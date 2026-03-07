ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం థీమ్​ ఏంటో తెలుసా?

ETV Bharat / opinion

Story on International Womens Day 2026 : మహిళలు సమాన హక్కులు సాధించాలి. వారికి భద్రత కల్పించాలి. లింగ సమానత్వ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించే విషయాలే. కానీ వీటిని ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి? ఏం చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అన్న దిశగా చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భాలు తక్కువే. అందుకే ఇంకా మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పలు సంస్థల అధ్యయనాలు ఇదే తేల్చి చెబుతున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సమస్యలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి. మహిళా హక్కులను కాపాడడంతో పాటు న్యాయ సేవల్లో పారదర్శకత పెంచాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతే కాదు. "గివ్ టు గెయిన్" అనే థీమ్‌తో ఈ సారి మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రాధాన్యతనూ చాటుతోంది.

ఈ ఏడాది మహిళా దినోత్సవం థీమ్​ ఇదే : గివ్​ టు గెయిన్​ ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం థీమ్ ఇది. వినడానికి, చూడడానికి చాలా సింపుల్‌గా కనిపిస్తుండొచ్చు. కానీ కాస్తంత గమనిస్తే ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది ఈ పదంలో. కాస్త విడమర్చి చెప్పుకుంటే ఇందులోని అంతరార్థం తెలుస్తుంది. సాధారణంగా మహిళా దినోత్సవం ప్రస్తావన వచ్చిన ప్రతిసారీ ముందుగా చర్చకు వచ్చేది లింగ సమానత్వం గురించే. ఇది ఉపన్యాసాలకు ఓ అంశంగా, వ్యాసాలకు ఓ ఇతివృత్తంగా మారిపోయిందే తప్ప ఆచరణలో కనిపించడం లేదన్న నిష్ఠురం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నదే. ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది గివ్‌ టు గెయిన్ థీమ్. కేవలం ప్రసంగాలకు పరిమితం చేయడం కాకుండా ప్రభుత్వాలు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తమ వంతు కృషి చేస్తే తప్ప జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది సాధ్యం కాదు అని చాలా స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఇంకాస్త సరళంగా చెప్పాలంటే మహిళా భద్రత, హక్కులు, నాయకత్వం లాంటి అంశాలకు ప్రభుత్వాలు ఎంత అయితే ఊతం అందిస్తాయో అదే స్థాయిలో సమాజం బలంగా మారతుందని, ఆ ప్రతిఫలాలూ పొందవచ్చూ అన్నది ఈ గివ్​ టు గెయిన్​ ముఖ్య ఉద్దేశం.

లింగ సమానత్వం సాధించడమే లక్ష్యంగా : లింగ సమానత్వం, మహిళల హక్కులకు ప్రాధాన్యత కల్పించడం అనేవి ఎవరో కొంత మంది అనుకుంటే సాధ్యమయ్యేది కాదు. కలిసికట్టుగా సాధించాల్సిన లక్ష్యం ఇది. ఇదే విషయాన్ని ఇప్పటికే ఎంతో మంది నిపుణులు ఎన్నో విధాలుగా చెప్పారు. అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని పదేపదే గుర్తు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిందే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. అందుకే ఈ సందర్భంగా రకరకాల చర్చా వేదికలు నిర్వహిస్తారు. ఎంతో మంది తమ అభిప్రాయాలు పంచుకుంటారు. ఇవి ఏటా జరిగేవే. కానీ ఈ సారి అవి కేవలం చర్చలకు పరిమితం కాకుండా సమాజంలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులపై మేధోమథనం జరగాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు అంతర్జాతీయ నిపుణులు. అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ ఏడాది మరో థీమ్‌నీ నిర్ణయించింది. అదే రైట్స్​. జస్టిస్​. యాక్షన్​ ఫర్ ఆల్​ వుమెన్ అండ్ గర్ల్స్​ అంటే బాలికలు, మహిళల హక్కులను పరిరక్షించడంతో పాటు తగిన న్యాయం అందించడం అన్నమాట. ఈ అంశాలపైనా ప్రపంచ దేశాలు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టంగా చెబుతోంది ఐరాస.

