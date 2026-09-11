ETV Bharat / opinion

సోమశిల, కండలేరుకు కొత్త రూపు - ఆనందంలో ప్రజలు, రైతులు

సోమశిల, కండలేరు ప్రాజెక్టుల మరమ్మతు పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. నిపుణుల కమిటీ ఇటీవల జరిపిన అధ్యయనం ఆధారంగా, గతంలో ఉన్న లోపాలను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

Somasila and Kandaleru Projects Repair
వరప్రదాయినిలకు ఇక కొత్త రూపు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 5:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Somasila and Kandaleru Projects Repair : 4 జిల్లాలకు వరప్రదాయినులు సోమశిల, కండలేరు జలాశయాలు. లక్షలాది మంది ప్రజలు, రైతులకు తాగు, సాగు నీరు అందించే జల భాండాగారాలు ఇవి. ఎంతటి కరవులోనూ నీరు ఉండడం సోమశిల ప్రత్యేకత కాగా, దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైన మట్టికట్టతో నిర్మితమైన జలాశయం కండలేరు. అయితే ఇంతటి ప్రాధాన్యత కల్గిన ఈ జలాశయాల భద్రత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అప్రోచ్ వాల్, స్లూయిస్‌లు, గేట్లు దెబ్బతినడం, కాలువలకు పగుళ్లు ఏర్పడడం వంటి పలు సమస్యలు తిష్ఠ వేయగా వీటిని చక్కదిద్దడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇటీవల ఈ ప్రాజెక్టుల లోపాలను నిపుణుల కమిటీ పరిశీలించగా దాని నివేదిక ఆధారంగా మరమ్మతులకు ప్రభుత్వం త్వరలోనే నిధులు విడుదల చేయనుంది.

ఆనకట్టలు అంటే ఆధునిక దేవాలయాలు అంటారు. లక్షలాది మంది ప్రజలు, రైతుల మనుగడకు ఆధారం కాబట్టే ఆ పేరు. అచ్చంగా అలాంటి దేవాలయాల వంటివే నెల్లూరు జిల్లాలోని సోమశిల, కండలేరు జలాశయాలు. ఎందుకంటే 13 లక్షల ఎకరాలకు వీటి ద్వారా సాగునీరు అందుతుంది కాబట్టి అలాంటి ఈ జలాశయాల నిర్వహణను గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది. ఫలితంగా వీటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అస్తవ్యస్తంగా మారింది. గతంలో రెండు సార్లు వచ్చిన వరదలకు జలాశయంలో గోడలు కూలిపోయాయి. అప్రోచ్ వాల్ దెబ్బతిన్నది. స్లూయిస్‌లు, గేట్లు దెబ్బతిన్నాయి.

వరప్రదాయినిలకు ఇక కొత్త రూపు (ETV Bharat)

నాలుగు జిల్లాలతో పాటు చెన్నైకి కూడా కీలకం : సోమశిల, కండలేరు జలాశయాల్లో లోపాల నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి చొరవతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డ్యామ్‌ల వద్దకు వచ్చి పరిశీలన చేశారు. మరమ్మతులకు 100 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. లోపాల పరిశీలకు ఇటీవల విజయవాడ నుంచి నిపుణుల కమిటీ కూడా వచ్చింది. జలాశయాలను పరిశీలించి కమిటీ అనేక లోపాలను గుర్తించింది. డ్యామ్ సేఫ్టీ నిపుణులు గోపాల్ రెడ్డి, ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీకాంత్, సోమశిల జలాశయం ఎస్​ఈ, స్థానిక ఇంజనీర్లు ఈ బృందంలో ఉన్నారు. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం త్వరలో మరమ్మతులకు నిధులు విడుదల చేయనుంది.

నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం జిల్లాలతో పాటు, చెన్నైకి ఎంతో కీలకమైన సోమశిల, కండలేరు జలాశయాల్లో పలు ఇతర లోపాలు కూడా ఉన్నాయి. గత వరదలకు సోమశిల ఆప్రాన్ దెబ్బతిన్నది. డ్యామ్ భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడింది. కండలేరు, సోమశిల వరద నీటి కాలువలు దెబ్బతిన్నాయి. కండలేరుకు వరదనీరు తీసుకుపోయే ప్రధాన కాలువలకు పగుళ్లు వచ్చాయి. వరద కాలువలు పనులు నత్తనడక సాగుతున్నాయి. దెబ్బతిన్న గేట్లు పనులు వేగంగా చేయాల్సి ఉంది. సంవత్సరాల తరబడి వస్తున్న వరదలకు ప్రాజెక్టు వెనుక వైపు పూడిక పేరుకుపోగా దాన్ని తీయాల్సి ఉంది. ఈ సమస్యల పరిష్కారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కదలిక తీసుకురావడంతో మరమ్మతులపై ఆశలు రేగుతున్నాయి.

