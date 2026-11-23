అరుదైన ఖనిజం భవిష్యత్ బంగారం - రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్పై ప్రభుత్వం దృష్టి
Rare Earth Minerals: లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, గ్రాఫైట్ సహా మొత్తం 30 అరుదైన ఖనిజాలను గుర్తించిన కేంద్రం క్లీన్ ఎనర్జీ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రూ.2,814 కోట్లు కేటాయిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:01 PM IST
అరుదైన వనరులను ఎన్నో ఈ ప్రకృతి అందిస్తుంది. సరైన విధంగా వాటిని ఒడిసి పట్టడమే తెలియాలి. అంతే కాదు. అవి ఎక్కడున్నాయో గుర్తించాలి. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ అడుగు ముందే ఉంది. ముఖ్యంగా అరుదైన, ఎంతో విలువైన ఖనిజ సంపదను వెతికి పట్టే పనిలో నిమగ్నమైంది. సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉన్న రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఖనిజాలున్నాయో ఇప్పటికే కనిపెడుతోంది. క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది భారత ప్రభుత్వం. విద్యుత్ వాహనాల బ్యాటరీలతో పాటు సెమీకండక్టర్లు దేశీయంగా తయారు చేయాలని భావిస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఏపీలోని విలువైన ఖనిజ సంపద భారత్ స్వావలంబన సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. మరి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎలాంటి వనరులున్నాయి? వాటిని ఎలా గుర్తించారు? ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రణాళికలతో సిద్ధమైంది.
రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ : ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వినబడుతున్న పేరు. కేంద్రం కూడా ఈ అరుదైన ఖనిజాలను అన్వేషించే పనిలో నిమగ్నమైంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్ను 2025లోనే ప్రారంభించింది. లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, గ్రాఫైట్ సహా మొత్తం 30 అరుదైన ఖనిజాలను గుర్తించిన కేంద్రం క్లీన్ ఎనర్జీ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. క్రిటికల్ మినరల్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాపెక్స్ సపోర్ట్ స్కీమ్ కింద రూ.2,814 కోట్లు కేటాయిస్తూ ఇటీవలే కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కేంద్రం నిర్దేశించుకున్న క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యంలో పాలు పంచుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రంలో అరుదైన ఖనిజ సంపదకు కొదవే లేదు. భారత్లోని మోనజైట్ నిక్షేపాల్లో 25-35% మేర ఏపీలో ఉన్నట్టు అధికారిక గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. వీటితో పాటు హెవీ బీచ్ శాండ్ మినరల్స్ 211 మిలియన్ టన్నుల వరకూ ఉంటా యని అంచనా. విద్యుత్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు ఇలా అన్నింటి తయారీకి ఈ ఖనిజాలే కీలకం కానున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రేర్ ఎర్త్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్: రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో రకరకాల అరుదైన ఖనిజాలను గుర్తించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణా, నెల్లూరు జిల్లాలు ఇందులో కీలకంగా ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ కలిపి కోస్టల్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్గా పిలుస్తున్నారు. అనంతపురంలోనూ 15 రకాల ఖనిజాలను గుర్తించారు. లిథియం, టంగ్స్టన్, గ్రాఫైట్ తరహా మినరల్స్ను ఇక్కడ కనుగొన్నారు. అయితే...వీటిని కేవలం గుర్తించడం కాకుండా తదుపరి వాటిని వెలికి తీసి వినియోగించు కునేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రేర్ ఎర్త్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ - ఏపీఆర్ఈడీసీ ని ఏర్పాటు చేసింది. అరుదైన ఖనిజాలను వెలికితీయడంతో పాటు వాటికి విలువ జోడింపు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ఎక్కడెక్కడ ఖనిజ సంపద ఉందో గుర్తించి వాటిని మ్యాపింగ్ కూడా చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ - ఏపీఎమ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో తదుపరి ప్రణాళికలు సిద్ధం కానున్నాయి.
ప్రాథమికంగా 3 తీర ప్రాంతాల్లో అరుదైన ఖనిజాల వెలికితీతపై దృష్టి సారించింది..రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా అనకాపల్లిలోని నియోడైమియం ఐరన్ బోరాన్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ప్రాసెసింగ్ను చేపట్టేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. రాష్ట్రంలోని కోస్తా తీర జిల్లాల్లో సుమారు 16,600 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 16 రకాల కీలక ఖనిజ నిక్షేపాలను గుర్తించారు. కేవలం ముడి ఖనిజాల తవ్వకాలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రాసెసింగ్ నుంచి తుది ఉత్పత్తుల తయారీ వరకు పూర్తి వాల్యూ చైన్ను ఏపీలోనే నిర్మించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగానే మంత్రి నారా లోకేష్ రష్యాలోని గిరెడ్మెట్ సంస్థ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. ఉత్తరాంధ్రలో రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ -ఆర్ఈఈ రిఫైనింగ్ హబ్తో పాటు, నెల్లూరు జిల్లాలో నియోడైమియం-ఐరన్-బోరాన్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపా దించింది.
