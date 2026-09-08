పెట్రోల్ వాహనాలకు మించి ఈవీల విక్రయాలు - భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కొత్త రికార్డు
ఈవీల తరవాతి స్థానం సీఎన్జీ వాహనాలదే - ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాలపై ఆసక్తి - ఇంధన ఖర్చుల తగ్గించడానికి క్రమంగా ఈవీలవైపు - ఈవీలకు 2-3 నెలల పాటు వెయిటింగ్ పీరియడ్
Published : September 8, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 4:57 PM IST
EV Sales Surpassed Petrol Vehicle Sales : ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ను శాసించేవి పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలే. లక్షలాది వెహికిల్స్ ఏటా అమ్ముడవుతుంటాయి. అవసరాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ విక్రయాల సంఖ్యా పెరుగుతుంది. ఇది సహజంగా జరిగే పరిణామమే. కానీ ఈ సారి మాత్రం మార్కెట్లో ఎవరూ ఊహించనిది జరిగింది. సంప్రదాయ ఇంధన వాహనాలు అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల విక్రయాలను వెనక్కి నెట్టి మరీ ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ వెహికిల్స్ ఎక్కువగా అమ్ముడయ్యాయి. ఈక్విరిస్ సెక్యూరిటీస్ సంస్థ ఇదే విషయాన్ని లెక్కలతో సహా వివరించింది.
సీఎన్జీ, హైబ్రిడ్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకే ఆసక్తి : ఇండియన్ ఆటో రిటైల్ మార్కెట్లో ఏటా కాస్త అటు ఇటుగా 2.5 కోట్ల నుంచి మూడు కోట్ల వరకూ వాహనాల విక్రయాలు నమోదవుతూ ఉంటాయి. అందులో బైక్ల వాటానే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తరవాతి స్థానం కార్లు, ఎస్యూవీలు. వీటిలో అత్యధిక శాతం పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లే అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇది మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ఉండే ట్రెండ్. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం ఆ ట్రెండ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల వెనక్కి నెట్టి మరీ ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనం వైపు మళ్లుతున్నారు వాహనదారులు. ఈ మార్పు మార్కెట్లో స్పష్టంగానే కనిపించింది. ఈ ఏడాది ఆగష్టులో ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్తో పాటు సీఎన్జీ, హైబ్రిడ్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకే ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపించారు. అంతే కాదు. ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఉండే పెట్రోల్ వాహనాల విక్రయాలను కూడా వెనక్కి నెట్టి ఈ సంప్రదాయేతర ఇంధన వాహనాల విక్రయాలు జరిగాయి. మార్కెట్లో ఈ తరహా ట్రెండ్ కనిపించడం ఇదే తొలిసారి అంటున్నాయి పరిశ్రమ వర్గాలు.
నెలలోనే సుమారు 30,700 వాహనాలు విక్రయం : ఇదే విషయాన్ని లెక్కల్లో మాట్లాడుకుంటే ఆగష్టులో ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్లో ఈవీ, హైబ్రిడ్, సీఎన్జీ వేరియంట్ వాహనాల విక్రయాల వాటా 41.95%గా నమోదైంది. మరి పెట్రోల్ వాహనాల సంగతేంటి? వీటి వాటా 40.85%గా ఉంది. అంటే పెట్రోల్ వాహనాల కన్నా ఎక్కువగా ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాల విక్రయాలే అధికంగా నమోదయ్యాయి. సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఇది చిన్నగానే కనిపిస్తుండొచ్చు. కానీ మార్కెట్ ట్రెండ్ మార్పునకు ఇది కచ్చితంగా ఓ సంకేతం అని మాత్రం చెప్పొచ్చు. పైగా ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఈక్విరిస్ సెక్యూరిటీస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే గతేడాది ఇదే ఆగస్టులో పెట్రోల్ వాహనాల విక్రయాలు 46%గా ఉన్నాయి. అంటే అప్పటితో పోల్చి చూస్తే ఈ ఏడాది సుమారు 6% మేర సేల్స్ తగ్గినట్టే లెక్క. గతేడాది ఆగస్టులో సీఎన్జీ వాహనాల విక్రయాలు 21%గా నమోదు కాగా ఈ ఏడాది ఆగస్టులో మాత్రం ఆ వాటా 25%కి పెరిగింది. ఇక విద్యుత్ వాహనాల జోరు కూడా గట్టిగానే ఉంది. గతేడాది విద్యుత్ వాహనాల విక్రయాల వాట ఆగష్టులో 5.9%గా నమోదైంది. ఈ ఏడాది ఆగష్టులో అది 7.7%కి పెరిగింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే సుమారు 30,700 వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి.
మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తక్కువే : విద్యుత్ వాహనాల విక్రయాల్లో ఎక్కువ వాటా టాటా వెహికిల్స్వే. ఆగస్టులో అమ్ముడైన విద్యుత్ వాహనాల్లో 43% వాటా టాటా మోటర్స్దే. గతేడాది డిసెంబర్ నుంచి చూస్తే ఇప్పటి వరకూ ఇదే అత్యధికం. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఈవీ కార్లు తీసుకొస్తూనే ఉంది టాటా మోటర్స్. ఎక్కువ మంది వీటిపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు కూడా. ఇక ఈ మధ్యే ఈవీ కార్లు తీసుకొస్తున్న మారుతి సుజుకీ కూడా ఈ వాహనాల విక్రయాల్లో 5% వాటాను సొంతం చేసుకుంది. ఇంత వివరంగా ప్రస్తావించడానికి కారణం వాహనదారుల అభిరుచి ఎలా మారుతోందో చెప్పడమే. గతంలో ఓ బైక్ తీసుకొవాలంటే లుక్ ఎలా ఉంది? ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది? ఎన్ని రోజులు సర్వీస్ ఇస్తుంది? అని ఆలోచించే వారు. ఇప్పుడు వీటితో పాటు అసలు దీన్ని మెయింటేన్ చేయగలమా? ఎంత ఖర్చవుతుంది? అని కూడా లెక్కించుకుంటున్నారు. ఆ లెక్కలు వేసుకున్నప్పుడు ఈవీ బైక్లకు సంబంధించిన మెయింటేనెన్స్ కాస్ట్ తక్కువే. అందుకే ఎలక్ట్రిక్ బైక్ల వైపు మళ్లుతున్నారు. అందుకే మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా వీటికి డిమాండ్ పెరిగింది. ఈక్విరిస్ సెక్యూరిటీస్ రిపోర్ట్ చెప్పింది కూడా ఇదే.
"రీసెంట్గా ఇథనాల్ని పెట్రోల్లో కలపడం వల్ల పెట్రోల్ కంజంక్షన్ పెరిగిపోతుందని, పాత వాహనాలు కూడా దెబ్బతింటున్నాయని అపోహపడుతున్నారు. దీంతో కొంతమంది పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకుండా ఎలక్ట్రిక్, సీఎన్జీ వాహనాల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు" - ప్రొ. ఎస్వీ సత్యనారాయణ, జేఎన్టీయూ అనంతపురం
విద్యుత్ వాహనాల తరవాతి స్థానం సీఎన్జీ వెహికిల్స్దే : ఆగష్టు లెక్కల ప్రకారం చూస్తే దేశ రాజధాని దిల్లీ ఈ ఈవీ మార్కెట్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. ఎక్కువ మొత్తంలో అక్కడే రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఎక్కువ వాటా ఎలక్ట్రిక్ కార్లదే. దేశంలోని మిగతా నగరాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు దిల్లీలో ఈవీల విక్రయాలు జోరు మీదున్నాయి. మరోలా చెప్పాలంటే జాతీయ సగటు కన్నా 7.7% మేర అధికంగా ఉన్నాయి సేల్స్. మరీ ఈ స్థాయిలో కాకపోయినా క్రమంగా ఇదే ట్రెండ్ మిగతా నగరాల్లోనూ కొంత కనిపిస్తోంది. విద్యుత్ వాహనాల తరవాతి స్థానం సీఎన్జీ వెహికిల్స్దే. కొన్ని లెక్కల ప్రకారం 25% మార్కెట్ షేర్ వీటిదే. ఇక హైబ్రిడ్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకూ చాలా మంది వాహనదారులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలా కొంతైనా ఇంధన ఖర్చులు ఆదా చేసుకోవచ్చు అని చూస్తున్నారు. సీఎన్జీ వాహనాల నిర్వహణా వ్యయం కూడా తక్కువే. పైగా ఈ వాహనాలపై జీఎస్టీ తక్కువగానే ఉంటుంది. ధర తక్కువగా ఉండడం, మెయింటేనెన్స్ పెద్దగా అవసరం లేకపోవడం లాంటి కారణాలతో ఎక్కువ మంది సీఎన్జీల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఫలితంగా ఈవీలతో పాటు పోటాపోటీగా వీటి విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి.
