తగ్గిన వరి ఉత్పత్తి - మున్ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో?
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బియ్యం ఉత్పత్తి చేసేది భారతదేశం. సగటున 150 నుంచి 154 మిలియన్ టన్నులు. భారత్లో ఏటా నమోదయ్యే వరి ఉత్పత్తి ఇది. థాయ్లాండ్, వియత్నాంతో పోటీ పడి భారత్ ఎగుమతులు చేయగలుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 3:38 PM IST
Special Story On Rice Idisangathi : ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బియ్యం ఉత్పత్తి చేసే దేశం మనది. ఎగుమతులు కూడా భారీగానే ఉంటాయి. పైగా అన్నపూర్ణ అనే పేరు కూడా ఉంది. అప్పుడప్పుడూ కొన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఏనాడూ ఉత్పత్తి పడిపోలేదు. బియ్యానికి లోటు కనిపించలేదు. కానీ పదేళ్లలో తొలిసారి వరి ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఒక్కసారిగా మార్కెట్ను కుదిపేసింది ఈ పరిణామం. ఇప్పటికే ధరలు పెరిగిపోయాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఉత్పత్తి కూడా పడిపోతే తరవాత పరిస్థితేంటి అన్న ప్రశ్నలూ మొదలయ్యాయి. వర్షాలు సరిగ్గా పడకపోవడం, ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల వరిసాగు ఆశించిన స్థాయిలో ముందుకు సాగడం లేదు. దేశీయ అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అటు ఆదాయం తెచ్చి పెట్టే ఎగుమతులకూ ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు.
ఎల్నీనో ప్రభావంతో తగ్గిన ఉత్పత్తి : సగటున 150 నుంచి 154 మిలియన్ టన్నులు. భారత్లో ఏటా నమోదయ్యే వరి ఉత్పత్తి ఇది. యూపీ, పశ్చిమ బెంగాల్, తెలంగాణ, పంజాబ్లో అత్యధికంగా వరి సాగవుతోంది. ఇక బియ్యం ఎగుమతుల వాటా 30-40% మేర ఉంటోంది. ఈ లెక్కలు చాలవా భారత్ వరి సాగులో ఎంత ముందంజలో ఉందో! ఇంత ఘన చరిత్ర ఉన్నా ఇప్పుడు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. అందుకు కారణం ఎప్పుడూ లేనంతగా వరి ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం పదేళ్లలో తొలిసారి ఉత్పత్తి పడిపోయింది.
సరిగ్గా పంట ఎదిగే సమయానికి ఆశించిన వర్షపాతం నమోదకపోవడం వల్ల గట్టిగానే ప్రభావం పడింది. 2026-27 మధ్య కాలంలో 10 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల మేర ఉత్పత్తి పడిపోయే ముప్పు ఉందన్న అంచనాలూ ఉన్నాయి. గతేడాది 154 మిలియన్ టన్నుల వరి ఉత్పత్తి అయింది. ఈ సారి దాదాపు 6.5% మేర ప్రొడక్షన్ పడిపోయే అవకాశముంది. 2009-10 తరవాత ఈ స్థాయిలో ఉత్పత్తి తగ్గడం ఇప్పుడే. ఈ సారి సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. పైగా ఎల్నినో ప్రభావం గట్టిగా ఉంది. ఈ కారణంగా ఉత్పత్తి తగ్గుముఖం పట్టిందన్నది ప్రాథమికంగా తేలిన విషయం.
సాధారణంగా భారత్లో జూన్ మొదటి వారంలో వర్షాకాలం మొదలవుతుంది. అయితే ఈ సారి రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా వచ్చాయి. జూన్ 1 నుంచి లెక్క వేసి చూస్తే నాలుగు నెలలుగా భారత్లో 15%మేర లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. భారత వాతావరణ శాఖ లెక్కల ప్రకారం వర్షపాతం లోటు 10% లోపు ఉంటే సాధారణ రుతుపవన సంవత్సరంగా పరిగణిస్తారు. ఇది పది శాతం లోపు ఉంటే పంటలపై పెద్ద ప్రభావం ఉండదు. కానీ ఈ సారి 15%కి పెరిగింది. అంటే ఆ మేరకు సాగుకు కష్టాలు ఎదురైనట్టే. పైగా ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఉంది.
