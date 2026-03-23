ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆరుట్ల! - రూపుదిద్దుకుంటున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు
ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు తీసిపోని విధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు - పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా రూపుదిద్దుకున్న ఆరుట్ల పబ్లిక్ స్కూల్ - స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టిన విద్యాకమిషన్ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి
Published : March 23, 2026 at 6:38 PM IST
Young India Arutla Public School : విద్యార్థుల ప్రగతికి పునాది వేసేది పాఠశాలలే. అవి ఎంత పటిష్ఠంగా ఉంటే విద్యార్థులు అంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. అందుకే దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే రూపుదిద్దుకుంటుంది అంటారు. అలాంటి పాఠశాలలను అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్ది, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉంది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందులో భాగంగానే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లకు శ్రీకారం చూట్టింది. పైలట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఆరుట్ల గ్రామంలో తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాల ఆధునిక హంగులతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పోటీగా నాణ్యమైన విద్యతో పాటు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సహా అనేక అంశాల్లో విద్యార్థులు రాణించేలా సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది.
ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు దీటుగా : రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్షరాస్యత శాతం పెరగాలి. అందుకోసం ప్రతి పేద విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి. అది కూడా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో. అప్పుడే రాష్ట్రం, దేశం అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో విద్యాప్రమాణాలు మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు దీటుగా ఇంటిగ్రేటెడ్ సూళ్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్ల గ్రామంలోని తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాల ఆధునిక హంగులతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా సర్వాంగ సుందరంగా నిర్మితమవుతోంది.
విరాళాలు కూడా తోడయ్యాయి : రాష్ట్రవ్యాప్తంంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలు ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్కి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రతి మండలంలో కనీసం రెండు ప్రభుత్వ బడులను తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లుగా మార్చాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంది. పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల, ఆరుట్ల ఉన్నత పాఠశాలలతో పాటు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలంలో వంగూరు, పోల్కమ్పల్లి హైస్కూళ్లను ఎంపిక చేసింది. సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫోరమ్ (ఎస్డీఎఫ్)నుంచి దాదాపు 3 కోట్ల రూపాయలు విరాళంగా అందగా మొత్తం రూ.15 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆరుట్ల పాఠశాల పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ నిధులు, ఎన్జీవోలకు తోడు గ్రామస్థుల సహకారంతో ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాల రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి.
"ఇక్కడ దాదాపు 147 మంది చిన్నారులు ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్నారు. 493 మంది స్టూడెంట్స్ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్నారు. 621 మంది విద్యార్థులు మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నారు. హైస్కూల్లో 343 మంది విద్యార్థులున్నారు. దాదాపు ఇక్కడి విద్యార్థుల సంఖ్య 1603గా ఉంది. 61 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ప్రీ ప్రైమరీలో నలుగురు, ప్రాథమిక పాఠశాలలో 18 మంది, హైస్కూల్లో 17, అలాగే మోడల్ స్కూల్లో 22 మంది టీచర్లున్నారు. 25 మంది నాన్ టీచింగ్ ఉపాధ్యాయులున్నారు. విద్యార్థులకు క్రీడలపైన కూడా దృష్టి పెట్టి సకల వసతులు కల్పిస్తున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా తీర్చి దిద్దాం. ఏప్రిల్లో జ్యోతి బాపూలే జయంతిని పురస్కరించుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పాఠశాలను అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశముంది" - గిరిధర్ గౌడ్, ఆరుట్ల స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు
తొలి పబ్లిక్ స్కూల్గా రికార్డు! : విద్యాకమిషన్ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి సూచన మేరకు పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఎంపికైన ఆరుట్ల పాఠశాలను పూర్తిస్థాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దాదాపు 5 ఎకరాల్లో పాఠశాల ప్రాంగణంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 80 శాతం పనులు పూర్తికాగా, వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నాటికి పనులన్నీ పూర్తి చేసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఆరుట్ల పాఠశాల అంతర్జాతీయ స్కూల్ మాదిరి కనిపిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి వస్తే, రాష్ట్రంలో తొలి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్గా రికార్డుకు ఎక్కనుంది.
సెమీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్గా : ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం ఒక ప్రాంగణంలో అన్ని స్థాయిల విద్య అందుబాటులో ఉంచడమే. ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి హైస్కూల్ వరకు విద్యార్థులు ఒకే క్యాంపస్లో చదువుకునేలా సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ నర్సరీలో చేరితే పదో తరగతి లేదా ఇంటర్ వరకు చదువుకోవచ్చు. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లు సెమీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలుగా పనిచేస్తాయి. ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్ సమకూరుస్తారు. ఇంగ్లీషు మీడియంలో విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒక్కో తరగతికి ఒక టీచర్ని నియమించారు.
