ETV Bharat / opinion

పదిలో 9 మందికి అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ - భయపెడుతున్న ICMR సర్వే

యువత ఆరోగ్యంపై ఐసీఎంఆర్‌ సర్వేలో ఆందోళనకర వాస్తవాలు - 10 మందిలో 9 మందికి అసాధారణ కొలెస్ట్రాల్‌ ఉన్నట్లు వెల్లడి - దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో సర్వే చేపట్టిన ఐసీఎంఆర్‌

Cholesterol Issues In Youth In India
Cholesterol Issues In Youth In India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 5:34 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Cholesterol Issues In Youth In India : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువ జనాభా కల్గిన దేశం భారత్‌. 65 శాతం జనాభా 35ఏళ్ల లోపు వారే. అంటే అపార శ్రామిక శక్తి అందుబాటులో ఉన్నట్లు లెక్క. అయితే ఇది నాణేనికి ఒక వైపే. దేశ యువత ఆరోగ్యంపై ICMR జరిపిన సర్వే ఆందోళనకర వాస్తవాలను వెల్లడించింది. వీరిలో కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్య ఏ స్థాయిలో ఉందో కళ్లకు కట్టింది. 10 మంది యువతలో 9 మందిలో రక్తంలో కొవ్వు స్థాయి అసాధారణ స్థాయిలో ఉన్నట్లు ఈ సర్వే వెల్లడించింది. మహిళల్లో ఈ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు ఇది తేల్చింది. ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తూనే కొలెస్ట్రాల్‌ అసాధారణ స్థాయికి చేరి గుండె ఆరోగ్యానికి ముప్పుగా మారుతున్నట్లు వెల్లడైంది. మరి సమస్య ఇంత స్థాయికి ఎందుకు చేరింది. పరిష్కారానికి యువత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

దేశ వ్యాప్తంగా ICMR సర్వే : సాంకేతికత ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతోందని మురిసిపోతున్నా ఆరోగ్య పరిరక్షణ మనుషులకు ఎప్పుడూ ఓ సవాల్‌గానే ఉంటూ వస్తోంది. కొత్త కొత్త వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు పుట్టుకువస్తూ మనుషుల జీవితాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం పెరిగిన తర్వాత సమస్య మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇదే క్రమంలో భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి ICMR దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సర్వే ఆందోళనకర వాస్తవాలను వెల్లడించింది. దేశ యువతలోని పది మందిలో 9మంది అసాధారణ కొవ్వు స్థాయిని అంటే అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ను కల్గి ఉన్నట్లు ఈ సర్వే తేల్చింది.

యువతకు సమస్యగా మారిన అధిక కొలెస్ట్రాల్ (ETV Bharat)

అంటే 87.3శాతం మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు లెక్కగట్టింది. దీని అర్థం ఇంత మందికి గుండె జబ్బుల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు లెక్క. దేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో 23వేల 665 మంది యువతలో సర్వే చేసిన ICMR ఈ సమస్య కేవలం నగరాలకే పరిమితం కాలేదని, దేశవ్యాప్త సవాల్‌గా మారిందని వెల్లడించింది. ప్రతి ముగ్గురిలో సుమారు ఇద్దరికి మంచి రకం కొలెస్ట్రాల్‌గా పిలిచే HDL తక్కువగా ఉన్నట్లు ఈ సర్వే తెలిపింది. దీనితో పాటు గుండె జబ్బుల ముప్పు రక్తంలోని ఒకే కొవ్వు కణం ఆధారంగా కాకుండా వేర్వేరు కణాల ఆధారంగా తలెత్తుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

ICMR నివేదికలోని అంశాల గురించి మరింత లోతుగా తెలుసుకునే ముందు అసలు కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏమిటి, అది మన శరీరానికి చేసే మంచి చెడ్డలు ఏమిటి అన్న విషయాలను తెలుసుకోవాలి. మన రక్తంలో ఉండే కొవ్వు కణాలను కొలెస్ట్రాల్ అంటారు. కాలేయం కొలెస్ట్రాల్‌ను ఉత్పత్తి చేసి రక్తంలోకి పంపుతుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా కొంత కొలెస్ట్రాల్‌ రక్తంలోకి చేరుతుంది. ఇది మనం తిన్న ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్‌ ఉంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని చాలా మందిలో ఉండే అపోహ. మన శరీరంలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్‌ అంతా ప్రమాదకరం కాదు. మన రక్తంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ రెండూ ఉంటాయి. మంచి రకం అధిక సాంద్రత కల్గి ఉంటుంది. దీన్ని HDL అని, తక్కువ సాంద్రత కల్గి ఉండే దాన్ని చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్‌ అని, LDL అని పిలుస్తారు.

