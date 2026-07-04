చిన్న సమస్యేనని వదిలేస్తున్నారు - లిఫ్ట్ ప్రమాదాలకు అదే మూల కారమణవుతోంది!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచు లిఫ్ట్ ప్రమాదాలు - చిన్నారులు, వృద్ధులే అత్యధిక బాధితులు - హైదరాబాద్లో ఇటీవల వరుస ఘటనలు - నిర్వహణా లోపంతోనే ఎక్కువగా ప్రమాదాలు - కొత్త ఎలివేటర్స్లోని సెన్సార్లతో సమస్యలు
Published : July 4, 2026 at 4:29 PM IST
Frequent Lift Accidents in the Telugu States : మన అవసరాన్ని బట్టి రకరకాల సౌకర్యాలు వస్తున్నాయి. కష్టమన్నదే తెలియనీకుండా సులువుగా పనులు పూర్తవుతున్నాయి. ఇంట్లో ఎన్నో వసతులు. గుమ్మం దాటి బయటకు వస్తే మరెన్నో. ఆ క్రమంలో రోజూ కనీసం ఒక్కసారైనా ఎక్కువ మంది వినియోగించుకునే సౌకర్యం లిఫ్ట్. అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతి పెరుగుతున్న నగరాల్లో లిఫ్ట్ల వాడకం సర్వసాధారణం. ఈ సౌకర్యం బాగానే ఉంది. మరి భద్రత మాటేంటి? పొరపాటున మధ్యలో ఆగినా, ఏదైనా సాంకేతిక సమస్య వచ్చినా ఎక్కిన వాళ్లకు ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఈ తరహా ఘటనలు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో చూశాం. బతుకు జీవుడా అంటూ గాయాలతో బయటపడ్డ వాళ్లు కొందరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు మరికొందరు. ఏమరపాటో, అవగాహన లేకపోవడమో కానీ లిఫ్ట్లే యమ పాశాలవుతున్నాయి. చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకూ ఎంతో మంది ఈ ప్రమాదాల బారిన పడుతుండడం కలవర పెడుతోంది.
ఇలా ఒకటి కాదు. రెండు కాదు. ఎన్నో ఎన్నెన్నో ప్రమాదాలు. లిఫ్ట్లోకి అడుగు పెట్టి మళ్లీ బయటకు వచ్చేంత వరకూ ఏదో తెలియని ఆందోళన. మధ్యలో ఆగిపోతుందేమో, ఏమైనా జరుగు తుందేమో అని భయం పట్టుకుంటోంది. రోజూ దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఎలివేటర్స్ను వినియోగిస్తూనే ఉంటారు. అపార్ట్మెంట్లు, హాస్పిటల్స్, హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ ఇలా ప్రతి చోటా వీటి అవసరం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అంత పెద్ద భవనాల్లో ఓ ఫ్లోర్ నుంచి మరో ఫ్లోర్కు చేరుకోడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇవి ఎంత సౌకర్యంగా ఉంటున్నాయో కొన్నిసార్లు అంతే ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ఎన్నో ఘటనలు అందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.
ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లో ప్రమాదం : విశాఖలో లిఫ్ట్లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం ఓ వృద్ధురాలి ప్రాణం తీసింది. లిఫ్ట్ ఫ్లోర్కు రాకుండానే డోర్ తెరుచుకోవడం వల్ల ముందుకు అడుగు వేసిన వృద్ధురాలు కింద పడిపోయారు. వెంటనే లిఫ్ట్ కూడా కిందకు దిగడం వల్ల దాని కింద నలిగి ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నగరం లోని ఊర్వశి జంక్షన్ వద్ద ఓ అపార్ట్మెంట్లో జరిగిందీ ప్రమాదం. మూడో అంతస్తులోని ఓ ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లో ఆయాగా పని చేస్తున్న వృద్ధురాలు పనులు ముగించుకుని కిందకు వెళ్లేందుకు లిఫ్ట్ వద్దకు వచ్చారు. లిఫ్ట్ మరో ఫ్లోర్లో ఉన్నప్పటికీ, తలుపు తెరవగానే ఓపెన్ అయింది. దీంతో ఆమె లోపలికి వెళ్లగా కింద పడిపోయారు. ఈ లోగా ఆ లిఫ్ట్ను వేరొకరు ఆన్ చేశారు. ఒక్కసారిగా అది కిందకు దిగడంతో ఆమె దాని కింద నలిగి మృతి చెందారు. ఆ సమయంలో పెద్ద శబ్దం వచ్చి లిఫ్ట్ నిలిచిపోయింది.