"ఈసారి మహిళా దినోత్సవ థీమ్​ గివ్​ టు గెయిన్​ అని నిర్ణయించడం వెనుక ఉద్దేశం మహిళల అభివృద్ధికి సమాజం, ప్రభుత్వం, సంస్థలు అందరూ కలిసి సహకరించాలి. అతివలకు విద్య, వైద్య, న్యాయరక్షణ అన్నిరంగాల్లో ఎంతో కొంత సహాయం ఉంది. మహిళాభివృద్ధితో కుటుంబ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. కుటుంబ అభివృద్ధి ద్వారా సమాజ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. సమాజాభివృద్ధే రేపు దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది"- డా.దివ్య దీప్తి మహంతి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్

జస్టిస్​ అనే పదం చేర్చడం వెనుక : నిజానికి ఐక్యరాజ్యసమితి "జస్టిస్" అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించడం వెనక పెద్ద ఉద్దేశమే ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం పురుషులతో పోల్చి చూస్తే మహిళలకు అందుతున్న న్యాయ సేవలు 64% మాత్రమే. అంటే ఏ స్థాయిలో లోటు కనిపిస్తోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా వరకు సమస్యల్లో మహిళలు తమకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకమే కోల్పోతున్నారన్నది మరి కొన్ని అధ్యయనాల సారాంశం. ఇంకొందరు అసలు న్యాయవ్యవస్థను ఆశ్రయించడమే మానేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో సమానత్వం రావడం లేదని గుర్తించింది. అందువల్లే ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ సారి హక్కులు, న్యాయాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది.

ఇదే విషయమై ఐరాస నివేదిక ఒకటి పలు అంశాలు వెల్లడించింది. సుమారు 54% దేశాల్లో అసలు అత్యాచారం అంటే ఏంటి అనే దానిపై లీగల్‌గా ఓ నిర్వచనం అంటూ లేదు అని స్పష్టం చేసింది. అంటే దీన్ని ఓ సమస్యగా పరిగణించడంలోనూ ఉదాసీనత కనబడుతోంది. మరో ఆందోళనకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి నాలుగు దేశాల్లో మూడు దేశాలు ఇప్పటికీ బాల్య వివాహాలపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.

అధికారికంగా అప్పటినుంచి : పని చేసే చోట కూడా మహిళలకు వివక్ష తప్పడం లేదు. నిజానికి అసలు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవాలన్న ఆలోచన రావడానికి కారణమే పని స్థలాల్లో ఎదురవుతున్న వివక్ష. అంతర్జాతీయంగా ఎంతో మంది మహిళలు తమకు తక్కువ జీతాలు ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. పురుషులతో సమానంగా జీతాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పని వేళలు తగ్గించాలనీ తేల్చి చెప్పారు. ఈ కారణంగానే 1975లో ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని గుర్తించింది.

1977వ సంవత్సరంలో తొలిసారి మార్చి 8వ తేదీన ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించింది. మహిళల హక్కులను కాపాడడంతో పాటు ప్రపంచ శాంతికి చేయూత అందించేలా దేశాలన్నీ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఏటా ఈ వేడుకలు చేసుకుంటున్నా ఇప్పటికీ అసలు లక్ష్యం మాత్రం సాధించలేకపోయాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 44% దేశాల్లో మహిళలకు పురుషులతో సమాన వేతనాలు అందించేందుకు అవసరమైన న్యాయపరమైన వ్యవస్థ అంటూ ఏమీ లేదని ఐక్యరాజ్య సమితి అధ్యయనమే స్వయంగా వెల్లడించడం ఇందుకు సాక్ష్యం. ఈ వేతనాల విషయంలో భారత్‌ కూడా కాస్త వెనకబడే ఉంది. అదెలాగో లెక్కలతో సహా వివరంగా చూద్దాం.

2024-26 మధ్య కాలంలో పలు అధ్యయనాలను గమనిస్తే గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్‌లో 148 దేశాల్లో 131వ స్థానంలో నిలిచింది భారత్. అంతే కాదు. పురుషుల సంపాదనలో మూడింట ఓ వంతు మాత్రమే మహిళలు సంపాదిస్తున్నారు. అంతకు ముందుతో పోల్చితే మహిళల ఆదాయంలో కాస్తంత అభివృద్ధి కనిపించినప్పటికీ ఇంకా లోటు కొనసాగుతూనే ఉంది.

ఐరాస సచనలు ఇవే : ఐక్యరాజ్యసమతి మహిళా విభాగం ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ దేశాలకు పలు సూచనలు చేసింది. అందులో మొట్టమొదటి అంశం మహిళలపై హింసను తగ్గించడం. ఇదే సమయంలో చట్టాలను మరింత బలోపేతం చేయడం. అంటే న్యాయ సేవలను మహిళలకు మరింత దగ్గర చేయడంతో పాటు వ్యవస్థ పట్ల వారిలో నమ్మకం పెంచడం. మూడో ముఖ్యమైన విషయం చట్టపరంగా పురుషులతో పాటు మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించడం. వీటిపై భారత్ కూడా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మునుపటితో పోల్చి చూస్తే ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో కాస్త మార్పు వస్తున్నప్పటికీ ఇంకా కొన్ని సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి. ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరోసారి వాటిపై చర్చ జరిగి తగ్గ పరిష్కారాలూ వెతకాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

