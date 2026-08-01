E20 పెట్రోల్తో మైలేజీ తగ్గుతుందా? - కేంద్రం క్లారిటీ ఇదే!
E20 పెట్రోల్పై మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ - మైలేజీ 2-6% మేర తగ్గే అవకాశం - BS-3 వాహనాల్లో ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - భవిష్యత్లో తక్కువ ధరకే E20 పెట్రోల్
Published : August 1, 2026 at 3:36 PM IST
Does E20 Petrol Reduce Mileage : E20 పెట్రోల్. గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకూ కొన్నాళ్లుగా ఇదే చర్చ. ఎన్నో అనుమానాలు. భిన్నమైన అభిప్రాయాలు. అసలు E20 అనే ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచి రకరకాల చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎవరి వాదనలు వాళ్లు వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈ విషయంలో కేంద్రం పలు సందర్భాల్లో స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ మొత్తం చర్చలో ఎక్కువమంది వ్యక్తం చేసిన అనుమానం ఒక్కటే. మైలేజీ తగ్గిపోతుందేమోనని. ఇప్పుడిదే అంశంపై స్పష్టత ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. E20 పెట్రోల్ వాడకంతో మైలేజీ తగ్గే మాట వాస్తవమే అని కీలక ప్రకటన చేసింది. దీంతో దీనిపై చర్చ మొదలైంది.
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి E20 పెట్రోల్ : ఏటా తక్కువలో తక్కువ 13-14 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల దిగుమతుల కోసం భారత్ చేస్తున్న ఖర్చు ఇది. అంతర్జాతీయంగా ఏదైనా సమస్యలు వచ్చి సరఫరాలో ఇబ్బందులు వస్తే ఈ బిల్లు ఇంకాస్త పెరుగుతుంది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే ఇది చూశాం కూడా. అంతర్జాతీయంగా ఏం జరిగినా సరే ఇక్కడ మనకు ఖర్చు తడిసి మోపెడవుతోంది. మరి ఇలా ఎంత కాలం? ప్రత్యామ్నాయ మార్గమేం లేదా? ఈ ప్రశ్నల నుంచి వచ్చిన ఆలోచనే ఇథనాల్ బ్లెండింగ్.
ముందుగా పెట్రోల్లో ఇథనాల్ను 10% కలిపి E10 పెట్రోల్ను 2022లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తరవాత మరో 10% అదనంగా బ్లెండ్ చేసి 2025లో E20ని ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పెట్రోల్ బంక్లలో E20 పెట్రోల్ విక్రయించడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం ఓ ప్రకటన చేసింది. గతేడాది కొన్ని పెట్రోల్ బంక్లలో మాత్రమే లభ్యమైన ఈ పెట్రోల్ కేంద్రం ఆదేశాలతో ఏప్రిల్ నుంచి అన్ని చోట్లా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలా ఏప్రిల్లో మొదలైన చర్చ ఇప్పటి వరకూ కొనసాగుతూనే ఉంది.
మైలేజీ 2-6% మేర తగ్గే అవకాశం : E20 పెట్రోల్ చర్చ వచ్చిన ప్రతిసారీ తప్పకుండా ప్రస్తావన వచ్చే అంశం మైలేజీ. సాధారణ పెట్రోల్తో పోల్చి చూసినప్పుడు ఇథనాల్ కలిసిన పెట్రోల్ కావడం వల్ల ఇందులో ఎనర్జీ తక్కుగా ఉంటుంది. దీన్నే కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అంటారు. అందుకే వాహనం నడిచేందుకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్యుయెల్ తీసుకుంటుందని వాదనలు వినిపించాయి. పైగా ఇథనాల్ గాల్లో ఉన్న తేమను త్వరగా లాగేసుకుంటుంది. దీని వల్ల పెట్రోల్ ట్యాంక్ అడుగున నీరు చేరుతుంది.
ఈ కారణాలతోనే మైలేజీపై ప్రభావం పడుతుందన్నది మరో చర్చ. ఇందులో నిజానిజాలపై ఎవరి వాదనలు వాళ్లు వినిపించారు. అయితే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. లోక్సభలో లిఖిత పూర్వత సమాధానంలో క్లారిటీ ఇచ్చారు కేంద్ర రోడ్డు రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. E20 పెట్రోల్ వల్ల మైలేజీ 2-6% మేర తగ్గే అవకాశముందని వెల్లడించారు. వెహికిల్ కేటగిరీతో పాటు ఎన్నాళ్ల నుంచి వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ మైలేజ్ ఎంత తగ్గుతుందన్నది ఆధారపడి ఉంటుందనీ వివరించారు.