లిఫ్ట్ ఎక్కాలంటేనే భయపడేలా చేసిన ఘటన : ఈ మధ్యే హైదరాబాద్లోని మీర్పేట్లోనూ ఈ తరహా ప్రమాదం జరిగింది. హనుమాన్ నగర్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో లిఫ్ట్ తెగి పడింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది గాయపడ్డారు. ఫ్లాట్ చూసేందుకు వెళ్లిన కొంత మంది 5వ అంతస్తు నుంచి కిందకు వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఇక లిఫ్ట్ ఎక్కాలంటేనే భయపడేలా చేసిన ఘటన మరోటి ఉంది. ఖైరతాబాద్లోని ఆనంద్నగర్ కాలనీలో ఓ అపార్ట్మెంట్లో నాలుగో అంతస్తులో ఓ మహిళ లిఫ్ట్ వద్దకు వచ్చారు. డోర్ తెరిచేందుకు ప్రయత్నించారు. అది ఎంతకూ రాలేదు. మళ్లీ కాసేపటి తరవాత వచ్చి ప్రయత్నించగా తెరుచుకుంది. కానీ అప్పటికి అసలు లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆ ఫ్లోర్కు రానే లేదు. అయినా డోర్ ఓపెన్ అయింది. ఇది గమనించకుండా ఆమె అలాగే లోపలికి వెళ్లడం వల్ల ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు. చేతిలో ఓ చిన్నారి కూడా ఉన్నారు. ఆ బాలుడికి గాయాలు కాగా మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
లిఫ్ట్కు, గ్రిల్స్కు మధ్య ఇరుక్కుపోవడం : ఉప్పల్ స్కై వాక్లో లిఫ్ట్లో ఓ యువకుడి చిక్కుకున్న ఘటన సంచలనమైంది. డ్యూటీ ముగించుకుని హాస్టల్కు వెళ్తున్న సమయంలో లిఫ్ట్ ఎక్కాడు. ఉన్నట్టుండి అది మధ్యలోనే ఆగి పోయింది. ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యాడు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు శ్రమిస్తే కానీ లిఫ్ట్ డోర్ తెరుచుకోలేదు. నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. గచ్చిబౌలిలోని గౌలిదొడ్డిలోనూ ఇంతే. గ్రిల్ తరహా ఎలివేటర్ లిఫ్ట్లో ఓ ఐదేళ్ల బాలిక ఇరుక్కుపోయింది. లిఫ్ట్కు, గ్రిల్స్కు మధ్య ఇరుక్కుపోవడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పోలీసులు భవన యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు.
"లిఫ్ట్ను 30 లేదా 45 రోజులకు ఒకసారి సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాలి. అలా చేయడం వల్ల లిఫ్ట్ పాడవకుండా ఉంటుంది. అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది సర్వీసింగ్ చేయించడం లేదు" - బీఎన్ రాజు, తెలంగాణ లిఫ్ట్, ఎస్కలేటర్ అసోసియేషన్ సభ్యుడు
లిఫ్ట్ మధ్యలో ఇరుక్కుపోయి : శ్రీకాకుళంలోనూ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇద్దరు ఇలాగే ఓ అపార్ట్మెంట్ లిఫ్ట్లో ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందారు. లిఫ్ట్ ఎక్కి బటన్ నొక్కిన కాసేపటికే వైర్ తెగి కింద పడింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు. హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉండే ముంబయి, నోయిడాలోనూ ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో నాసిక్లోని ఓ హాస్పిటల్లో మహిళా నర్స్ లిఫ్ట్ ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పో యారు. గుజరాత్లో ఓ వ్యక్తి లిఫ్ట్ మధ్యలో ఇరుక్కుపోయి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు.
