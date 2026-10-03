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సరైన వర్షాలు లేకుండానే ముగిసిన వానాకాలం - మరి శీతాకాలం ఎటుపోనుంది?

సూపర్‌ ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల ఇప్పటికే వానాకాలంలో సరైన వర్షాలు లేకుండానే ముగిసింది. వానాకాలంలోనూ ఎండలు దంచికొట్టాయి. శీతాకాలంలోనూ చలి, వర్షాలు ఉండవని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Special Story On Elnino Effect On Winter
వర్షాకాలం ఔట్‌ శీతాకాలం డౌట్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 3:08 PM IST

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Special Story On Elnino Effect On Winter : కార్తీక మాసపు చలి గాలులు మార్గశిర మాసపు మంచు కురిసే వేళలు సాధారణంగా మన దేశంలో, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శీతాకాలం వస్తే కనిపించే అద్భుతమైన వాతావరణం. కానీ, కాలం మారుతోంది. వాతావరణం తలకిందులు అవుతోంది. వానాకాలం ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు ఇవ్వకుండానే ముగిసిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాలెండర్‌లో శీతాకాలం నడుస్తున్నా చల్లదనం జాడేలేదు. వేసవిని తలపిస్తూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి.

జనం, ఫ్యాన్లు, ఏసీలు ఆన్ చేసుకుంటున్నారు. మరి శీతాకాలం ఎటుపోనుంది? మంచు తెరలను చీల్చుకుంటూ వస్తున్న ఈ వేడి గాలుల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటి? పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో పుట్టిన ఒక వాతావరణ రాక్షసి మనకు చలికాలం లేకుండా చేస్తుందా? భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తున్న సూపర్ ఎల్‌నినో భయాలేంటి? ఈ విపత్కర పరిస్థితులు మన దేశ భవిష్యత్తును, ముఖ్యంగా అన్నదాతల జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి?

వర్షాకాలం ఔట్‌ శీతాకాలం డౌట్‌ (ETV Bharat)

శీతాకాలంపైనా సూపర్‌ ఎల్‌నినో ప్రభావం : భూగోళం ఉడికిపోతోంది. మానవ తప్పిదాలు, పారిశ్రామికీకరణ, అడవుల నరికివేత వెరసి భూతాపాన్ని అంతకంతకూ పెంచేస్తుంటే, అందుకు అనుగుణంగా ప్రకృతి తనదైన రీతిలో సవాళ్లు విసురుతోంది. ఈ క్రమంలోనే పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో వచ్చే అసాధారణ మార్పులే ఎల్‌నినో వంటి వైపరీత్యాల్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అయితే, ఈసారి సాధారణ ఎల్‌నినో కాదు, అంతకు మించిన సూపర్ ఎల్‌నినో భూగోళాన్ని చుట్టుముట్టింది. పసిఫిక్ సముద్రపు నీరు సాధారణం కంటే దాదాపు 2 నుంచి 2.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ అదనంగా వేడెక్కడంతో ఈ గాడ్జిల్లా ఎల్‌నినో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. వర్షాల్ని ఇప్పటికే ఆవిరి చేసిన దీని ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తోంది. భారతదేశంలో అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో ప్రారంభం కావాల్సిన చలి తీవ్రతను ఇది పూర్తిగా కనిపించకుండా చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. చల్లగా ఉండాల్సిన ప్రస్తుత సమయంలో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా నమోదవుతుండటం వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

భారత వాతావరణ శాఖ - ఐఎండీ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు దేశంలో రాబోయే కాలం ఎంత కష్టంగా ఉండబోతోందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు దేశవ్యాప్తంగా చలి గాలులు వీస్తాయి. కానీ, ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల ఈసారి ఉత్తర భారతదేశంలోని హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే చల్లటి గాలుల తీవ్రత పూర్తిగా తగ్గి పోయింది. పసిఫిక్ నుంచి వీస్తున్న వేడి గాలులు భారత ఉపఖండంపై ఉన్న తేమ, చలిని హరించివేస్తున్నాయి. ఫలితంగా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు, రాత్రి వేళల్లో ఉండే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పగటిపూట ఉక్కపోత, ఎండ తీవ్రత పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు చల్లటి వాతావరణం ఉండాల్సిన ప్రస్తుత సమయంలోనూ సమ్మర్ స్ట్రోక్‌ను ఎదుర్కొంటున్నారు.

