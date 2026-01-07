మనం పీల్చేది గాలి కాదు విషం - మాస్కులు పెట్టుకునే బయటకు వచ్చే రోజులు దగ్గర్లోనే!
హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం - కొద్ది రోజులుగా పడిపోతున్న గాలి నాణ్యత - చలికాలం కావడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రం - ఈ ఏడాది మొదటిరోజు నుంచే తీవ్రత అధికం
Published : January 7, 2026 at 5:30 PM IST
Air pollution increasing in Hyderabad : ఒకప్పుడు కాలుష్యం అంటే దిల్లీ, ముంబయి సహా పలు నగరాల పేర్లు వినిపించేవి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా ఈ జాబితాలో చేరిపోయింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా వాయు నాణ్యత పడిపోతోంది. మరీ ముఖ్యంగా చలికాలంలో సమస్య తీవ్రమవుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ఈ ఏడాది మొదటి రోజు నుంచి నమోదవుతున్న లెక్కలే ఇందుకు నిదర్శనం.
మనం దిల్లీ బాటలోనే : దిల్లీ ప్రజలు శీతాకాలంలో మాస్కులు పెట్టుకుని బయటకు రాకపోతే ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతారు. మిగతా రోజుల్లో నూ కాలుష్యం ఎక్కువగానే ఉంటోంది. రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ ప్రజలు కూడా అలానే మాస్కులు పెట్టుకుని బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుండొచ్చు. ఫలానా చోట ఇంత కాలుష్యం ఉందని లెక్కగట్టడానికి ప్రామాణికం ఏంటంటే ఏక్యూఐ. అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ హైదరాబాద్లో ఈ వాయు నాణ్యత ఎంత ఉందో ఓసారి పరిశీలిద్దాం. ఏక్యూఐ అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం ఈ ఏడాది మొదలైనప్పటి నుంచే సిటీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ దారుణంగా పడిపోయింది. జవనరి 1న ఏకంగా 317గా నమోదైంది. అంతకు ముందు అంటే 2025 ఏడాది జనవరి 1వ తేదీన ఈ లెక్క 128గా ఉంది. ఏడాదిలోలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో ఈ లెక్కలతోనే స్పష్టంగా అర్థం అవుతోంది.
నిజానికి ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి చూస్తే ఇప్పటి వరకూ వాయు నాణ్యత దారుణంగానే పడిపోతోంది. చలి పెరగడం, చల్ల గాలులు వీయడంతో కాలుష్య తీవ్రత మరింత ఎక్కువవుతోంది. సాధారంగా ఏక్యూఐ 0-50 వరకూ ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని అర్థం. అదే 100 దాటింది అంటే సమస్య ఉన్నట్టే. అలాంటిది కొద్ది రోజులుగా హైదరాబాద్లో సగటున 200 పైగానే ఉంటోంది. ఇలా ఉందంటే ఈ గాలి పీల్చుకోవడానికి ఏ మాత్రం అనువైనది కాదు అని అర్థం. ఏక్యూఐ పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఇది "Severe" కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఇక్కడ మరో విషయం చర్చించుకోవాలి. నగరంలో ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఏక్యూఐ దారుణంగా పడిపోతోంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయానికి కాస్త మెరుగవుతోంది. మళ్లీ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి మొదలు పెడితే అర్ధరాత్రి వరకూ గాలి నాణ్యత పడిపోతోంది. వాహనాల రద్దీ ఈ సమయాల్లో ఎక్కువగా ఉండడం ఇందుకు ఓ కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఎయిర్ పొల్యూషన్ హాట్స్పాట్గా బొల్లారం : గతేడాది నుంచి చూస్తే ఎయిర్ క్వాలిటీ గణనీయంగానే పడిపోతూ వస్తోంది. అయితే ఇక్కడ కాలుష్యం 2 రకాలు. ఒకటి వాయు కాలుష్యం అయితే మరొకటి నీటి కాలుష్యం. ఈ రెండూ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు సిటీలో వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు బొల్లారం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. ఈ ప్రాంతాన్ని సిటీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ హాట్స్పాట్గా పిలుస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో 150కి పైగానే ఏక్యూఐ ఉంటోంది. అంటే పీల్చుకోడానికి ఇది అనువైనది కాదు అని అర్థం. చాలా సందర్భాల్లో ఇది 200 కూడా దాటుతోంది. ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కాలుష్యం ఈ స్థాయిలో నమోదవుతోంది.
కాలుష్యం పెరిగిపోతోందని ఆందోళన : సనత్ నగర్ కూడా ఇదే స్థాయిలో కలుషితమైంది. ఇక్కడ కూడా పలు పరిశ్రమలు ఉండడం ఇందుకు కారణం. సనత్ నగర్లో సగటున 200 కి మించి ఉంటోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది 230 వరకూ వెళ్తోంది. పాశమైలారం, కూకట్పల్లి, అమీన్ పూర్, బడంగ్పేట్, గచ్చిబౌలి, ఉప్పల్, కోకాపేట ప్రాంతాల్లోనూ వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా ఉంటోంది. కోటి, ఎమ్జీబీఎస్, ఇసామియా బజార్లలోనూ కాలుష్యం పెరిగిపోతోందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మూసీ కారణంగా నీటి కాలుష్యం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది.
వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలిలో ధూళికణాలు అంటే పార్టికల్ మ్యాటర్ పీఎం 10, పీఎం 2.5 పరిమాణాలు అమాంతం పెరగడం వల్ల చాలా మంది ఊపిరి తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాస్తవానికి పీఎం 10 పరిమాణం 0-50 ఉంటే వాతావరణం మెరుగ్గా ఉన్నట్లు భావిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో పీఎం 10 పరిమాణం క్యూబిక్ మీటర్కు 180 నుంచి 200 మైక్రోగ్రామ్స్ నమోదవుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అలాగే, పీఎం 2.5 పరిమాణం 150 మైక్రోగ్రాముల వరకు చేరింది. రెండేళ్ల లెక్కలు పరిశీలిస్తే 2024లో హైదరాబాద్లో పీఎం2.5.. 16.48-98.69 మధ్యలో ఉండగా పీఎం10.. 39-124 మధ్యలో నమోదైంది. తరవాత 2025లో పీఎం2.5.. 21-81 మధ్యలో ఉంది. అదే పీఎం 10 మాత్రం 52.41 నుంచి 116 పైగా నమోదు అయింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ లెక్కల ప్రకారం పీఎం2.5 అనేది 5 మాత్రమే ఉండాలి. అదే పీఎం10 15 వరకూ ఉండాలి. ఈ ప్రమాణాలకు, సిటీలో నమోదవుతున్న లెక్కలకు ఏ మాత్రం పొంతన లేకుండా పోతోంది.
పర్యావరణ వ్యవస్థపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం : పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు వాయు కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణంగా మారాయి. ఫ్యాక్టరీలు, విద్యుత్ ప్లాంట్ల నుంచి వెలువడే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి విష వాయువులు గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాయి. హానికర వాయువులు, సూక్ష్మ ధూళి కణాలు కలవడం వల్ల గాలి కలుషితమవుతోంది. మనుషులు, జంతువులు, మొక్కలతో పాటు మొత్తం పర్యావరణ వ్యవస్థపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వ్యక్తిగత వాహనాల విపరీత వినియోగం, అడవుల నరికివేత, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగ వాయు కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి.
భూగర్భ జలాలు కలుషితం : పాశ మైలారం, జీడిమెట్ల, బాచుపల్లి, పటాన్ చెరు, బొల్లారం, మియాపూర్ ఏరియాల్లోని ఫార్మా కంపెనీల నుంచి ఉత్పత్తైన పరిశ్రమల వ్యర్థాలను కాలుష్య నియంత్రణ మండలి రూల్స్ ప్రకారం సెంట్రల్ కెమికల్ ట్రీట్ మెంట్ ప్లాంట్లకు తరలించి శుద్ధి చేయాలి. కానీ పరిశ్రమలు వీటి కోసం ఖర్చు ఎందుకని నేరుగా నాలాలు, చెరువులు, కుంటల్లోకి విడుదల చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవుతున్నాయని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ కలుషిత గాలి పీల్చడం వల్ల దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తప్పవన్నది వైద్యుల హెచ్చరిక. నిర్మాణ ప్రదేశాల నుంచి వెలువడే దుమ్ము, ధూళి కణాలు కూడా గాలి నాణ్యత తగ్గిస్తున్నాయి. ఏటా వేల టన్నుల ధూళి కణాలు గాల్లో కలుస్తున్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీర్ఘకాలంగా ఈ కాలుష్యానికి గురైతే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు పెరుగుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కార్బన్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, సల్ఫర్, మిథనాల్ తదితరాలు పరిమితి మించి గాలిలో కలిస్తే ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులతో పాటు, క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు ఉంటుంది.
శీతాకాలంలో సమస్య ఎక్కువ : వాయు నాణ్యత ఎక్కడెక్కడ తక్కువగా ఉంటోంది, అలా ఉన్న చోట ఏం చేయాలి అనే మానిటరింగ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదన్న వాదనలున్నాయి. వేగంగా విస్తరిస్తున్న కోకాపేట్, కొంపల్లి, బాచుపల్లి, ఉప్పల్ సహా ఐటీ కారిడార్లలో ఎయిర్ క్వాలిటీని సరిగ్గా లెక్కించడం లేదన్నది మరో వాదన. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లోనూ ట్రాకింగ్ ఉండకపోవడం మరో సమస్య. తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఇందుకోసం చేయాల్సినంతగా ఖర్చు చేయడం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన లెక్కలు నమోదు చేయడం కూడా కష్టమవుతోంది. శీతాకాలంలో ఈ సమస్య ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటోంది.