చిన్న సమస్యలేనని వదిలేస్తున్నారు : ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రమాదాలు. చాలా వరకు లిఫ్ట్ ప్రమాదాలు మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్స్ కారణంగానే జరుగుతున్నాయి. ఫ్లోర్కు లిఫ్ట్ రాకపోయినా డోర్ తెరుచుకోవడం, వైర్లు తెగిపోవడం లాంటివి ఇందులో ప్రధానమైనవి. ఇక నిర్వహణా లోపం కూడా ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. కనీసం నెల రోజులకు ఓసారి అయినా చెక్ చేయించాలన్నది నిపుణుల సలహా. ఇది రొటీన్ సర్వీస్ మాత్రమే. ఇంకేదైనా ఇబ్బంది ఉంది అని గుర్తిస్తే వెంటనే మరమ్మతులు చేయించడం మంచిది. కానీ చాలా మంది ఇది చిన్న సమస్యలే అని వదిలేస్తున్నారు.
అదే పెద్ద ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్, హాస్టల్స్లో ఎలివేటర్ కార్కు, వెలుపల ఉండే గ్రిల్స్కు మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటోంది. వీటి మధ్యలో కొన్ని సార్లు చిన్నారులు ఇరుక్కుంటున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో ప్రాణాలు పోతున్నాయి. సాధారణంగా లిఫ్ట్ను పైకి కిందకు లాగేందుకు లోడ్ చెయిన్స్ వాడుతుంటారు. ఎక్కువ రోజుల పాటు వీటినే వాడితే ఎప్పుడో అప్పుడు అవి తెగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. బ్యాకప్ కేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఈ ఇబ్బంది తప్పుతుందని సూచించినా చాలా మంది పట్టించుకోవడం లేదు.
వోల్టేజ్లో హెచ్చుతగ్గులు : గ్రిల్స్ లిఫ్ట్లతో పాటు ఇప్పుడు కొత్త ఎలివేటర్స్ వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఇవి ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి. సెన్సార్లతో నడిచే వీటి లోనూ సమస్యలు తప్పడం లేదు. ఒక్కోసారి డోర్స్ చాలా త్వరగా మూసుకుపోవడం, పూర్తిగా తెరుచుకోకపోవడం లాంటివి తలెత్తున్నాయి. అతిగా వాడడం, వెంటిలేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం, వోల్టేజ్లో హెచ్చుతగ్గులు లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడూ ఉన్నట్టుండి మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రస్తావించాల్సిన సమస్య ఒకటి ఉంది. అంత కన్నా ముందు ఈ వీడియో ఓ సారి చూడండి.
నాణ్యత లేని లిఫ్ట్లు : ఓ మహిళ ఫోన్ మాట్లాడుతూ లిఫ్ట్ డోర్ తెరిచారు. కానీ అక్కడ అసలు లిఫ్ట్ క్యాబిన్ లేనే లేదు. అందుకే ఉన్నట్టుండి పడిపోయారు. సాధారణంగా అయితే లిఫ్ట్ కార్ వచ్చిన తరవాతే వెలుపలి తలుపు తెరుచుకోవాలి. కానీ చాలా సందర్భాల్లో లిఫ్ట్ క్యాబిన్ రాకపోయినా డోర్ తెరుచుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మరి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అన్నది పరిశీలిస్తే ఇది పక్కా మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే మెకానికల్ ఇంటర్లాక్ ఫెయిల్యూర్.
