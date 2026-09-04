నగరాన్ని కమ్మేస్తున్న పోర్టు కాలుష్యం - ఇళ్లలోకి చేరుతున్న సూక్ష్మ బొగ్గు రేణువులు
బొగ్గులో ప్రాణాంతకమైన సీసం, పాదరసం- 4 దశాబ్దాలుగా ఉన్న బొగ్గు ధూళి సమస్య- పదికి పైగా కాలనీల్లోని వేలాది మంది ప్రభావం- నిత్యం అనారోగ్యానికి గురవుతున్న స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:22 PM IST
Special Story On Visakha Port Pollution : సుందరమైన కొండలు, సముద్రపు కెరటాల అందాలతో పర్యాటకులను పరవశింపజేసే తీర ప్రాంతం విశాఖ. దక్షిణ భారతదేశంలో ఆర్థిక ప్రగతికి కీలకంగా ఉన్నవాటిలో ఇదొకటి. అలాంటి వైజాగ్ నగరాన్ని కాలుష్యం కమ్మేస్తోంది. కారణం విశాఖ పోర్టు. బొగ్గు హ్యాండ్లింగ్, రసాయనాల నిల్వల తో పాటు నియంత్రణ లేని రవాణా విధానాలు నగర ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. 4 దశాబ్దాలుగా ఉన్న బొగ్గు ధూళి సమస్యతో పదికి పైగా కాలనీల్లోని వేలాది మంది ప్రజల జీవనం నిత్యం నరకంగా మారింది. తీవ్ర అనారోగ్యాల బారిన పడుతూ ఆసుపత్రి పాలు అవుతున్నారు. సమస్య పరిష్కారానికి స్థానిక ప్రజలు పోరాటాలు చేస్తున్నప్పటికీ కాలుష్య నివారణకు అడుగు పడకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సమస్య తీవ్రత ప్రజలు పడుతున్న పాట్లు.. సమస్య పరిష్కారంలో ఉన్న సవాళ్లు తదితర అంశాలు.
ఇళ్లలోకి సూక్ష్మ బొగ్గు రేణువులు : విశాఖ పోర్టుకు సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతాలు కాలుష్యమయం అవుతున్నాయి. పూర్ణ మార్కెట్, కోటవీధి, చిలకపేట, పద్మానగర్తో పాటు పెందుర్తిపేట పరిధిలోని రైల్వే వీధి, గాంధీ బొమ్మ కూడలి, టౌన్ హాల్, బుక్కా వీధి, రామకృష్ణ వీధి వంటి రద్దీ ప్రాంతాలను కాలుష్యం కమ్మేస్తోంది. ఇళ్లలోకి, మిద్దెలపైకి నల్లటి బొగ్గు రేణువులు వచ్చి చేరుతున్నాయి. తినే ఆహారం, తాగే నీటిలోనూ సూక్ష్మ రేణువులు చేరడంతో సమస్య మరింత జఠిలం అవుతోంది. మరో ఆందోళన కర విషయం ఏంటంటే సమస్య పోర్టు పరిసర ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. విశాఖ నగరం 2 కొండల మధ్య ఉండటం, సముద్ర తీరం కలిగి ఉండటంతో మార్చి నుంచి ఆగస్టు నెలల మధ్య వీచే గాలులు సీతమ్మధార, డాబాగార్డెన్ వంటి నగర మధ్య ప్రాంతాలనూ తాకుతున్నాయి. దీంతో అక్కడ కూడా గాలి నాణ్యత స్థాయి క్రమంగా క్షీణిస్తోందని వాతావరణ అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
బొగ్గులో ప్రాణాంతకమైన సీసం, పాదరసం : విశాఖ పోర్టు ద్వారా ఏటా సుమారు 15 నుంచి 18 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు దిగుమతి అవుతోంది. ప్రాంతీయ పరిశ్రమలు, పవర్ ప్లాంట్ల విద్యుత్ అవసరాలకు ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియాల నుంచి బొగ్గు అధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. ఈ బొగ్గులో సాధారణ సల్ఫర్, బూడిద శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, ప్రాణాంతకమైన సీసం, పాదరసం, ఆర్సెనిక్, జింక్, క్యాడ్మియం, యురేనియం, థోరియం వంటి రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ వంటివి అధికంగా ఉంటాయి. ఈ ధూళిని నిరంతరం పీల్చడం వల్ల సీసం, పాదరసం వంటి విష వాయువులు శరీరంలోకి చేరి..ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా మారుతున్నాయి.
