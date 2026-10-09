పండగ ప్రయాణానికి మొదలైన ఇబ్బందులు - తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు ఇవే కష్టాలు
దసరా, దీపావళి పండుగలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని సందడి కనిపిస్తుంది. బస్సుల్లో, రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు దొరకక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ సారైనా ఆ ఇబ్బందులు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:59 PM IST
Journey During Festivals Special Story : పండగ సీజన్ వచ్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పుడే హడావుడి మొదలైంది. దసరా, దీపావళికి సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. మరి కొంత మంది సెలవులు రాగానే పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ ప్లానింగ్ బాగానే ఉన్నా ఊరికి వెళ్లేందుకు అనుకూలమైన పరిస్థితులే కనిపించడం లేదు. రైల్ టికెట్ బుకింగ్కు కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. వెయిటింగ్ లిస్ట్ పెరుగుతూ పోతోంది. రెండు నెలల ముందు నుంచే టికెట్ బుకింగ్కు అవకాశం కల్పించినా డిమాండ్ భారీగా ఉండడం వల్ల అందరికీ రిజర్వేషన్లు కావడం లేదు. బస్ల పరిస్థితీ ఇంతే. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అదనపు బస్లు నడుపుతామని ప్రకటించినా ఇప్పుడున్న డిమాండ్ను అవి భర్తీ చేస్తాయా లేదా అన్నదే అసలు ప్రశ్న. మొత్తంగా పండుగ ప్రయాణం అయోమయంగా మారింది.
పండుగలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని సందడి : దసరా, దీపావళి పండుగలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని సందడి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసమో బతుకుదెరువు కోసమో సొంతూళ్లు వదిలి పట్టణాలకు వెళ్లిన వారంతా ఈ పండుగల సమయంలోనే స్వస్థలాలకు వెళ్లాలని అనుకుంటారు. ఓ వారం పది రోజులు అక్కడ గడిపి మళ్లీ పట్నం బాట పడతారు. చెప్పాలంటే పండుగకు ఊరు వెళ్లడం అనేది సెంటిమెంట్తో కూడుకున్న విషయం. కానీ ఈ ప్రయాణానికి ఏటా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. ఇటు ఏపీ, అటు తెలంగాణలో లక్షలాది మంది పండుగల సమయంలో ప్రయాణిస్తుంటారు. వారందరికీ సరైన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పిస్తేనే ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. ఇక్కడే ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఏటా ఈ సీజన్లో డిమాండ్ ఉంటుందని తెలిసినా తగ్గట్టుగా సర్వీస్లు ఉండడం లేదు. ప్రభుత్వాలు చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా ఈ ఏడాది కూడా పండగ ప్రయాణానికి అవే పాట్లు పడాల్సి వస్తోంది.
తెలంగాణలో టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి : దసరా పండగకు హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరే రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ భారీగానే ఉంటోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ నగరవాసులు సొంతూళ్లకు లేదా పుణ్యక్షేత్రాలు లేదా పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. కొంత మందికి రిజర్వేషన్ అవుతోంది. కానీఇంకా కన్ఫమ్ కాని వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. టికెట్ ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయని అంతా రైళ్లలో ప్రయాణిం చేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. డిమాండ్ పెరుగుతోంది. తగ్గట్టుగా రిజర్వేషన్లు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఈ సీజన్లో డిమాండ్ భారీగానే ఉంటుందని రెండు నెలల ముందే టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది రైల్వే. అప్పటి నుంచే బుకింగ్స్ మొదలు పెట్టారు ప్రయాణికులు. కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, చర్లపల్లి, లింగంపల్లి తదితర స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరే రైళ్ల టికెట్ల రిజర్వేషన్లు చూస్తే డిమాండ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థమవుతోంది.
