కర్ణాటక vs తమిళనాడు - కావేరి నీటి యుద్ధం ఎందుకు?
శతాబ్దాలుగా కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య కొనసాగుతున్న కావేరి నీటి యుద్ధం - కోర్టులు, ట్రైబ్యునళ్లు ఎన్నో తీర్పులు ఇచ్చినా కనిపించని పరిష్కారం - మరోసారి రాజకీయాంశంగా మారిన కావేరి వివాదం
Published : August 5, 2026 at 4:58 PM IST
Speacial Story on Cauvery River Water Dispute : ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన అంశం ఉదయ్నిధి స్టాలిన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, ఆయన అరెస్ట్. అయితే ఈ పరిణామాల వెనుక మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన అసలు అంశం కావేరి జలాల వివాదం, రాజకీయాల్లో మాత్రం శాశ్వత సంక్షోభంగా మారింది.
దక్షిణ గంగ కానీ సరిహద్దుల్లో శాశ్వత వివాదం : దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత పవిత్రమైన నదిగా దక్షిణ గంగగా పూజలు అందుకునే కావేరి కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య దశాబ్దాలుగా రాజకీయ, సామాజిక, భావోద్వేగ ఘర్షణకు కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తోంది. అయితే కావేరి నీటి పంపకాల వివాదం కేవలం కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య మాత్రమే కాదు కేరళ, పుదుచ్చేరి కూడా ఇందులో భాగస్వాములే.
ముఖ్యంగా ఎల్నినో ప్రభావం, తక్కువ వర్షపాతం, బలహీన రుతు పవనాలు వంటి కారణాలతో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిన ప్రతిసారీ కావేరి వివాదం మళ్లీ భగ్గుమంటుంది. ట్రైబ్యునల్ పంపకాలు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నా కావేరి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ పని చేస్తున్నా సమస్య ఎందుకు పరిష్కారం కావడం లేదు? దీనికి సమాధానం ఈ వివాదం వెనుక ఉన్న వందేళ్ల చరిత్రలో ఉంది.
బ్రిటీష్ కాలం నుంచే మొదలైన వివాదం : కావేరి వివాదం మూలాలు బ్రిటీష్ పాలనా కాలం వరకు ఉన్నాయి. 1892లో, తరువాత 1924లో అప్పటి మైసూర్ సంస్థానం, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ మధ్య 2 కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఆ ప్రకారం దిగువన ఉన్న మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ సాగునీటి అవసరాలకు ప్రాధాన్యం లభించిందని, ఎగువున ఉన్న మైసూర్ అభివృద్ధికి పరిమితులు విధించారని కర్ణాటక వాదిస్తోంది. 1956లో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఈ వివాదం కొత్త రూపం దాల్చింది. 1974లో 1924 ఒప్పందం గడువు ముగిసిన తర్వాత కర్ణాటక "నది మా రాష్ట్రంలో పుడుతోంది. ముందుగా మా అవసరాలు తీర్చుకోవడం సహజ హక్కు" అని చెబుతోంది. ఇదే సమయంలో "శతాబ్దకాలంగా కావేరిపైనే ఆధారపడిన డెల్టా వ్యవసాయం నీరు లేక నాశనం అవుతుంది" అంటూ తమిళనాడు వాదిస్తోంది.
"కావేరి వివాదంపై తమిళనాడు కోర్టుకెళ్లిందని తెలిసింది. వాళ్ల హక్కులను ప్రశ్నించడం సరికాదు. కానీ మాకు ఈ న్యాయవ్యవస్థపై గౌరవముంది. నేనొక్కడినే తీసుకునే నిర్ణయం కాదు ఇది. అన్ని పార్టీల అభిప్రాయాలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. బీజేపీ, జనతాదళ్ సహా అన్ని పార్టీలతో సంప్రదింపులు జరిపాను. అందరూ ఈ విషయంలో మద్దతు ఇచ్చారు. కర్ణాటక మొత్తం దీనిపై బలంగా నిలబడింది. మద్దతిచ్చిన కేంద్రమంత్రులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, ఇతర నేతలకు నా సెల్యూట్. మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తున్నాం. న్యాయ వ్యవస్థపై మాకు పూర్తి నమ్మకం, గౌరవం ఉన్నాయి" - డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి
ట్రైబ్యునల్, సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నాయి? : దీర్ఘకాల వివాదానికి పరిష్కారం కోసం 1990లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కావేరి జల వివాద ట్రైబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేసింది. దాదాపు 17 ఏళ్ల విచారణ అనంతరం 2007లో ట్రైబ్యునల్ తుది అవార్డు ప్రకటించింది. అయితే ఇరు రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంతో కేసు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. 2018లో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. అంతర్రాష్ట్ర నదులు ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికీ చెందినవి కావని, అవి జాతీయ వనరులని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో బెంగళూరు నగర తాగునీటి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కర్ణాటకకు 284.75 టీఎంసీ, తమిళనాడుకు 404.25 టీఎంసీ, కేరళకు 30 టీఎంసీ, పుదుచ్చేరికి 7 టీఎంసీ నీటిని కేటాయించింది.
ప్రతి నీటి సంవత్సరంలో బిల్లిగుండ్లు వద్ద 177.25 టీఎంసీ నీటిని తమిళనాడుకు విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పు అమలు కోసం కావేరి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ, కావేరి రెగ్యులేషన్ కమిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కర్ణాటక విడుదల చేసే నీటిని కొలిచేది ఈ బిల్లిగుండ్లు సీడబ్ల్యూసి గేజింగ్ స్టేషన్ వద్దనే.
