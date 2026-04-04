పారాక్వాట్ గడ్డిమందును నిషేధించాలని డిమాండ్లు - ఎందుకంటే?
ప్రాణాంతకంగా పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందు - అత్యంత విషపూరితంగా మారిన పారాక్వాట్ - పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందుపై 70 దేశాలు నిషేధం - కొన్నాళ్లుగా పారాక్వాట్ నిషేధించాలని డిమాండ్లు
Published : April 4, 2026 at 6:06 AM IST
Special Story on Pesticide Paraquat : సాగు అంటేనే కత్తిమీద సాము అయింది. నేల చదును చేయడం నుంచి విత్తనాలు, కూలీలు, దిగుబడి, మార్కెట్, మద్దతు ధర ఇలా అన్ని విషయాల్లో సమస్యలే. వీటన్నింటికీ తోడు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న మరో ఇబ్బంది. పంట పొలాల్లో కలుపు మొక్కలు పెరగడం. వీటిని తొలగించడం అంత సులభం కాదు. వాటి నివారణకు రైతులు వాడేదే పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డి మందు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పురుగుల మందు. కలుపును పూర్తిగా తొలగిస్తుంది. ఇంత వరకూ సరే. కానీ కొన్ని సార్లు రైతులకు ఇదే ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. పొరపాటున పీల్చినా, శరీరంపై పడినా అనారోగ్యాలు తప్పవు. ఇక కొందరైతే బలవన్మరణానికి పాల్పడేందుకు ఈ పారాక్వాట్నే వాడుతున్నారు. ఇంత ప్రాణాంతకమైన గడ్డి మందు మార్కెట్లో విరివిగా లభిస్తుండటం ఆందోళ నకరం. అందుకే, రాష్ట్రం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పారాక్వాట్ గడ్డి మందుల విక్రయంపై నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
పారాక్వాట్ నిషేధం విధించాలన్న డిమాండ్ : పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్. అత్యంత ప్రాణాంతకరమైన రసాయన మందు ఇది. పంట పొలాల్లో కలుపు మొక్కలు తొలగించేందుకు ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. ఈ వాడకం ఇక్కడికే పరిమితమైతే పరవాలేదు. కానీ రైతులు మరోలా ఈ మందును వాడుతున్నారు. ప్రాణాలు తీసుకోవాలన్న ఆలోచన వస్తే చాలు వెంటనే పారాక్వాట్ మందునే తాగుతున్నారు. ఇలా ఎంతో మంది రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ అమ్మకాలపై నిషేధం విధించాలన్న డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ మధ్య సినీ నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ కూడా ఇదే విషయమై ఓ ట్వీట్ చేశారు. తన సోదరుడు ఈ మందు తాగే బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్టు చెప్పాడు. ఈ మందు నిషేధించాలంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అకౌంట్స్ను ట్యాగ్ చేశాడు. ఈ ట్వీట్తో పాటు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిమాండ్ను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది. రాష్ట్రంలో పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందు అమ్మకాలపై నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పారాక్వాట్ అమ్మకాలు, నిల్వలు, వినియోగంపై 60 రోజులు నిషేధం విధిస్తున్నట్టు స్పష్టం చేసింది.
ఏటా 2 వేల మంది మృత్యువాత : పారాక్వైట్ గడ్డిమందు అమ్మకాలపై నిషేధం విధిస్తూ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. కలుపు మొక్కలను నాశనం చేసేందుకు రైతులు వినియోగిస్తున్న పారాక్వాట్ ముందు మానవాళికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ముప్పుగా మారిందని మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఈ మందు తాగి ఏటా 2 వేల మంది మృత్యువాత పడుతున్నట్లు అంచనా. అందుకే, పారాక్వాట్ మందు తయారీ, దిగుమతి, వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని అందుకు కేంద్రం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, రాష్ట్రంలో 60-90 రోజులపాటు నిషేధించేందుకు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది. శాశ్వతంగా నిషేధించాలంటే అది కేంద్రం చేతుల్లోనే ఉంది. వ్యవసాయాధికారుల ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే ఈ మందు అమ్మాలని నిబంధనపెట్టినా అమలు కావడం లేదు.
ఈ జిల్లాల్లో అత్యధిక కేసులు నమోదు : పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందు ఎంత ప్రమాదకరమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దీని వల్ల దేశవ్యాప్తంగా నెలకు సుమారు వెయ్యి ఆత్మహత్య కేసులు నమోదు అవుతున్నట్లు ఇండియన్ అసోసియేషన్ మెడికల్ నివేదిక చెబుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ గడ్డిమందు ప్రభావం అధికంగా ఉంది. తెలంగాణలోని కరీంనగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ వంటి జిల్లాల్లో అత్యధిక కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి. గడ్డిమందు తాగి ఆసుపత్రుల్లో చేరిన వారిలో 10 మందిలో సుమారు 6 నుంచి 7 మంది ప్రాణాలు వదులుతున్నట్టు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాణాంతక మందుకు విరుగుడు లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పారాక్వాట్ తాగితే ప్రాణాలు పోవడం ఖాయం. ఒకవేళ బతికి బయటపడ్డా అనేక అనారోగ్య సమస్యలు జీవితాంతం వెంటాడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు అంటున్నారు.