"బొగ్గు అత్యంత ముఖ్యమైనది. అయినప్పటికీ ఈ వాస్తవం తరచుగా గుర్తించరు. బొగ్గులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి: ఒకటి భారతదేశంలో లభించేది, మరొకటి ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేది. దిగుమతి చేసుకున్న రకంలో సాధారణంగా సల్ఫర్, బూడిద తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి. అయినప్పటికీ దేశీయ బొగ్గులాగే, ఇందులో కూడా భార లోహాలు ఉంటాయి. ఈ బొగ్గులో ఉండే కొన్ని లోహాలు మానవ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే, అవి అరుదైన వ్యాధులకు కారణం కాగలవు". _శర్మ, మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి
కమ్మేస్తున్న కాలుష్యం : విశాఖ పోర్టు నుంచి వెలువడుతున్న బొగ్గు రేణువులతో సమీప ప్రాంతాలన్నింటినీ నల్లటి మబ్బు కమ్మకుంటోంది. ఈ ప్రమాదకర బొగ్గు ధూళిని పీల్చడంతో ప్రజల ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బ తింటోంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు నిమోనియా, ఆకస్మిక జ్వరాలు, గొంతు నొప్పి, కళ్ల మంటలు, వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతున్నారు. పెద్దవారిలో ఆస్తమా, క్రోనిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, తీవ్రమైన పొడి దగ్గు, చర్మ సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ రేణువులు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. శ్వాస వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిని ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. బొగ్గు కణాలు శారీరక శక్తిని క్షీణింపజేయడంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. వీటితో పాటు ఊపిరితిత్తులు, రక్త సంబంధిత క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతోంది. అంటే సమస్య తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సంపాదనలో సింహభాగం వైద్యానికే : పోర్టు పరిసర ప్రాంతాలైన పూర్ణ మార్కెట్, కోటవీధిలో అత్యధికంగా దిగువ మధ్యతరగతి, దినసరి కూలీలు, నిరుపేద కుటుంబాలు ఉంటాయి. బొగ్గు కాలుష్యంతో నిత్యం ఆసుపత్రి పాలు అవుతున్నారు. దీంతో రోజువారీ సంపాదనలో సింహభాగం వైద్యానికి ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఒక్కో కుటుంబం నెలకు సగటున మందుల కోసమే 3 నుంచి 8 వేల వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఇది వారిని ఆర్థిక కష్టాల్లోకి నెడుతోంది. ఇదే విషయంపై ప్రజల నుంచి నిరసనలు వ్యక్తమైనప్పుడు పోర్ట్ యాజమాన్యం, అధికారులు మొబైల్ వైద్య వ్యాన్లు పంపిస్తున్నారు. ఉచిత మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించి మందులు పంచుతున్నారు. మందులతో తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందు తున్నప్పటికీ కొద్దిరోజుల తర్వాత మళ్లీ ఆనారోగ్యం చెందుతున్నారు.
కాలుష్యానికి కారణం ఏంటి.? విశాఖ పోర్టు నుంచి ధూళి వెలువడటానికి ప్రధాన కారణం 1937 నాటి సంప్రదాయ, పాత కాలపు పద్ధతుల్లోనే క్రేన్ గ్రాబ్స్ ద్వారా బొగ్గును ఓపెన్గా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. విదేశీ ఓడల నుంచి ట్రక్కులు, రైలు వ్యాగన్లలోకి బొగ్గును మార్చే క్రమంలో కంటికి కనిపించని అతి సూక్ష్మ ధూళి రేణువులు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ కాలుష్య భరితంగా మార్చుతున్నాయి. వీటికితోడు పోర్టు చుట్టూ ఉన్న గాలి నాణ్యతను కొలిచే వాయు నాణ్యతా మానిటరింగ్ స్టేషన్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం లేదు. పైగా తప్పుడు డేటాను చూపించడం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనం. షార్ట్ టర్మ్, మిడ్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ కాలుష్య నివారణ చర్యలు చేపడతామని అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ, బొగ్గు నిల్వలపై టార్పాలిన్లు సరిగ్గా కప్పకపోవడం, వాటర్ స్ప్రింక్లర్లు వాడకపోవడం వల్ల 2024 నుంచి నగరాన్ని బొగ్గు ధూళి కణాలు కమ్మేస్తున్నాయి.
అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం : మరి, ఇప్పటిదాకా సమస్య పరిష్కారానికి అడుగులు పడలేదా? అంటే పడ్డాయి. కానీ, పూర్తి స్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చలేదు. బొగ్గు వెనియరింగ్ కేసు ఓ ఉదాహరణ. 2019లోనే వేదాంత సంస్థ బొగ్గు నిల్వలపై వెనియరింగ్ టెక్నాలజీ ట్రయల్స్ నిర్వహించి విజయం సాధించింది. దీనివల్ల 90 శాతానికి పైగా బొగ్గు ధూళిని అరికట్టవచ్చని నిరూపణ అయింది. ఐతే, ఈ టెక్నాలజీ పూర్తి స్థాయి వినియోగానికి అనుమతులు ఇవ్వడంలో ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఏళ్ల తరబడి కాలయాపన చేసింది. దీనిపై గ్రేటర్ వైజాగ్ సిటిజన్స్ ఫోరం 2025 డిసెంబరులో ఎన్జీటీలో పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్-CPCB స్పందించింది. 2015 నాటి రైల్వే సాంకేతిక నివేదికల ఆధారంగా వెనియరింగ్ వాడటానికి పచ్చజెండా ఊపింది. కానీ, అప్పటికే ఆలస్యమైంది. ప్రభుత్వం, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం, వ్యవస్థాగత జాప్యం వల్లే ఏళ్ల తరబడి ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో కలసిపోతున్నాయనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటి? సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న తరుణంలో కాలుష్య నివారణకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక సాంకేతిక పరిష్కారాలను తక్షణమే అమలు చేయాలని పర్యావరణ రక్షణ కమిటీలు కోరుతున్నాయి. అందులో మొదటిది పూర్తి యాంత్రీకరణ వ్యవస్థ. అంటే ఓడల నుంచి బకెట్ వీల్స్, కవర్డ్ కన్వేయర్ బెల్టుల ద్వారా బొగ్గును నేరుగా లోపలికి తరలించడం. రెండవది వెనియరింగ్ టెక్నాలజీ. బొగ్గు నిల్వ దిబ్బలపై ఒక ప్రత్యేకమైన రసాయన ద్రవాన్ని స్ప్రే చేయడం ద్వారా బొగ్గు పైన గట్టి పొర ఏర్పడుతుంది. ఇది గాలి వీచినప్పుడు ధూళి పైకి ఎగరకుండా అడ్డుకుంటుంది. అలాగే, వర్షం పడినప్పుడు విషపూరిత రసాయనాలు నేలలోకి ఇంకి భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా నిరోధిస్తుంది. వీటితోపాటు బొగ్గు నిల్వల చుట్టూ ఎత్తలో విండ్ ఫెన్సింగ్ నెట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రస్తుతం పోర్టు కాంపౌండ్ వాల్పై వేసిన కొద్దిపాటి విండ్ ఫెన్సింగ్ నెట్లు ఏమాత్రం సరిపోవని సాంకేతిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విశాఖ పోర్టు సమీప ప్రజలను బొగ్గు కాలుష్యంతో పాటు మరో సమస్య వేధిస్తోంది. దాదాపు 90 శాతం వరకు దేశంలో నిల్వ ఉన్న అమ్మోనియం నైట్రేట్ రసాయనం ఇక్కడి నుంచే దిగుమతి అవుతోంది. వేలాది టన్నుల అమ్మోనియం నైట్రేట్ను సరైన నిబంధనలు పాటించకుండా పోర్టు ప్రాంగణంలోనే ప్రమాదకర రీతిలో నిల్వ చేయడంపై గ్రేటర్ వైజాగ్ సిటిజన్స్ ఫోరం-GVCF తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఒకే చోట వేలాది టన్నుల రసాయనాలు నిల్వ ఉంచడం వల్ల చిన్న పొరపాటు జరిగినా విశాఖ నగర ఉనికి ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు ఎట్టకేలకు స్పందించి నిల్వల పరిమాణాన్ని తగ్గించి వేరే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
ఆటోమేటెడ్, మెకనైజ్డ్ విధానం అవసరం : నెదర్లాండ్స్లోని రోటర్డ్యామ్ వంటి అంతర్జాతీయ ప్రధాన పోర్టులలో బొగ్గు, ధాతువులు, ప్రమాదకర రసాయనాలను పూర్తిగా కవర్ చేసిన సీలోస్లో మాత్రమే నిల్వ చేస్తారు. అక్కడ పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటెడ్, మెకనైజ్డ్ విధానంలో హ్యాండ్లింగ్ జరుగుతుంది. ఒక్క రేణువు కూడా వాతావరణంలోకి విడుదల కాదు. ఆ తరహా పద్ధతినే విశాఖ పోర్టులో కూడా అమలు చేయాలని స్థానికులు, నిపుణులు కోరుతున్నారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాలి. తాత్కాలిక మెడికల్ క్యాంపులు, మందుల పంపిణీతో సరిపెట్టకుండా, ఆధునిక సీలోస్ నిర్మాణం, వెనియరింగ్ విధానం, కవర్డ్ కన్వేయర్ బెల్టులను తప్పనిసరి చేయాలి. అధికారులు ఇప్పటికైనా స్పందించి శాశ్వత నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి. ఎందుకంటే, పోర్టు వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు కేవలం సాధారణ వాయు కాలుష్యం మాత్రమే కాదు. ఇది నగర భద్రతకు సంబంధించిన విపత్తు అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. వీలైనంత త్వరగా సమస్య పరిష్కారానికి ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయాలి.
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