"భారతదేశంపై ముఖ్యంగా మన ఆర్థిక వ్యవస్థపై అందులోనూ ఆ వ్యవస్థలో అంతర్భాగమైన వ్యవసాయ రంగంపై'ఎల్ నినో' (El Niño) తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ రంగంలో ఈ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO) ఇటీవల సూచించింది. రబీ సీజన్‌లో కూడా ఎల్ నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి"-డా. సురేశ్​ , అసోసియేట్​ డీన్​ , జగిత్యాల వ్యవసాయ కళాశాల

కొనసాగనున్న వేడి వాతావరణ స్థితి : వాతావరణ మార్పుల తీవ్రత తెలుగు రాష్ట్రాలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఈ పాటికే లంబసింగి, అరకు, ఆదిలాబాద్, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు రెండంకెల కంటే కిందకు వచ్చేయాలి. కానీ, ఈ ఏడాది అక్కడ కూడా ఆశించిన స్థాయిలో చలి నమోదు కావడం లేదు. తెల్లవారుజామున కాసేపు మంచు కురుస్తున్నట్లు అనిపించినా, ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే ఎండ ముదిరిపోతోంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాల్లో రాత్రి వేళల్లో కూడా ఏసీలు వాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే వాతావరణం ఎంతలా మారిపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫలితంగా ఎక్కడ చూసినా విద్యుత్ వినియోగం రికార్డు స్థాయిల్లో ఉంటోంది. పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ఏర్పడిన ఈ సూపర్ ఎల్‌నినో పరిస్థితులు మరో కొన్ని నెలల పాటు, అంటే 2027 ఫిబ్రవరి వరకు 100% స్థిరంగా కొనసాగుతాయని అంతర్జాతీయ వాతావరణ నమూనాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

శీతాకాలం చలి తగ్గడం అంటే కేవలం ఏసీల వాడకం పెరగడం మాత్రమే కాదు, దీని వెనుక ఒక పెద్ద ఆర్థిక, పర్యావరణ సంక్షోభం దాగి ఉంది. భారతదేశంలో శీతాకాలం అనేది రబీ పంటల సీజన్. దేశ ఆహార భద్రతను శాసించే గోధుమలు, శనగలు, ఆవాలు, బార్లీ వంటి పంటలు ఈ కాలంలోనే పండుతాయి. ముఖ్యంగా గోధుమ పంట పండటానికి నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో రాత్రి వేళల్లో తీవ్రమైన చలి ఉండాలి. ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటేనే గోధుమ గింజ గట్టిపడి, దిగుబడి పెరుగుతుంది. కానీ, ఎల్‌నినో తెచ్చిన వేడి వల్ల గోధుమ పంట ముందే ముదిరిపోయి, గింజ సైజ్ తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా గోధుమల దిగుబడిని దెబ్బతీసి, మార్కెట్‌లో ఆహార పదార్థాల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటేలా చేస్తుందని, తద్వారా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి సామాన్యుడి బతుకు భారమవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చలి గాలులు దూరమయ్యే అవకాశం : ఇప్పటికే వర్షపాత లేమి దేశాన్ని కలవరపెడుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ దేశవ్యాప్తంగా లోటు వర్షపాతంతోనే ముగిసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అనేక జలాశయాలు నిండలేదు. భూగర్భ జలాలు ఆశించిన స్థాయిలో చేరలేదు. ఇప్పుడు ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు కురిసే ఈశాన్య రుతుపవనాల వర్షాలు కూడా ముఖం చాటేశాలా ఉన్నాయి. కోస్తాంధ్ర, తమిళనాడు ప్రాంతాలు ఈశాన్య రుతుపవనాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాయి. అయితే, ఈసారి అక్కడ కూడా సాధారణం కంటే చాలా తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. వర్షాలు లేకపోవడం, ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో జలాశయాల్లోని నీరు వేగంగా ఆవిరైపోతోంది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో తీవ్రమైన తాగునీటి, సాగునీటి ఎద్దడికి దారితీసేలా కనిపిస్తోంది.

