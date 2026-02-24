ETV Bharat / opinion

ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌, బెట్టింగ్‌ యాప్స్​కు బానిసలుగా మారుతున్న యువత - నిషేధించాలని తీర్పు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

గతేడాది రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా చీకటి లావాదేవీలు - రానున్న ఐపీఎల్​తో మరింత ముప్పు - వీటి భారిన పడి మోసపోతున్న వారు ఎంతోమంది - ఆర్థిక అవకతవకల వేలాది కోట్లు పక్కదారి

ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌, బెట్టింగ్‌ యాప్స్
Online Games And Betting Apps (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 5:17 PM IST

Updated : February 24, 2026 at 5:37 PM IST

Special Story on Online Games And Betting Apps Effects: ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌, బెట్టింగ్‌ యాప్స్‌ బారిన పడొద్దని పదే పదే చెబుతున్నాయి న్యాయస్థానాలు. ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ దిశగా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. అయినా ఫలితం శూన్యంగానే ఉంది. దేశంలో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌, బెట్టింగ్ యాప్స్‌కి బానిసలుగా మారుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడే ఈ ప్రమాదకర యాప్స్‌పై ఇప్పటికే నిషేధం ఉంది. కానీ, అక్రమ మార్గంలో వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లలోకి వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఏదో ఒక ప్రకటన పేరుతో యూజర్లను మభ్యపెట్టి ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌, బెట్టింగ్‌ వైపు లాగుతున్నాయి ముఠాలు. వాటి ఊబిలో ఎంతో మంది చిక్కుకుపోతున్నారు. అందినకాడికి అప్పులు చేసి బెట్టింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. తీరా అందులో నష్టపోయి చేసిన అప్పులు తీర్చలేక ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.

దేశ భద్రతకు ముప్పుగా: ఈ ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడటమే గాక ఉగ్రవాదానికి ఊతంగా నిలుస్తూ దేశభద్రతకు ముప్పుగా మారుతున్నాయి. ఆర్థిక అవకతవకలకు నెలవుగా మారి వేలాది కోట్లు పక్కదారి పట్టేలా చేస్తున్నాయి. అక్రమ నగదు చలామణీ, పన్నుల ఎగవేతకు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. గతేడాది అక్రమ గేమింగ్‌ సైట్ల ద్వారా ఏకంగా రూ.13 వేల కోట్ల పైగా చీకటి లావాదేవీలు జరగడమే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్‌ హైదరాబాద్‌ జోనల్‌ విభాగం ఇటీవలే ఈ విషయాన్ని గుర్తించడం గమనార్హం. ఈ సిండికేట్‌లో కీలక సూత్రధారిగా షెల్‌ కంపెనీలు ఉన్నాయి. మోసపూరిత కేవైసీ ధ్రువీకరణలకు, రియల్‌ మనీ గేమింగ్‌ వేదికల నగదు చలామణీకి సహకరించినట్లు వెల్లడైంది.

"ఈ అప్లికేషన్స్​ను ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వీటిలో చాలా వరకు మనీలాండర్​కు పాల్పడుతున్నారు. 2025లో మన సెంట్రల్​ గవర్నమెంట్​ ఒక చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చింది. ఆ యాక్ట్​ ప్రకారం రియల్​ మనీతో నడిచే ఏ అప్లికేషన్​ అయిన, ఏ గేమ్​ అయిన పూర్తిగా బ్యాన్​ చేస్తున్నారు. ఆ చట్టం తీసుకువచ్చినా కొన్ని రకాల వెబ్​సైట్​లు మ్యూల్​ అకౌంట్స్ ద్వారా ఆ యాప్​లను నడిపిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలను, ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ డిపార్ట్​మెంట్​ను మోసం చేస్తున్నారు." -సాయి సతీశ్​ సైబర్,​ సెక్యూరిటీ నిపుణులు

నిషేధించాలని తీర్పు ఇచ్చిన సుప్రీం : కట్టుతప్పుతున్న సంస్థల వైఖరిని కేంద్రం గతంలోనే సుప్రీం కోర్టుకు నివేదించింది. వాటిని నిషేధించడం సబబేనని స్పష్టం చేసింది. మనీల్యాండరింగ్‌ వ్యవహారాల్లో 2 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ సంస్థలకు చెందిన రూ.523 కోట్ల డిపాజిట్లను ఈడీ ఇటీవల నిలిపివేసింది. ఐతే, చాలావరకు ఈ తరహా యాప్స్‌ విదేశాల నుంచి ఆపరేట్ చేయటంతో వాటిని గుర్తించడం అధికారులకు కష్టంగా మారింది. ఫలితంగా ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌ మాయలో పడి భారతీయులు ఏటా రూ.20 వేల కోట్ల మేర నష్ట పోతున్నారు. అంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం అవుతోంది.

