అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ - ప్రత్యేకతలివే
Quantum Computer Center: అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలోని ఈ సెంటర్ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:56 PM IST
రాజధాని ఉందంటే ఉందని కాదు. అది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి. కేవలం ఇప్పటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సరిపోదు. భవిష్యత్లో రాబోయే మార్పులకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాలి. అమరావతి విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు ఇవి. సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు రాజధాని నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సాంకేతికతంగా అమరావతి మరో స్థాయిలో ఉండాలన్న సంకల్పంతో ఉన్నారు. తగ్గట్టుగానే అక్కడ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగానే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలోని ఈ సెంటర్ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. మరి ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ ప్రత్యేకతలేంటి? రాజధాని బ్రాండ్ను ఇది ఏ రకంగా పెంచనుంది? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాజధాని అమరావతి కేవలం పరిపాలనా కేంద్రంగానే ఉండకూడదు. అభివృద్ధికి హబ్గా మారాలి. ఏపీ బ్రాండ్ అనేది దేశానికే కాకుండా, ప్రపంచానికే తెలియాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కా విజన్తో ఉంది. అందుకే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి నిర్మాణంలో ఎక్కడా రాజీ పడడం లేదు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దేలా చొరవ చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. మౌలిక వసతులు, కనెక్టివిటీ ఇలా అన్నింటిలోనూ భారీతనంగానే ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది.
అయితే రాజధాని నిర్మించడం అంటే మాటలు కాదు. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా నిర్మిస్తే సరిపోదు. భవిష్యత్ అవసరాలనూ అంచనా వేయాలి. ముఖ్యంగా సాంకేతికతంగా విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయి. వాటిని అందిపుచ్చుకోవాలి. ఇలా ఆలోచన చేసింది ప్రభుత్వం. అందుకే రాజధానిని ఇన్నోవేషన్ హబ్గా మార్చేందుకు వీలుగా అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఆ ఆలోచనకు అనుగుణంగానే ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. డిసెంబర్ 5వ తేదీన ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.
దేశంలో తొలి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్: దక్షిణాసియాలోనే తొలి, అత్యాధునిక కంప్యూటర్ ఇదే అని చెబుతోంది ప్రభుత్వం. అంతే కాదు. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో భాగంగా ఈ అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్-AQCCను ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్రం నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగానే ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ నిర్మాణం చేపట్టారు. దాదాపు 50 ఎకరాల్లో క్వాంటమ్ వ్యాలీ సిద్ధమవుతుండగా అందులో రెండు ఎకరాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ కోసం కేటాయించారు. జీ ప్లస్ 1గా నిర్మించాలని ముందే నిర్దేశించుకుంది ప్రభుత్వం.
వీటితో పాటు క్వాంటమ్ టవర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐబీఎం, టీసీఎస్ , L&Tతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఐబీఎం సంస్థ 156 క్యూబిట్లతో శక్తిమంతమైన కంప్యూటర్ను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసే పనులను చేపట్టనుంది. AQCC భవన నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగానే ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్పై ఐబీఎం దృష్టి పెట్టింది. ఈ సంస్థకు దేశంలో ఇదే తొలి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్.
తుది దశకు భవన నిర్మాణం: ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనే విజయవాడలోని మేధా టవర్స్తో పాటు ఎస్ఆర్ఏం యూనివర్సిటీలో అమరావతి క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటైంది. క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ టెస్టింగ్, సర్టిఫైయింగ్ లాంటివి ఇక్కడ జరిగేందుకు ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో పాటు క్వాంటమ్ రీసెర్చ్పైనా దృష్టి పెట్టనున్నారు. క్వాంటమ్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగానే నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఏదో సాధారణ ఆఫీస్ బ్లాక్లా కాకుండా అన్ని ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సెంటర్ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు.
ఈ కంప్యూటర్లు పని చేయాలంటే అల్ట్రా కోల్డ్ ఫ్రీజర్స్ అవసరం. క్వాంటమ్ చిప్స్ అత్యంత సున్నితంగా ఉంటాయి. పొరపాటున ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే భారీ మొత్తంలో డేటా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. ఈ మెషీన్ అత్యంత భారీగా ఉంటుంది. పైగా గోల్డ్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో స్పెషల్ హీలియం గ్యాస్లు చిప్లను మైనస్ 273 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ వద్ద ఉంచుతుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద క్వాంటమ్ చిప్స్ ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా పని చేస్తాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి భవన నిర్మాణ తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
12 వేల టన్నుల రిఫ్రిజరేషన్ సామర్థ్యం: సమీపంలోని రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలతో పాటు టవర్ నిర్మాణ పనుల కారణంగా భూమిలోపల వైబ్రేషన్స్ వచ్చే ముప్పు ఉంటుంది. ఇలా జరగకుండా వైబ్రేషన్ ఐసోలే టెడ్ ఇంజినీరింగ్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. సూపర్ ఫ్రీజర్స్, కంట్రోల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లాంటి వాటిని ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. భవన నిర్మాణ పనులు పూర్తైన తరవాతే ఇన్స్టలేషన్ ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. అయితే క్వాంటమ్ ఫెసిలిటీస్తో పాటు ఏఐ డేటా సెంటర్స్ కారణంగా విద్యుత్ గ్రిడ్పై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతుంది.