వాతావరణంలో వచ్చే ఈ వేడి మార్పులు మానవ ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సాధారణంగా శీతాకాలంలో వైరల్ జ్వరాలు, దగ్గు, జలుబు రావడం సహజం. కానీ, ఉష్ణోగ్రతలలో అసాధారణ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల మనుషులలో రోగనిరోధక శక్తి క్షీణిస్తోంది. పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండ, రాత్రిపూట కాస్త ఉక్కపోత ఉండటం వల్ల దోమల సంతతి విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనివల్ల డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి వ్యాధులు విజృంభిస్తున్నాయి. శ్వాసకోస వ్యాధులతో బాధపడేవారు, ఆస్తమా రోగులు, వృద్ధులకు ఈ పొడి వాతావరణం, గాలిలో పెరిగిన కాలుష్యం ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతింటే మానవ మనుగడ ఎంత ప్రమాదంలో పడుతుందో ఈ పరిస్థితులు అద్దం పడుతున్నాయి.

వాతావరణ మార్పులతో ఆరోగ్యానికి ఎసరు : నిపుణుల విశ్లేషణల ప్రకారం, ఈ సూపర్ ఎల్‌నినో కేవలం వర్షాకాలం, శీతాకాలాన్ని దూరం చేయడంతోనే ఆగిపోదు. దీని అసలు సిసలు విశ్వరూపం రాబోయే వేసవి కాలంలో కనిపించబోతోంది. 2027 మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో భారతదేశం చరిత్రలోనే ఎన్నడూ చూడని విధంగా రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలను నమోదు చేసే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే భూమిలో తగినంత తేమ లేకపోవడం, శీతాకాలం కూడా వేడిగా గడిచే పరిస్థితి ఉండడంతో భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా అడుగంటిపోనున్నాయి. రాబోయే వేసవిలో అన్ని ప్రాంతాల్లో 48 నుంచి 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. హీట్ వేవ్స్ లేదా వడగాల్పుల తీవ్రత మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇది పశుపక్ష్యాదుల మనుగడకు, మానవ జీవనానికి పెద్ద సవాలుగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ అవుతున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా ఎల్‌నినో సృష్టిస్తున్న విధ్వంసం అంతా ఇంతా కాదు. ఒకవైపు ఆసియా ఖండంలో తీవ్రమైన కరవు పరిస్థితులు, ఎండలు ఉంటే, మరోవైపు దక్షిణ అమెరికా దేశాలైన పెరూ, ఈక్వెడార్‌లలో భారీ వర్షాలు, వరదలు సంభవిస్తున్నాయి. ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడుతోంది. ఈ ప్రపంచ వాతావరణ సంక్షోభం నుంచి బయట పడటానికి తక్షణ చర్యలు అవసరమని ఐక్యరాజ్యసమితి పదే పదే హెచ్చరిస్తోంది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోకున్నా, ప్రకృతి సమతుల్యతను గౌరవించకున్నా భవిష్యత్తులో రుతువులు అనే పదానికి అర్థమే లేకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. కేవలం నిరంతర వేసవి మాత్రమే భూమిపై మిగిలే అవకాశం ఉందని పర్యావరణ ప్రేమికులు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చూశారుగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎక్కడో వేడెక్కిన నీరు, ఈ రోజు మన ప్రాంత వాతావరణాన్ని, వంటింటి బడ్జెట్‌ను ఎలా శాసిస్తోందో. సూపర్ ఎల్‌నినో సృష్టిస్తున్న ఈ అలజడి కేవలం ఒక ప్రకృతి వింత కాదు.. ఇది భూమాత మనకు ఇస్తున్న ఒక బలమైన హెచ్చరిక. శీతాకాలాన్ని మింగేస్తున్నఈ వేడి, రాబోయే రోజుల్లో దేశ ఆహార భద్రతకు, తాగునీటి సరఫరాకు, ప్రజల ఆరోగ్యానికి, పశుపక్ష్యాదుల మనుగడకు ఎసరు పెట్టేలా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు సుస్థిర పర్యావరణ విధానాలను అవలంబించకపోతే, సమాజం అడవుల పెంపకంపై దృష్టి పెట్టకపోతే.. రాబోయే రోజుల్లో వర్షాకాలం, చలికాలం కేవలం పుస్తకాల్లో మాత్రమే చదువుకునే ఒక కథగా మిగిలిపోతుంది. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి రైతాంగం ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలాగే నీటి పొదుపు ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కావాలి.

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శీతాకాలంపై ఎల్​నీనో ప్రభావం
ELNINO EFFECT ON WINTER

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