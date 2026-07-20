పనస తోటల పెంపకానికి ప్రోత్సాహం - తీరనున్న బొబ్బిలి వీణ కష్టాలు
బొబ్బిలి వీణకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు - బొబ్బిలి వీణ తయారీలో కళాకారులకు సమస్యలు - వీణ తయారీలో పనస చెట్ల కలప అత్యంత కీలకం - రాష్ట్రంలో క్రమంగా తగ్గుతున్న పనస తోటల సాగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 7:07 PM IST
AP Bobbili Veena Special Story : ఏపీ సాంస్కృతిక వారసత్వం, కళా వైభవానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. స్వరాలను సుమధురంగా పలికించే సంగీత సాధనం బొబ్బిలి వీణ. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన వాద్యం ఇది. అందుకే బొబ్బిలి వీణకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అలాంటి పూర్వవైభవం కలిగిన బొబ్బిలి వీణ తయారు చేయడంలో కళాకారులు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముడిసరుకు కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం కళాకారుల కష్టాలు తీర్చడంపై దృష్టి సారించింది. బొబ్బిలి వీణ విశిష్టతను కాపాడాలనే లక్ష్యంతో కలప కొరతను తీర్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. మరి, కళాకారులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి? ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది?
పనస చెట్టు నుంచి తయారీ : బొబ్బిలి పేరు చెప్పగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది వీణ. అంతర్జాతీయంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది ఈ సంగీత సాధనం. మధురమైన స్వరాలతో శ్రోతల మనసును మైమరి పించడంలో దీనికిదే సాటి. విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి సమీపంలోని గొల్లపల్లితో పాటు బాడంగి మండలం వాడాడ గ్రామాల్లో బొబ్బిలి వీణలు తయారు చేస్తారు. తరతరాలుగా ఈ 2 గ్రామాలలోని విశ్వకర్మ కుటుంబాలకు చెందినవారు వీణలను తయారు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అద్భుతమైన హస్తకళతో ఆకర్షణీయంగా వీటిని మలుస్తున్నారు. ఐతే, బొబ్బిలి వీణల తయారీ నుంచి స్వరాలు పలికించడం వరకు అన్నింటిలో వీటి ప్రత్యేకతే వేరు. సాధారణ వీణలను వివిధ భాగాలను అతికించి తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, బొబ్బిలి వీణల తయారీ అందుకు భిన్నం. పనస చెట్టు కలప నుంచి తొలిచి వీటిని రూపొందిస్తారు. అది కూడా ఒకే కలపతో తయారు చేస్తారు. దీని ద్వారా వచ్చే సంగీతం అత్యంత స్పష్టంగా, మధురంగా, వినసొంపుగా ఉంటుంది.
బొబ్బిలి వీణలను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా తయారు చేస్తారు కళాకారులు. వీణపై చెక్కే సింహం ముఖం, తామర పూల డిజైన్లు, ఏనుగు దంతాలు సహా ఇతర ఆకృతులు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. గొల్లపల్లి, వాడాడ హస్తకళాకారులు తయారు చేసే చిన్న వీణలు ఎంతో మందిని అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అందుకే, ఆ కళాకారుల విశిష్టతను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం బొబ్బిలి వీణకు 2011లో భౌగోళిక గుర్తింపు-GI ట్యాగ్ అందించింది. దీంతో బొబ్బిలి వీణలకు మార్కెట్లో మరింత ఆదరణ లభించింది. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్న బొబ్బిలి వీణలను తయారు చేసే కళాకారులు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందులో మొదటిది వీణల తయారీకి అవసరమైన కలప లభించకపోవడం.
