నిమిషానికో రోడ్డు ప్రమాదం - రోడ్డున పడుతున్న కుటుంబాలు
ప్రమాదాల నివారణకు కొరవడుతున్న చర్యలు - రోడ్డు ప్రమాదాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు - ప్రయాణికుల భద్రత ప్రభుత్వాలదేనని స్పష్టీకరణ - నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:04 PM IST
Idisangathi Story on Road Accidents : సాధారణంగా నిండు నూరేళ్లు బ్రతకాలని పెద్దలు దీవిస్తుంటారు. మనలో చాలామంది అదే కోరుకుంటారు కూడా. కానీ రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆయుష్షు తీరకుండానే అనంత లోకాలకు పంపేస్తున్నాయి. చాలామంది రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా తమ జీవిత లక్ష్యాలు నేరవేరకుండానే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
క్షతగాత్రులుగా మారి జీవితమంతా నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రజలూ నడుం బిగించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం గుర్తించాలి. కానీ, ఆ దిశగా అడుగు పడటం లేదని అందరికీ తెలిసిన చేదు నిజం. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు పలుమార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐనా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు సరికదా ప్రమాదాల తీవ్రత రోజురోజుకి పెరిగిపోతుంది. దీంతో మరోసారి ప్రభుత్వాల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. మరి, ఏంటా మార్గదర్శకాలు? వాటి అమలు సాధ్యమేనా? రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో ప్రభుత్వాలకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లేంటి?
రోజుకి సగటున 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం : ప్రతి ఒక్కరు రోజులో ఒక్కసారైన రోడ్డు ఎక్కి కనీసం 1, 2 కిలోమీటర్లు అయినా ప్రయాణిస్తారు. ఉద్యోగాలు నిమిత్తం దేశంలో చాలామంది రోజుకి సగటున 35 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. సగటు విషయం అటుంచితే రోజుకు 100 కిలోమీటర్లకు పైగా రోడ్డు ప్రయాణాలు చేసే వారు లెక్కకుమిక్కిలి ఉన్నారు. ఈ తరుణంలో ప్రయాణాలు సులభతరం చేయాల్సిన రహదారులు ప్రమాదాలకు కేంద్రం బిందువులుగా మారుతున్నాయి. ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టు మరోసారి అసహనం వ్యక్తం చేసింది. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికుల భద్రత ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని స్పష్టం చేసింది
ఆర్టికల్ 21 అందరికీ జీవించే హక్కు ఇచ్చింది : 2025 నవంబర్లో జరిగిన 2 రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏకంగా 34 మంది చనిపోయిన ఘటనలను న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకుంది. అందులో నవంబర్ 2న రాజస్థాన్లోని ఫలోడీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 15 మంది చనిపోగా పదుల సంఖ్యలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరుసటి రోజే తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలోనూ ఈ తరహా ఘటనే జరిగింది. తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వస్తున్న టిప్పర్ ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో 10 మంది మహిళలతో పాటు ఒక చిన్నారి కూడా ఉండటం బాధాకరం. ఈ రెండు ఘటనలను కోర్టు సుమోటోగా తీసుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదాల తీవ్రతకు ఇవి ఉదాహరణలు మాత్రమే అని పేర్కొంది. ప్రభుత్వాలు, సంబంధిత అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోకపోతే పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోతుందని వివరించింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 అందరికీ జీవించే హక్కు ఇచ్చిందని గుర్తుచేసింది. అందుకోసం రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు కేంద్ర , రాష్ట్ర రవాణా శాఖలతో పాటు సంబంధిత అధికారులుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు : కోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను పరిశీలించగా రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి అధునాతన ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వ్యవస్థను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. రాష్ట్ర పోలీసులకు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలి. 'రైట్ ఆఫ్ వే' పరిధిలో అంటే రోడ్డు క్యారేజ్వే దాని అంచులలో కొత్త దాబాలు, హోటళ్లు లేదా వాణిజ్య భవనాల నిర్మాణానికి ఎలాంటి అనుమతులు మంజూరు చేయరాదు.
జాతీయ రహదారుల వెంబడి నిర్మించిన అన్ని అక్రమ నిర్మాణాలను 60 రోజుల్లోగా తొలగించడానికి సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలి. జాతీయ రహదారులు ఉన్న జిల్లాలలో 15 రోజుల్లోగా జిల్లా రోడ్డు భద్రతా టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలి. రాష్ట్ర పోలీసులు రవాణా శాఖ అధికారులు రోడ్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కదులుతున్న వాహనాలలో ట్రాకింగ్ పరికరాలను అమర్చాలి. ఇటువంటి చర్యల ద్వారా మాత్రమే రోడ్డు ప్రమాదాలను సమర్థవంతంగా నివారించడం సాధ్యమవుతుందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.
రోడ్డుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక బాధ్యతలు : అలాగే, ప్రతి 75 కిలోమీటర్లకు ఒక చోట వాహనాల పార్కింగ్ కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని న్యాయస్థానం సూచించింది. వీటిలో విశ్రాంతి గదులు, హోటల్స్ తదితర సౌకర్యాలు కల్పించాలని పేర్కొంది. రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించాలి. అక్కడ రక్షణ చర్యలు, హెచ్చరిక బోర్డులు కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలి. నిర్దేశిత లే-బైల దగ్గరే ట్రక్కులు, లారీలు వంటి భారీ వాహనాలు నిలపాలి. లేకుంటే సంబంధిత అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
4, 6 లేన్ల రహదారులు, ఎక్స్ప్రేస్వేలలో ఉన్న TMCC కెమెరాలు, VSDS స్పీడ్ డిటెక్టర్లు, VIDS కెమెరాలు, వేరియబుల్ మెసేజ్ సైన్ బోర్డులు, ఎమర్జెన్సీ కాల్ బాక్సులతో పూర్తిగా కార్యాచరణలోకి తీసుకువచ్చి అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో అనుసంధానించాలని నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా-NHAIను కోరింది. మొత్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేలా సుమారు 13 మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 2నెలల అనంతరం అధికార యంత్రాంగం తీసుకున్న చర్యలపై న్యాయస్థానం సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది.
