ఆచారాలకు అద్దం పట్టేలా వినాయకుడి వేడుక - తొమ్మిది రోజుల గణపతి ఉత్సవాలకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
సంస్కృతిలో ప్రతి పండగ అర్థం పరమార్థం ఒక్కటే. మంచిని చాటిచెప్పడం. సకల దేవతల్లో తొలి పూజ అందుకునే గణపతి పండగలో ఆ విశేషం కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కారణం వినాయకుడు సర్వ మంగళ స్వరూపుడు.
Published : September 14, 2026 at 5:14 PM IST
ఆది పూజలు అందుకునే ఆరాధ్యుడు! విఘ్నాలు తొలగించే విఘ్నేశ్వరుడు! కోరిన వరాలిచ్చే వక్రతుండుడు! భక్తులు మనసారా కొలిచే మహాగణపతి! గౌరీ శంకర తనయుడు వినాయకుడు! ఇలా ఏ పేరుతో వేడుకున్నా నేనున్నానంటూ భక్తులకు అభయమిస్తాడు గణేశుడు. ఏ దేవుడికి పూజ చేసిన తొలిపూజ మాత్రం ఆయనకే. అలాంటిది ఏకదంతుడే 9 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు అందుకుంటే ఆ వైభోగమే వేరు. ఊరువాడా, పల్లె పట్నం, గజాననుడి నామస్మరణంలో మారు మోగుతోంది. పిల్లా జల్లా అంతా ఏకమై మండపాల్లోనే దగ్గరికి చేరుతారు. వినాయకచవితి పండగ మాత్రమే కాదు. ఆచారాలకు అద్దం పట్టే వేడుక. ప్రజల్లో సద్గుణాలు పెంపొందించే గీతిక. అందుకే, గణేశ్ ఉత్సవాలంటే చాలు అంతా కలిసి మెలిసి కనులపండుగగా పూజలు చేస్తారు. మరి, ఈ ఆధ్యాత్మిక పండగలో మనం ఆచరించాల్సిన అంశాలు ఏంటి? ప్రజలను అవి ఎలా ఒక్కటి చేస్తున్నాయి?
9 రోజుల పాటు ఐక్యతారాగాలు
భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రతి పండగ అర్థం పరమార్థం ఒక్కటే. మంచిని చాటిచెప్పడం. సకల దేవతల్లో తొలి పూజ అందుకునే గణపతి పండగలో ఆ విశేషం కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కారణం వినాయకుడు సర్వ మంగళ స్వరూపుడు. సకల సుగుణాల కలబోత. వాటి నుంచి మనుషులు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత మంచి ఉంది. అందరం తెలుసుకుని ఆచరించాల్సిన ఎన్నో అంశాలు కళ్లకు కడతాయి. విఘ్నేశ్వరుడు ఆవిర్భవించిన భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు జరిపే వినాయక చవితి వేడుకలు, తర్వాత జరిగే నవరాత్రి పూజల సందర్భంగా దేశ ప్రజల ఆచరణలో అది ప్రతిబింబిస్తుంది. పండగ సందర్భంగా ప్రతిష్ఠించే మట్టి ప్రతిమలు, పూజకు వినియోగించే పదార్థాల ద్వారా పర్యావరణానికి కల్గే ప్రయోజనం మొదలు భుజం భుజం కలిసి 9 రోజుల పాటు ఐక్యతతో వేడుకలను నిర్వహించుకునే తీరు వరకు ఇది కళ్లకు కడుతుంది.
భాద్రపదంలో ప్రజలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో వినాయక చవితి చాటి చెబుతుంది. ఈ కాలంలో జఠరాగ్ని పని తీరు మందగిస్తుంది. నూనెతో చేసిన పదార్థాలు తింటే జీర్ణం కాకపోగా, ఇతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో తేలికగా జీర్ణం అయ్యే ఆహార పదార్థాలను ఎంచుకోవాలి. అందువల్ల ఆవిరి పదార్థాలతో మేలు కల్గుతుంది. దాన్నే చెబుతూ లంబోధరుడికి ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ప్రజలు కూడా ఆవిరి పదార్థాలనే అధికంగా తీసుకోవాలని దీని పరమార్థం.
ఔషధ గుణాలు కల్గిన ఆల్కలాయిడ్స్ విడుదల
తొలి పూజ అందుకునే గణపతికి వినాయక చవితి సందర్భంగా బిల్వ, శమి సహా 21 పత్రాలతో పూజ చేస్తారు. దీని వెనక ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యంతో పాటు పర్యావరణ హితం దాగి ఉంది. పూజల తర్వాత వినాయక విగ్రహాలను నదులు, చెరువుల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు. దీని వల్ల అవి కలుషితం అవుతాయి. ఐతే, చవితికి సమర్పించే 21 పత్రాల వల్ల నీరు కలుషితం కాదు. విగ్రహంతో పాటు నీటిలో వేసే ఈ పత్రాలు 23 గంటల తర్వాత తమలోని ఔషధ గుణాలు కల్గిన ఆల్కలాయిడ్స్ విడుదల చేస్తాయి. అవి బాక్టీరియాను నిర్మూలించి జలాల్లో ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని పెంచుతాయి. 21 పత్రాలతో పూజించడం వల్ల అవి కొత్త మట్టితో కలిసి వీచే గాలి మనలోని అనారోగ్యాలను హరిస్తుంది. గణపతి పూజలో వాడే ఆకులను తాకడం వల్లే కొన్ని వ్యాధులు నయమవుతాయి.
భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం
పూర్వ జన్మ పాప పుణ్యాలకు సరిపడే తీరులో మనల్ని నడిపించేవాడు గణాధిపతి. అలాంటి గణేశుడిని వినాయక చవితిరోజు ఒక్కరోజు పూజించినా సకల పాపాలు నశించి, విఘ్నాలు తొలగి శుభాలు కలుగుతాయి. అందుకే, మహాగణపతిని మనసారా ఆరాధిస్తే అంతా మంచే జరుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. పురణాలు కూడా ఇదే చెబుతున్నాయి. కృష్ణుని సలహా మేరకు కుచేలుడు వినాయకవ్రతం చేసి దారిద్య్రం నుంచి విముక్తుడయ్యాడని శ్రీకృష్ణ శమంతకమణి వృత్తాంతం చెబుతోంది. లంబోదరుడి పూజ మనల్ని అపనిందల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే, లంకను చేరుకోవాడనికి వారధి కట్టేముందు శ్రీరాముడు విఘ్ననాథుని అర్చించి, రావణునిపై సునాయాసంగా విజయాన్ని సాధించాడని వినాయక వ్రతకథలో ఉంది. శివభక్తుడైన రావణుడు శివుని ఆత్మలింగం పొందేముందు వినాయకవ్రతం ఆచరించలేదట. అందుకే విఘ్నం వాటిల్లి దశకంఠుడి కోరిక నెరవేరలేదట.
నవరాత్రులు పూజలు
మహాభారతంలోనూ వినాయకుడి తొలి పూజలకు సంబంధించిన వృత్తాంతాలు ఉన్నాయి. వనవాసం పూర్తయ్యాక పాండవులు వినాయకవ్రతం చేసి యుద్ధానికి వెళ్లినట్లు మహాభారతంలో కనిపిస్తుంది. క్షీరసాగర మథనంలో దేవతలు అమృతం కోసం, వామనుడు బలిని జయించటం కోసం కూడా తొలుత గౌరీ శంకర తనయుడిని పూజించారట. అలాగే, సృష్టి ఆరంభంలో బ్రహ్మ దేవుడు, భూభారం తలదాల్చే ముందు ఆదిశేషుడు, రాక్షస సంహారానికి వెళ్లబోయే ముందు శ్రీమహావిష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మహేశ్వరుడు, ఇంద్రుడు, జగదాంబ గణపతికి తొలిపూజలు చేశారన్నది ధార్మిక గ్రంథాల మాట. అందుకే, ఏదైనా పనులు తలపెట్టే ముందు గణపతి పూజ చేస్తారు. ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా పనులు జరగాలని విఘ్నరాజుని వేడుకుంటారు. ఫలితంగా వినాయకచవితి ఉత్సవాల్లో గణనాథుడిని పూజించడానికి ముందుకు వస్తారు. అలాగే, నవరాత్రులు పూజలు అందుకున్న లంబోధరుడి ప్రసాదం అందుకోవడానికి పోటీ పడతారు.
సూక్ష్మదృష్టికి నిదర్శనం
వినాయకుని వృత్తాంతం, ఆయన రూపం, మట్టి నుంచి వచ్చి తిరిగి ఆ మట్టిలోనే కలిసి పోయే స్వభావం అనేక విషయాలు తెలియజేస్తాయి. చాటంత చెవులు, పెద్ద పొట్ట, చిన్ని కళ్లు, ఏనుగు ముఖం, నోటికి అడ్డంగా ఉన్న తొండాన్ని చూస్తే ప్రతి దానిలో పరమార్థం దాగి ఉంది. తక్కువ మాట్లాడమని నోటికి అడ్డుగా ఉన్న తొండం సూచిస్తుంది. ఎవరు చెప్పినా శ్రద్ధగా వినాలని పెద్ద చెవులు, ఆ విన్నవాటిని దాచుకోవాలని కడుపు చెప్పకనే చెబుతాయి. వినాయకుడికి ఉన్న చిన్న కళ్లు ఆయన సూక్ష్మదృష్టికి నిదర్శనం. ముక్కోటి దేవతలూ తల్లిదండ్రుల తర్వాతే అని గ్రహించాడు. కాబట్టి వారి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి సకల దేవతలనూ మెప్పించాడు. విఘ్నాధిపతిగా అవతరించాడు. తల్లిదండ్రులను పిల్లలు గౌరవించాలనే సందేశానికి ఇది ప్రతీక. ఏదైనా కార్యం సాధించాలంటే కావాల్సింది శక్తియుక్తులే కాని, సౌకర్యాలు, ఆర్భాటాలు కాదని ఆయన ఎలుక వాహనం సూచిస్తుంది. ఇలా ప్రతి అణువణువులో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది.