ఏపీలో స్పెషల్ రైళ్లు : ఇక ఏపీ విషయానికి వస్తే సాధారణంగా దసరా, దీపావళి పండుగ సీజన్లో స్పెషల్ సర్వీస్లు నడుపుతుంది రైల్వే శాఖ. విజయవాడ మీదుగా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే రైళ్లు కేటాయి స్తుంది. ఈసారి కూడా నెల రోజుల ముందుగానే ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ను ప్రకటించి రిజర్వేషన్లు చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించింది రైల్వే శాఖ. అప్పటి నుంచి డిమాండ్ ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. వెయిటింగ్ లిస్ట్ అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. స్పెషల్ ట్రైన్స్ పరిస్థితి ఇలా ఉంటే రెగ్యులర్గా నడిచే రైళ్లలో టికెట్స్ పూర్తిగా బుక్ అయ్యాయి. పండక్కి రైళ్లలో ఊరెళ్లాలనుకునే వారికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ తత్కాల్. అప్పుడు బుక్ అయితే అయినట్టు లేదంటే లేదు. విజయవాడ చాలా పెద్ద జంక్షన్. మామూలు రోజుల్లోనే రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పండగ రోజుల్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువ వుతుంది. దసరా నవరాత్రుల్లో కనకదుర్గమ్మ వారిని దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భారీగానే తరలి వస్తుంటారు. పండుగ రోజు ఈ సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని డివిజన్ పరిధిలో 70 ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు. అయినా చాలని పరిస్థితి ఉంది.
నేరుగా రిజర్వేషన్లు దొరకని వారు తత్కాల్లో గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ అక్కడా అదే పరిస్థితి. అలా కౌంటర్ తెరిచిన కాసేపట్లోనే వేగంగా టికెట్స్ బుక్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మరో సమస్య ఏంటంటే కొంత మంది దళారులు టికెట్లు ముందుగానే బల్క్గా బుక్ చేసి వాటిని ఆ తరవాత ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇది ఎప్పుడూ జరిగేదే అయినా అధికారులు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు అన్నది ప్రధాన ఆరోపణ. హైదరాబాద్లోని కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, చర్లపల్లి, లింగంపల్లి నుంచి బయల్దేరే వెంకటాద్రి, ఫలక్నుమా, గోదావరి, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్, గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ భారీగా ఉంటోంది. ఇక ఏపీలో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు, హౌరా, సికింద్రాబాద్ వైపు మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాల్సిన అవసరం కనబడుతోంది. రైళ్ల పరిస్థితి ఇలా ఉన్నా బస్ సర్వీస్లను మాత్రం పెంచాయి..తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు. ఇది కొంత వరకూ ఊరటనిచ్చే విషయమే కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే సమస్యలు ఇక్కడున్నాయి. టికెట్ ధరలు పెంచడం వల్ల ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం తప్పేలా లేదు.
7 వేల అదనపు బస్ సర్వీస్లు : తెలంగాణ ఆర్టీసీ దసరా సీజన్ కోసం ప్రత్యేకంగా 7 వేల అదనపు బస్ సర్వీస్లు నడప నున్నట్టు ప్రకటించింది. ప్రాంతాల వారీగా ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని బస్లు నడుస్తాయన్నదీ వెల్లడించింది. ఈ వివరాల ప్రకారం చూస్తే కరీంనగర్ జోన్ నుంచి అత్యధికంగా 3,533 బస్లను నడవనున్నాయి. ఆదిలాబాద్ నుంచి 431, నిజామాబాద్ నుంచి 719, వరంగల్ నుంచి 530 అదనపు సర్వీస్లు నడపనుంది ఆర్టీసీ. అక్టోబర్ 10, 16, 17వ తేదీల్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తోంది. హైదరాబాద్లోని ఎమ్జీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్, ఆరామ్ఘర్, ఎల్బీనగర్ రింగ్ రోడ్, కేపీహెచ్బీ నుంచి బస్లు నడపనుంది. ప్రయాణానికి ఎలాంటి ఇబ్బందు ల్లేకుండా చూస్తామని ఆర్టీసీ చెబుతోంది. కాకపోతే ఇక్కడ సమస్యేంటంటే మహిళలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం కొనసాగినా మిగతా వారికి మాత్రం టికెట్ ధరల భారం తప్పేలా లేదు. స్పెషల్ బస్లలో టికెట్ ధరలను 1.5 రెట్లు పెంచింది తెలంగాణ ఆర్టీసీ. రెగ్యులర్ బస్లలో సాధారణ టికెట్ ధరలే ఉండనున్నాయి. సాధారణ బస్లు ఎలాగో సరిపోవు. చాలా మంది స్పెషల్ సర్వీస్లనే వినియోగించుకుంటారు. ఆ మేరకు ప్రయాణికులు అదనపు భారాన్ని మోయాల్సిందే.