"ఈరోజుల్లో తయారవుతున్న బీఎస్6 వాహనాలు E20 బ్లండెడ్ పెట్రోల్తో పూర్తిగా మమేకమవుతాయి. కానీ పది సంవత్సరాల క్రితం తయారై ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వాహనాలు అంటే బీఎస్3, బీఎస్4 వాహనాలకి ఇథనాల్ బ్లండెడ్ పెట్రోల్ వల్ల రబ్బర్ పార్ట్స్, ఫిల్టర్లు, గ్యాస్కెట్లు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రభుత్వానికి ఇంపోర్ట్ ఖరీదు తగ్గవచ్చేమో కానీ ఆ లాభాన్ని ప్రజలకు పంపడం లేదు" - సీఎల్ఎన్ గాంధీ, రవాణారంగ నిపుణులు
E20 పెట్రోల్తో యాక్సిలరేషన్ పెరుగుతుంది : అయితే మైలేజీ తగ్గినంత మాత్రాన ఇంజిన్ సామర్థ్యం దెబ్బ తింటుంది అన్న దాఖలాలైతే ఎక్కడా లేవు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు నితిన్ గడ్కరీ. ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా - ఏఆర్ఏఐ, సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మానుఫాక్చరర్స్ - ఎస్ఐఏఎం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ - ఐఓసీఎల్. ఈ మూడు సంస్థలూ పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసిన తరువాతే మైలేజీ తగ్గుతుందన్న నిర్ధరణకు వచ్చినట్టు చెబుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
అయితే E20తో ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయని అంటోంది. అందులో ముందుగా ప్రస్తావించిన విషయం యాక్సిలరేషన్. సాధారణ పెట్రోల్తో పోల్చి చూస్తే E20 పెట్రోల్తో యాక్సిలరేషన్ పెరుగుతుందని వివరిస్తోంది. E10తో పోల్చి చూస్తే E20 పెట్రోల్ వినియోగంతో దాదాపు 30% మేర కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయని స్పష్టంగా చెప్పింది కేంద్రం. ఇంజిన్ డ్యూరబిలిటీపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడినట్టుగా ఆధారాలు కనిపించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది.
టెస్టింగ్లో ఇంకొన్ని కీలక విషయాలు : E20 పెట్రోల్ పని తీరుపై ఏఆర్ఏఐ సంస్థ కొద్ది రోజుల క్రితమే ఓ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలున్నాయి. ప్రస్తుతానికి E10 కంపాటిబిలిటీ మాత్రమే ఉన్న వాహనాల్లో E20 పెట్రోల్ వాడడం వల్ల రబ్బర్ ఫ్యుయెల్ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ పాడయ్యే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేసింది ఏఆర్ఏఐ నివేదిక. E10కి మాత్రమే సరిపోయే హోసెస్, గ్యాస్కట్స్, సీల్స్, O రింగ్స్ లాంటివి E20 పెట్రోల్ వాడడం వల్ల పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా లోక్సభ వేదికగా ఇదే విషయం చెప్పింది. BS-3 వాహనాల్లో ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశముందని తెలిపింది. అయితే ఏఆర్ఏఐ చేసిన టెస్టింగ్లో ఇంకొన్ని కీలక విషయాలూ వెలుగులోకి వచ్చాయి.
కార్ల ఇంజిన్స్ డ్యూరిబిలిటీ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు బీఎస్-4 వాహనాలు E20 పెట్రోల్తో కొంత వరకూ సమర్థంగానే పని చేశాయి. అయితే బీఎస్-6 టర్బో ఛార్జ్డ్ ఇంజిన్స్లో మాత్రం కొన్ని గంటల తరవాత సమస్యలు వచ్చినట్టు తేల్చి చెప్పింది. ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే కొన్ని ఇంజిన్స్ కాన్ఫిగరేషన్స్ను ఇంకాస్త లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
ఇంజిన్లో హీట్ పెరిగినప్పుడు సమస్య : ఇక్కడే మరో వాదన కూడా ఉంది. E20 పెట్రోల్తో మైలేజ్ తగ్గే అవకాశముందని కేంద్రం చెబుతున్నా అందుకు E20 మాత్రమే కారణం అని చెప్పలేమనీ అంటోంది. ఎలా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు? టైర్ ప్రెజర్ ఎంత ఉంది? వెహికిల్ని సరైన సమయానికి సర్వీస్ చేయిస్తున్నారా? ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎలా ఉంది? ఇలా రకరకాల అంశాలతోనూ మైలేజ్ అనేది ముడిపడి ఉంటుంద న్నది కేంద్రం ఇచ్చిన మరో వివరణ. మళ్లీ ఏఆర్ఏఐ రిపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కార్ల తయారీ సంస్థల్లో రెండు కంపెనీలకు సంబంధించిన వెహికిల్స్లో E20 తో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాలేదు.
