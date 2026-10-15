రోడ్డు ప్రమాదాలతో జీవితాలు ఛిద్రం - మృత్యుమార్గాలుగా జాతీయ రహదారులు
Special Story On Road Accidents : జాతీయరహదారిపై తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో యాక్సిడెంట్ల కారణంగా జీవితాలు చెల్లాచెదురు అవుతున్నాయి. హైవేతో సదుపాయాలు లేకా ఎక్కువ ప్రమాదాలు నమోదవుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:51 PM IST
Special Story On Road Accidents : జాతీయ రహదారులు అంటే విశాలమైన మార్గం. 100 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగం. సాఫీగా సాగే ప్రయాణం గుర్తుకు వస్తాయి. ఐతే, ఇది కాయిన్కు ఒకవైపు మాత్రమే. రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తేనే ఆ ప్రయాణం సురక్షితం. రోడ్డు ఖాళీగా ఉంది కదా అని వేగం పెంచితే అంతే సంగతి.
గమ్యం చేరకుండానే జీవితం గడువు తీరిపోతుంది. మీపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న కుటుంబం రోడ్డున పడుతుంది. జాతీయ రహదారులపై జరుగుతున్న ప్రమాదాలే ఇందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. దీంతో ఏటా ఎందరో ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా మరెందరో క్షతగాత్రులవుతున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని జాతీయ రహదారులపై కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
రోడ్డున పడ్డ పలు కుటుంబాలు : చెరొకవైపు ఇద్దరు మనువళ్లను పట్టుకుని కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తోన్న ఈమె పేరు మరపట్ల మంగమ్మ. దేవరపల్లి మండలం సుబ్బరాయపాలెం గ్రామం. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందడంతో గుండెలవిసేలా రోదిస్తోంది. అంతకు ముందే కోడలు మృతి చెందడం మరో విషాదకర అంశం. దీంతో తల్లి, తండ్రిని కోల్పోయిన మనువళ్లకు మంగమ్మే పెద్ద దిక్కుగా మారింది. ఒకవైపు పేదరికం, మరోవైపు అనారోగ్యం. దీనికి తోడు తీవ్రమైన ఆర్థిక కష్టాలతో ఆ పిల్లల పోషణ ఎలాగనే అందోళనతో ఏడవని రోజంటూ లేదు.
దేవరపల్లి మండలం దుద్దుకూరు గ్రామానికి చెందిన మరో 2 కుటుంబాల దీనగాథ సైతం ఇలాగే ఉంది. కోరుకొండ నుంచి వాహనం తీసుకొచ్చే క్రమంలో గామన్ వంతెన వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వెలగాన కోట సత్యనారాయణ, తాతపూడి సుబ్బారావు చనిపోయారు. దీంతో 2 కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. చెప్పాలంటే ఇలాంటి ఘటనలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో లెక్కకు మిక్కిలి ఉన్నాయి. ఆ ప్రమాదాల్లో ఒక తండ్రి, భర్త, ఇంటి పెద్ద ఇలా అనేక మందిని కోల్పోయారు. వారిలో ఎవరిని కదిలించినా కన్నీటి రోదనే వినిపిస్తుంది.
63 చోట్ల బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించిన అధికారులు : పల్టీలు కొట్టిన కార్లు, పగిలిన గ్లాసులు, మృతులు, క్షతగాత్రుల ఆర్తనాదాలు, కుటుంబ రోదనలు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఎన్హెచ్ 16, ఎన్హెచ్ 216ఏ జాతీయ రహదారులపై తరచూ కనిపించే దృశ్యాలు ఇవి. ఈ రహదారుల్లో రోజుల వ్యవధిలో ఎక్కడో ఓ చోట ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉంది. మృత్యువు ఏవైపు నుంచి దూసుకొస్తుందో అని వాహనాదారులు హడలిపోతున్నారు. జిల్లా పరిధిలో కొవ్వూరు నుంచి నల్లజర్ల మండలం గంటవారి గూడెం వరకు సుమారు 53 కిలోమీటర్ల హైవే ఉంది. ఐతే, నిర్మాణ లోపాలకు తోడు, వాహనదారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా రోడ్డు నిత్యం రక్తసిక్తం అవుతోంది. ఇంచుమించు జిల్లాలోని అన్ని రహదారులు పరిస్థితి ఇదే.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని జాతీయ రహాదారులపై 63 చోట్ల బ్లాక్ స్పాట్లు ఉన్నాయంటే సమస్య తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొవ్వూరు , దేవరపల్లి, నల్లజర్ల మండలాల్లోనే 13 బ్లాక్ స్పాట్లను పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రధానంగా దేవరపల్లి మండలంలో ఉన్న 28 కిలోమీటర్ల హైవైపై ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. యర్నగూడెం వద్ద యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ, ఖమ్మం, రాజమహేంద్రవరం, హైదరాబాద్ వెళ్లేవారు ఈ డైమండ్ జంక్షన్ మీదుగా ప్రయాణం చేస్తారు. ఐతే, రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా ఏటా వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ప్రజలు : రాజమహేంద్రవరం గుండా ఎన్హెచ్-16, ఎన్హెచ్-216 హైవే ఉంటుంది. రాజానగరం మండలం నుంచి కడియం