మరి ప్రతి ఏడాది ఎందుకు వివాదం? : ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. సాధారణ సంవత్సరాల్లో నీటి పంపిణీపై మార్గదర్శకాలు ఉన్నప్పటికీ తీవ్ర కరవు పరిస్థితుల్లో నీటిని ఏ ప్రమాణాలతో పంచుకోవాలనే విషయంలో ఇరు రాష్ట్రాలు ఏకాభిప్రాయానికి రావడం లేదు. తమిళనాడులో జూన్-జూలైలోనే కురువై వరి సాగుకు నీరు అత్యవసరం. అదే సమయంలో కర్ణాటకలో వర్షాలు ఆలస్యమైతే డ్యాముల్లో నిల్వలు తగ్గిపోతాయి. అలానే తమిళనాడులో కేవలం జూన్-జూలైలో వేసే కురువై సీజన్తో పాటు ఆగస్టు - సెప్టెంబరులో ప్రారంభమయ్యే సంబా సీజన్కూ కావేరి నీరు అత్యంత కీలకం.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందు తాగునీరు తరువాత సాగునీరు అని కర్ణాటక ఒప్పందాల ప్రకారం నీటిని తప్పనిసరిగా విడుదల చేయాలని తమిళనాడు వాదిస్తూ వస్తున్నాయి. వీటికి తోడు బెంగళూరు భవిష్యత్ తాగునీటి అవసరాల కోసం ప్రతిపాదించిన మేకేదాటు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు కూడా కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి, తంజావూరు, దిండిగల్, ఈరోడ్ వంటి నగరాల తాగునీటి పథకాలు కూడా కావేరిపైనే ఆధారపడ్డాయి.
"నదికి దిగువ ఉండే రాష్ట్రాలకు తప్పనిసరిగా ప్రాధాన్యత ఉండాలి. ఎలాంటి సంప్రదింపులు లేకుండా కర్ణాటక తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా ఏకపక్షమే అవుతుంది. పైగా సుప్రీంకోర్టు, ట్రైబ్యునల్ ఉత్తర్వులకు అది వ్యతిరేకం కూడా. మా హక్కుల కోసం న్యాయపరంగానే పోరాడుతున్నాం. తమిళనాడుకు తప్పక న్యాయం జరగాలన్నదే మా ఉద్దేశం. కర్ణాటక మేగదాతు వద్ద డ్యామ్ నిర్మించాలని ప్రయత్నించడం సరికాదు. ఇది తమిళనాడును ఎడారిగా మార్చేస్తుంది. తమిళ నాడు రైతులకు కావేరీ నదే జీవనాధారం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డ్యామ్ కడితే నీరంతా ఆగిపోతుంది. అదే జరిగితే తమిళనాడులో పంటలే పండవు. ఈ డ్యామ్ నిర్మాణానికి మేం పూర్తిగా వ్యతిరేకం" - తిరుచి శివ, డీఎమ్కే ఎంపీ
రాజకీయాలు - భావోద్వేగాలు - ఓటు బ్యాంకు : కావేరి వివాదం కేవలం నీటి సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అత్యంత శక్తిమంతమైన రాజకీయ అంశం. కర్ణాటకలో పాత మైసూరు ప్రాంత రైతులు ముఖ్యంగా మండ్య, మైసూరు, హాసన్ ప్రాంతాల వ్యవసాయం అలాగే బెంగళూరు తాగునీటి అవసరాలు ఎన్నికల్లో ప్రధాన చర్చగా మారుతుంటాయి. తమిళనాడులో కావేరి డెల్టా జిల్లాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకమైన ఓటు బ్యాంకు. అందుకే ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా నీటి విషయంలో వెనక్కి తగ్గితే రాజకీయంగా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఇలా "కావేరి మా తల్లి" అనే కన్నడ భావోద్వేగం.. "కావేరి మా జీవనాధారం" అనే తమిళ ఆందోళన.. ఈ వివాదాన్ని కేవలం నీటి పంపకాల సమస్యగా కాకుండా భాష, ప్రాంతీయ గౌరవం, రాజకీయ ప్రతిష్ఠల పోరాటంగా మార్చేశాయి. సినీ కళాకారులు తరచు ఈ నిరసనల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు.
శాశ్వత పరిష్కారం ఉందా? : దేశంలో ఎంతోకాలంగా ఉన్ననీటి వివాదాలు పరిశీలిస్తే.. చట్టాలు, కోర్టులు కేవలం నీటి లెక్కలను చెప్పగలవు. కానీ శాశ్వత పరిష్కారం రావాలంటే వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రెండు రాష్ట్రాలు అంగీకరించే శాస్త్రీయ డిస్ట్రెస్ షేరింగ్ ఫార్ములా అత్యవసరం. అది జరగాలి అంటే పరస్పర నమ్మకం, సహకారం ఉండాలి. కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య అది ఎప్పటికి సాధ్యం అవుతుందో ఈ కాగుతునే ఉన్న కావేరీ జలాల వివాదం ఎప్పటికి పరిష్కారం అవుతుందో కాలమే సమాధానం చెప్పాలి.
సొంత ప్రయోజనాలపై రాష్ట్రాల పట్టు - ముందుకు సాగని గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టు