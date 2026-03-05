ఎయిర్పోర్ట్ను తలపించేలా సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ - త్వరలోనే నిర్మాణ పనులు పూర్తి!
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోనే అతి పెద్దది - సుమారు రూ.700 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు - స్టేషన్లో లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్లు, ట్రావెలేటర్లు ఏర్పాటు - ప్రయాణికులకు సౌకర్యంగా స్కైవాక్ నిర్మాణం
Published : March 5, 2026 at 4:49 PM IST
Secunderabad Railway Station Developments : కేంద్రం తీసుకొచ్చిన అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ను విమానాశ్రయం తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సుమారు రూ.700 కోట్లకు పైగా నిధులతో అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. వేగంగా పనులు పూర్తి చేసి, త్వరతగతిన అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే దశల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తోంది. ఇతర స్టేషన్లతో పోలిస్తే ఇక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిత్యం లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. 2060 నాటికి ఈ సంఖ్య 2 లక్షల 70 వేలకు చేరుకోనుందని అంచనా. అందులో భాగంగానే రైల్వే స్టేషన్ పునరుద్ధరణ పనులు చేపడుతున్నారు.
ఐకానిక్ స్టేషన్ పనులు పూర్తి : రైల్వే స్టేషన్ పునరుద్ధరణలో భాగంగా తొలి దశలో ప్లాట్ఫాం-10 వైపు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. ఈ నెలాఖరుకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే సన్నద్ధం అవుతోంది. అలాగే 4 అంతస్థుల్లో 22,516 చదరపు మీటర్ల వైశాల్యంతో చేపట్టిన ఐకానిక్ స్టేషన్ భవనం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. దక్షిణం వైపు 14,792 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంతో మరో భవనాన్ని నిర్మించారు. 2వ దశలో మొదటి ప్లాట్ఫాం వైపు భవనాలు పూర్తయితే అత్యాధునిక హంగులతో స్టేషన్ స్వరూపమే మారిపోనుంది.
ప్రయాణికుల సౌకర్యమే ప్రధానంగా : ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం స్టేషన్లో లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్లు, ట్రావెలేటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ల సంఖ్య పెంచారు. ప్రస్తుతం ఉత్తరం వైపు తాత్కాలిక బుకింగ్ కార్యాలయం, నూతన ఆర్పీఎఫ్ బిల్డింగ్, కాజీపేట రూట్ వైపు ఒక పుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించారు. వీటితో పాటు ప్లాట్ప్లాం షెల్టర్, పార్కింగ్ షెడ్ నిర్మాణ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. దక్షిణం వైపు బేస్మెంట్ 1, 2 లలో సివిల్ వర్స్క్ 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. లిఫ్ట్ల ఫిట్టింగ్ కూడా పూర్తయింది. ఎస్క్లేటర్ల ఏర్పాటు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్, ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ వంటి పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. రూఫ్ షీటింగ్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోనే అతి పెద్దది : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ 1874లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి స్టేషన్ ఆధునికీకరణ పనులు పెద్దగా జరగలేదు. నగరం మధ్యలో ఉండటం కూడా అందుకు కారణం. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోనే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ అతి పెద్దది కావడం విశేషం. ప్రయాణికుల రద్దీ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టేషన్ను ఆధునికీకరించాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యాలకు పెద్ద పీట వేస్తూ త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేస్తున్నారు. స్టేషన్కు విద్యుత్ అవసరాల కోసం 5 వేల కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. 100 పైగా ఈవీ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు.
"రాబోయే నలభై, యాభై సంవత్సరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టేషన్కు సంబంధించిన ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి, పది ఈ రెండు వైపులా మూడు అంతస్థుల్లో స్టేషన్ బిల్డింగ్లు రానున్నాయి. దాంతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న 10 ప్లాట్ఫామ్లు అలాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ విస్తరణకు అవకాశం లేదు. అందుకే మేము నిలువుగా విస్తరించటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తున్నాం" - శ్రీధర్, సీపీఆర్వో దక్షిణ మధ్య రైల్వే
స్కైవాక్ నిర్మాణం : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో పార్కింగ్ సమస్య ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు మల్టీలెవర్ పార్కింగ్ సిస్టమ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. అలాగే ప్రయాణికులు నేరుగా మొదటి అంతస్థుకు చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడి నుంచి రైలు పట్టాలకు 21 మీటర్ల పైన 2 అంతస్తులతో ఏర్పాటు చేసిన కాన్కోర్స్కు చేరుకుంటారు. ఇందులో ఒక అంతస్థులో ప్రయాణికులు వేచి ఉండవచ్చు. స్టేషన్లో 108 మీటర్లతో ఒకటి, 120 మీటర్ల పొడవుతో మరో కాన్కోర్ నిర్మించారు. ప్రయాణికులు సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్, వెస్ట్ మెట్రో స్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్ను చేరుకునేలా 9 మీటర్ల వెడల్పుతో స్కైవాక్ నిర్మించారు.