"ఈ పరిణామ మదింపు ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ప్రాజెక్టును మొదట నిర్మించినప్పుడు అమలులో ఉన్న ప్రమాణాలను పరిశీలించి, వాటిని ప్రస్తుత ప్రమాణాలతో పోల్చడం. ఈ ప్రమాణాలు ఎలా మారాయో మేము మూల్యాంకనం చేస్తాము. ఆనకట్ట వాటికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో, లేదా ఏవైనా మార్పులు లేదా మెరుగుదలలు అవసరమా అని నిర్ధారిస్తాము". -గోపాల్ రెడ్డి, నిపుణుల కమిటీ ఛైర్మన్

భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం సహా తాగు, సాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సోమశిల, కండలేరు సామర్థ్యం పెంచేందుకు ఏం చేయాలో నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. పనుల కోసం నిధుల కేటాయింపు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశాలపై త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఉత్తర, దక్షిణ కాలువల పరిధిలో చివరి ఆయకట్టుకు నీరు అందించడం, హైలెవెల్ కాలువ పరిధిలో 90 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, రెండున్నర లక్షల మందికి తాగునీరు ఇవ్వాలనే ప్రణాళిక ఉంది. ఈ పనులు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వదిలివేయడంతో ఇప్పుడు నిర్మాణ వ్యయం పెరిగింది. అంతే కాకుండా సమస్యల కారణంగా పెన్నా నదిలోకి ఎక్కువగా వచ్చిన వరద నీటిని సముద్రంలోకి వృథాగా వదిలివేయాల్సి వస్తోంది.

60 నుంచి70 టీఎంసీల నీళ్లు : రాష్ట్రంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న జిల్లా ఉమ్మడి నెల్లూరు. వ్యవసాయ ఆధారితమైన ఈ జిల్లాలో ఎటు చూసినా పచ్చదనం కనిపిస్తుంది. అందుకు కారణం జిల్లాలో పుష్కలంగా సాగునీటి, తాగునీటి వనరులు ఉండటమే. కర్ణాటకలో పుట్టి కర్నూలు, కడప జిల్లాల మీదుగా వచ్చే పెన్నా నది నెల్లూరు ఉమ్మడి జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేసింది. నెల్లూరు జిల్లాలో అనంతసాగరం మండలం సోమశిల వద్ద 42 ఏళ్ల కిందట జలాశయాన్ని నిర్మించారు. 78 టీఎంసీల సామర్థ్యం కల్గిన ఈ డ్యాంలో ఎంతటి కరవులో ఐనా నీరు నిల్వ ఉంటుంది.

కండలేరు జలాశయాన్ని దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైన మట్టికట్టతో నిర్మించారు. దీని సామర్థ్యం 66 టీఎంసీలు. సోమశిల జలాశయానికి అనుసంధానంగా కనిగిరి రిజర్వాయర్‌తో పాటు సర్వేపల్లి రిజర్వాయర్ నిర్మించారు. సోమశిల జలాశయం నీటితో జిల్లాలోని 200 లింక్ చెరువులను నింపుతారు. జలాశయం వద్ద విద్యుత్ తయారీ కేంద్రం కూడా ఉంది. సోమశిల, కండలేరు రిజర్వాయర్‌ల కింద రబీలో 8లక్షల ఎకరాలు. ఖరీఫ్‌లో 3లక్షల ఎకరాలు సహా చెరువుల కింద మరో రెండు లక్షల ఎకరాలు సాగు అవుతాయి. అంతటి కీలకమైన ఈ జలాశయాల భద్రత గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

లక్షలాది మందికి తాగునీటిని అందిస్తున్నరిజర్వాయర్‌ : సోమశిల, కండలేరు రిజర్వాయర్‌లను మైదాన ప్రాంతాలకే కాకుండా మెట్ట ప్రాంతాలకు కూడా వరంగా పేర్కొంటారు. ఇవి లక్షలాది మందికి తాగునీటిని అందిస్తాయి. ఉమ్మడి నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లోని పలు రక్షిత పథకాలకు మంచి నీటిని అందిస్తుంది. చెన్నైకి కండలేరు నుంచి 15టీఎంసీలు ఇచ్చే విధంగా ఒప్పందం ఉంది. తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగంగా కండలేరును నిర్మాణం చేశారు.

లక్షలాది మందికి వరప్రసాదయని లాంటి సోమశిల, కండలేరు జలాశయాలకు కొత్త రూపు ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంతో ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని ప్రజలు, రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రాంతాలకు కూడా నీరు అందించే దిశగా అడుగులు పడుతూ ఉండడంతో ఆ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆ పని చేస్తే రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల వరకు తమకు భరోసా ఉంటుందని అంటున్నారు.

సోమశిల-స్వర్ణముఖి కెనాల్‌ పనులకు రూ.675 కోట్లు - త్వరలో టెండర్లు

నెల్లూరు ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌లో బస్సు బీభత్సం - డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమా?

TAGGED:

సోమశిల కండలేరు ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు
SOMASILA PROJECT REPAIRS
KANDALERU PROJECTS REPAIR
4 PROJECT REPAIRS
SOMASILA AND KANDALERU PROJECTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.