వాహనాల డెలివరీ ఆలస్యం : విద్యుత్ వాహనాలకు డిమాండ్ పెరిగింది అనడానికి మార్కెట్లోని పరిణామాలే సాక్ష్యాలు. మామూలుగా అయితే ఏదైనా బైక్ లేదా కార్కు బాగా డిమాండ్ ఉంటే ముందుగానే షోరూమ్కు వెళ్లి బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తరవాత అవైలబిలిటీని బట్టి వాళ్లు ఫలానా టైమ్కు డెలివరీ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకూ ఈ ట్రెండ్ పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు పరిమితమైంది. కానీ ఇప్పుడిదే పరిస్థితి విద్యుత్ వాహనాల సేల్స్లోనూ కనిపిస్తోంది. కొన్ని రకాల బైక్ల కోసమైతే తక్కువలో తక్కువ రెండు నుంచి మూడు వారాల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే ఈ వెయింట్ టైమ్ 2-3 నెలల పాటు కొనసాగుతోంది. అంటే డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా వాహనాలను డెలివరీ చేయలేనంతగా మార్కెట్ పెరుగుతోందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ప్రముఖ బ్రాండ్లలో చాలా వరకూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది. కాస్త ఆలస్యమైనా పరవాలేదు ఫలానా మోడల్, కలర్ వెహికిల్ మాత్రమే కావాలి అని వాహనదారులు కూడా వేచి చూస్తున్నారు. మార్కెట్ సరళి మారుతోందని గమనించిన ఆయా సంస్థలు ఉత్పత్తి పెంచేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అంత కాలం ఎదురు చూడడం ఇష్టం లేని వారు ఉన్న వేరియంట్లనే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
మైలేజీ తగ్గుతుందన్న ఆందోళన : అసలు సంప్రదాయేతర ఇంధన వాహనాల విక్రయాలు ఎందుకు పెరిగాయి? అనేది చూస్తే మార్కెట్ వర్గాలు మొదట చెబుతున్న విషయం ఈ-20 పెట్రోల్ చుట్టూ ఉన్న రకరకాల అనుమానాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నా ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సందేహాలు పోలేదు. క్రమంగా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రక్రియ కూడా వేగవంతం అవుతుందని అంటోంది కేంద్రం. ఈ ఇంధనం వాడడం వల్ల ఇంజిన్లు దెబ్బ తింటాయని, మైలేజీ తగ్గుతుందన్న ఆందోళన ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇలాంటప్పుడు పెట్రోల్ వాహనాలను వాడే బదులుగా ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకుంటే మంచిది కదా అని ఎక్కువ మంది వాహనదారులు భావిస్తున్నారు. అదీ కాక పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం పుణ్యమాని పెట్రోలు ధరలపై అనిశ్చితి ఏర్పడడింది. అందుకే సంప్రదాయ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్-ఐసీఈ వాహనాల నుంచి ఈవీలవైపు వినియోగదారులు మళ్లుతున్నారు. ఇక ఇంతగా డిమాండ్ పెరగడానికి మరో కారణం పెట్రోల్ వాహనాల మాదిరిగానే ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్లోనూ రకరకాల వేరియంట్లు అందుబాటులోకి రావడం. ఫలానా ఆప్షన్స్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉండడం వల్ల వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
గిరాకీ ప్రస్తుత వేగంతో కొనసాగితే : డిమాండ్ సప్లై మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించడానికి ఇప్పుడు అన్ని ఈవీ సంస్థలు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాయి. టీవీఎస్ స్కూటర్ నెలవారీ విద్యుత్ స్కూటర్ల ఉత్పత్తిని ప్రస్తుత 40,000 నుంచి 50,000కు చేర్చుతోంది. బజాజ్ ఆటో 50,000 వాహనాల నుంచి 60,000కు పెంచుతోంది. ఏథర్ ఇప్పటికే హోసూర్ ప్లాంటును 35,000 యూనిట్ల నెలవారీ పూర్తి సామర్థ్యంతో నడుపుతోంది. మహారాష్ట్రలో కొత్త ఫ్యాక్టరీ మూడో త్రైమాసికంలో అందుబాటులోకి వస్తే వార్షిక సామర్థ్యానికి 5,00,000 యూనిట్లు అదనంగా కలుస్తాయి. గిరాకీ ప్రస్తుత వేగంతో కొనసాగితే, అప్పటికి ఆ ఉత్పత్తి సరిపోకపోవచ్చన్న అంచనాలూ ఉన్నాయి. ఏథర్ సంస్థకు నెలనెలా పలు రాష్ట్రాల నుంచి 50,000 వరకు ప్రీఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఫలితంగా డీలర్లు బుకింగ్లను ఆర్డర్లు ఆపేస్తున్నారు. వెయిటింగ్ పీరియడ్ 2 నెలలు, అంతకు మించి పెరుగుతుండడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
దాదాపు 5 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశం : భారత్లోని ఈవీ మార్కెట్ భవిష్యత్ ఎలా ఉండనుందో ఈ మధ్యే ఓ హింట్ ఇచ్చారు. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. 2030 నాటికి ఈ మార్కెట్ విలువ 20 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు. అంతే కాదు. ఈ సెక్టార్లో దాదాపు 5 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించే అవకాశమూ ఉందని చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారాయన. అయిదేళ్లలో మన వాహన రంగాన్ని ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో నిలపాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇక భారత్లో తయారవుతున్న వాహనాల క్వాలిటీ బాగుండడంతో పాటు ధర కూడా తక్కువగా ఉంటోంది. ఈ కారణంగా విక్రయాలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్నాయి. భారత్ ఏటా రూ.22 లక్షల కోట్ల విలువైన ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. భవిష్యత్లో సంప్రదాయేతర ఇంధన వాహనాల సంఖ్య పెరిగితే ఆ మేరకు దిగుమతుల ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అదే సమయంలో కాలుష్య సమస్యకూ ఓ పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఇప్పటి ట్రెండే ఇకపైనా కొనసాగితే బహుశా త్వరలోనే కేంద్రం నిర్దేశించుకున్న క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యం నెరవేరుతుండొచ్చు.
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