ప్రతి ఏడు పెరుగుతున్న ప్రమాదాల సంఖ్య : సుప్రీంకోర్టు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణను తీవ్రంగా పరిగణించడానికి ప్రధాన కారణం ఏటా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతుండటమే. నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్డు బ్యూరో నివేదికల ప్రకారం 2020లో రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సుమారు లక్షా 33 వేల మంది చనిపోయారు. 2021లో లక్షా 55 వేలమంది ప్రాణాలు వదిలారు. 2022లో లక్షా 68 వేలమంది మృతి చెందారు. 2023 లో సంఖ్య లక్షా 73 వేలకు పెరిగింది. 2024లో లక్షా 77 వేలకు చేరింది. ఇలా ఏటా రోడ్డు ప్రమాదాల బారినపడి మరణిస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరణించిన వారే లక్షల్లో ఉంటే గాయపడి వికాలాంగులు, దివ్యాంగులుగా మారిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారో ఊహించడానికి కష్టంగా ఉందనే విషయం అర్థం అవుతోంది
రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వాలకు సిఫార్సులు: 2025 నాటికి కూడా మరణాల రేటు ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో కొనసాగుతోందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దేశంలోని మొత్తం రహదారి నెట్వర్క్లో జాతీయ రహదారులు కేవలం 2.1 శాతాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం మరణాలలో 36.5 శాతానికి మొత్తం ప్రమాదాలలో 31.2 శాతానికి అవే కారణమవుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాలలో ముప్పావు వంతు వాటికి అతివేగమే ప్రధాన కారణమని విచారణలు వెల్లడించాయి. ఈ పరిస్థితి తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉందో ఇది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. తత్ఫలితంగా రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు సంబంధించి అత్యున్నత న్యాయస్థానం ప్రభుత్వాలకు పదేపదే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే, ఈ ఆదేశాలు ఆచరణలో ఏ మేరకు అమలు జరుగుతున్నాయనే విషయంపై తీవ్రమైన సందేహాలు నెలకొని ఉన్నాయి. సరిగ్గా ఇదే కారణం చేత, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ అనే అత్యంత కీలకమైన అంశాన్ని న్యాయస్థానం మరోసారి ప్రస్తావించింది.
వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు తప్పనిసరి : ఈ సారి కూడా సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల అమలు జరుగుతుందా అంటే అది సమాధానం లేని ప్రశ్నే. ఎందుకంటే, కేంద్ర, రాష్ట్ర రవాణా శాఖలు, NHAI అమెరికా, చైనా, జపాన్ తరహాలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు సాంకేతికతను అవసరమైనంత మేర వినియోగించుకోవడం లేదని వాహనరంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారుల్లో వేగాన్ని అంచనా వేసి అటోమేటిక్ స్పీడ్ రెడ్యూసింగ్ సిగ్నల్ వంటి సూచనలు చేయడం, ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి చలాన్లు వేయడం వంటి అడ్వాన్స్డ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలు సరిగ్గా పని చేయడం లేదు.
వాహనాదారుల్లో చాలామందికి రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలపై అవగాహన లేదు. లైసెన్స్ల జారీ, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ల సమయంలో అధికారులు ఇవేం పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో వాహనాదారులకు డ్రైవింగ్లో పాటించాల్సిన ప్రమాణాలు గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. తద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలా నివారణ ప్రభుత్వాలకు, అధికారులకు సవాళుగా మారింది. అలాగే, రహదారులపై బ్లాక్స్పాట్లు, వంపులు సహా అనేక విషయాల్లో అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.
అనేక చోట్ల లోపాలు : సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల విషయం అంటుంచితే ప్రమాదాలకు అతివేగమే ప్రధాన కారణం అని తెలుస్తోంది. అలాగే మద్యం తాగి నడపడం, వేగంగా ఓవర్ టేక్ చేయడం, రహదారి వ్యవస్థపై అవగాహన లేకపోవడం వంటివి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. వీటితో పాటు దేశంలో చాలా వరకు ప్రమాదాలు సివిల్ ఇంజినీర్లు చేసే చిన్న తప్పుల వల్లే జరుగుతున్నాయని గతంలో కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. DPRలో లోపాలు, రోడ్ సిగ్నల్స్, మార్కింగ్ సిస్టమ్లు లోపభూయిష్టం వంటి అనేక సమస్యలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిన్న చిన్న పనులు కూడా సక్రమంగా చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటినిపై చర్యలు తీసుకుని రోడ్డు భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ 2030 నాటికి రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్యను 50 శాతం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు.
దేశంలో నిమిషానికి ఒక రోడ్డు ప్రమాదం : రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ నివేదికల ప్రకారం దేశంలో నిమిషానికి ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరుగుతోంది. ఫలితంగా రోజుకి సుమారు 450పైగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. అంతేకాదు, దేశ అర్థిక వ్యవస్థకు రోడ్డు ప్రమాదాలు సవాళు విసురుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా దేశ జీడీపీకి 3% నష్టం వాటిల్లుతోందని అధికారిక గణంకాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి, సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వాలు తప్పకుండా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయం సుస్పష్టం.