మరో సంస్థకు చెందిన కార్లో మాత్రం థర్మోమెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ తలెత్తింది. ఇంజిన్లో హీట్ పెరిగినప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. అదే టూ వీలర్స్ విషయానికి వస్తే మూడు సంస్థలకు చెందిన బైక్స్లో E20 పెట్రోల్ వాడగా అందులో ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదు. కాకపోతే E10తో పోల్చి చూసినప్పుడు ఎక్కువ ఇంధన వినియోగం నమోదైందని ఏఆర్ఏఐ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. ఇక E20 పెట్రోల్ వాడడం వల్ల వాహనాల్లో సమస్యలు వస్తున్నాయన్న వాదనలు ఉన్నా అందుకు ఈ పెట్రోల్ మాత్రమే కారణం కాకపోవచ్చు అని కేంద్రం తేల్చి చెబుతోంది.
100% ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ : నిజానికి 2030 నాటికి E20 తీసుకురావాలని కేంద్రం డెడ్లైన్ పెట్టుకుంది. కానీ ఈలోపే తీసుకొచ్చింది. అందుకు ముఖ్య కారణం పెట్రోల్ దిగుమతులు తగ్గించుకుని బ్లెండింగ్ ప్రక్రియపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం. దశలవారీగా బ్లెండింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచి పూర్తి స్థాయిలో అంటే 100% ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ చేసే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది కేంద్రం. అదే E100 పెట్రోల్.
వాహనాల్లో 100% ఇథనాల్ వాడకానికి వీలుగా అనుమతులిస్తూ ఇటీవలే ఆ ఫైల్స్పై సంతకాలు చేసినట్టు ప్రకటించారు కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. దేశీయంగా బయో ఫ్యుయెల్ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవడంపై దృష్టి సారించనుంది కేంద్రం. ఇథనాల్ను చెరకు, మొక్కజొన్న నుంచి తయారు చేస్తారు. వీటి ఉత్పత్తి పెంచితే గ్రామాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది అన్నది కేంద్రం చెబుతున్న మరో విషయం. కాకపోతే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహార పంటలను ఫ్యుయెల్ కోసం వినియోగిస్తే ఆహార భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేం.
E20 ఫ్యుయెల్తో నడుస్తున్నాయి : కేంద్రం E20 వినియోగంపై మరో వివరణ కూడా ఇస్తోంది. ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ - ఈబీపీని దశలవారీగా అమలు చేస్తూ వచ్చామని అంటోంది. అంతే కాదు. ఇది ఏకపక్షంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని, నీతి ఆయోగ్, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ సంస్థలు, ఆటోమొబైల్స్ తయారీ కంపెనీలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తరవాతే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని స్పష్టం చేస్తోంది. పైగా ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అనేది 2001లోనే మొదలైందని, 2006లో E5 పెట్రోల్ అందుబాటులోకి వచ్చిందని గుర్తు చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 20 కోట్లకుపైగా టూ వీలర్స్, 3 కోట్లకుపైగా పెట్రోల్ కార్లు E20 ఫ్యుయెల్తో నడుస్తున్నాయని ఆ వాహనాల్లో ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి సమస్యలూ రాలేదని మరోసారి స్పష్టం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించేందుకే ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అని అంటోంది.
పెరగనున్న నిర్వహణ ఖర్చులు : ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర గరిష్ఠ స్థాయికి చేరినప్పుడు పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ.125 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నా, దిల్లీలో వినియోగ దారులకు రూ.94.77 కే అందించినట్లు తెలిపింది. ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ చేయడం వల్లే ఇంత తక్కువ ధరకు పెట్రోల్ అందించగలిగామనీ వెల్లడించింది. ఇలా E20 పెట్రోల్ వినియోగంపై అన్ని విధాలా కేంద్రం స్పష్టతనిస్తోంది. కానీ మైలేజీ భయాలు, ఇంజిన్ సామర్థ్యం పాడవుతుందేమోనన్న అనుమానాలు ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి.
పైగా ఇప్పుడున్న కొన్ని రకాల కార్లు, బైక్ల ఇంజిన్స్ పూర్తిగా E20తో కంపాటిబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఫ్లెక్స్ ఫ్యుయెల్ వాహనాలను పెద్ద ఎత్తున తయారు చేయాల్సి వస్తుంది. తగ్గట్టుగానే వాటి ధరలూ పెరుగుతాయి. చివరకు ఆ భారం వాహన దారులపైనే పడుతుంది. కానీ ప్యూర్ పెట్రోల్తో పోల్చినప్పుడు ఇథనాల్ బ్లెండ్ చేసిన పెట్రోల్ ధర తక్కువగా ఉండడం వల్ల మెయింటేనెన్స్ ఖర్చులు తగ్గుతాయని వివరణ ఇస్తోంది కేంద్రం. ఇప్పటికైతే కొంత వరకూ క్లారిటీ వచ్చినా ముందు ముందు E20పై ఇంకా ఎన్ని చర్చలు జరుగుతాయో చూడాలి.
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