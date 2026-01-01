ETV Bharat / opinion

కొత్త సంవత్సరం 2026 - డిస్కౌంట్స్ కారణంగా పెరుగుతున్న సేల్స్!

న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా వ్యాపారాల జోరు - ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్‌ పెడుతున్న సంస్థలు - ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులపై భారీగా ఆఫర్లు - డిస్కౌంట్స్ కారణంగా పెరుగుతున్న సేల్స్

New Year 2026 Business
New Year 2026 Business (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 3:36 PM IST

5 Min Read
New Year 2026 Business : ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్. ఇదో పెద్ద బిజినెస్. కొత్త ఏడాదిని ఎలా క్యాష్ చేసుకోవాలని చూసే వ్యాపార సంస్థలకు ఈ సీజన్ మంచి లాభాలను అందిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తుల నుంచి నెలవారీ సరకులు వరకూ అన్నింట్లోనూ ఆఫర్స్ వెల్లువెత్తుతాయి. డిసెంబర్ మధ్య నుంచే వీటిపై ప్రచారం మొదలవుతుంది. చివరి వారం వచ్చే సరికి ఇది పీక్స్‌కు చేరుకుంటుంది. ఈ ప్రచారం కారణంగానే విపరీతంగా సేల్స్ పెరుగుతాయి. ప్రజలు కూడా కొత్త ఏడాది సందర్భంగా ఏదో ఓ కొత్త వస్తువు ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవాలని భావిస్తున్నారు. అందుకే ఈ సమయంలో సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగా డిస్కౌంట్స్‌ కూడా ఉండడం వల్ల ఇయర్‌ ఎండ్‌ వ్యాపారం మరో లెవెల్‌కు చేరుకుంటోంది.

కొత్త స్టాక్‌తో న్యూ ఇయర్ మొదలు : ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువులు కొనాలని ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేసుకున్న వారుంటారు. అలాంటి వారందరికీ పండగలు సరైన సీజన్లు. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో ఈ న్యూ ఇయర్ కూడా చేరింది. ముందే కొనాలనుకునే వారు కూడా డిసెంబర్ వచ్చేంత వరకూ వెయిట్ చేద్దాంలే అని ఆగిపోతారు. ఎందుకంటే డిసెంబర్ అంటేనే డీల్స్‌, ఆఫర్స్. వ్యాపార సంస్థలు కూడా అప్పటి వరకూ ఉన్న స్టాక్‌ను వీలైనంత వరకూ విక్రయించి కొత్త స్టాక్‌తో న్యూ ఇయర్ మొదలు పెట్టాలని చూస్తాయి. అందుకే దుకాణాలు ఇయర్ ఎండ్ సేల్స్ బోర్డులతో అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. వినియోగదారులు కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి ఆఫర్స్ గురించే చూస్తూ ఉంటారు. అవకాశం వచ్చీ రాగానే షాప్స్‌, స్టోర్స్‌కు క్యూ కడతారు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల సేల్స్ గురించే.

వీటిపై డిస్కౌంట్స్‌ : స్మార్ట్ ఫోన్స్ నుంచి మొదలు పెట్టి స్మార్ట్ టీవీలు, స్పీకర్స్, ల్యాప్‌టాప్‌లు, స్మార్ట్ వాచ్‌లు ఇలా ఒక్కటేమిటి. అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులపై కొత్త ఏడాది సందర్భంగా ఆఫర్లు ప్రకటిస్తాయి ఆయా సంస్థలు. ఈ ఆఫర్ల జాతర క్రిస్మస్‌కు ముందు నుంచే మొదలవుతుంది. కొన్ని కంపెనీలు వీటిని సంక్రాంతి ముగిసే వరకూ కంటిన్యూ చేస్తాయి. అయితే న్యూ ఇయర్ ముందు మాత్రం కాస్త ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటాయి. ఎండాకాలంలో అయితే ఫ్రిజ్‌ల ధరలు మండిపోతాయి. అలాగే కూలర్స్‌ పరిస్థితి కూడా అంతే. చలికాలం అనేది వీటికి అన్‌సీజన్. కాస్త ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి. పైగా వీటిపై డిస్కౌంట్స్‌ కూడా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది వీటిని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. వచ్చే వేసవికి ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని ఏసీలు తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

పేమెంట్ చేస్తే రాయితీలు అంటూ సేల్స్ : ఇదంతా ఆఫ్‌లైన్ సంగతి. ఇక ఆన్‌లైన్‌ కథ వేరే ఉంటుంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ లాంటి ఇ-కామర్స్ సైట్స్‌ అయితే ఆఫర్లతో అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ గూడ్స్‌పై ఆఫ్‌లైన్‌తో పోటాపోటీగా ఆఫర్స్‌ ప్రకటిస్తాయి. బయట షాపులతో పోల్చుకుంటే ఆన్‌లైన్‌లోనే తక్కువగా వస్తోంది అనిపించేలా ఉంటాయి ఆ ధరలు. అందుకే ఆన్‌లైన్‌లోనే కొనుగోలు చేసేస్తుంటారు కొందరు. స్మార్ట్ ఫోన్ డేస్, ల్యాప్‌టాప్ డేస్ అంటూ ప్రత్యేకంగా సేల్స్ డే పెడతారు. ఆ ఒక్కరోజులోనే భారీగా సేల్స్ నమోదవుతాయి. ఆఫ్‌లైన్ అయినా, ఆన్‌లైన్ అయినాఈఎంఐ సౌకర్యం వచ్చిన తరవాత కొనుగోలు చేయడం పెద్ద కష్టంగా అనిపించడం లేదు. నెలకు ఇంత చొప్పున కట్టే వెసులుబాటు వచ్చేసింది. పైగా ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్స్‌, ఫలానా బ్యాంక్ నుంచి పేమెంట్ చేస్తే రాయితీలు అంటూ సేల్స్ పెంచుకుంటున్నాయి సంస్థలు.

