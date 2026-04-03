జోరుగా సాగుతున్న రాజధాని నిర్మాణ పనులు - అమరావతి పునర్నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం దృష్టి

ఐదేళ్లలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ గాడిలోకి - ఐకానిక్ టవర్స్‌తో పాటు మరెన్నో భవనాల నిర్మాణం - 3 సంవత్సరాల్లో తొలి దశ పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం

Amaravati Restart
Amaravati Restart (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:40 PM IST

Amaravati Restart : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2024 ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వం అమరావతి పునర్నిర్మాణాన్ని అత్యున్నత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంది. ఐదేళ్లలో నిలిచిపోయిన పనులు, దెబ్బ తిన్న మౌలిక వసతులను మళ్లీ గాడిన పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో పనులు పూర్తి చేస్తేనే రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి బలమైన పునాది పడుతుందనే స్పష్టతతో కార్యాచరణ కొనసాగుతోంది. ఐకానిక్ టవర్స్ వద్ద చెరువులా నిలిచిన నీటిని తొలగించడం ద్వారా పునరుద్ధరణ కు శ్రీకారం చుట్టింది. ఓఆర్‌ఆర్ ద్వారా 7 జాతీయ రహదారులను అనుసంధానించే ప్రణాళికలు నగరానికి సమగ్ర కనెక్టివిటీని అందించనున్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అమరావతి ఆకాంక్షకు మళ్లీ బలం చేకూరింది. అదే అమరావతి రీస్టార్ట్‌ అనే కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంది.

3 సంవత్సరాల్లో తొలి దశ పూర్తి : రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రాజధాని గుండె చప్పుడు. అమరావతి విషయంలో గతంలో జరిగిన నిర్లక్ష్యం అభివృద్ధిని వెనక్కి నెట్టింది. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయి. కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టి అమరావతిని తిరిగి అభివృద్ధి మార్గంలోకి తీసుకురావాలని సంకల్పించింది. 3 సంవత్సరాల్లో తొలి దశ పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో స్పష్టమైన రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం చేసింది. కార్యాచరణలో స్పష్టతతో పాటు అమలులో వేగం పెంచుతోంది. రైతుల్లో నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఇప్పటికే పలు నివాస సముదాయాల నిర్మాణం పూర్తైంది. వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు చేపడుతోంది ప్రభుత్వం. హై పవర్ కమిటీ ద్వారా నిర్ణయాలను కాలపరిమితిలో అమలు చేసే విధానం ఏర్పాటైంది. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడం ప్రభుత్వం ముందున్న ప్రధాన సవాలు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ నుంచి అనుసంధాన మార్గాల వరకు పనులు ప్రణాళికాబద్ధంగా కొనసాగుతున్నాయి.

జోరుగా సాగుతున్న రాజధాని నిర్మాణ పనులు (ETV Bharat)

అసెంబ్లీ, సచివాలయం, హైకోర్టు నిర్మాణాల్లో వేగం : శాశ్వత హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, సచివాలయం నిర్మాణాలను మూడు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. విద్యా, పారిశ్రామిక సంస్థలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులపై దృష్టి సారిస్తోంది. భవిష్యత్​లో నీటి అవసరాల కోసం రిజర్వాయర్ ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. నిర్మాణాల పునఃప్రారంభం అమరావతికి కొత్త ఊపిరి ఇచ్చింది. నీటితో నిండి పోయిన ర్యాప్ట్ ఫౌండేషన్ల బలాన్ని నిపుణులు ధృవీకరించడం విశ్వాసం పెంచింది. గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం నగరానికి ప్రతిష్ఠాత్మక గుర్తింపు ఇవ్వనుంది. కనెక్టివిటీ పరంగా అమరావతిని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో ఓఆర్‌ఆర్ కీలక ప్రాజెక్ట్. మలుపులు తక్కువగా ఉండే అలైన్‌మెంట్‌తో రవాణా సామర్థ్యం పెరగనుంది. ఏడు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం ప్రాంతీయ సమతుల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. కేంద్ర సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ఆర్థిక బలం లభిస్తోంది.

బ్లూ, గ్రీన్ సిటీ కాన్సెప్ట్‌తో భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతి: బ్లూ, గ్రీన్ సిటీ కాన్సెప్ట్‌తో భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతి రూపుదిద్దుకుంటోంది. కేంద్ర సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ఆర్థిక బలం లభించింది కలిసొచ్చే అంశం. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే అమరావతి ఒక రవాణా హబ్‌గా మారుతుంది. ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించే దిశగా ఇది కీలక అడుగు. ఓఆర్‌ఆర్‌తో అనుసంధానమయ్యే జాతీయ రహదారులు అమరావతిని దేశ ఆర్థిక పటంలో కీలక స్థానంలో నిలబెడతాయి. అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి మహానగరంగా మలచాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా రెండో విడత భూ సమీక రణకు శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం. 16,666 ఎకరాలకు పైగా భూమిని సమీకరిస్తూ ప్రణాళికలను అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఎండ్రాయి నుంచి హరిశ్చంద్ర పురం వరకు ఏడు గ్రామాల పరిధిలో భూ సమీకరణ ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది.

