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ఉపాధి కోసం వెళ్తే ఉసురు పోతోంది! గల్ఫ్‌లో దినదిన గండంగా భారతీయుల జీవనం

గత నెల ఖతార్​లో జరిగిన ప్రమాదంలో 12 మంది మృతి - మూడేళ్లలో విదేశాల్లో 800 మంది మృతి - 55% మేర మరణాలు గల్ఫ్ దేశాల్లోనే - సౌదీ అరేబియాలో అత్యధిక ప్రమాదాలు

Special Focus On Gulf Deaths Of Indians In Accidents
Special Focus On Gulf Deaths Of Indians In Accidents (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:02 PM IST

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Special Focus On Gulf Deaths Of Indians In Accidents : ఉన్న ఊళ్లో ఉపాధి లేదు. అప్పులేమో పెరుగుతున్నాయి. కుటుంబాన్ని పోషించడం కష్టం అవుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే ఆలోచన గల్ఫ్‌కు వలస వెళ్లడం. భారత్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మిగతా చోట్ల నుంచి ఎక్కువ మంది ఆ దేశాలకు వెళ్తారు. వచ్చిన పని చేస్తూ నాలుగు రాళ్లు సంపాదించుకుంటారు. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా నిలబడతారు. అలా అండగా నిలబడుతున్న వారికే గల్ఫ్ దేశాల్లో సరైన అండ లేకుండా పోతోంది. పని ప్రదేశాల్లో భద్రత లేకపోవడం, యుద్ధాలు, సాంకేతిక లోపాలు ఇలా కారణాలేవైనా ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు భారతీయులు. నెల రోజుల క్రితం ఖతార్‌లో జరిగిన ప్రమాదం ఇందుకు ఉదాహరణ. దాదాపు మూడేళ్లుగా గల్ఫ్‌ దేశాల్లో జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో వందలాది మంది భారతీయులు బలయ్యారని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. లెక్కలతో సహా సహా సమస్య తీవ్రతను వివరించింది.

ఉపాధి కోసం గల్ఫ్​ దేశాలు : జూన్ 21వ తేదీ. ఖతార్‌లోని రాస్ లఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీ. రాత్రి 10.30 గంటల సమయం. బర్జాన్ లోకల్ గ్యాస్ సప్లై ఫెసిలిటీలో ఒక్కసారిగా అగ్ని ప్రమాదం. పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి. సాంకేతికత లోపం వల్ల తలెత్తిన ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో 12 మంది భారతీయులే. మృతుల్లో తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారున్నారు. ఎప్పుడో నెల క్రితం జరిగిన ఘటన గురించి ఇప్పుడు చర్చ దేనికి అనే సందేహం రావచ్చు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం కేవలం ఈ ప్రమాదానికే పరిమితమైంది కాదు. గల్ఫ్ దేశాల్లో తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రతి ప్రమాదంలో భారతీయులు బలి అవుతూనే ఉన్నారు. ఉపాధి కోసం ఊళ్లో ఉన్న ఇల్లు, పొలం అమ్ముకుని అదీ చాలకపోతే అప్పు చేసి గల్ఫ్ బాట పడుతున్నారు చాలా మంది. అక్కడే దొరికిన పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వచ్చిన జీతాన్ని ఇంటికి పంపించి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. కష్టమో, నష్టమో అక్కడ ఇంత తినడానికి దొరుకుతోందని కదా అనుకుంటే..ఇలాంటి ప్రమాదాలు వచ్చి బలి తీసుకుంటున్నాయి. ఆ కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని భారత విదేశాంగ శాఖ లెక్కలతో సహా వివరించింది.

భారత విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించిన లెక్కల ప్రకారం 2023-25 మధ్య కాలంలో విదేశాల్లో దాదాపు 800 మంది భారతీయులు రకరకాల ప్రమాదాల్లో చనిపోయారు. పని ప్రదేశాల్లో జరిగిన యాక్సిడెంట్స్‌లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మరణాల్లో 55% మేర గల్ఫ్ దేశాల్లోనే నమోదయ్యాయి. అంటే ఆ దేశాల్లో సగటున వారానికి ముగ్గురు భారతీయులు ఇదే విధంగా చనిపోతున్నట్లు లెక్క. ఇందాక చెప్పుకున్న ఖతార్ ప్రమాదం అందుకు ఓ ఉదాహరణ. ఈ యాక్సిడెంట్ తరవాతే..అసలు గల్ఫ్ దేశాల్లోని ప్రమాదాలపై ఉన్నట్టుండి చర్చ మొదలైంది. అసలు అక్కడి పని ప్రదేశాలు సురక్షితమేనా? ఎంత వరకు ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారు? అన్న ఆందోళనలూ పెరిగాయి. ఈ సమయంలో విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించిన వివరాలు ఈ చర్చకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. గల్ఫ్‌లోని ఏయే దేశాల్లో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతు న్నాయి? ఈ మూడేళ్లలో ఎంత మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నదీ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టంగా చెప్పింది.

