రూపాయలతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడి చమురు ధరలు మళ్లీ పెరుగుతూ ఉండడంతో ATF ధరలు కూడా మరింత పెరిగే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. ఇది విమానయాన సంస్థల లాభాలను దెబ్బ తీసే అవకాశం ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు విలువ 9శాతానికి పైగానే క్షీణించింది. విమాన లీజు, ఇంజిన్ నిర్వహణ వ్యయాలు, విడి భాగాల కొనుగోళ్లు, రుణ చెల్లింపులు వంటివి డాలర్లలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రూపాయి విలువ క్షీణించడంతో భారత విమానయాన కంపెనీలకు ఆర్థికంగా భారంగా మారింది.
విమాన ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు : ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ గగనతలం మూసివేత కారణంగా చుట్టూ తిరిగివెళుతున్న భారత విమానాలకు యుద్దం వల్ల మరిన్ని దేశాల గగనతలాల్లో ప్రయాణించే వీలు లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా పలు అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణికులను చేరవేయడానికి సమయం, ఇంధనం వృధా అవుతోంది. సర్వీసుల్లోనూ కోత వేయాల్సి వస్తోంది. టిక్కెట్ల రద్దు, రీ రూటింగ్తో ఇంధన, సిబ్బంది, నిర్వహణ వ్యయాలు పెరుగుతున్నాయి. భారత్లో దేశీయంగా తీవ్ర పోటీ ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులపై పూర్తిగా భారం మోపలేని పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఎయిరిండియా, ఇండిగో ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జీని విధించాయి.
ఎయిరిండియా దేశీయ మార్గాలు, సార్క్ దేశాల గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణించే విమాన టిక్కెట్లపై 399రూపాయల చొప్పున ఛార్జీ విధించింది. పశ్చిమాసియా విమాన టిక్కెట్లపై 10డాలర్లు, ఆఫ్రికా దేశాల టిక్కెట్లపై 30నుంచి 90డాలర్లు, ఆగ్నేయాసియా దేశాల టిక్కెట్లపై 20నుంచి 60డాలర్లు వసూలు చేస్తోంది ఎయిరిండియా. ఇండిగో ఒక్కో టికెట్పై 400 రూపాయల నుంచి 2300 రూపాయల వరకు సర్ఛార్జీ వసూలు చేస్తోంది.
ఇతర వాటిపై కూడా ధరలు పెంపు : ప్రపంచ పౌర విమానయాన రంగంలో గల్ఫ్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఐరోపా, ఆఫ్రికా, ఆసియాకు ఈ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి ఉంటుంది. యుద్ధ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలోని పలు దేశాలు తమ గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో అనేక సంస్థలు తమ సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. కొన్ని విమానయాన సంస్థలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో తమ సేవలను కొనసాగిస్తున్నావాటి నిర్వహణ వ్యయం, టిక్కెట్ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.
యుద్ధ పరిస్థితులు ఎంత ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే విమానయాన రంగం అంత ఎక్కువగా నష్టపోతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారత్లో అత్యధికంగా ఇండిగో అత్యధికంగా విమాన సర్వీసులను నడిపిస్తుంది. గల్ఫ్ మార్గాల్లో రోజూ 65 ట్రిప్పులను నడుపుతుంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 3 నుంచి మార్చి 3వరకే 500కు పైగా పశ్చిమాసియా, కొన్ని అంతర్జాతీయ సర్వీసులను ఇండిగో రద్దు చేసింది. వీటిలో మార్చి 3రోజే 162 విమానాలు రద్దయ్యాయి. భారత నగరాల నుంచి దోహా, అబుదాబి వంటి నగరాలకు వెళ్లే ట్రాఫిక్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
యుద్ధ ప్రభావంతో విమానాలు రద్దు : అంతర్జాతీయ ఆపరేటర్ల విషయానికి వస్తే పశ్చిమాసియాలో నిర్వహించే 36వేల సర్వీసుల్లో అనేకం రద్దయ్యాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన రోజుల్లో రెవెన్యూ నష్టం 23వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగానే ఉంటుందని సిరియం అనాలటిక్స్ అంచనా వేసింది. గగనతల మూసివేతలు లేదా ఆంక్షలు ప్రధానంగా ఇరాన్, ఇరాక్, జోర్డాన్ను ప్రభావితం చేసింది. బహ్రెయిన్లో విమానాల రద్దు 97శాతానికి పైగానే జరిగింది. ఖతార్లో ఇది 86శాతం, కువైట్లో 81శాతానికి పైగానే ఉంది.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో కొన్ని రోజులు 81శాతం వరకు విమానాల రద్దు జరిగింది. దుబాయ్, అబుదాబి తీవ్రంగా ప్రభావితం కాగా, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, సిరియా, లెబనాన్లో పాక్షిక ఆంక్షలను విధించారు. దుబాయ్ నుంచి రాకపోకలను ఎమిరేట్స్ సంస్థ అనేక రోజుల పాటు రద్దు చేసింది. నిలిచిపోయిన ప్రయాణికులను తీసుకువచ్చేందుకు, సరుకు రవాణా కోసం కొన్ని విమానాలను మాత్రం నడిపింది. నిత్యం వందల విమానాలు నడిపే ఎమిరేట్స్ ఇటీవల ఒకే రోజు 338 విమానాలను రద్దు చేసింది. ఖతార్ ఎయిర్లైన్స్ కూడా దోహా నుంచి తన విమానాలను రద్దు చేసింది.
విమాన రంగం ఆదాయానికి తీవ్ర నష్టం : యుద్ధం వల్ల దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానయాన కంపెనీలకు ప్రతి వారం 80వేల 500కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోందని అంచనా. గగనతల మార్గాల మూసివేత వల్లే 30శాతం నష్టం కల్గుతోంది. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఇరాన్, ఒమన్ గగనతలాలు మూసి ఉన్నాయి. దీని వల్ల యూరప్, అమెరికాకు వెళ్లే విమానాలకు ఇబ్బంది కల్గుతోంది. విమానాల దారి మళ్లింపు వల్ల 20శాతం అదనపు భారం పడుతూ ఉండగా సిబ్బంది ఖర్చులు మరో 10శాతం ఉన్నాయి. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగినా బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 120డాలర్లకు చేరినా ఏటీఎఫ్ ధర మరింత పెరుగుతుంది. దీని వల్ల విమాన టికెట్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కార్గో సేవలు, ముఖ్యంగా త్వరగా పాడయ్యే వస్తువుల రవాణాకు ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు. ఫలితంగా ఆయా వస్తువుల ధరలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
భారత్ సహా ప్రపంచ విమానయాన రంగానికి ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది కచ్చితంగా కష్టకాలమే. యుద్ధం ఎంత కాలం కొనసాగితే ఆ కష్ట కాలం అన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది. ఒక వేళ యుద్ధం ముగిసినా ప్రస్తుతం వస్తున్న నష్టాలను భర్తీ చేసుకోవడమూ కష్టమే. ఇన్ని విధాలుగా యుద్ధం విమానయాన రంగాన్ని కుదేలు చేస్తోంది. అందువల్ల యుద్ధం త్వరగా ముగిసి శాంతికి బాటలు పడాలని, ప్రపంచం ఆర్థిక నష్టాల బారిన పడకుండా ఉండాలని అందరి ఆకాంక్ష.
