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ఓ వైపు ఎల్​నినో, మరోవైపు నకిలీ విత్తనాలు - మధ్యలో నలిగిపోతున్న అన్నదాతలు

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో నకిలీ విత్తనాల బెడద - వందల ఎకరాల్లో సోయా విత్తనాలను నాటిన రైతులు - రోజులు గడుస్తున్నా మొలకెత్తని పరిస్థితి - ప్రతి సంవత్సరం ఇదే పరిస్థితి అని ఆందోళన

FAKE SEEDS
FAKE SEEDS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 6:52 PM IST

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Spurious Seed Racket in Adilabad District : ఓ వైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక దేశమంతా అల్లాడిపోతోంది. వ్యవసాయం ముందుకు సాగక రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో నీరు తక్కువ అవసరం అయ్యే పంటలను వేసుకోవాలని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ సూచనలను పాటిస్తూ అవే పంటలు వేస్తే నకిలీ విత్తన వ్యాపారుల మోసాలు రైతులను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వెలుగుచూసిన నాణ్యతలేని సోయా విత్తనాల పంపిణీ ఘటననే అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. వ్యాపారుల మోసాల వల్ల వందలాది ఎకరాల్లో రెండోసారి విత్తనాలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వ్యాపారుల కనుసన్నల్లో పనిచేసే టాస్క్‌ఫోర్స్‌, వ్యవసాయ బృందాల వైఫల్యమే ఈ దుస్థితికి కారణం.

ఎక్కడా మొలకెత్తని విత్తనాలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనగా జిల్లాలో ఇటీవల అడపాదడపా వానలు కురిశాయి. వానాకాలానికి ముందే జిల్లాలో వందలాది ఎకరాల్లో రైతులు సోయా విత్తనాలు నాటారు. ఇవి మొలకెత్తడానికి తక్కువ నీరే అవసరం ఉంటుంది. కురిసిన అరకొర వానలు అందుకు సరిపోతాయి. అయితే వ్యాపారుల మోసాలు రైతులను నిండా ముంచాయి. తాము నాటింది నకిలీ విత్తనాలని రైతులకు ఆలస్యంగా తెలిసింది. ఎక్కడా విత్తనాలు మొలకెత్తలేదు. తక్కువ వానల వల్ల మొలకెత్తలేదని మొదట అనుకున్నా అవి నకిలీవి కావడం వల్లే అలా జరిగిందని రైతులు గుర్తించారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు నాణ్యతను పరీక్షించకపోవడం వల్లే వ్యాపారులు విచ్చలవిడిగా రైతులకు నకిలీ విత్తనాలను అంటగట్టారు. నకిలీ విత్తనాలు సరఫరా కాకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసినా వ్యాపారులతో కొంతమంది అధికారులకు ఉన్న లోపాయికారి ఒప్పందం కారణంగా అవి అమలు కావడం లేదు.

ఓ వైపు ఎల్​నినో మరోవైపు నకిలీ విత్తనాలు (ETV Bharat)

క్రయవిక్రయాల్లో జరిగే మోసం : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోని జైనథ్‌, ఆదిలాబాద్‌ గ్రామీణం, తలమడుగు, తాంసి, ఇచ్చోడ, బోథ్‌ సహా ఏజెన్సీలోని వందలాది ఎకరాల్లో సోయా విత్తనాలు మొలకెత్తలేదు. జైనథ్‌ మండలం లక్ష్మీపూర్‌ అనే ఒక్క గ్రామంలోనే 405 ఎకరాల్లో తేజస్వి రకం విత్తనాలు మొలకెత్తలేదు. మిగిలిన చోట్ల వేసిన విత్తనాల నాణ్యత కూడా అనుమానాలకు తావిస్తోంది. వ్యవసాయశాఖ అనుమతి ఉన్న ప్రముఖ డీలర్ల దగ్గర కొనుగోలు చేసిన విత్తనాలే నాణ్యంగా లేవని తేలింది. ఇక ఏజెన్సీలాంటి మారుమూల ప్రాంతాల్లో జరిగే విత్తన క్రయవిక్రయాల్లో జరిగే మోసం గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. వ్యాపారుల మాయాజాలన్ని అధికారులు, పోలీసులు పట్టించుకోకపోవడం వల్లే ఈ దుస్థితి నెలకొంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా వందలాది ఎకరాల్లో రెండోసారి విత్తనాలు వేసుకోవాల్సి వస్తోంది.