నాలుగు నెలల నుంచి అకాడమిక్స్తో పాటు ఎమ్ఎన్ఎస్ తరగతులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్లాసుల్లో మ్యాథ్స్పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాం. సైన్స్ ల్యాబ్, లైబ్రరీ వంటి అన్ని వసతులున్నాయి. ఈ స్కూల్లో ఆహారం కూడా నాణ్యతగా ఉంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నంతో పాటు సాయంత్రం స్నాక్స్ కూడా పెడుతున్నారు. క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్తో చక్కగా బోధిస్తున్నారు. చిన్న పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆయా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది" - విద్యార్థులు, కోరుట్ల హైస్కూల్
డిజిటల్ బోధనతో : ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్లో భాగంగా మోడల్ స్కూల్, ప్రీ-ప్రైమరీ బ్లాక్స్, ప్రైమరీ సెక్షన్స్, హై స్కూల్ తరగతులు నిర్మిస్తున్నారు. ఆధునిక సదుపాయాలతో క్లాస్ రూమ్స్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. ప్రతీ తరగతి గదిలో డిజిటల్ బోర్డులపై విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. సైన్స్, గణితం, ఆంగ్ల ల్యాబ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే, 1 నుంచి 8 తరగతులకు ఒక లైబ్రరీ, 9 నుంచి 12వ తరగతి వరకు మరో గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ లైబ్రరీల్లో సుమారు 800 వందలకు పైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. మున్ముందు విద్యార్థుల అవసరాలను బట్టి పుస్తకాల సంఖ్య పెంచనున్నారు. ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి పాఠశాలలో ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయో అవన్నీ తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లలో సమకూరుస్తారు. ఈ తరహా సౌకర్యాలతో విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందుతుందని ఉపాధ్యాయులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా రీడింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా ఒక్కో తరగతిలోని విద్యార్థి ఏ లెవల్లో ఉన్నాడో ముందు పరీక్షిస్తాం. మినిమమ్ న్యూమరల్ స్కిల్స్ (ఎమ్ఎన్ఎస్) ఆధారంగా వారిని ఏ,బీ,సీ గ్రేడ్లలో కేటాయిస్తాం. అలా వారిని మళ్లీ లెవల్ 1,2,3 విధంగా పరిగణిస్తున్నాం. కొందరు విద్యార్థులు లెవల్ 3కి కూడా వెళ్లినవారున్నారు"- టీచర్స్, ఆరుట్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్
క్రీడల్లోనూ సత్తా చాటేలా : విద్యార్థులకు చదువు ఎంత ముఖ్యమో క్రీడలూ అంతే ముఖ్యం. అందుకే, ఇక్కడ నాణ్యమైన విద్యతో పాటు క్రీడలకూ సమప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ప్రీ ప్రైమరీ విద్యార్థులకు అవసరమైన ఆట వస్తువులు, ఫర్నిచర్ సమకూర్చారు. క్రికెట్ ఆడుకునేందుకు వీలుగా బాక్స్ నెట్ నిర్మించారు. ఫుట్బాల్, బాస్కెట్ బాల్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేశారు. ఖోఖో, ఫుట్బాల్, కబడ్డీ, బాస్కెట్బాల్, ఇలా అనేక క్రీడల్లో విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులూ పలు క్రీడల్లో రాణిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన పోటీల్లో రాష్ట్రస్థాయి ఫుట్బాల్కి పలువురు విద్యార్థులు ఎంపిక అయ్యారు. జిల్లాస్థాయి వాలీబాల్ పోటీల్లో కొందరు సత్తాచాటారు.
"అన్ని గేమ్స్ ఆడేందుకు ఇక్కడ అవకాశాలున్నాయి. ఖోఖోలో జిల్లా స్థాయి వరకు ఆడాము. ఇక్కడ చదువుతున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. బాస్కెట్ బాల్ గేమ్లో స్టేట్ లెవల్కు ఎంపికయ్యాము. ఇటీవల జరిగిన పోటీల్లో రంగారెడ్డి జిల్లా తరపున ఆడి రెండో స్థానంలో నిలిచాం. అలాగే పీఎం శ్రీ కప్లో ఫుట్ బాల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంపికయ్యాము. అక్కడ మరిన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకున్నాను. కానీ అంతకుముందు ఇక్కడే ఆట నేర్చుకున్నాము" - విద్యార్థులు, ఆరుట్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్
బస్సు సౌకర్యం కూడా : విద్యార్థుల నైపుణ్యాలు మరింత మెరుగుపరిచేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. తెలుగు, ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులు కూడా తమకు ఆసక్తి కలిగిన వాటిలో తర్ఫీదు పొందుతున్నారు. దాదాపు 16 గ్రామాల పిల్లలు ఈ పాఠశాలకు వస్తున్నట్లు ఉపాధ్యాయులు వివరిస్తున్నారు. అందరికీ అవసరమైన వసతులు కల్పిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. విద్యార్థుల కోసం బస్సు సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
'మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది' : ప్రైమరీ, ప్రీ పైమరీ పిల్లలకు ఆటలంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే వారికి ఆట పరికరాలతో పాటు విశాలమైన గ్రౌండ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నారు. వారానికి 3సార్లు గుడ్లు ఇస్తున్నారు. భోజనం వండటం నుంచి విద్యార్థులు తినే వరకు అన్నింటినీ ఉపాధ్యాయులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షి స్తున్నారు. ఇన్ని సదుపాయాలు కలిగిన పాఠశాలలో చదువుకోవడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
కమిటీ ఏర్పాటు చేసి : ఈ ప్రాజెక్ట్లో మరో విశేషం ఏంటంటే, గ్రామస్థుల భాగస్వామ్యం. పాఠశాల అభివృద్ధికి గ్రామ ప్రజలే కమిటీగా ఏర్పడి సహకరిస్తున్నారు. దాదాపు 30 మంది ఉన్న ఈ కమిటీలో ప్రధానోపాధ్యాయులు సభ్యుడిగా ఉంటారు. ఏ పని చేయాలన్నా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. పాఠశాల నిర్వహణ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అవసరాల గుర్తింపు అన్నింటిలోనూ గ్రామ కమిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తమ గ్రామ పాఠశాలను ఎంపిక చేయడం పట్ల కమిటీ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లే లక్ష్యంగా : మొత్తంగా ఆరుట్లలోని తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాల ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఏమాత్రం తీసి పోకుండా ఉందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇంకా మూడు పాఠశాలలను కూడా ఇదే తరహాలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. త్వరితగతిన వీటన్నింటినీ పూర్తి చేసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాలలు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