బలైపోయిన వారు ఎంతోమంది: ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌తో పాటు బెట్టింగ్‌లో నిండా మునిగి ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తంగడపల్లికి చెందిన పవన్‌ అనే వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌లో నష్టపోయి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. పశువుల దాణా విక్రయించే పవన్‌ అప్పులు చేసి మరి బెట్టింగ్‌ జూదానికి అలవాటు పడ్డాడు. దీంతో లక్షల్లో నష్టపోయి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. హైదరాబాద్‌లోని జీడిమెట్లకు చెందిన రవీందర్ అనే వ్యక్తి డబ్బులు వస్తున్నాయనే ఆశతో ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌కి అలవాటు పడ్డాడు. అప్పులు చేసి గేమింగ్ ఊబిలో చిక్కుకున్నాడు. చివరకు ఆన్‌లైన్‌లో గేమ్ ఆడి త‌ప్పు చేశానని, ఆదాయం వస్తుందనే ఆశ‌తో అప్పులు చేశానని ఇక నేను బతకలేను అంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అలాగే నిర్మల్ జిల్లా రాణాపూర్‌కు చెందిన ప్రేమ్‌కుమార్‌ది కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఎరువుల వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌కి బానిసగా మారాడు. బెట్టింగ్‌తో పాటు వ్యాపారంలోనూ తీవ్రనష్టం వాటిల్లింది. దీంతో మనస్థాపానికి గురై సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇందులో అందరిదీ ఒకే కథ. కాలక్షేపం లేదా ఆశతో ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్, గేమింగ్‌కి అలవాటు పడటం, ఆ తర్వాత బానిసగా మారి బలవన్మరణానికి పాల్పడటం.

ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు: దేశంలో జూదం ద్వారా ఏటా 8.50లక్షల కోట్లకు పైగా చేతులు మారుతున్నట్లు పలు నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. బెట్టింగ్‌, ఆన్‌లైన్‌ జూదం కారణంగా యువత పెడదోవ పట్టడం, ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నట్లు గ్రహించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలకు సన్నద్ధమైంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్‌, 2025ను తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే నగదుతో ముడిపడిన ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ను నిషేధించింది. అలాగే, వీటితో సంబంధం ఉన్న 242 వెబ్‌సైట్లను బ్లాక్‌ చేసింది. బెట్టింగ్‌, జూదాన్ని ప్రమోట్‌ చేస్తున్న దాదాపు 8వేల వెబ్‌సైట్లపై చర్యలు చేపట్టింది. ఇటీవల రియల్‌మనీ గేమింగ్‌ యాప్‌లను నిషేధించింది. ఐతే, కాసులకు ఆశపడి కొంతమంది సినీతారలు, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు గేమింగ్, బెట్టింగ్‌ యాప్‌లకు ప్రచారం కల్పిస్తుండటంతో యువత పెద్ద సంఖ్యలో వాటివైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ సదరు వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టింది.

ఐపీఎల్​తో మరింత ముప్పు: దేశీయంగా రోజూ 14 కోట్లమంది ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగుల్లో నిమగ్నమవుతున్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఐపీఎల్ ప్రారంభం కానుండటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలామంది ఐపీఎల్‌ సమయంలోనే బెట్టింగ్‌కి అలవాటు పడుతున్నట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌, బెట్టింగ్ యాప్స్‌ని పూర్తిగా నిషేంధించాల్సిన అసవరం ఉంది. అలాంటి యాప్స్ నడిపిస్తున్న లేదా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ ప్రమాదకర యాప్స్ బారిన పడకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి.