ప్లానింగ్, టైమింగ్ రెండింటిపై అవగాహన
వినాయకచవితి పండగ నిత్యజీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన ఎన్నో అంశాలు తెలియజేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఐక్యంగా ఉండటం, ప్రణాళిక, సమయపాలన, నాయకత్వ లక్షణాలు, బాధ్యతగా వ్యవహరించడం, సేవాభావం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఇలా ఎన్నో జీవిత పాఠాలను అవగతం చేస్తుంది ఆధ్యాత్మిక వేడుక. అందులో ప్రధానంగా మట్లాడుకోవాల్సింది ఐక్యత గురించి. వినాయక చవితి అనగానే ఎన్ని సమస్యలున్నా ఉత్సవ ఏర్పాట్ల కోసం అంతా ఏకమవుతారు. వేడుక ఎలా చేయాలో సమాలోచనలు చేస్తారు. ఆగమనం నుంచి నిమజ్జనం వరకు ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురైన కలిసికట్టుగా, జట్టుగా ఉండి ఉత్సాహంగా వేడుక జరిపిస్తారు. వినాయకుడి మండపం నుంచి చివరిపూజ వరకు అన్ని ప్రణాళిక బద్ధంగా, సమయానికి అనుగుణంగా చేసే క్రమంలో ప్లానింగ్, టైమింగ్ రెండింటిపై అవగాహన పెరుగుతుంది. ఏర్పాట్లలో భాగంగా అందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చే క్రమంలో నాయకత్వ లక్షణాలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి. వసూలు చేసిన చందాలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఖర్చు చేయడం వల్ల ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఏర్పడుతుంది. మనకు అప్పజెప్పన పని సక్రమంగా పూర్తి చేయడం ద్వారా బాధ్యత పెరుగుతుంది. ఇలా మనకు తెలియ కుండానే జీవితంలో అనుసరించాల్సిన అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు.
స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలోనూ వినాయకచవితి వేడుక
వినాయకచవితి ఆధ్యాత్మిక కథలో స్వాతంత్య్ర చరిత్ర కూడా దాగి ఉంది. ఉద్యమం సమయంలో ప్రజలను ఏకం చేసింది ఏకదంతుడి పండుగ. ఆధ్యాత్మిక పండుగగా ఉన్న వినాయక చవితిని 1983లో లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ సామాజిక వేడుకగా మార్చారు. ఆంగ్లేయులు సామాజిక, రాజకీయ సమావేశాలపై నిషేధం విధించడంతో తిలక్ ఆధ్యాత్మిక బాట ఎంచుకున్నారు. ప్రజల్లో జాతీయ భావం, ఐకమత్యం పెంపొందించడానికి వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని జాతీయ సమాఖ్య పండుగగా నిర్విహించారు. అందరూ ఏకతాటి పైకొచ్చి సామూహికంగా వేడుకలు జరుపుకున్నారు. గణేశ్ పండగ ద్వారా అందరూ ఐకమత్యంగా ఉండి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తారని తిలక్ నమ్మారు. అందుకే గణేష్ వేడుకలను తిలక్ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు. అలా స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలోనూ ఈ వినాయకచవితి వేడుక కీలకపాత్ర పోషించింది.
నవరాత్రులు ఏ ఆటంకం లేకుండా పూర్తి
వినాయకుడు అంటే జ్ఞానప్రదాత. విద్య, వినయం, వివేకం ప్రసాదించే దైవమే గణపతి. అందుకే వినాయక చవితి రోజు పిల్లల పుస్తకాలను ఆ దైవం వద్ద ఉంచి పూజిస్తారు. కాబట్టి పిల్లలపై ఆ వినాయకుడి ఆశీసులు ఉండాలంటే పూజలో భాగం చేయాలి. 9 రోజుల పాటు పండగను ఎలాంటి ఐక్యతతో నిర్వహించుకుంటున్నారో చూపించాలి. ప్రజల్లో వెల్లివిరిస్తున్న సోదర భావాన్ని వారి కళ్లకు కట్టాలి. పెద్దలు కూడా పండగలోని సానుకూల సారాన్ని గ్రహించి జీవితాన్ని మలచుకోవాలి. అప్పుడే సమాజంలో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం, ఐక్యత దిశగా అడుగులు పడతాయి. వినాయకుడి ఆశీస్సులతో అలా జరగాలని అందరి కోరిక. ఇక నవరాత్రులు ఏ ఆటంకం లేకుండా పూర్తి శాంతియుతంగా జరగాలని మనసారా కోరుకుందాం.
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