"మోనాజైట్ ఖనిజం నుంచి 'రేర్ ఎర్త్' పదార్థాలను పొందవచ్చు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో అంటే త్వరలో భోగాపురం విమానాశ్రయం రానున్న ప్రాంతంలో ఇటువంటి నిక్షేపాలు ఉండటం రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరం. మైనింగ్, అభివృద్ధి లీజుల మంజూరుకు సంబంధించిన అంశాలన్నీ పూర్తిగా ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తాయి. అయితే, ఈ రంగంలో అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ఇది అభినందనీయమైన నిర్ణయం, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఒక్కటే ఇటువంటి భారీ ప్రయత్నాన్ని చేపట్టడం సాధ్యం కాదు. ప్రస్తుతం ఈ రంగంలో చైనా ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉండగా, సాంకేతిక పరంగా భారత్ చాలా వెనుకబడి ఉంది" - ప్రొ. యుగంధర్ రావు, మినరల్ ఎక్స్పర్ట్
స్థానికంగా మినరల్ రిఫైనింగ్ : ఇక మచిలీపట్నంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం అండ్ రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. ఇల్మెనైట్, రుటైల్, మోనజైట్ వీటన్నింటినీ వేరు చేయడంతో పాటు రిఫైనింగ్ స్థానికంగానే చేపట్టే విధంగా ఈ కారిడార్ను సిద్ధం చేయాలన్న ఆలోచన చేస్తోంది ప్రభుత్వం. త్వరలోనే మచిలీపట్నం పోర్టు సిద్ధం కానుంది. పైగా ఈ ప్రాంతం అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్కు సమీపంలో ఉంటుంది. తద్వారా ఈ ఖనిజాలను ప్రాసెస్ చేయడానికి అవసరమైన పరికరాలను సులువుగా దిగుమతి చేసుకుని స్థానికంగానే ఆ ప్రక్రియ చేపట్టాలని చూస్తోంది ప్రభుత్వం. శ్రీకాకుళంలోనూ టైటానియం పార్క్ ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలున్నాయి. మొత్తం 6 రకాల ఖనిజాలను వెలికి తీసేందుకు మైనింగ్ ప్రక్రియను విస్తరిస్తూ ఇటీవలే ఆమోదం తెలిపింది ప్రభుత్వం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 7.81 లక్షల కోట్ల విలువైన ఖనిజ నిక్షేపాలున్నట్టు అంచనా. అయితే 2030-31 నాటికి మైనింగ్ ద్వారా ఏటా రూ.40 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం ఆర్జించాలని చూస్తోంది.
మహారాష్ట్ర నుంచి ప్రవహించిన నదుల ద్వారా, ఒడిశా వైపు నుంచి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్న నదుల ద్వారా ఆరు రకాల రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఇక్కడ లభ్యం అవుతున్నాయి. విమానాలు, రక్షణ రంగ వాహనాల తయారీకి వినియోగించే సూపర్ మెటల్ మినరల్స్ రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా ఉన్నాయన్నది నిపుణుల మాట. అయితే వచ్చే పదేళ్లలో ఈ ఎకోసిస్టమ్ కోసం రూ.50 వేల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే కేంద్రం రూ.7,280 కోట్లతో రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మేనుఫాక్చరింగ్ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.
పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ : ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ను అనుసరిస్తోంది. నిధుల సమీకరణకు 2027 డిసెంబర్ నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ - ఎపీఎమ్డీసీ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ చేయాలని రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రాసెసింగ్లో సుమారు 90% వాటా చైనాదే. ఓ రకంగా గుత్తాధిపత్యం కొనసాగుతోంది. భారత్ ఈ దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. దీన్ని తగ్గించుకు నేందుకే ఇప్పుడు కేంద్రం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తోంది. అందులో ఏపీ కూడా భాగమైంది. కాకపోతే కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ నిబంధనలతో పాటు పర్యావరణ అనుమతులు లాంటి కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశముంది. వీటినీ అధిగమించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అయితే ఇక్కడ ఓ ముఖ్యమైన విషయం ప్రస్తావించాలి. రాయలసీమకు రత్నగర్భ అనే పేరుంది. ఇప్పుడా మాటకు తగ్గట్టుగానే అరుదైన ఖనిజాలు ఇక్కడ కనిపించాయి. రాష్ట్ర లక్ష్యానికి తన వంతు తోడ్పాటు అందించనుంది ఈ ప్రాంతం.