హైదరాబాద్లో హాస్టల్స్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు, దసరా సెలవులకు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీస్లు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హాస్టళ్లు, కాలేజీల నుంచే ప్రత్యేక బస్లు ఏర్పాటు చేయనుంది. అంతే కాదు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, కాలనీలు, టౌన్షిప్లలో నివసించేవారికి వారి ప్రాంతానికే ప్రత్యేక బస్సులు పంపనుంది. కనీసం 30 మంది ప్రయాణికులు ఉంటేనే ఈ సౌకర్యం పొందవచ్చు. కళాశాలలకు, పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చిన ప్పుడు విద్యార్థులు తమ సొంతూళ్లకు వెళ్తుంటారు. కాకపోతే...రైళ్లు, బస్సుల రద్దీ కారణంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ వెళ్లాల్సి వస్తుంది. గతంలో ఎలాంటి ప్రత్యేక సదుపాయాలు లేక విద్యార్థులకు అవస్థలు తప్పలేదు. ఆర్టీసీ ఈసారి తీసుకున్న నిర్ణయంతో విద్యార్థులకు మేలు చేసే అవకాశం ఉంది.
అన్ని డిపోల నుంచి ప్రత్యేక బస్లు : అటు ఏపీలోనూ ఆర్టీసీ పండగ రద్దీని తట్టుకునేందుకు అదనపు సర్వీస్లు నడిపేందుకు ముందుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని డిపోల నుంచి ప్రత్యేక బస్లు నడుస్తున్నాయి. ఉదాహ రణకు చూసుకుంటే కాకినాడ రీజియన్ నుంచి హైదరాబాద్కు ప్రత్యేకంగా 23 బస్లు, విజయ వాడకు 114 అదనపు బస్లు కేటాయించారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల నుంచి ఏపీలోని విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం, నెల్లూరు లాంటి ప్రధాన నగరాలకు ప్రత్యేక బస్లు నడుస్తున్నాయి. పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీస్లలో మహిళలు స్త్రీశక్తి పథకం ద్వారా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఇక అదనపు సర్వీస్లలో మాత్రం టికెట్ ధరలు 1.5 రెట్లు ఎక్కువగా ఉండనున్నాయి. సాధారణ బస్లలో మాత్రం ఎప్పటి ధరలే ఉంటాయి.
ఆర్టీసీ, రైళ్లలో టికెట్లు దొరక్కపోతే..ప్రయాణికులకు ఉన్న ఒకే ఒక్క అవకాశం..ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్. టికెట్లు దొరకలేదు ఎలాగోలా మన బస్లు ఎక్కాల్సిందే అని ఇష్టమొచ్చినట్టు టికెట్ ధరలు పెంచేస్తాయి ట్రావెల్స్ సంస్థలు. సాధారణ ధర కంటే కనీసం రెండు నుంచి మూడు రెట్లు పెంచుతాయి. డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ధరలూ పెరుగుతాయి. ఏటా పండగల సమయంలో ఇది జరిగేదే అయినా అధికారులు తనిఖీలు చేయకపోవడం, పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల వీరి దందా ఇష్టారాజ్యంగా సాగుతోంది. ఎలాగోలా వెళ్లాలనుకునే వారు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వారు ఎంత చెబితే అంత చెల్లించి ప్రయాణిస్తున్నారు. ఎన్నేళ్లు గడుస్తున్నా డిమాండ్కు తగ్గ ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. అటు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ దోపిడీకి అడ్డుకట్ట పడడం లేదు.
ఈ సమస్యలన్నీ ఒక ఎత్తైతే వ్యక్తిగత వాహనాల సంఖ్య పండగ సమయాల్లో విపరీతంగా ఉంటోంది. సంక్రాంతి సమయంలో టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఎంత పెద్ద క్యూ ఉంటోందో చూస్తూనే ఉన్నాం. ప్రతి పండగకూ ఇదే పరిస్థితి. ఆ సమయంలో ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్లో ప్రతిసారీ సమస్యలే ఎదురవుతున్నాయి. ప్రయాణికుల సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నాయి. అయినా వ్యవస్థాపరంగా ఉన్న ఇబ్బందులు తీర్చే ప్రయత్నాలు జరగకపోవడం వల్ల ప్రయాణ పాట్లు ఇలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
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