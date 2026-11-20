ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాడే ఆధునిక పరికరాలు ఏంటి? అవి ఎలా పని చేస్తాయి?
National Disaster Response Force : తుపానులు, భూకంపాలు, వరదలు ఏ విపత్తులు సంభవించినా సహాయక చర్యల్లో ముందుంటుంది నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్-ఎన్డీఆర్ఎఫ్. ఈ బృందం ఉపయోగించే పరికరాల గురించి తెలుసుకుందాం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 3:36 PM IST
తుపానులు, భూకంపాలు, వరదలు ఏ విపత్తులు సంభవించినా సహాయక చర్యల్లో ముందుంటుంది నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (ఎన్డీఆర్ఎఫ్). వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకునే సిబ్బంది వారి ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా బాధితులను రక్షించేందుకు రంగంలోకి దిగుతుంది. ఇటీవల వచ్చిన ఆర్నాబ్, మురసు తుపాను సమయంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేవల గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. ఐతే, సహాయక చర్యలు చేపట్టే సమయంలో ఈ బృందం ఉపయోగించే పరికరాలది కీలక పాత్ర. అవి ఎంత ఆధునికంగా ఉంటే అంత సమర్థంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి వీలుంటుంది. మరి, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దగ్గరున్న ఆ ఆధునిక పరికరాలు ఏంటి? అవి ఎలా పనిచేస్తాయి? బాధితులతో పాటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందికి ఎలా రక్షణగా నిలుస్తాయనే అంశాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఎందరికో సహాయం అందించిన ఎన్డీఆర్ఎఫ్ : నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఉద్ధృతంగా పారే నీటిలోకి వెళ్లి బాధితులను కాపాడతారు. తాజాగా రాష్ట్రానికి భారీ నష్టం చేసిన వరుస తుఫాన్లలో ఎన్డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు అందించారు. వందల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. విపత్తుల్లో త్వరితగతిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నేలకొరిగిన చెట్లను తొలగించారు. ప్రజల జీవన వ్యవస్థను పునరుద్ధరించారు. ప్రస్తుతం ఎన్ డిఆర్ ఎఫ్ ఎటువంటి అత్యాధునిక పరికరాలను వినియోగిస్తూ విపత్తుల్లో బాధితులకు సహాయక చర్యలు అందిస్తుంది. తుపాను సంభవించినప్పుడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వరద నీటి రక్షణ (FWR) అని పిలుచే ప్రత్యేక కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం, వారి వద్ద పడవలు, కట్టర్లు, లోతైన నీటిలో మునిగే పరికరాలతో సహా దాదాపు 70 రకాల విస్తృత శ్రేణి పరికరాలు ఉంటాయి.
వీటిలో ముఖ్యమైనవి:
రిమోట్-కంట్రోల్డ్ లైఫ్ బాయ్: ఈ పరికరం నదులు లేదా సముద్రంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ల కోసం రూపొందించారు. మునిగిపోతున్న వ్యక్తులను చేరుకోవడానికి, వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకురావడానికి దీనిని రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా నీటిలోకి దించవచ్చు. ఇది నిమిషానికి సుమారు 100 నుంచి 150 మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
చెయిన్సాలు: తుపానుల సమయంలో రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్లను తొలగించడానికి ఇవి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి 18 నుంచి 50 అంగుళాల వ్యాసం కలిగిన చెట్లను కోయగలవు.
గాలితో నింపే రబ్బరు పడవలు: వీటిని కాంపాక్ట్ ప్యాక్గా ఉంచుతారు. అవసరమైనప్పుడు, ఈ ప్యాక్ను తెరిచి, కేవలం రెండున్నర నిమిషాల్లో గాలితో నింపి పూర్తిస్థాయిలో పనిచేసే పడవగా మార్చవచ్చు. మేము వివిధ విపత్తుల సమయంలో ఈ పడవలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకున్నారు. దీనివల్ల 20 నుంచి 40 మందిని రక్షించగలిగారు.
కూలిపోయిన కట్టడాలలో శోధన, రక్షణ చర్యలు: భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు లేదా పాత భవనాలు కూలిపోయినప్పుడు, బాధితులు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితులలో ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తించి, రక్షించడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్నది. ఇలాంటి సందర్భాలలో, 'లైఫ్ డిటెక్టర్' పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వ్యక్తుల హృదయ స్పందనలను లేదా వారి శరీరాల నుంచి వెలువడే ఉష్ణ సంకేతాలను గుర్తించడం ద్వారా వారిని రక్షించవచ్చు.
రసాయన, జీవ, రేడియోధార్మిక, అణు (CBRN) విపత్తులు: గాలి లేదా నీటిని కలుషితం చేసిన ప్రమాదకరమైన లేదా విషపూరిత పదార్థాల ఉనికిని గుర్తించడానికి ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా, బోర్వెల్లలో పడిపోయిన వ్యక్తులను రక్షించడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అధునాతన యంత్రాలను ఉపయోగిస్తాయి.
కష్టసమయాల్లోనూ వెనకడుగు వేయని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ : అర్నాబ్ ,మురసు తుపానులు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పెను నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. వేగంగా గాలులు వీచి ప్రజలను వణికించాయి. ఎన్ డిఆర్ ఎఫ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి 38 మంది ప్రాణాలను కాపాడారు. తెలంగాణా ఖమ్మం జిల్లాలో బేతుపల్లి చెరువు ఘటన 2 రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. జాలర్లను కాపాడేందుకు వెళ్లిన ఎస్ డీఆర్ ఎఫ్ సిబ్బంది బోట్లు గల్లంతయ్యాయి. దీంతో అర్ధరాత్రి సైతం ఆపరేషన్ నిర్వహించి 10 మంది ఎస్ డీఆర్ ఎఫ్ సిబ్బందిని కాపాడారు . ఒకవైపు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న చెరువు మరోవైపు చీకటి అయినా ఎన్ డిఆర్ ఎఫ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు తెల్లవారే సరికి 10 మందిని సురక్షితంగా కాపాడారు. అంత రిస్కీ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది. ఇలాంటి విపత్తు సమయాల్లో, ఈ సహాయక బృందాలు ఆధునిక పరికరాలను ఉపయోగించి బాధితులను కాపాడటానికి తమ ప్రాణాలను పణంగా పెడతాయి. ఈ బృందంలో పురుషులే కాకుండా, అదే శిక్షణ పొంది, విపత్తుల వల్ల ప్రభావితమైన వారిని రక్షించడానికి పురుషులతో పాటు పనిచేసే మహిళలు కూడా ఉంటారు.
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