ఎందుకంటే, బొబ్బిలి వీణల తయారీకి పనస చెట్టు కలప అత్యంత కీలకం. ఈ కలప చాలా తేలికగా, నాణ్యంగా ఉంటుంది. దీని నుంచి వచ్చే శబ్దం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాంటి కలప ఇప్పుడు దొరకడం కష్టమైంది. అందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రైతులు పనస తోటల కంటే ఇతర వాణిజ్య పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో పనస చెట్లు సాగు చేసే వారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది. దాంతో పాటు పనస చెట్లు నరకడం, రవాణా చేయడం కష్టంగా మారింది. అందుకోసం అటవీ శాఖ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవడం సమస్యగా మారింది. ఇది బొబ్బిలి వీణల తయారీకి ఆటంకంగా మారిందని కళాకారులు చెబుతున్నారు.
"బొబ్బిలి వీణల తయారీ కళ రాజుల కాలం నుంచి నేటి వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. బొబ్బిలిలో సుమారు 35 మంది కళాకారులు వీటి తయారీలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ వీణల తయారీకి ప్రధానంగా పనస చెక్కను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ చెక్క లభ్యత తగ్గడం వల్ల కళాకారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. రైతులు పనస చెట్ల పెంపకాన్ని వదిలివేయడం, అడవులు క్రమంగా అంతరించిపోతుండటంతో, బొబ్బిలి వీణల తయారీ సంప్రదాయం కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది" -బొబ్బిలి వీణ కళాకారులు .
అంతరించి పోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే : పనస చెట్లు తగ్గడం, అటవీ శాఖ అనుమతుల సమస్యల నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించింది. ఎంతో విశిష్టత కలిగిన బొబ్బిలి వీణలను కాపాడటంతో పాటు కళాకారులకి అండగా నిలవాలని సంకల్పించింది. కళాకారులు ఎన్నో ఎళ్లుగా ఎదుర్కొంటున్న కలప కష్టాలను గమనించిన బొబ్బిలి స్థానిక ఎమ్మెల్యే బేబి నాయన సమస్య పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. ముందుగా నియోజకవర్గంలోని కళాకారులతో సమావేశమై వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఉపముఖ్యమంత్రి, అటవీ శాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
తక్షణమే స్పందించిన డిప్యూటీ సీఎం అటవీ శాఖ అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న బొబ్బిలి వీణ తయారీ కళ అంతరించి పోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని స్పష్టం చేశారు. పనస కలప రవాణా సులభతరం చేయడంతో పాటు అటవీ శాఖ నిబంధనల సడలించేలా చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో కళాకారులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యకు పరిష్కారం లభించనట్లు అయింది.
బొబ్బిలి వీణ తయారీ కళాకారులకు చేయాత అందించేలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది కూటమి ప్రభుత్వం. దళారుల చేతిలో మోసపోకుండా ఏపీ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్- లేపాక్షి సంస్థ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. పనస కలప కొనుగోలు కోసం ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక నిధి ద్వారా రూ.5 లక్షలు కేటాయించింది. అలాగే, కలప కొరతను తీర్చేందుకు ఉద్యానవన శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. రాయితీపై రైతులకు పనస మొక్కలను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని రైతులతో సామాజిక అడవుల కింద పనస తోటల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించేలా చర్యలు చేపట్టింది. బొబ్బిలి వీణల తయారీ అవసరమైన కలపను అందించడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి పట్ల కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగిన బొబ్బిలి వీణకు పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబి నాయన తెలిపారు. భవిష్యత్తులో పూర్తి స్థాయిలో వీణ కళాకారుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెబుతున్నారు. సుమధురమైన స్వరాలను అందించే బొబ్బిలి వీణకు మరో ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కనుంది. అయోధ్య రామాలయానికి అందించేందుకు ఓ ప్రత్యేక వీణను రూపొందించారు. ఆలయంలో బొబ్బిలి వీణను ఏర్పాటు చేసేందుకు బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబి నాయన అనుమతులు కూడా తీసుకున్నారు. త్వరలో మంచి రోజు చూసుకుని అందజేయనున్నారు. ఆ వీణను ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ వినియోగించకుండా కలపపైనే ప్రత్యేక ఆకృతులు దిద్దుతూ సుదీర్ఘ కాలం పాడవకుండా ఉండేలా రూపొందించారు.
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