అందుకే వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది ప్రభుత్వం. ఒక్కో చోట వేరు వేరుగా కూలింగ్ ప్లాంట్స్ పెట్టే బదులుగా సెంట్రలైజ్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. 12 వేల టన్నుల రిఫ్రిజరేషన్ సామర్థ్యం దీని సొంతం. ఎప్పటికప్పుడు క్వాంటమ్ వ్యాలీకి చల్లని నీటిని పంపుతూనే ఉంటుంది. తద్వారా విద్యుత్ వినియోగం తగ్గడంతో పాటు కర్బన ఉద్గారాలు వెలువడడమూ తగ్గుతుంది. అమరావతిలోని క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న వారైనా క్లౌడ్ ద్వారా వినియోగించుకోవచ్చు. భారతదేశ శాస్త్ర, సాంకేతిక, పరిశోధన సంస్థలు, యూనివర్సిటీలు, పరిశోధకులు, సంస్థల డేటా భద్రత కోసం ప్రత్యేక సావరిన్ క్లౌడ్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన సీడాక్, సీడాట్, ఎన్ఎస్టీఎల్, ఐసీఎంఆర్, నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీస్ వంటివి ఐబీఎం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను వినియోగించుకుంటాయి.
కంప్యూటర్కు నిరంతరాయ విద్యుత్: క్వాంటమ్ వ్యాలీలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ భవనానికి అటూ ఇటూ ఎత్తైన టవర్స్ నిర్మించాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రణాళిక. ఈ రెండింటినీ 47 అంతస్తుల వరకూ నిర్మించనుంది. క్వాంటమ్ స్టార్టప్లతో పాటు రీసెర్చ్ సెంటర్స్, కంప్యూటింగ్ సొల్యూషన్స్పై ఆధారపడే సంస్థలకు రెండు టవర్స్లో స్థలం కేటాయించనున్నారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ బిల్డింగ్లోని నిర్మిత ప్రాంతం 45 వేల చదరపు అడుగులు కాగా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ను క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కు కేటాయిస్తారు. ఇక్కడే 3 వేల చదరపు అడుగుల్లో క్వాంటమ్ ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇక్కడే కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
రెండు వేర్వేరు సబ్ స్టేషన్ల నుంచి నిత్యం విద్యుత్ సరఫరా చేస్తారు. ఒకవేళ ఈ విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జనరేటర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. 48 గంటల పాటు ఇది పని చేస్తుంది. ఇక ఒప్పందంలో భాగంగా రోజుకు 60 నిమిషాల చొప్పున, సంవత్సరంలో 365 గంటలు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా వాడుకునే వెసులుబాటును ఐబీఎం ఇస్తోంది. వీటిని క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్గా వ్యవహరిస్తారు. సాధారణంగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను వినియోగించుకోవాలంటే ఐబీఎం సంస్థకు నిమిషానికి రూ.9 వేల చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కు హబ్గా అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్వాంటమ్ మిషన్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లోనే అమెరికా నుంచి ఐబీఎం క్వాంటమ్ సిస్టమ్ 2 షిప్మెంట్కు అనుమతులు వచ్చాయి. క్వాంటమ్ సిస్టమ్ను ఒకేసారి తరలించడం సాధ్యం కాదు. అందుకే విడతల వారీగా పరికరాలు తరలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి బెంగళూరులోని ఐబీఎం వేర్హౌజ్కు కొన్ని పరికరాలను తరలించారు. అమరావతిలో భవన నిర్మాణ పనులు పూర్తైతే, అప్పుడే ఇవన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి.
తద్వారా అమరావతిని క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కు హబ్గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంతే కాదు. 2029 నాటికి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ద్వారా బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు రాబట్టాలని భావిస్తోంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ విడిభాగాలతో పాటు పరికరాల తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మించి, వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎగుమతులు చేయాలన్నది మరో లక్ష్యం. వీటితోనే ఆగిపోకుండా ఈ వ్యాలీలో ఏర్పాటు కానున్న సంస్థలు, స్టార్టప్ల ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది. కొత్త ఔషధాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో తయారు చేసేందుకు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఉపయోగపడనుంది. వాతావరణ మార్పులను ముందుగా అంచనా వేసే వీలుంటుంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా పెరుగుతుంది.
రాజధాని అంటే భారీ బిల్డింగ్లు, మౌలిక వసతులు మాత్రమే కాదు. అంతకు మించి అని ముందు నుంచి చెబుతూనే ఉంది ప్రభుత్వం. ఆ విజన్కు తగ్గట్టుగానే అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. వీటిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కీలక మలుపు కానుంది. అమరావతి బ్రాండ్ ఇమేజ్ను పెంచడంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏపీ రాజధాని పేరు మారుమోగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు క్వాంటమ్ వ్యాలీ నిర్మాణాన్ని అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. అనుకున్న గడువులోగా ఈ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాదు. దేశానికే ఓ గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యే అవకాశముంది.
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