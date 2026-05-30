హైదరాబాద్లో ఆకాశాన్ని తాకుతున్న భూముల ధరలు - గత రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తూ పైపైకి
భూములు వేలం వేస్తున్న హెచ్ఎమ్డీఏ - రూ.కోట్లు పలుకుతున్న భూముల ధరలు - ఎవరూ ఊహించని స్థాయిలో రికార్డులు - ఐటీ కారిడార్లో భారీగా పెరుగుతున్న ధరలు - అంతర్జాతీయ సంస్థలకు కేంద్రంగా హైదరాబాద్
Published : May 30, 2026 at 8:55 PM IST
Land Auctions in Hyderabad : కో అంటే కోటి.. అన్నట్లు హెచ్ఎండీఏ భూముల వేలం కొనసాగుతోంది. అలా వేలం వేస్తున్నామని ప్రకటించగానే ఇలా వచ్చి వాలుతున్నారు. అసలు హెచ్ఎండీఏ కూడా ఊహించని రీతిలో స్పందన వస్తోంది. ఆయా ప్రభుత్వ సంస్థలు తమ లేఅవుట్లలో విక్రయిస్తున్న భూములు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. అది కూడా ఎప్పుడూ లేని రికార్డు స్థాయి ధరలకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానీ ఇటు 12 ఏళ్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో కానీ ఎప్పుడూ అంత ధరలు పలికింది లేదు. తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ - టీజీఐఐసీ నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరా భూమి ఏకంగా రూ.237 కోట్లు పలికిందంటే ఎంత డిమాండ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతకు ముందు కోకాపేటలోని నియోపోలిస్లో నిర్వహించిన వేలంలోనూ రికార్డు ధరలే పలికాయి. ఐటీ కారిడార్లో భూములకు ఎందుకంత విలువ ఉంది? ఇంత భారీ ధరలు ఎందుకు పలుకుతున్నాయి?
రూ.237 కోట్లకు కోట్ : రికార్డుల మీద రికార్డులు. ఎవరూ ఊహించని ధరలు. స్థిరాస్తి రంగ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ చూడనిది. తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ నిర్వహించిన వేలంలో ఓ ఎకరా ధర ఎంత పలికిందో తెలుసా? అక్షరాలా రూ.237 కోట్లు. ఐటీ కారిడార్కు ఉన్న డిమాండ్ అదీ మరి. రాయదుర్గ్ పాన్ మక్తాలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక ధర పలికింది. 6.29 ఎకరాలకు టీజీఐఐసీ నిర్వహించిన వేలంలో పలు కంపెనీలు బిడ్డింగ్లో పాల్గొన్నాయి. ఈ-ఆక్షన్లో ఎకరా భూమికి అత్యధికంగా కోడ్ చేసిన గౌర వెంచర్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ సంస్థ గరిష్ఠంగా రూ.237 కోట్లను కోట్ చేసింది. ఫలితంగా ఆ కంపెనీని టీజీఐఐసీ ఉన్నతాధికారులు ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయమేంటంటే టీజీఐఐసీ ప్రారంభ ధరనే రూ.139 కోట్లుగా నిర్ధారించింది. కానీ అంతకు 70% అధికంగా ధర పలికింది. ఐటీ కారిడార్లో ప్రధాన ప్రాంతంలో ఈ భూమి ఉండటం బాగానే కలిసొచ్చింది.
నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్ బిట్ ఉండటం కూడా ఈ భూమి అధిక ధర పలకడానికి మరో కారణం. రెండు వైపులా 40 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రధాన రహదారి ఉంది. దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జి మీదుగా ఐకియాకు వెళ్లే దారిలో టీ-హబ్ వైపు మళ్లే మార్గంలో మూల మలుపు వద్ద దీర్ఘ చతురస్రా కారంలో ఉంది ఈ భూమి. ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతం మొత్తం బహుళ అంతస్థుల భవనాలు, ఆకాశ హర్మ్యాలతో నిండిపోయింది. సత్వ నాలెడ్జి సిటీని ఆనుకునే ఈ భూమి ఉంది. సత్వ నాలెడ్జ్ సిటీలో జేపీ మోర్గాన్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పాటు ఎన్నో ప్రముఖ కంపెనీలకు చెందిన ఐటీ కార్యాలయాలున్నాయి. వీటితో పాటు అరవింద్ రియాల్టీ కంపెనీకి చెందిన బహుళ అంతస్థుల భవనంలో పలు కార్పొరేట్ కంపెనీల కార్యాలయాలున్నాయి. టీ-హబ్, టీ-వర్క్స్ లాంటి ఆఫీస్లూ ఉన్నాయి. పదిహేనేళ్లుగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న రహేజా మైండ్ స్పేస్ కూడా సమీపంలోనే ఉంది.