పారాక్వాట్ వాడకంపై ఆంక్షలు : స్విట్జర్లాండ్లో తయారవుతున్న పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందును ఇప్పటికే 70 దేశాలు నిషేధించాయి. నేపాల్లో వాణిజ్యపరంగా లైసెన్స్ పొందినవారి ద్వారా మాత్రమే అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. ఈయూ దేశాలతో పాటు చైనా, బ్రెజిల్, దక్షిణ కొరియా, థాయ్లాండ్, తైవాన్ వంటి దేశాలు పారాక్వాట్పై ఆంక్షలు విధించాయి. యూకేలో 2007 నుంచి దీనిపై బ్యాన్ విధించారు. ముఖ్యంగా ఆసియా, ఆఫ్రికాల్లోని చాలా దేశాల్లో ఇప్పటికే పారాక్వాట్ వాడకంపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. అలాంటిది భారత్లో మాత్రం పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ గడ్డిమందు లభిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు : పారాక్వాట్ 20 లేదా 30 ఎంఎల్ తాగితే చాలు ప్రాణాలు పోయే అవకాశాలు 80% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నది వైద్యులు చెబుతున్న మాట. తక్కువలో తక్కువ 5 మి.లీ.ల పారాక్వాట్ గడ్డి మందు తాగితే ముందుగా జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. శరీరంలోకి చేరిన తర్వాత వేగంగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఊపిరాడకపోవడం, గొంతులో వాపు, వాంతులు, రక్త విరేచనాలు, గొంతులో చికాకు, నోరు ఎరుపు రంగులోకి మారడం, కడుపు నొప్పి, కండరాల బలహీనత లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. దీనివల్ల ప్రాణాంతక క్యాన్సర్, రక్తపోటు రావడంతో పాటు ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, కాలేయం, మూత్రపిండాలపై ప్రభావం పడుతుంది. మెదడు, నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాదు, చర్మంపై పడితే బొబ్బలు, మంటలు వస్తాయి. పిచికారీ చేస్తున్నప్పుడు పీల్చడం వల్ల రైతులు, రైతుకూలీలు చర్మ, శ్వాస సమస్యల బారిన పడతారు. ఏ మాత్రం కళ్లలో పడినా చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
దిగుబడిపై ప్రభావం : రాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ 24% ఎస్ఎల్ అనే రసాయనం అత్యంత విష పూరితమైనదని పలు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. ఈ మందు కలుపును పూర్తిగా ఎండిపోయేలా చేయడంతో పాటు, కిరణజన్య సంయోగక్రియను అడ్డుకుంటుంది. అయితే పంటలు బలహీనంగా ఉన్న సందర్భాల్లో దిగుబడిపై కూడా ప్రభావం చూపించే అవకాశముంది. దీనివల్ల నేలలో సారం కూడా తగ్గిపోతోంది. తరచూ వాడడం వల్ల పంటకు మేలు చేసే కొన్ని కీటకాలూ కనుమరుగు అవుతున్నాయి.
కలుపు నివారణకు అధికంగా వినియోగం : దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాణాంతక కలుపు మందు వినియోగం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పంజాబ్, హరియాణా తదితర రాష్ట్రాల్లో అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, ద్రాక్ష, బంగాళాదుంప, చెరకు వంటి అనేక పంటల్లో కలుపు నివారణకు అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. కలుపు మొక్కలు తొలగించేందుకు ఇదొక్కటే దారి ఉందని భావిస్తున్నారు రైతులు. పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు, కూలీల కొరత నేపథ్యంలో అధిక శాతం రైతులు వీటిని వినియోగిస్తున్న పరిస్థితి. గత్యంతరం లేక గడ్డిమందులు కొనుగోలు చేసి పంట పొలాల్లో చల్లుతున్నారు. కొన్నిసార్లు రాబడి లేక అప్పుల్లో కూరుకుపోయి అదే మందు తాగి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అందుకే పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్, గ్లైఫోసేట్, హెర్బిసైడ్ వంటి గడ్డిమందులు నిషేధించాలనే డిమాండ్లు చాలా రోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 75 ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ల నుంచి పారాక్వాట్ నిషేధించాలంటూ ఫిర్యాదులు రాష్ట్ర కమిటీకి అందాయి.
గడ్డి మందుని నిషేధించాలని కోరిన ఎంపీ కావ్య: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలు, తండాల్లో ఎక్కువగా రైతుల మరణాలకు ఈ మందులే కారణమవుతున్నాయి. ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారిన ఈ గడ్డి మందుని నిషేధించాలని ఎంపీ కడియం కావ్య కూడా పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రస్తావించారు.
"సాగులు వినియోగిస్తున్న పారాక్వాట్ డైక్లోరైడ్ అత్యంత ప్రమాదకరంగా రసాయనం అని అంతర్జాతీయంగా గుర్తించారు. దీనిని పీల్చుకుంటే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీ, కాలేయం పాడై చనిపోతారు. ఆందోళనకర విషయం ఏంటంటే ఈ రైతులు వినియోగిస్తున్న ఈ ప్రాణాంతక మందుకు విరుగుడు లేదు. దీనిని నిషేధించాలని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖమంత్రిని కోరుతున్నాను"- కావ్య, వరంగల్ ఎంపీ
రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపించాలి : ఇప్పటికే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పురుగుమందుగా పారాక్వాట్ను అంతర్జాతీయంగా గుర్తించారు. ఇది ఎక్కువగా పీల్చినా, శరీరంపై పడినా ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా మారి, ప్రాణాలు పోయే ముప్పు ఉంది. ఈ మందు విక్రయాలను నిషేధించడం సరైన నిర్ణయమే అన్నది కొందరి అభిప్రాయం. అయితే కలుపు మొక్కలు తొలగించేందుకు ప్రభుత్వాలు, శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపించాలి. అప్పుడే వాటికి దూరంగా ఉండేందుకు వీలవుతుంది. అలాగే పారాక్వాట్ చేసే కీడు గురించి క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గడ్డి మందు నిషేధానికి ముందడుగు - అసెంబ్లీలో తీర్మానించి కేంద్రానికి పంపిన సర్కార్