వ్యాపారులపై పీడీ యాక్టు నమోదు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఖరీప్‌ సాగంతా వర్షాధారంపై ఆధారపడిందే. ఈ ఏడాది 17 లక్షల ఎకరాలకు గాను, 10.50 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రధాన పంట పత్తి, ఆతర్వాత మరో లక్షన్నర ఎకరాల్లో సోయా సాగవుతున్నట్లు వ్యవసాయశాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సాగవుతూ ఉంటే నకిలీ విత్తనాలు రైతుల పాలిట శాపంగా మారాయి. దీనికి తోడు వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం సమస్య తీవ్రతను మరింత పెంచింది. వాస్తవానికి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు దుకాణాలవారీగా విత్తనాల నాణ్యతను పరిశీలించాలి.

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో 460 నమూనాలు సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం విధించింది. అయితే ఎన్ని నమూనాలు సేకరించారు. వాటి ఫలితాలు ఏమిటనేవి ఎక్కడా వెల్లడి కావటంలేదు. నకిలీ విత్తనాలను పంపిణీ చేసిన వ్యాపారులపై పీడీ యాక్టు నమోదు చేయాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం సైతం బెదరించి వదిలేసినట్లుగానే వ్యవహరిస్తోంది. పెట్రోలింగ్‌లో భాగంగా అడపాదడపా దాడులు చేయడం తప్ప నకిలీ విత్తనాల పంపిణీకి కారణం అవుతున్న అసలైన దోషులు ఎవరనేది తేల్చడం లేదు. ఇటీవల గుజరాత్‌, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన కొంతమంది వ్యాపారులు జిల్లాలోకి నకిలీ విత్తనాలను సరఫరా చేస్తున్నట్లు గుర్తించినా సరైన చర్యలు మాత్రం లేవు.

"నేను మూడు ఎకరాల విత్తనాలు వేశాను. ఎకరానికి రూ.10 వేల ఖర్చు వస్తోంది. మరోసారి విత్తనాలు వేయాలంటే మరో రూ.10 వేల ఖర్చు అవుతుంది. విత్తనాలు అమ్మిన వాళ్లు పట్టించుకోవడం లేదు. మాకు పంట మీద దిగుబడి రావడం లేదు" - రైతు

విత్తనాల నమూనాలను సేకరించి : ఆదిలాబాద్‌, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలో పత్తి, సోయా, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌ జిల్లాలో ధాన్యం పంటలను ప్రధానంగా పండిస్తారు. వ్యవసాయశాఖ ముందస్తు ప్రణాళికతో రైతులు కోరుకునే విత్తనాల నమూనాలను సేకరించి, నాణ్యతను పరిశీస్తే నకిలీ బెడదకు తావే ఉండదు. కానీ ఆ ప్రయత్నం చేయకపోవటమే వ్యాపారులకు కలిసి వస్తోంది. ఫలితంగా గుజరాత్‌, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి సరఫరా చేసే నకిలీ విత్తనాలకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా కేంద్ర బిందువుగా మారుతోంది.

ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా సరఫరా : అధిక దిగుబడులు వస్తాయని నమ్మబలికి ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా డీలర్లు సరఫరా చేసే విత్తనాలైనా, ఎరువులైనా నకిలీ కిందకే వస్తాయి. ఆశించిన రీతిలో విత్తనాలు మొలకెత్తి, అనుకున్న దిగుబడి వస్తే రైతులకు లాభమే. కానీ మొలకెత్తకపోతే రైతులు నష్టపోతారు తప్ప కంపెనీలకు జరిగే నష్టమేమీ ఉండదు. పైగా ప్రభుత్వ అనుమతి, బిల్లులు లేకుండా కొనుగోలు చేసే విత్తనాలతో రైతులు నష్టపోతే న్యాయపరంగా పోరాడిన కనీసం పరిహారం కూడా పొందే అవకాశం కూడా ఉండదు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ఇదే రకమైన మోసం జరుగుతోంది. రైతులు నిలువునా మోసపోతున్నా వ్యవసాయశాఖలో చలనం ఉండటంలేదు. ఇటీవల జైనథ్‌ మండలం లక్ష్మీపూర్‌లో తేజస్వీ రకం సోయా విత్తనాలు మొలకెత్తలేని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల పరిశీలనలో వెల్లడైనా దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి నివేదికలు తయారు చేయలేదు.

పలువురు అరెస్ట్ : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో నకిలీ విత్తనాల దందా ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న తంతే. ధనార్జనే ధ్యేయంగా కొందరు వ్యాపారులు రైతుల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. వ్యవసాయ సీజన్‌ వచ్చిందంటే చాలు నకిలీ మకిలీ అన్నదాతలను ముంచుతోంది. రంగురంగుల బ్రోచర్లు, జిగేల్‌మనిపించే కవర్లు, తక్కువ ధరల పేరుతో దోపిడీ జరుగుతోంది. దీన్ని ముందే గుర్తించి అరికట్టాల్సిన పోలీసులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు మొక్కుబడి తంతులతో తనిఖీలు చేస్తూ మిన్నకుండిపోతున్నారు. కేవలం సోయా విత్తనాలే కాదు ఇతర అనేక పంటలవి కూడా నకిలీవి ఉంటున్నాయి.

ఈ ఏడాది మార్చి చివర్లో జిల్లాలోని తాండూరులో 3.75లక్షల రూపాయల విలువైన 150కిలోల పత్తి గింజలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మే 17న భీమారం, చెన్నూరు మండలాల్లో 11.20లక్షల రూపాయల విలువైన 386కిలోల నకిలీ పత్తి విత్తనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత నెల 15వ తేదీన ఆదిలాబాద్‌లో రైతులకు మాయమాటలు చెప్పి నకిలీ విత్తనాలను విక్రయిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 20లక్షల రూపాయల విలువైన 792సంచుల నకిలీ విత్తనాలు, కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొన్నేళ్లుగా నకిలీ వ్యాపారాన్ని సాగిస్తున్న అంతరాష్ట్ర ముఠాకు చెందిన 9మందిని అరెస్టు చేసి అయిదుగురిని అరెస్టు చేశారు.

నాణ్యత, క్యూఆర్‌ కోడ్‌లపై రైతుల్లో అవగాహన అవసరం : అసలే ఎల్‌నినో ప్రభావంతో దేశంలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కానీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో కురిసిన అరకొర వర్షాలతో రైతులు సోయా సాగు చేసుకుంటే అసలుకే మోసం వస్తోంది. అందువల్ల ఈ పరిస్థితి మారాలంటే రైతులు, అధికార యంత్రాంగం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లైసెన్స్‌ ఉన్న డీలర్ల వద్ద వ్యవసాయ శాఖ జాబితాలో ఉన్న విత్తనాలను మాత్రమే రసీదుతో రైతులు తీసుకోవాలి. అధికారులు విత్తన నాణ్యత, క్యూఆర్‌ కోడ్‌లపై రైతుల్లో అవగాహన పెంచాలి. దుకాణాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టాలి. విక్రయాలపై నిఘా పెంచి నకిలీ విత్తన వ్యాపారులపై కఠినమైన చట్టాలతో కేసులు నమోదు చేయాలి. ఇలాంటి చర్యలన్నీ తీసుకుంటేనే రైతులకు నకిలీ విత్తనాల బెడద తప్పేది.

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