రెడీ టూ వర్క్ స్పేస్ : 6.29 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ భూమి బహుళ అంతస్థుల నిర్మాణానికి ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది. విశాలమైన స్థలం ఉండటం వల్ల ఆకట్టుకునే విధంగా నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. కార్యాలయాలే కాకుండా ఫుడ్ కోర్టులు, కేఫ్స్, మల్టీపర్పస్ హాల్స్, ఆడిటోరియం నిర్మించుకునేందుకు వీలుంటుంది. స్థలాన్ని దక్కించుకున్న గౌర వెంచర్స్ వీటన్నింటనీ దృష్టిలో ఉంచుకొనే ఎకరాకు రూ.237 కోట్లు చెల్లించినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గౌర వెంచర్స్ సంస్థకు చెందిన గౌర పలాడియం భవనం ఇప్పటికే అదే ప్రాంతంలో ఉంది. 2018 నుంచి ఇది కొనసాగుతోంది. ఐజీబీసీ గుర్తింపు పొందిన ఈ భవనంలో ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించింది. ఐటీ కార్యాలయాలకు రెడీ టూ వర్క్ స్పేస్ అందిస్తోంది. ఈ స్థలానికి పొరుగునే సత్వ నాలెడ్జ్ సిటీ ఉంది. ఐటీ కారిడార్లో ప్రస్తుతం భారీ విస్తీర్ణంతో నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఐటీ ఉద్యోగులకు పని చేసే ప్రదేశంలోనే సకల సౌకర్యాలు ఉండే విధంగా సంస్థలు నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాయి.
ఎకరాకు రూ.177 కోట్ల నుంచి రూ.237 కోట్లు : టీజీఐఐసీ ఇదే ప్రాంతంలో ఇది వరకు నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరా రూ.177 కోట్లు పలికింది. గత అక్టోబర్లో సర్వే నెంబర్ 83/1లో రెండు వేర్వేరు బిట్లకు వేలం వేసింది. ఇందులో ప్లాట్ నెంబర్ 19లో 11 ఎకరాలు, ప్లాట్ నెంబర్ 15 A2లో 7.67 ఎకరాలకు వేలం నిర్వహించింది. ఎకరానికి ప్రారంభ ధర రూ.101 కోట్లుగా నిర్ధరించగా గరిష్ఠంగా ఎంఎస్ఎన్ రియాల్టీ సంస్థ రూ.177 కోట్ల చెల్లించి.. 15A2లోని 7.67 ఎకరాలను సొంతం చేసుకుంది. మరో 11 ఎకరాలకు రూ.141.5 కోట్లు ఎకరా చొప్పున చెల్లించి ప్రిస్టేజ్ రియాలిటీ సంస్థ దక్కించుకుంది. మొత్తం 18.67 ఎకరాల భూవేలం వల్ల స్టాంప్ డ్యూటీతో కలుపుకుని ప్రభుత్వానికి 3,135 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం సమకూరింది. 8 నెలల్లోనే అదే ప్రాంతంలో వేసిన భూవేలానికి 30% అధికంగా ధర నమోదు కావడమే విశేషం. రూ.177 కోట్ల నుంచి రూ.237 కోట్లు ఎకరాకు చేరింది. 6.29 ఎకరాల విక్రయం వల్ల టీజీఐఐసీకి 1,490 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం సమకూరింది.
రూ.1,353 కోట్ల ఆదాయం : ఐటీ కారిడార్లో భూముల ధరలు భారీగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నిర్వహించే వేలంలో ఎకరాల కొద్దీ భూమి హాట్ కేక్లా అమ్ముడవుతోంది. 2017లో రాయదుర్గంలో 2.84 ఎకరాలను టీజీఐఐసీ వేలం వేసింది. అప్పుడు ఎకరాకు 42.59 కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది. అప్పటి వరకు ఎకరాకు గరిష్ఠ ధర అదే. ఆ తర్వాత 2022లో కోకాపేట్లోని నియోపోలిస్ వేలంలో 3.60 ఎకరాలను హెచ్ఎండీఏ వేలం వేసింది. అక్కడ ఎకరా 100.75 కోట్లు ధర పలికింది. అప్పట్లో ఇదే రికార్డు ధర. హెచ్ఎండీఏ గత నవంబర్లో నియోపోలిస్ లేఔట్ లో ఈ-ఆక్షన్ నిర్వహించింది. ఇందులో ఎకరా రూ.151.25 కోట్లు పలికింది. ప్లాట్ నెంబర్ 15లో 4.03 ఎకరాలను లక్ష్మీ నారాయణ కంపెనీ ఎకరాకు 151.25 కోట్ల రూపాయల చొప్పున చెల్లించి సొంతం చేసుకుంది. అదే లేఅవుట్లోని ప్లాట్ నెంబర్ 16లో 5.03 ఎకరాలను గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎకరాకు రూ.147.75 కోట్ల చెల్లించి భూమికి దక్కించుకుంది. మొత్తం 9.06 ఎకరాల వేలం ద్వారా హెచ్ఎండీఏకు రూ.1,353 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇక్కడ కనీస ధర 99 కోట్లుగా హెచ్ఎండీఏ నిర్ధరించింది.