దశాబ్దాలుగా సిమెంట్ పరిశ్రమలకు, బరైటీస్ నిక్షేపాలకు, సున్నపురాయి గనులకు చిరునా మాగా నిలిచింది కడప నేల. ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎనర్జీ, సెమీకండక్టర్ విప్లవానికి కేంద్ర బిందువుగా మారనుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యురేనియం నిధి ఇక్కడే ఉంది. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా తుమ్మలపల్లి పరిధిలో సుమారు 1.5 లక్షల టన్నులకు పైగా యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో అండర్గ్రౌండ్ మైనింగ్ ద్వారా భారత అణు విద్యుత్ రియాక్టర్లకు ఇంధనాన్ని సరఫరా చేస్తున్నారు. ఓబులవారిపల్లె మండలం మంగంపేటలోని బరైటీస్ గని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సింగిల్ ఓపెన్కాస్ట్ గని. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభ్యమయ్యే మొత్తం బరైటీస్ నిల్వల్లో దాదాపు 25% పైగా ఇక్కడే ఉన్నాయి.
140 కోట్ల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం : కడప బేసిన్లో లక్షల కోట్ల విలువైన ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. లిథియం, గాలియం భారీగా ఉన్నట్లు ప్రాథమిక అన్వేషణ లో తేలింది. గనుల శాఖ, ఎన్జీఆర్ఐ కలిసి పూర్తి స్థాయిలో ఖనిజాన్వేషణ చేయనున్నాయి. దీనికి 140 కోట్ల వరకు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉంది. కడప జిల్లా వేముల మండలం తుమ్మలపల్లిలో యురే నియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటైంది. ఇక్కడ యురేనియం కోసం తవ్వకాలు జరుగు తున్నాయి. వాటిలో కొన్ని నమూనాలను నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్తలు సేకరించి పరిశోధించారు. అందులో గరిష్ఠంగా వెయ్యి పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ల లిథియం, 250 పీపీఎంల గాలియం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఓ టన్నులో ఎన్ని గ్రాములు ఉంటే అన్ని పీపీఎంలుగా పేర్కొంటారు. కడప జిల్లాలోని వేముల, వేంపల్లి నుంచి కర్నూలు జిల్లా వరకూ 200 కిలోమీటర్ల మేర కడప బేసిన్ విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో లిథియం, గాలియం నిల్వల కోసం నాలుగు దశల్లో సమగ్ర అన్వేషణ చేసేందుకు ఎన్జీఆర్ఐ గనుల శాఖతో ఇటీవల ఒప్పందం చేసుకుంది.
తుమ్మలపల్లిలో 8 లక్షల టన్నుల వరకు లిథియం : తుమ్మలపల్లి వద్ద ప్రాథమికంగా గుర్తించిన చోట మొత్తంగా 8 లక్షల టన్నుల వరకు లిథియం, గాలియం నిల్వలు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటి విలువ లక్షల కోట్లలో ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇవి క్రిటికల్ మినరల్స్ జాబితాలోకి వస్తాయి. అందువల్ల వీటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సడలింపులను ఇస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టుల అనుమతుల బాధ్యతను కేంద్ర పర్యావరణ, అడవుల మంత్రిత్వ శాఖ నేరుగా పర్యవేక్షిస్తుంది. దేశ వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ ప్రాజెక్టులకు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది. దీనివల్ల పర్యావరణ అనుమతులు వేగంగా లభిస్తాయి. తుమ్మలపల్లిలో ఇప్పటికే యురేనియం తవ్వకాలు జరుగుతు న్నందున, రేడియోధార్మికత పెరగకుండా అణుశక్తి శాఖ ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతుంది. అలాగే లిథియం ప్రాసెసింగ్కు భారీగా నీరు అవసరమవుతుంది కాబట్టి, భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా ఉండేలా కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేయనున్నారు.
లిథియం బ్యాటరీ, విద్యుత్ వాహనాల తయారీ పరిశ్రమకు అవసరం. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏవియేషన్ రంగాల్లో గాలియం కీలకంగా ఉంటుంది. సెమీ కండక్టర్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్స్, రాడార్ నెట్వర్క్స్లో వినియోగిస్తారు. ఎల్ఈడీ స్క్రీన్స్ , సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీల్లోనూ గాలియం కీలకం కానుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ విజయవంతం కావడానికి కడప బేసిన్ ప్రాజెక్ట్ ఒక చరిత్రాత్మక మైలు రాయి కానుంది. ఇక మిగతా జిల్లాల్లోని అరుదైన ఖనిజాలూ...భారత్తో పాటు రాష్ట్ర లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు తోడ్పడనున్నాయి.
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