ఇతర దేశాల్లో బలవుతున్న భారతీయులు : గల్ఫ్‌లో సౌదీ అరేబియాలో అత్యధిక ప్రమాదాలు, మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఈ మూడేళ్లలో ఈ దేశంలో పని ప్రదేశాల్లో జరిగిన రకరకాల ప్రమాదాల్లో 182 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారానికి ఒకరు లేదా అంతకు మించి అన్నట్టుగా మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఆ తర్వాత స్థానం యూఏఈదే. ఇక్కడ మూడేళ్లలో 128 మంది భారతీయులు ప్రమాదాలకు బలి అయ్యారు. ఇవే కాదు. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఎంతో మంది భారతీయులు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతున్న ఉదంతాలూ ఉంటున్నాయి. ఈ లెక్క పక్కాగా తేలకపోయినా వలస కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరమైతే ఉందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. పైగా అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మొదలైన తరవాత పని ప్రదేశాలు మరింత ప్రమాదకరంగా మారాయి. భారత ప్రభుత్వం అడ్వైజరీలు జారీ చేస్తూనే ఉంది. ఎప్పుడు ఎలా దాడులు జరుగుతాయో తెలియని పరిస్థితి. క్షిపణులు, డ్రోన్‌లు విరుచుకు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి ఇప్పటి వరకూ గల్ఫ్ దేశాల్లో దాడుల కారణంగా సుమారు 13 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఓ ప్రాథమిక అంచనా.

యుద్ధ ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లోని చమురు కేంద్రాల్లో పని చేస్తున్న వారికే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. వీటిపైనే దాడులు అధికంగా జరుగుతుండడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అక్కడ పనులు చేస్తున్న వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని భారత ప్రభుత్వం అడ్వైజరీలు జారీ చేస్తున్నా గల్ఫ్ కంపెనీలు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే ప్రమాదాలకు ప్రస్తుత యుద్ధం మాత్రమే కాదు. మరెన్నో కారణాలున్నాయి. అందులో ముందుగా ప్రస్తావించాల్సింది సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ గురించి. చాలా వరకు అక్కడి సంస్థలు భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించడం లేదన్న విమర్శలు ఎప్పుడూ వినిపించేవే. ఫలితంగా పని ప్రదేశాలు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పుకుంటే సంస్థలు ఉద్యోగులకు పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్‌మెంట్ - PPE తప్పనిసరిగా అందజేయాలి. కానీ చాలా వరకు కంపెనీలు దీన్ని అసలు పట్టించుకోవడం లేదు. ముఖ్యంగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉండే గ్యాస్, ఆయిల్ ప్లాంట్స్‌లోనే ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉండడం ఆందోళన కలిగించే విషయం.

"అక్కడ అమలులో ఉన్న భద్రతా చర్యలు ఇక్కడ ఉన్నవాటిని పోలి ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా? అక్కడి కంపెనీలు సరైన భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నాయా అనే విషయాలను పరిశీలించడం అవసరం. ఇందులో అగ్నిమాపక - భద్రతా సంస్థల పాత్ర కూడా ఉంటుంది. భవన నిర్మాణం- నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత దాని నిర్వహణ ఎలా ఉండాలనే దానిపై నిర్దిష్ట భద్రతా ప్రమాణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అంశాలను తప్పక పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. భారతీయుల కోసం ఒక ప్రమాద బీమా పథకం ఏర్పాటు చేశారు. దీని కింద ప్రమాదవశాత్తు మరణం సంభవిస్తే రూ.10 లక్షల వరకు పరిహారం లభిస్తుంది"-మంధా భీంరెడ్డి, వైస్​ ఛైర్మన్​.

వీటన్నింటికీ తోడు సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పని ప్రదేశాల్లో ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండానే పనులు చేయించడం మరో ఆందోళనకర విషయం. ఇక ప్లాంట్స్‌లోని పరికరాలను సరిగ్గా మెయింటేన్ చేయకపోవడం వల్ల భారీ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారతీయులు ఎక్కువగా నిర్మాణం, ఆటోమోటివ్ రిపేర్, వేర్‌హౌజ్‌లు, ఇండస్ట్రీలలో పనులు చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ ప్రమాదాలు జరిగేందుకు ఆస్కార మున్న పని ప్రదేశాలే. ఇక జియోపాలిటిక్స్ కారణంగా జరుగుతున్న యుద్ధాలు ఆయా ప్రాంతా లను ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. ప్రమాదాలతో పాటు అక్కడి పని వాతావరణం కూడా భారతీ యులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. కొన్ని సార్లు 45 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పని చేయాల్సి వస్తోంది. ఇక బస చేసే గదుల్లో 20 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలుంటాయి. టెంపరేచర్‌లో ఇంత తేడా ఉండడం వల్ల శరీరంపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. రకరకాల అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి.