ఇంటర్లాక్ అనే సిస్టమ్ వెలుపలి డోర్ లాక్ అయి ఉండేలా చూస్తుంది. ఓ ఫ్లోర్ నుంచి మరో ఫ్లోర్కు లిఫ్ట్ వచ్చి ఆగినప్పుడు లివర్ అన్లాక్ అవుతుంది. అప్పుడే వెలుపలి గేటు తెరుచుకుంటుంది. మరో ఫ్లోర్కు వెళ్లినప్పుడు ఆటోమెటిక్గా లివర్ లాక్ అవుతుంది. అంటే మళ్లీ ఆ ఫ్లోర్కు లిఫ్ట్ కార్ వచ్చేంత వరకూ అది తెరుచుకోకూడదు. అయితే ఆ మెటల్ హుక్ తుప్పు పట్టినా, స్ట్రక్ అయినా లాక్ అవ్వదు. ఆ సమయంలో ఎవరైనా వెలుపలి డోర్ తెరిచినా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలాగే చాలా మంది ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. నాణ్యత లేని లిఫ్ట్లు వాడడం మరో సమస్య.
లైసెన్స్ పొందడం చాలా కీలకం : 2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో లిఫ్ట్స్ అండ్ ఎస్కలేటర్స్ చట్టం తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం. లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్ల ఏర్పాటు, నిర్వహణతో పాటు భద్రతను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ఈ చట్టం అమల్లోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం కొత్తగా లిఫ్ట్లు లేదా ఎస్కలేటర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుగా అధికారి నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం, అమర్చిన తర్వాత వాటిని ఉపయోగించడానికి లైసెన్స్ పొందడం చాలా కీలకం. ఐదేళ్లకోసారి ఆ లైసెన్స్ను పునరుద్ధరించుకోవడం తప్పనిసరి. వీటిని తయారు చేసేవారు లేదా అమర్చేవారు తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
అలాగే వినియోగదారుల భద్రత కోసం ఆటోమేటిక్ రెస్క్యూ డివైజ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఈ చట్టం సూచిస్తోంది. భద్రతా ప్రమాణాలను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఇన్స్పెక్టర్లను నియమిస్తుందని ఈ చట్టం స్పష్టం చేస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టుగా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయా అన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం. తెలంగాణలో 2015లోనే లిఫ్ట్ అండ్ ఎస్కలేటర్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ముసాయిదా కూడా సిద్ధమైంది. కానీ అది అక్కడితోనే ఆగిపోయింది. ప్రస్తుతం కొత్తగా తెలంగాణ లిఫ్ట్ యాక్ట్ ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. దీనిపై మేధో మథనం కొనసాగుతోంది.
ఆటోమెటిక్ రెస్క్యూ డివైజ్ : మరి ఈ సమస్యలకు పరిష్కారాలేంటని చూస్తే ఎప్పటికప్పుడు లిఫ్ట్ల పని తీరుని చెక్ చేయడం చాలా కీలకం. సాధారణ టెక్నీషియన్స్తో కాకుండా సర్టిఫైడ్ సిబ్బందితో చెక్ చేయిస్తేనే మేలు. ఎమర్జెన్సీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ప్రతి ఎలివేటర్లోనూ ఉండేలా చూసుకోవాలి. విద్యుత్ సరఫరా ఆగినప్పుడు లిఫ్ట్ మధ్యలో ఆగిపోకుండా ఓ ఫ్లోర్ వరకూ వచ్చి డోర్ తెరుచుకునేలా ఆటోమెటిక్ రెస్క్యూ డివైజ్ను అమర్చాలి. మరి ఇవన్నీ ఎవరో వచ్చి చెప్తే తప్ప చేయము అని ఊరుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ మళ్లీ జరుగుతూనే ఉంటాయి.
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