బాల్యం నుంచే శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్​ పెరుగుదల : చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్‌ రక్తంలో పోగుపడి పూడికలుగా ఏర్పడుతుంది. దీంతో రక్తనాళాల లోపలి భాగం కుంచించుకుపోయి రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది. అంతేకాదు పూడికలు హఠాత్తుగా వదులై విడిపోతే రక్తనాళాల గోడ చిట్లిపోయి రక్తం గడ్డ కడుతుంది. గుండె, మెదడుకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాల్లో ఇది జరిగితే గుండెపోటు, పక్షవాతానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి అధిక కొలెస్ట్రాల్‌, ముఖ్యంగా LDL తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నివారించుకోదగ్గ ప్రధానమైన గుండెపోటు ముప్పు కారకాల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ ఒకటి. ప్రమాదకర విషయం ఏమిటంటే కొలెస్ట్రాల్‌ ఎక్కువగా ఉన్నా లక్షణాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి.

ICMR తాజాగా జరిపిన సర్వే కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించింది. చాలా మందిలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు. గుండె జబ్బుల బారిన పడ్డాక లేదా, ఇతరత్రా అనారోగ్య సమస్యల సమయంలో పరీక్షలు చేయించుకున్నపుడు అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ ఉన్నట్లు బయటపడుతుంది. వాస్తవానికి ICMR యువతలో అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్య ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉన్నట్లు తేల్చినా ఇంతకు ముందు కూడా ఈ విషయం బయటపడింది. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పోగుపడడం అనేది ఏ 60ఏళ్ల వయసులోనో, 70ఏళ్లలోనో జరగదు. యుక్త వయసు నుంచి ఆ మాటకు వస్తే బాల్యం నుంచే మొదలవుతుంది. అందువల్ల అంతా బాగానే ఉంది అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడూ కొలెస్ట్రాల్‌ పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం. గుండెజబ్బు ముప్పు కారకాలు కల్గిన వారు మరింత తరచూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

సర్వే మరికొన్ని విషయాలను కూడా వెల్లడించింది. గుండె ఆరోగ్యం జన్యుపరమైన అంశాలపైనే కాకుండా రోజువారీ అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుందని దశాబ్దాలుగా ఉన్న వాదనను ఈ సర్వే ద్వారా మరోసారి చాటింది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం, శరీర బరువును సరైన స్థాయిలో కొనసాగించడం, పొగాకుకు దూరంగా ఉండడం వంటివి గుండె ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాయని మరోసారి తేలింది. రక్త నాళాల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ వల్ల గుర్తించే లోపే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తలెత్తుతుందని వెల్లడైంది. 30నుంచి 39ఏళ్ల వయసు మధ్యలో కూడా గుండె జబ్బుల సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. యువతలో జీవన ప్రక్రియకు హాని కల్గించే మార్పులు చాలా చిన్న వయసులోనే జరుగుతున్నట్లు ICMR సర్వేలో గుర్తించారు. ఇక పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్య అధికంగా ఉన్నట్లు తేలింది.

"కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఒక రకమైన కొవ్వు. కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, కొవ్వులతో పాటు, ఇది మన శరీరంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. కొలెస్ట్రాల్‌లో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి . రక్త పరీక్షలు ఈ విభిన్న రూపాలను వెల్లడిస్తాయి. వాటిలో, "మొత్తం కొలెస్ట్రాల్" అనేది పర్యవేక్షించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన సంఖ్య. VLDL, LDL ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైన రకాలుగా పరిగణిస్తారు. హైపోథైరాయిడిజం కారణంగా కూడా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరగవచ్చు. అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు దోహదపడే కారకాలలో అధికంగా మద్యం సేవించడం, వ్యాయామం లేకపోవడం, కార్బోహైడ్రేట్లను అధికంగా తీసుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి. మన అలవాట్లను, ఆహారాన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు" -కిరణ్​ మాదల, హెచ్​ఓడీ,క్రిటికల్​ కేర్​ మెడిసిన్​, గాంధీ ఆసుపత్రి.

