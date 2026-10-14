మన్యం బడుల్లో విద్యార్థులేరి? - గణనీయంగా తగ్గిపోయిన సంఖ్య
Government Schools In Manyam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో రోజురోజుకు విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. పిల్లలను ప్రభుత్వ బడులకు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు సంకోచిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితులు ఎప్పుడు మారుతాయా అని ఉపాధ్యాయులు ప్రశ్నిస్తున్నారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 6:59 PM IST
Special Story On Government Schools In Parvati Puram Manyam : మంచి ఉపాధ్యాయులున్నారు. మౌలిక వసతులూ ఉన్నాయి. కానీ పాఠాలు వినే పిల్లలే కరువయ్యారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల దుస్థితికి అద్దం పట్టే మాటలు ఇవి. జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలలు సుమారు 15వందల 80 ఉన్నాయి. వీటిలో 348 పాఠశాలలు 10 లేదా అంతకంటే తక్కువ మంది విద్యార్థులతో నెట్టుకొస్తున్నాయి.
మొత్తం బడుల్లో 20.45శాతం సరిగ్గా పది మంది పిల్లలు కూడా లేని దుస్థితికి చేరుకున్నాయి. మరి ఈ పరిస్థితికి కారణాలు ఏంటి. తల్లిదండ్రుల ఆలోచనల్లో ఎటువంటి మార్పులు రావాలి. పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోకి పంపేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
గణనీయంగా తగ్గిపోయిన విద్యార్థుల సంఖ్య: వెనకబడిన, గిరిజన ప్రాంతాల్లో విద్యాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల కోసం మంచి భవనాల నిర్మాణం, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు తగిన సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులను నియమిస్తోంది. పేద పిల్లలకు విద్యను చేరువ చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది. అయితే ఇంతా చేస్తున్నా ఆశించిన ఫలితాలు మాత్రం రావడం లేదు. ఇందుకు ఉదాహరణ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా. జిల్లాలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ బడులకు పంపేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఇందుకు ఉదాహరణ పది మంది కంటే తక్కువ విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలలు 348 ఉండడమే. జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న బడులు సుమారు 1,580. వీటిలో 6 పాఠశాలల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరని పరిస్థితి. 10 బడుల్లో కేవలం ఒక్క విద్యార్థి చొప్పున నమోదు కాగా, మిగిలిన 332 బడుల్లో ఇద్దరు నుంచి పది మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ప్రత్యేకించి గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాలలు, మండల, జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలే ఈ జాబితాలో 93 శాతానికి పైగా ఉన్నాయి.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో మండల, జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలు 904 ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న బడులు మరో వంద ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్ 4, సోషల్ వెల్ఫేర్ గురుకుల పాఠశాలలు 5, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గురుకులాలు 14 ఉన్నాయి. బీసీ వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో 3 గురుకులాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటితో పాటు గిరిజన ప్రాంతాల్లోని షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందిన విద్యార్థులకు ప్రాథమిక విద్యను అందించడం కోసం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ద్వారా మరో 421 పాఠశాలలు నిర్వహిస్తున్నారు. మారుమూల, గిరిశిఖర గ్రామాల ప్రజలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు 65 ఆశ్రమ పాఠశాలలు జిల్లాలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కేజీబీవీ పాఠశాలలు 14 ఉన్నాయి. 2 మినీ గురుకులాలు జిల్లాలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 44మున్సిపల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో 13 పాఠశాలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