ప్రారంభ ధర 99కోట్లు : ఇలా రోజులు, వారాలు, నెలల వ్యవధిలోనే ఐటీ కారిడార్లో భూముల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. నియోపోలిస్ లేఅవుట్లో గత నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో మూడు విడతల్లో కలిపి 27 ఎకరాలు విక్రయించగా 3,800 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం సమకూరింది. మూడు వేలాల్లో కలిపి ఎకరా సరాసరి విలువ 137.36 కోట్లకు ఉందని హెచ్ఎండీఏ అధికారులు చెబుతున్నారు. వచ్చే నెల 17న మోకిలా లేఅవుట్లోనూ 8.24 ఎకరాలు వేలం వేయడానికి హెచ్ఎండీఏ సిద్ధమైంది. ప్రారంభ ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్దరించింది. ఇక్కడ కూడా రికార్డు ధర రావొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఐటీ కారిడార్లో భూములు అధిక ధర పలకడానికి అంతర్జాతీయ మౌలిక సదుపాయాలు అక్కడ ఉండటం మరో కారణం. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో ఐటీ కార్యాలయాలు, పలు కంపెనీల కార్పొరేట్ ఆఫీస్లు, గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, డెలాయిట్ లాంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీల కార్యాలయాలు ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతం నుంచి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి.
లీజు, అద్దె తక్కువ : టీజీఐఐసీ భూముల వేలానికి ఊహించని స్పందన రావడం స్థిరాస్తి రంగంలో జోష్ పెంచింది. రకరకాల కారణాలతో గతంతో పోలిస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు రెండేళ్లుగా కాస్త తగ్గాయి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మంచి ఫలితాన్నే ఇస్తున్నాయి. పైగా అంతర్జాతీయ కంపెనీల నుంచి పెట్టుబడులు వస్తుండడం మరో సానుకూల అంశం. సింగిల్ విండో విధానంలో కంపెనీలకు అనుమతి ఇస్తుండటం వల్ల స్థిరాస్తి రంగం పుంజుకుంటోంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్కు భౌగోళికంగా పలు సానుకూలాంశాలున్నాయి. ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కలిపే విధంగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారిని కలిపే జాతీయ రహదారికి హైదరాబాద్ అనుసంధానంగా ఉంది. వీటన్నింటికి తోడు హైదరాబాద్లో జీవన వ్యయం కూడా తక్కువగా ఉండటం కలిసొచ్చే అంశం. బెంగళూరు, ముంబయి, పుణె, దిల్లీతో పోలిస్తే కార్యాలయాల లీజు, అద్దె తక్కువగా ఉంది.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల భూమి : రాష్ట్రంలో 10లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారని అంచనా. ఎన్నో స్టార్టప్ కంపెనీలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. కేవలం ఐటీ రంగమే కాకుండా ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు మూడు రెట్లు పెరిగాయి. ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్, బయో టెక్నాలజీ రంగాలు కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాయి. ఐటీ కారిడార్ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఓఆర్ఆర్ మీదుగా 45 నిమిషాల్లో చేరుకునే అవకాశం ఉంది. మెట్రో సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఐటీ కారిడార్ నుంచి విమానాశ్రయం వరకు మెట్రోను పొడిగించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. రీజినల్ రింగు రోడ్డుతో హైదరాబాద్ రూపు రేఖలు మరోదశకు చేరుకునే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల భూమి లభ్యత తక్కువగా ఉంది.
తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్తో భారీ లక్ష్యాలు : 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను చేరుకోవాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది . అందులో భాగంగా అంతర్జాతీయ కంపెనీల ఏర్పాటును ఆహ్వానిస్తోంది. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్తో భారీ లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంది. ఆ మేరకు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించి ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ అన్ని కారణాలతో ఐటీ కారిడార్లో ధరలు ఇలా రికార్డు స్థాయిలో పలుకుతున్నాయి.
"చాలా ధైర్యంగా బిల్డర్స్ ముందుకు వెళుతున్నారు. అంతే ధైర్యంతో భూమిపై పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. కొత్త ప్రాజెక్టులను లాంచ్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది. ఇరాన్ వార్ వల్ల పెట్టుబడులు దుబాయ్కి వెళ్లకుండా హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నాయి" - క్రాంతి కిరణ్ రెడ్డి, జనప్రియ హైరైజ్ ఎండీ