వరిసాగు ఎక్కువగా ఉండే ఉత్తర్ప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ లోటు వర్షపాతం ఏకంగా 42% వరకూ నమోదైంది. భారత్లో ఖరీఫ్ వరి సాగు విస్తీర్ణం సెప్టెంబర్ 11నాటికి 42.68 మిలియన్ హెక్టార్లుగా ఉంది. గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే ఇది 4% తక్కువ అని ప్రభుత్వ లెక్కలే చెబుతున్నాయి. సాధారణంగా దేశంలో 80% మేర వరి ఉత్పత్తి ఖరీఫ్లోనే ఉంటుంది. ఇలాంటి కీలకమైన ఖరీఫ్ సాగు సమయంలోనే ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రమవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం.
"ముఖ్యంగా నాణ్యమైన బియ్యం రకాలకు మార్కెట్లో బలమైన డిమాండ్ ఉందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న అధిక ధరలకు ఈ కొరతే కారణం. గతంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి బియ్యం సరఫరా అయ్యేది. అయితే విదేశాలలో తమ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరగడంతో ఆయా రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు తమ నిల్వలను ఎగుమతి చేయడంపై దృష్టి సారించాయి. దీనివల్ల ఆ రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రానికి ధాన్యం రాక నిలిచిపోయి ఫలితంగా మన రాష్ట్రంలో కొరత ఏర్పడింది" - రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్, ఏపీ
బియ్యం నిల్వలు 59.6 మిలియన్ టన్నులు : ఖరీఫ్ కాలంలో కురిసే వర్షాలతో అప్పటి సాగు అవసరాలు తీరతాయి. రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు పెరగడం వల్ల తరవాత కాలానికీ సాగుకు కావాల్సిన నీటి వనరులు సమకూరుతాయి. ఇది సహజంగా జరిగేదే. అయితే ఈ సారి ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం వల్ల నీటికి కటకట తప్పడం లేదు. ఫలితంగా మున్ముందు వరి సాగుపైనా ప్రభావం పడనుంది. దేశంలో చాలా చోట్ల రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో వేడిగాలులు వీస్తున్నాయి. గాలిలో తేమ శాతం పూర్తిగా పడిపోయింది. అంటే వరిసాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణం కనిపించడం లేదు.
అందుకే ఇన్ని తిప్పలు. ఏపీ, బిహార్, ఛత్తీస్గఢ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, తెలంగాణలో వరిసాగుకు ఎల్నినో సవాల్ విసురుతోంది. సాగు తగ్గుతుండడం వల్ల రాష్ట్రాలు బియ్యం నిల్వలు పెంచుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి. ఓ అంచనా ప్రకారం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి బియ్యం నిల్వలు 59.6 మిలియన్ టన్నులుగా ఉన్నాయి. ఈ నిల్వలే కొంత వరకూ కాపాడే అవకాశముంది. రానురాను సాగు మరింత తగ్గితే మాత్రం ఇబ్బందులు పడక తప్పదు.
వరి ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల ధరల్లో వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనబడుతోంది. ఇప్పటికే స్థానికంగా బియ్యం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. వరిసాగు తగ్గిందన్న సాకు చూపించి మిల్లర్లు, వ్యాపారులు కొందరు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారు. ఉన్నట్టుండి ధరలు పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటకలో సోనా మసూరి, ఆర్ఎన్ఆర్ రకాల బియ్యం ధరలు 10-25% మేర పెరిగాయి.
ఈ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు తక్కువగా కురవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఏటా సగటున రిటైల్ ధరలు 7% మేర పెరుగుతుంటాయి. అయితే ఈ సారి మాత్రం మూడు నెలల్లోనే ఏకంగా 145మేర పెరిగాయి ధరలు. హోల్సేల్ పరంగా చూస్తే మండీలలో ప్రీమియం బాస్మతి క్వింటాల్ ధర 4 వేల వరకూ ఉంది. గతేడాది ధరలతో పోల్చి చూస్తే ఇది 30% అధికం. కొన్ని చోట్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ కూడా మొదలైంది. వ్యాపారులుఇష్టమొచ్చిన ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఫలితంగా వినియోగ దారులపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది.
ఇతరదేశాలతో పోటీ పడీ మరీ ఎగుమతులు : నిల్వలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం వల్ల కొద్ది రోజుల వరకూ ఎగుమతులకు అయితే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు అన్నది వాణిజ్య వర్గాల అంచనా. అందుకే ప్రస్తుతానికి ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించలేదు భారత ప్రభుత్వం. కాకపోతే నిల్వలు కచ్చితంగా ఎంత ఉన్నాయని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాల్సిన అవసరమైతే కనబడుతోంది. ఇక ఎగుమతి చేసే బియ్యం ధరలూ భారీగానే పెరుగుతున్నాయి. స్థానికంగా ఉత్పత్తి తగ్గుతుండడం వల్ల ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ధరలు పెంచి మరీ ఎగుమతి చేస్తున్నారు.
ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బియ్యం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. థాయ్లాండ్, వియత్నాంతో పోటీ పడి మరీ భారత్ ఇప్పుడు ఎగుమ తులు చేయగలుగుతోంది. ఇప్పటికి పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నా బియ్యం ధరలు మరీ పెరిగితే మాత్రం కష్టమే. భారత్పై ఆధార పడుతున్న దేశాలన్నీ ధరలు భరించలేక వియత్నాం, థాయ్ లాండ్ వైపు మళ్లే అవకాశాలుంటాయి. అప్పుడు భారత్కే నష్టం తప్పదు అన్నది ఓ విశ్లేషణ.
ప్రస్తుతానికి ఎల్నినో ప్రభావం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అందువల్ల రాను రాను సాగుకు ఇంకా ఇబ్బందులు తప్పవు. పైగా..ఆహార ద్రవ్యోల్బణానికీ పరిస్థితులు దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీటికి అనుసంధానంగా మరి కొన్ని సమస్యలూ ఉన్నాయి. వర్షాలు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల భూగర్భ జలాలపైనే పూర్తిగా ఆధార పడుతున్నారు రైతులు. వ్యవసాయం కోసం ఎక్కువ సమయం బోర్లు వాడాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. అదే సమయంలో డీజిల్ కూడా బాగానే ఖర్చవుతోంది. ఇవన్నీ కలిపి రైతులపై ఆర్థిక భారం పెంచుతున్నాయి.
పంట సరిగ్గా ఎదగక పోవడం వల్ల వాటిని మధ్యలోనే వదిలేయాల్సి వస్తోంది. ఇలా కూడా రైతులు నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. గాలిలో తేమ శాతం లేనప్పుడు వరి పంట సహజంగా ఉండే రోగనిరోధక శక్తిని కోల్పోతుంది. ఫలితంగా తెగులు సోకి ఆ రకంగానూ నష్టం తప్పడం లేదు. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో చేతికొచ్చిన పంట కూడా నాణ్యంగా ఉండడం లేదు. బియ్యం క్వాలిటీగా ఉండకపోవడం వల్ల రైతులు అమ్ముకునేటప్పుడు ఆ మేరకు నష్టపోతున్నారు.
ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్పై ప్రభావం : ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ధరల స్థిరీకరణకు ప్రభుత్వం ముందు కొన్ని మార్గాలున్నాయి. అందులో మొదటిది నిల్వలను బయటకు తీసి మార్కెట్లోకి బియ్యం సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వీటిని అందజేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల సరఫరా పెరిగి ధరలు కాస్త తగ్గుతాయి. కాకపోతే భారీ మొత్తంలో బియ్యం మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలి. ఇది చెప్పుకున్నంత సులభం కాకపోవచ్చు.
గోడౌన్లలో నిల్వ ఉన్న బియ్యంలో విరిగినవి, నూకలు, పాడైపోయినవి కూడా ఉంటాయి. ప్రభుత్వం నిల్వ చేసిన బియ్యం, వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటేనే కొంటారు. లేదంటే ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. డిమాండ్ పెద్దగా లేని రకాలను మార్కెట్లోకి తెచ్చినా సమస్య తీరదు. ఇక మరో మార్గం ఏంటంటే ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించడం. అది కూడా తాత్కాలికంగా. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు వస్తుండొచ్చు. 2023లో ఇదే విధంగా ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించడం వల్ల విమర్శలు వచ్చాయి. మళ్లీ ఇదే నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్పై ప్రభావం పడే అవకాశ ముంది.
ఎల్నినోతో వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల వరిపై మాత్రమే కాదు చెరకు, సోయాబీన్, పప్పు ధాన్యాల సాగుపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకూ ఎల్నినో ప్రభావం కొనసాగుతుందన్న అంచనాలున్నాయి. అనుకున్న విధంగానే ఈ ప్రభావం ఉంటే వ్యవసాయ రంగం ఇంకా కుదేలయ్యే ప్రమాదముంది. పంట ఉత్పత్తులు తగ్గితే అది చివరకు ద్రవ్యోల్బణానికి దారి తీసి కూరగాయలు, సరుకుల ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి. సామాన్యుల నెలవారీ బడ్జెట్ పెరుగుతుంది. ఆగస్టు నాటికే ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. మరి మున్ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో? ఈ సవాళ్లను భారత్ ఎలా అధిగమిస్తుందో? అన్నదే ఇప్పుడు అందరి ముందున్న ప్రశ్నలు.
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