"మా పాఠశాల అన్ని రకాల వసతులతో చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. చదువుకు అవసరమైన సామాగ్రిని కూడా పాఠశాలనే సమకూరుస్తుంది. మధ్యాహ్న భోజనం, చిక్కీ (వేరుశనగ పట్టీలు) 'అమ్మ ఒడి' వంటి వివిధ పథకాలను ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. అయినప్పటికీ, మా పాఠశాలలో చేరడానికి కొత్త విద్యార్థులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఇక్కడ విద్య పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తున్నప్పటికీ, ప్రజలు ఇతర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫీజులు చెల్లించి చదువుకోవడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు"- ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు
సౌకర్యాలు ఉన్నా ప్రభుత్వ బడులపై అనాసక్తి : విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న పాఠశాల సంఖ్య మండలాల వారీగా చూస్తే ఏజెన్సీ సరిహద్దు ప్రాంతమైన జి.ఎల్.పురంలో అత్యధికంగా 49, కురుపాంలో 44, సాలూరులో 43 పాఠశాలలు అత్యల్ప నమోదుతో మొదటి వరుసలో ఉన్నాయి. జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, పార్వతీపురం మండలాల్లోనూ ఇదే తీరు కనిపిస్తోంది. ఒక్క విద్యార్థి కూడా చేరని ఆరు బడులూ ఈ మండలాల్లోనే చెరో ఒకటి చొప్పున ఉన్నాయి. అయితే పాఠశాల విలీనం పేరుతో ఒకటి రెండు, తరగతులకు పరిమితం చేయడం వల్ల కూడా విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోతోందని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఒకటి రెండు తరగతులతో పాటు మూడు, నాలుగు, ఐదు తరగతులనూ తిరిగి తమ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాల్లో కలపాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరిన విద్యార్థులకు డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా ప్రభుత్వం నాణ్యమైన ఆహారం అందిస్తోంది. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ విద్యార్థి మిత్ర ద్వారా విద్యార్థులకు అవసరమైన వస్తువులు అందిస్తున్నారు. అయినా గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువ ఉంటోంది. దీనికి ఉపాధ్యాయులు ప్రధానంగా పలు కారణాలను చెబుతున్నారు. వాటిని పరిశీలిస్తే కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులు ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లడం, గతంతో పోలిస్తే జననాలు రేటు తగ్గడం, ఒకరిని చూసి మరొకరు తమ పిల్లలను ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చేర్పిచడం వంటి కారణాలు ఉన్నాయి.
భోజనం, ఇతర వసతులను కల్పిస్తున్నా చాలా మంది ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల బలోపేతానికి ఎన్నో మార్పులకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిందని వాటన్నింటినీ అర్థం చేసుకుని ప్రజలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తమ పిల్లల్ని చేర్పించాలని ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు. తల్లిదండ్రులకు చిన్నారుల చదువు భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం తల్లిదండ్రులకు ఖాతాల్లో తల్లికి వందనం పేరుతో ఏటా ఆర్థిక సాయం అందిస్తోందని గుర్తు చేస్తున్నారు.
బడుల ప్రాధాన్యత గుర్తించాల్సిన తల్లిదండ్రులు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, మౌలిక వసతులే కాదు అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు. దీన్ని అర్థం చేసుకుని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఆలోచనా విధానంలోనూ మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోవడం అనేది ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థకు నేడు సవాలుగా మారింది. ప్రభుత్వ విద్యకు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నా దీని వల్ల అవన్నీ నిరుపయోగంగా మారుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.
అందువల్ల ప్రైవేటు బడులకు ఏమాత్రం తీసిపోని ప్రభుత్వ బడుల ప్రాధాన్యతను తల్లిదండ్రులు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విద్యా సంక్షోభాన్ని నివారించేందుకు విద్యాశాఖ కూడా తక్షణమే క్షేత్రస్థాయి విశ్లేషణ చేపట్టాలి. సున్నా, ఒక్క విద్యార్థి ఉన్న పాఠశాలలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడంతో పాటు డ్రాప్ అవుట్లను తిరిగి చేర్పించేలా కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యంతో అవగాహన కల్పించాలి. మండలాల వారీగా నెలానెలా పర్యవేక్షణ జరిపితేనే మన్యం బడుల్లో మళ్లీ విద్యార్థుల సందడి కనిపిస్తుంది.
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