మండలం వరకు 30 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి ఉంది. దాదాపు 13 కూడళ్లు ఉన్నాయి. రాజానగరం, దివాన్ చెరువు, ఏవీఏ రోడ్డు, బొమ్మూరు, వేమగిరి కూడళ్లలో రద్దీ ఎక్కువ. పలు జంక్షన్లలో కనీస పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, వాహనదారులు ఇష్టారీతిన డ్రైవింగ్ చేయడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు ఉన్నా పనిచేయవు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ సిబ్బంది ఉదయం, సాయంత్రం తప్ప మిగిలిన సమయాల్లో ఉండరు. అలాగే, ఇండస్ట్రియల్ కూడలి, హూకూంపేట జంక్షన్, వేమగిరి కూడలి వద్ద ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యమయ్యాయి. కూడళ్లలో వంతెనలు నిర్మించి ప్రమాదాలు అరికట్టాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లా బ్రిడ్జి కౌంటి- వేమగిరి మధ్య ఎన్హెచ్16, ఎన్హెచ్ 216ఏ పై అధికారికంగా నమోదైన ప్రమాదాల లెక్కలు ఒకసారి చూస్తే 2023లో 130 ప్రమాదాలు జరగ్గా..8మంది చనిపోయారు. 49 మంది గాయపడ్డారు. 2024లో 94 ప్రమాదాలు జరిగాయి. అందులో 11మంది చనిపోగా 21 మంది గాయపడ్డారు. 2025లో 88 యక్సిడెంట్లు నమోదు కాగా 9మంది మృతి చెందారు. 15 మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. ఇక 2026 ఇప్పటివరకు 30కి పైగా ప్రమాదాలు జరిగినట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
"అతివేగం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల దృష్ట్యా, హెల్మెట్ ధరించడం వంటి రహదారి భద్రతా నియమాలను పాటించడం, వాహనం నడిపేటప్పుడు రోడ్డు లేన్ల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారు తప్పనిసరిగా లేన్ క్రమశిక్షణను పాటించాలి" - బి. కృష్ణమూర్తి, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, నేషనల్ హైవే
రోడ్డు భద్రతా ప్రామాణాలు పాటించని డ్రైవర్లు : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జాతీయ రహదారులపై ప్రమాదాలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఐతే, రాజమహేంద్రవరం సహా పరిసర ప్రాంతాల్లో గోదావరి తీరాన ఇసుక రీచ్లు ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ఇసుకను టిప్పర్లలో రేయింబవళ్లు తరలిస్తుంటారు. టిప్పర్ సామర్థ్యం మేరకు మాత్రమే ఇసుక నింపాల్సి ఉండగా పరిమితికి మించి నింపుతున్నారు. వీటిపై టార్పాలిన్ కూడా కప్పడం లేదు. ఇసుక రోడ్డుపై పడి ద్విచక్ర వాహనదారులు జారి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. పరిమతికి మించి లోడ్ వేసుకోవడం, అతివేగానికి కళ్లెం వేయాల్సిన రవాణా, పోలీసు యంత్రాంగం, చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వాహనాదారుల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. దేవరపల్లి మండలంలోని దుద్దుకూరు, లక్ష్మీపురం , గౌరీపట్నం, బంధపురం,కొవ్వూరు మండలంలోని పలు గ్రామాల పరిధిలో 70 క్వారీలు, 130 క్రషర్లు ఉన్నాయి. రోజుకు 800 నుంచి వెయ్యి టిప్పర్లు లోడు వేసుకుని రవాణా చేస్తున్నాయి. అనుభవం, లైసెన్సు లేని యువకులను డ్రైవర్లుగా పెట్టడం ప్రమాదాలకు కారణం అవుతోంది
అతివేగం, నిర్లక్ష్యం వల్లే అత్యధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. హైవే పై గరిష్టంగా 100 కిలోమీటర్లు మించి వెళ్లకూడదు. ఐతే, కార్లు, ట్రావెల్స్, లారీలు, ట్రక్కుల డ్రైవర్లు పరిమిత వేగానికి మించి నడుపుతున్నారు. అలాగే, కొందరు పగలు సరైన విశ్రాంతి తీసుకోకుండా, రాత్రిళ్లు సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల అలసిపోయి నిద్రమత్తులోకి జారుకుని వాహనాలు అదుపు తప్పుతున్నాయి. వీటితో పాటు రోడ్ల ఇంజినీరింగ్ లోపాలూ కారణమవుతున్నాయి. హైవేల వెంట పలు చోట్ల డివైడర్ల ఎత్తు తక్కువగా ఉండటం, హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవడం, రోడ్లు, కూడళ్ల వద్ద లైటింగ్ లేకపోవడంతో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఈ స్థాయిలో జరుగుతున్న ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం, అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. జాతీయ రహదారులపై అన్ని వసతులు కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఐతే, వాహనాదారులు కూడా ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. మద్యం తాగి వాహనం నడపొద్దు. సీట్ బెల్టు పెట్టుకోవాలి. రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలి. అప్పుడే ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గి ప్రయాణికులు ప్రాణాలకు భరోసా ఉంటుంది.
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