సోషల్ మీడియాలోనూ ఎక్కువ ప్రచారం : ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్‌ సంగతి పక్కన పెడితే కేవలం న్యూ ఇయర్ పార్టీల కోసం చేసే ఖర్చు కూడా బాగానే ఉంటోంది. డెకరేషన్ ఐటమ్స్, కేక్‌ల కోసమే డబ్బులను నీళ్లలా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ, అక్కడ అని కాదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కేక్‌లను కస్టమైజ్ చేసుకునే వారూ ఎక్కువవుతున్నారు. డిసెంబర్ నుంచి జనవరి మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా బేకరీలలో కేక్‌ల ఆర్డర్లు 30-40% మేర ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్స్‌లో తయారు చేయడం, సోషల్ మీడియాలోనూ ఎక్కువగా ప్రచారం చేయడం లాంటివి సేల్స్‌ను అమాంతం పెంచుతున్నాయి. సింపుల్‌గా ఫోన్‌లోనే ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు. ఈ సర్వీస్‌ కూడా కేక్ బిజినెస్‌ను మరింత పెంచింది. వీటితో పాటు డెకరేటివ్ ఐటమ్స్‌కు కూడా బాగానే గిరాకీ ఉంటోంది. ఈ డిమాండ్ క్రిస్మస్ నుంచే మొదలవుతుంది.

సీజన్‌కు తగ్గట్టుగానే ఆయా బ్రాండ్స్‌ డిస్కౌంట్స్‌ : ఇయర్‌ ఎండ్‌ సందర్భంగా దుస్తుల వ్యాపారానిది మరో లెక్క. ఈ బిజినెస్ నవరాత్రి ఉత్సవాల నుంచే మొదలవుతుంది. అంటే దసరా పండగ నుంచే షురూ అవుతుంది. ఇదే ట్రెండ్ న్యూ ఇయర్ వరకూ కొనసాగుతుంది. పార్టీలు, పెళ్లిళ్లు, వేడుకలు ఈ సీజన్‌లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే సంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు వెస్టర్న్ వేర్‌కు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ సీజన్‌కు తగ్గట్టుగానే ఆయా బ్రాండ్స్‌ డిస్కౌంట్స్‌ ప్రకటిస్తాయి. ఆన్‌లైన్‌తో పాటు ఆఫ్‌లైన్‌లోనూ ఈ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా చాలా మంది ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్‌కు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఆ పార్టీలో కాస్త ప్రత్యేకంగా కనిపించాలని అందరూ రకరకాల దుస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. స్టైలిష్‌గా ఉండే అవుట్‌ఫిట్స్‌ను కొంటారు. అందుకే ఈ దుస్తుల విక్రయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ సేల్స్‌ అనే ఆఫర్‌తోనూ ఆకర్షిస్తాయి పలు బ్రాండ్స్. విపరీతంగా ప్రచారం చేస్తాయి. మార్కెటింగ్ అంతా ఈ సీజన్‌లో బాగా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

రెస్టారెంట్స్‌కు క్యూ : ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తుల తరవాత న్యూ ఇయర్ సమయంలో ఎక్కువగా ఖర్చు చేసేది రెస్టారెంట్స్‌లోనే. రోజూ ఇంట్లో వండుకునేదే కదా ఈ ఒక్కరోజు సరదాగా బయటకు వెళ్లి తినేద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలా మంది. అందుకే కొత్త ఏడాదికి వెల్‌కమ్ చెప్పే ముందు అందరూ రెస్టారెంట్స్‌కు క్యూ కడుతున్నారు. వీటి కోసం అడ్వాన్స్‌గా టేబుల్ బుకింగ్స్ కూడా అవుతున్నాయి. అంతే కాదు. ఆ రెస్టారెంట్స్‌లోనే కేక్స్‌ తెప్పించుకుని న్యూ ఇయర్ వేడుకలు చేసుకుంటున్న వారూ ఉన్నారు. స్పెషల్ మెనూలు అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు రకరకాల ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్, కాంప్లిమెంటరీలు కూడా ఇస్తున్నాయి రెస్టారెంట్స్. వీటికి తోడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నాయి. ముందే బుక్ చేసుకుంటే కొంత డిస్కౌంట్ ఇస్తామని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఇలా ఒకేసారి భారీగా బుకింగ్స్ అవుతున్నాయి.

న్యూ ఇయర్ సేల్స్‌పై ఆసక్తి : కొత్త ఏడాది అంటే ఓ వేడుక మాత్రమే కాదు. అంతకు మించిన వ్యాపారం. ఇప్పటి వరకూ చెప్పుకున్న అంశాలే ఇందుకు ఉదాహరణ. కేవలం న్యూ ఇయర్ పేరిట కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది. పైగా ఏటా ఇది ఎంతో కొంత పెరుగుతూ పోతోంది. అటు వినియోగదారులు కూడా న్యూ ఇయర్ సేల్స్‌పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే సేల్స్ రూపంలో అటు కంపెనీలకు లాభాలు వస్తుంటే ఆఫర్స్ రూపంలో ఇటు కస్టమర్స్‌కు ఈ సీజన్ కలిసొస్తోంది.