తప్పనిసరి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : పని ప్రదేశాల్లో కార్మికులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. బూట్లు, గ్లోవ్స్‌ కూడా కచ్చితంగా ఉండాలి. చాలా మంది ఇవేమీ లేకుండానే పనులు చేస్తుంటారు. అందుకే ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవు తున్నాయి. పని ప్రదేశాల్లో ఒత్తిడితో బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్న వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. నాసిరకం ఆహారం, 12 గంటలకు మించి షిఫ్ట్‌లు ఉండడం, కొన్ని సార్లు మూడు నెలల వరకూ జీతాలు ఇవ్వకపోవడం లాంటివి వాళ్లపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. ఫలితంగా కొందరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. పైగా ఆయా కంపెనీలు వీటిని సహజ మరణాలుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. గుండెపోటుతో చనిపోయారని రిపోర్ట్ చేసి వదిలేస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలా తక్కువ సంస్థలు ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తున్నాయి. అందుకే భారత విదేశాంగ శాఖ గల్ఫ్‌లోని భారతీయుల భద్రత కోసం కొన్ని చర్యలు చేపడుతోంది. దిల్లీ, దుబాయ్, రియాద్‌, జెడ్డాలో ప్రవాసి భారతీయ సహాయత కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. కార్మికుల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకోవడంతో పాటు అప్పుడప్పుడు క్యాంప్‌లు నిర్వహిస్తోంది. వీటితో పాటు మరి కొన్ని చర్యలూ తీసుకుంటోంది.

e-Migrate 2.0 పోర్టల్ ద్వారా నకిలీ ఏజెంట్లు, అక్రమ రవాణా లాంటి సమస్యలు లేకుండా చూస్తోంది. భారత విదేశాంగ శాఖ. రిజిస్టర్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ ఏజెన్సీల జాబితాను ఇందులో పొందు పరిచింది. కనీస వేతనాలు ఇవ్వడంలో విఫలమైనా, లేదా ఆరోగ్య బీమా అందించకపోయినా అలాంటి కాంట్రాక్ట్‌లను బ్లాక్‌ లిస్ట్‌లో పెడుతోంది. ఇక వలస కార్మికులు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలోనే ప్రవాసి భారతీయ బీమా యోజన – PBBY తప్పనిసరిగా తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. తక్కువ ప్రీమియంతోనే ఈ బీమా అందిస్తోంది. పని ప్రదేశాల్లో ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భంలో దాదాపు పది లక్షల రూపాయల బీమా అందుతుంది. అంతే కాదు. మృత దేహాన్ని భారత్‌కు తీసుకొచ్చి ఇంటికి చేర్చేంత వరకూ అయ్యే ఖర్చంతా ఈ ఇన్సూరెన్స్‌లోనే కవర్ అవుతుంది. వీటితో పాటు గల్ఫ్ కో ఆపరేషన్ కౌన్సిల్‌ పరిధిలోని ఇండియన్ ఎంబసీలు మరి కొన్ని చర్యలూ చేపడుతున్నాయి. అందులో MADAD పోర్టల్‌ కీలకమైంది. పాస్‌పోర్ట్‌లు లాగేసుకున్నా, వ్యక్తులు అదృశ్యమైనా, వేతనాలు సరిగ్గా చెల్లించకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నా ఈ పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

ఇవన్నీ ఉన్నాఇంకా చాలా మంది కార్మికులు గల్ఫ్‌ సహా విదేశాల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యలకు తోడు రకరకాల ప్రమాదాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఎప్పుడేం జరుగుతుందో అని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతకాల్సిన పరిస్థితి. విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించిన లెక్కలే ఇందుకు సాక్ష్యం. మూడేళ్లలో 800 మంది చనిపోయారంటే సమస్య తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అక్కడి కంపెనీలు ఈ తీవ్రతను అర్థం చేసుకోనన్ని రోజులు ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మరెందరో భారతీయులు బలి అవుతూనే ఉంటారు.

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ACCIDENT POLICIES FOR PEOPLE
GOVT ACCIDENT POLICY
GULF EMPLOYMENT PROBLEMS
గల్ఫ్‌ బాధితులు
GULF DEATHS OF INDIANS

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