9-11 ఏళ్ల వయసు నుంచే కొలెస్ట్రాల్‌ పరీక్షలు : యువతలో కొలెస్ట్రాల్‌ ముప్పుపై ICMR నివేదిక నేపథ్యంలో వీరు ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. కుటుంబంలో ఎవరికైనా గుండె జబ్బులు వచ్చి ఉన్నట్లైతే 9నుంచి 11ఏళ్ల వయసు నుంచే ముందస్తు కొలెస్ట్రాల్‌ పరీక్షలు జరిపించడం మంచిది. ఇది కాస్త ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా లక్షణాలు కనిపించడానికి చాలా ముందు నుంచే గుండె జబ్బు ఆరంభం అవుతుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్‌ను ముందుగా గుర్తించడమే కాదు వీలైనంత ముందే చికిత్స మొదలు పెట్టడం కూడా ముఖ్యమే. చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్‌గా పిలిచే LDL ఎక్కువగా ఉంటే 30ఏళ్ల నుంచే చికిత్స ఆరంభించడం మంచిది. మరింత కచ్చితంగా, దీర్ఘకాలం కొనసాగించడం కూడా తప్పనిసరి. అదే సమయంలో కేవలం పరీక్షలు మాత్రమే సరిపోకపోవచ్చు. గుండెపోటు ముప్పును కచ్చితంగా గుర్తించడానికి అదనపు పరీక్షలు కూడా అవసరం అవుతాయి. వీటిలో ఒకటి లైపోప్రొటీన్‌-A. ఇతరత్రా కారణాలతో సంబంధం లేకుండా ఇది కూడా గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. ఇది మామూలు కొలెస్ట్రాల్‌ పరీక్షలతో బయటపడదు. మరో పరీక్ష అపాబ్‌. LDL నిర్ణీత మోతాదులకు చేరుకున్న తర్వాత కూడా పొంచి ఉన్న ముప్పును గుర్తించడంలో ఇది దోహదం చేస్తుంది.

యువతలో అసాధారణ కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్యపై ICMR సర్వే వెలువరించిన వాస్తవాలు కాస్త ఆందోళన కల్గించేదే అయినా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా అలవాట్లు మార్చుకుంటే మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు అవసరం. వీలైనంత వరకు ఇంట్లో వండిన ఆహారమే తినాలి. కూరగాయలు, పండ్లు, గింజ ధాన్యాలు, చిక్కుళ్లు, పప్పులు, నట్స్‌ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. నూనెలో బాగా వేయించిన సమోసాలు, పకోడీ వంటి వాటికి బదులు ఆయా కాలాల్లో దొరికే పండ్లు తినాలి. బాగా పాలిష్ పెట్టిన తెల్లబియ్యంకు బదులు పట్టు బియ్యం, దంపుడు బియ్యం వాడుకోవాలి. మైదాకు బదులు గోధుమ పిండి వాడాలి. రోజుకు కనీసం అరగంట సేపు వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రి పూట 7నుంచి 9గంటలు నిద్రించాలి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడమూ కీలకమూ. ఇక యువత ఎప్పటికప్పుడు కొలెస్ట్రాల్‌ పరీక్షలు జరిపించుకుంటూ వైద్యుల సూచనలు పాటిస్తూ ఉండాలి.

అయితే ఆహార, వ్యాయామ నియమాలతో కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గే మాట వాస్తవమే అయినా ఇవి అందరికీ పనిచేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే శరీరంలో 25శాతం కొలెస్ట్రాల్‌ మాత్రమే ఆహారం నుంచి అందుతుంది. మిగతా అంతా శరీరమే తయారు చేసుకుంటుంది. అందువల్ల కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించే స్టాటిన్‌లు అవసరం అవుతాయి. డాక్టర్లు సూచించినపుడు వీటిని తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే. అప్పుడే కొలెస్ట్రాల్‌ అదుపులోకి వస్తుంది. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తూ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్‌పై విజయం సాధించగలం. కాబట్టి యువతా పారాహుషార్‌.


'జర చూడండి సారూ' - 17 ఏళ్లుగా నత్తనడకన గుణదల ఆర్వోబీ పనులు

సౌకర్యంగానే ఉన్నా ప్రాణాలు పోతున్నాయ్​ - లిఫ్ట్ ఎక్కాలంటేనే గుండెల్లో దడ

TAGGED:

CHOLESTEROL LEVELS IN PEOPLE
యువత ఆరోగ్యంపై ఐసీఎంఆర్‌
ICMR SURVEY ON YOUTH
GOOD AND BAD CHOLESTEROL
CHOLESTEROL ISSUES IN YOUTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.