మానాశ్రయం కోసమే 5 వేల ఎకరాలు కేటాయింపు: తొలిదశలో 33 వేల ఎకరాలకు పైగా భూమిని సమీకరించి రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు, కౌలు చెల్లింపులు అందించిన ప్రభుత్వం, పెండింగ్ సమస్యలను పరిష్కరిస్తూనే ముందడుగు వేస్తోంది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఆధునిక రైల్వే స్టేషన్, ప్రపంచ స్థాయి క్రికెట్ స్టేడియం, భారీ స్పోర్ట్స్ సిటీ, స్మార్ట్ సిటీ, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్..ఇలా కీలక ప్రాజెక్టులతో అమరావతిని సమగ్ర నగరంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇందులో విమానాశ్రయం కోసమే సుమారు 5 వేల ఎకరాల భూమి కేటాయించనున్నారు. భవిష్యత్తులో ఒలింపిక్స్ నిర్వహణకు సైతం అనుకూలించేలా అంతర్జాతీయ క్రీడా నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలనే దూరదృష్టితో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ఈ మహత్తర నిర్మాణానికి ఆర్థిక బలం చేకూర్చేందుకు 7,500 కోట్ల భారీ రుణాన్ని సమీకరించేందుకు సిద్ధమైంది.

ఎన్నో సవాళ్లు అధిగమించి బలంగా నిలబడ్డ రాజధాని : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి ఆవిర్భావం నుంచి ఇప్పటి వరకూ చోటుచేసుకున్న కీలక ఘట్టాలను ఓసారి పరిశీలిస్తే 2014 జూన్ 2 వ తేదీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విభజన జరిగిన రోజు అది. పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం అమల్లోకి రావడం వల్ల తెలంగాణ ఆవిర్భవించగా, హైదరాబాద్ తాత్కాలిక రాజధానిగా మిగిలింది. అదే రోజున కొత్త రాష్ట్రానికి ఒక శాశ్వత గుర్తింపు అవసరం స్పష్టమైంది. 2014 సెప్టెంబర్ 1న కృష్ణా నది తీరాన విజయవాడ–గుంటూరు మధ్య రాజధాని ప్రాంతం ఖరారైంది. 2 రోజులకే, సెప్టెంబర్ 3న, గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని నిర్మాణానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. డిసెంబర్ 8, 2014న సింగపూర్ సంస్థలతో మాస్టర్ ప్లాన్లకు ఒప్పందం కుదిరితే, డిసెంబర్ 30న APCRDA చట్టంతో అమరావతి అధికారిక రూపు దాల్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు అసలైన బలం వచ్చింది 2015లో. జనవరిలో భూ సమీకరణ ప్రారంభమై, మార్చి నాటికి కేవలం 58 రోజుల్లో 29 గ్రామాల నుంచి సుమారు 33,000 ఎకరాల భూమి సమీకరించడం విశేషం.

ఏప్రిల్ 23, 2015న అమరావతి అనే పేరుని అధికారికంగా ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అక్టోబర్ 22, 2015న ప్రధాని చేతుల మీదుగా అమరావతి శంకుస్థాపన జరిగింది. దేశం నలుమూలల నుంచి తెచ్చిన మట్టి, నీటితో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. 2016 ఫిబ్రవరిలో మాస్టర్ ప్లాన్ నోటిఫికేషన్, అదే ఏడాది జూన్ నుంచి సచివాలయం కార్యకలాపాలు అమరావతిలో ప్రారంభమవడం అన్నీ కలిపి నగర నిర్మాణం వేగాన్ని సూచించాయి. 2019 మేలో రాజకీయ మార్పుతో కథ మారి పోయింది. డిసెంబర్ 17, 2019న 3 రాజధానుల ప్రతిపాదన రావడం వల్ల అనిశ్చితి మొదలైంది. 2020 జూలై 31న APCRDA చట్టం రద్దు ప్రయత్నం, కొత్త బిల్లుల పరిణామాలు అమరావతిని అభివృద్ధి కేంద్రం నుంచి వివాద కేంద్రంగా మార్చాయి. ఈ సమయంలో రైతులు 1631 రోజుల పాటు సాగించిన నిరసనలు, ఈ ఉద్యమానికి కీలకంగా నిలిచాయి.

2021 డిసెంబర్ 13న మూడు రాజధానుల చట్టం ఉపసంహరణ, 2022 మార్చి 5న హైకోర్టు అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలని ఇచ్చిన తీర్పు అమరావతి స్థాయిని పునరుద్ధరించాయి. 2024 జూన్ 2న హైదరాబాద్‌పై ఉమ్మడి రాజధాని హోదా ముగియడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సొంత రాజధాని ఉండడం మరింత అత్యవసరమైంది. జూన్ 12, 2024న కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టి అమరావతి పనులను తిరిగి ప్రారంభించింది. 2025 మే 2న ప్రధాని చేతుల మీదుగా పనులు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. ఆ వేగం 2026లో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మార్చి 28న అసెంబ్లీ తీర్మానం, ఏప్రిల్ 1న లోక్‌సభ ఆమోదం, ఏప్రిల్ 2న రాజ్యసభ ఆమోదం నిర్ణయాలు అమరావతికి చట్టబద్ధతను మరింత బలపరిచాయి.

సవాళ్లు ఎంత పెద్దవైనా, దృఢ సంకల్పం ఉంటే వాటిని అధిగమించగలం అనడానికి ఓ ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది అమరావతి. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టుల్లో వేగం, నిర్ణయాలలో స్పష్టత, అమలులో పారదర్శకత కనిపిస్తోంది. మౌలిక వసతులు, కనెక్టివిటీ, పరిపాలనా నిర్మాణాలు సమాంతరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. రైతుల విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందుతూ పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం సృష్టిస్తోంది. భవిష్యత్ నగరంగా, సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రతీకగా అమరావతి మళ్లీ తన స్థానాన్ని స్థిరపరుచుకుంటోంది.

